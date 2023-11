ستساعدك المقالة التالية: 5 أسباب تجعلك تنضم إلى The Inner Hub

الداخلية Hub® هي عضوية للمسوقين المستقلين عبر وسائل التواصل الاجتماعي من جميع أنحاء العالم. على عكس معظم العضويات، هذه العضوية فريدة حقًا لأنها مخصصة فقط لمحترفي وسائل التواصل الاجتماعي – ولا يُسمح بأي أعمال تجارية أخرى!

العضوية مليئة بالموارد للمساعدة بغض النظر عن مستوى خبرتك أو معرفتك أو نجاحك.

نظرًا لأن جميع أعضائنا محترفون في وسائل التواصل الاجتماعي، فإن الأمر يشبه الدخول إلى غرفة يحصل عليها الجميع. يفهم الجميع تمامًا ما يعنيه أن تكون مسوقًا مستقلاً عبر وسائل التواصل الاجتماعي – وجميعهم يدعمون بعضهم البعض خلال كل الارتفاعات والانخفاضات.

هناك الكثير من الانتصارات في The Inner Hub®، ويتم الاحتفال بكل فرد لإلهام الآخرين. ولكننا ندرك أيضًا أن الأمر لا يقتصر على قوس قزح وورود، لذلك ندعم كل منهما أيضًا خلال الأوقات العصيبة.

5 أسباب تجعلك تنضم إلى The Inner Hub®

# 1 تريد تنمية عملك.

إذا كنت تبحث عن الدعم والمساءلة للوصول إلى المكان الذي تريد أن تكون فيه The Inner Hub® هو المكان المثالي. لن تحصل على هذا الدعم منا فحسب، The Lauras، ولكن أيضًا من أعضائنا الذين يزيد عددهم عن 400 عضو والذين يؤمنون جميعًا حقًا بأهمية المجتمع بدلاً من المنافسة ويدعمون بعضهم البعض كل يوم.

بالإضافة إلى ذلك، سوف تحصل على قائمة مجانية على تعرف على Social Pro™️ الدليل حتى يتمكن العملاء من العثور عليك عندما يبحثون عن توظيف محترف.

#2 تريد البقاء على قمة مستواك وتعلم مهارات جديدة أيضًا.

نحن نجلب خبراء من جميع أنحاء العالم لمساعدتك في رفع مستوى معرفتك في جميع جوانب التسويق. حتى تتمكن من تنمية أعمالك واستخدام تلك المعرفة الجديدة لمساعدة عملائك أيضًا.

# 3 تريد أن يُنظر إليك كخبير.



كونك محترفًا في وسائل التواصل الاجتماعي يعني أنك بحاجة إلى البقاء على اطلاع بجميع التغييرات في وسائل التواصل الاجتماعي، ولكن القيام بذلك يستغرق وقتًا – فنحن نبقيك على اطلاع دائم بجميع التغييرات فور حدوثها على قناة NEWSWIRE WhatsApp الخاصة بنا. حتى تتمكن من التعامل معها بشكل أسرع واستخدام التحديثات لوضع نفسك كخبير في مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بك.

# 4 ترغب في أن يكون لديك فريق من حولك.

قد يكون العمل كمستقل أمرًا وحيدًا، وقد يكون من الصعب تحفيزك. الداخلية Hub® هو الجواب على ذلك.

ملكنا Facebook المجموعة مفتوحة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، ويوجد دائمًا شخص ما لمساعدتك عندما تواجهك مشكلة.

ندعوك كل ثلاثة أشهر للانضمام إلينا في مكالمة Business Breakthrough لمدة 90 يومًا حيث نحدد الأهداف معًا لمساعدتك في دفع أعمالك إلى الأمام. ثم تمنحك مكالمات Sounding Board مكانًا للحصول على المشورة وطرح الأفكار حول التحديات التي تواجهك لمساعدتك في تحقيق تلك الأهداف. ويعني برنامج المساءلة الخاص بنا أنه يمكنك العمل 1:1 مع شخص ما لتحقيق ذلك.

# 5 تريد توفير المال

الداخلية Hub® يقدم قيمة مذهلة؛ رسوم عضويتك ثابتة مدى الحياة عند انضمامك ولن تزيد أبدًا طالما بقيت عضوًا. الرسوم الشهرية تشمل:

دروس وموارد شهرية

الإدراج في دليل Meet The Social Pro

الوصول إلى Newswire & Client Leads Wire

مكالمات ربع سنوية لاختراق الأعمال ومكالمات صوتية شهرية

برنامج شركاء المساءلة

بودكاست للأعضاء فقط

Facebook مجتمع

كيف يمكنك تحقيق الاستفادة القصوى من كل هذه الأشياء العظيمة؟

شارك – كن نشيطًا في المجتمع، أجب عن الأسئلة، اطرح الأسئلة. ال Facebook المجموعة عبارة عن خلية من النشاط والتعلم يمكنك الانغماس فيها وقتما تشاء. تتغير وسائل التواصل الاجتماعي في كثير من الأحيان، لذلك لا يقدر بثمن الاستماع إلى كيفية تنفيذ الآخرين للتغييرات في أعمالهم واستراتيجيات عملائهم.

اشترك في قناتنا على الواتساب، NEWSWIRE حيث نشارك أخبار وتحديثات وسائل التواصل الاجتماعي والعملاء المحتملين وفرص العمل.

قم بالتسجيل في دليل Meet The Social Pro – مع ما يزيد عن 500 زائر جديد للدليل كل شهر والعديد من الأعضاء يكسبون عملاء منه، فإن الدليل لا يحتاج إلى تفكير لأي متخصص في وسائل التواصل الاجتماعي.

انضم إلينا على الهواء مباشرة. يتم تسجيل جميع مكالماتنا ودروسنا الرئيسية، ولكننا نشجعك حقًا على تخصيص وقت للظهور مباشرة حتى تتمكن من الوصول المباشر إلى خبرائنا ويمكنك الاستفادة من كل قطرة قيمة منهم!

اكتشف المزيد وانضم إلى قائمة انتظار The Inner Hub® هنا