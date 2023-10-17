ستساعدك المقالة التالية: 5 أسباب وراء احتمالية انخفاض حركة المرور الخاصة بك على Google

أتصفح يوميًا العشرات من منتديات مشرفي المواقع، وأحد الاتجاهات الحديثة التي لم أستطع إلا أن ألاحظها هو العدد المذهل من المواضيع التي تتحدث عن الانخفاض المفاجئ في حركة مرور بحث Google. لذا، إليك قائمة سريعة بالأسباب المحتملة لحدوث ذلك مع بعض الملاحظات حول كيفية التعامل مع الموقف وكيفية معرفة ما إذا كان هذا هو ما حدث بالفعل:

1. لقد تمت معاقبتك (الأكثر وضوحًا بالنظر إلى أحدث سياسات العقاب الصارمة التي تتبعها Google). في أغلب الأحيان سيؤدي هذا أيضًا إلى ما يلي:

لقد فقدت كل تصنيفاتك لكلماتك الرئيسية؛

لقد تم حذف موقعك من الفهرس.

الحل: فكر في الأخطاء التي ارتكبتها، وقم بتنظيف موقعك (وتكتيكاتك) واطلب ذلك إعادة الإدماج (الأفضل: “إعادة النظر”). إذا كنت متأكدًا من أنك جيد بما يكفي لخضوعك لمراجعة بشرية، فلديك فرصة جيدة للحصول على التسامح.

2. لقد تم اختراق موقعك. اليوم هذا أيضًا سيناريو شائع اليوم. لقد أدرجت بعض علامات الحالة في رسالتي السابقة.

3. تقوم جوجل بتعديل خوارزميتها. هذا موقف محتمل للغاية بالنظر إلى Google العام الماضي “أطلقت أكثر من 450 تحسينات جديدة، عن 9 في الأسبوع في المتوسط”. بعض الشائعات الأخيرة تشمل:

موقف Google “الخاص” تجاه نطاقات ‎.info؛

جوجل يعدل ترتيب معظم الدلائل. إلخ

4. التغيير العام (الموسمي) في عمليات البحث. نعم، في بعض الأحيان، لا يكون لانخفاض عدد الزيارات لديك أي علاقة بك أو بـ Google. لن يبحث الناس عن الثلج في الصيف وهذه هي الحياة. في بعض الأحيان قد يكون ذلك بسبب اتجاهات الموضة والتغيرات السياسية والاقتصادية وما إلى ذلك. قد تحاول الاستكشاف اتجاهات جوجل للعثور على مثل هذه الأنماط.

5. زاد منافسوك من جهودهم الترويجية. كما قلت سابقًا، فإن تحسين محركات البحث يتعلق بالمنافسة المستمرة. لا يمكنك تحقيق القمة وكن مطمئنًا أنك ستظل هناك مدى الحياة. أنت مراقب من قبل أولئك الذين يريدون أن يكونوا في مكانك. لذا افعل ما يفعله منافسوك:

يتذكر