ستساعدك المقالة التالية: 5 أسباب وراء شراء جوجل YouTube

من المؤكد أن الإنترنت والصحف والمدونات كانت تعج طوال عطلة نهاية الأسبوع حول شائعة الاستحواذ المحتمل على YouTube من جوجل مقابل 1.6 مليار دولار. ونعم، بمجرد استحواذ شركة كبيرة YouTube، ستكون النتيجة النهائية على الأرجح هي مشكلة دعاوى حقوق الطبع والنشر من جميع استوديوهات إنشاء المحتوى التي سئمت من الحصول على أعمالها TiVo’d وتحميلها على YouTube وغيرها من دور تخزين الفيديو عبر الإنترنت على الفور تقريبًا.

وما هي أفضل شركة للتعامل مع مثل هذه الأمور القانونية من جوجل، أليس كذلك؟ بفضل خبرتهم في قانون حقوق الطبع والنشر فيما يتعلق بمسح وتحميل المواد المحمية، قد يتصور المرء أن Google سوف تحصل على YouTube فقط لإبقاء فريقهم القانوني مشغولاً خلال السنتين أو الثلاث سنوات القادمة.

لماذا ستشتري جوجل؟

ولكن لماذا لماذا تكتسب YouTube؟ ألا تمتلك Google بالفعل Google Video؟ لماذا لا تعتمد على Google Video وتنتظر حتى يقع شخص آخر في المشكلة YouTube فخ الاستحواذ؟

الأسباب وراء تشغيلها عديدة ويصعب تحديدها في عبارة واحدة بسيطة، لذا إليك ملخص للأسباب التي تدفع Google إلى دفع 1.6 مليار دولار مقابل YouTube.

1) الشعبية

YouTube هي الوجهة العاشرة الأكثر شعبية عبر الإنترنت وفقًا لـ Alexa، وإذا كنت لا تثق بمعلومات Alexa، فقد تم تصنيفها أيضًا كثالث أكثر مواقع بث الفيديو شهرةً بواسطة comScore Media Metrix وموقع الفيديو الأول على الإنترنت الذي تتم زيارته وفقًا لـ Hitwise.

لا يوجد Google Video بالقرب من أفضل موقع فيديو على الإنترنت، في هذه اللحظة، ويحوم بين MSN وYahoo بين حفريات الديناصورات الأخرى على الإنترنت وفقًا لتصنيفات Hitwise:

تعكس بيانات August Hitwise ما يلي من حيث التصنيف (استنادًا إلى حصة الزيارات):

* YouTube: 45.46%

* فيديوهات ماي سبيس: 22.99%

*فيديو جوجل: 10.25%

* ياهو! الفيديو: 6.06%

* فيديو إم إس إن: 5.92%

بالإضافة إلى ذلك، في سبتمبر، YouTube تمتعت بحصة سوقية من الزيارات أكبر بأربع مرات من فيديو Google.

2) عدم الوقوع في نفس الخطأ مرتين

ارتكبت شركة Google خطأً بقيمة 610 ملايين دولار هذا العام بعدم استحواذها على موقع MySpace عندما أتيحت لها الفرصة. بدلاً من ذلك، اشترت شركة Fox Interactive التابعة لشركة News Corp موقع MySpace مقابل سعر الصفقة البالغ 580 دولارًا، حيث كانت الشركة الأم لـ MySpace تتطلع إلى البيع بسرعة لتجنب الدعاوى القضائية (بشأن البريد العشوائي، وليس حقوق الطبع والنشر).

وبعد ذلك، استدارت شركة Google وأنفقت 900 مليون دولار في صفقة إعلانية على موقع MySpace.

جريج ستيرلنج لديه المزيد:

روبرت مردوخ ادعى مشهورا أنه كان من الممكن أن تشتري Google موقع MySpace مقابل نصف المبلغ الذي دفعه مقابل ذلك، وهو 580 مليون دولار، لكن محرك البحث نجح في ذلك – إذا كان لنا أن نصدقه. ومع ذلك، افترض أنه يقول الحقيقة وأن Google أخطأت في حساباتها بشكل سيء في تمرير موقع MySpace. ثم انتقلوا بعد ذلك إلى عقد صفقة إعلانية بقيمة 900 مليون دولار مع News Corp./Fox.

ولم يكن عليهم أن يقوموا بهذا النوع من الالتزامات الباهظة الثمن لو أنهم اشتروا موقع التواصل الاجتماعي مقابل 290 مليون دولار وامتلكوا كل تلك الحركة بأنفسهم.

هو سعي جوجل المبلغ عنها YouTube ثم هل هناك “خطأ” ضمني من نوع ما والاعتراف، بعد فوات الأوان، بأن الشركة لا يمكنها السماح بفرصة مماثلة أخرى تمر؟

3) المجتمع

YouTube تتمتع بمتابعة أكثر نشاطًا وحماسًا ووفاءً من أي خدمة فيديو أطلقتها شركة محرك بحث، بل إنها أكثر نشاطًا من حيث التحميل والمشاركة بواسطة مستخدمي الإنترنت مقارنة بـ Yahoo Video.

مع 35 مليون مستخدم في الولايات المتحدة وحدها، YouTube أثبت أن نجاح الفيديو عبر الإنترنت يعتمد على المشاركة والتعليق والتصنيف والتضمين والاقتراحات… بمعنى آخر؛ مجتمع.

تستخدم شارلين لي من شركة Forrester Research مقارنة مثيرة للاهتمام وبسيطة لفهم الاختلافات بين YouTube ومجتمعات فيديو Google.

قارن فيديو تجربة Extreme Diet Coke وMentos على YouTube وفيديو جوجل.

الاكثر شهرة YouTube يُظهر مقطع الفيديو الخاص بتجربة الويب الشهيرة هذه 519.023 مشاهدة مع 931 تعليقًا و2977 تقييمًا.

يقدم فيديو Google 363,058 مشاهدة، و2347 تقييمًا، وربما حوالي 40 تعليقًا.

استبعد حقيقة توفر حوالي 10 نسخ أخرى من نفس الفيديو على YouTube والتي تضيف جميعها ما يصل إلى حوالي 500000 مشاهدة إضافية في حد ذاتها، ولكن هناك اختلافان رئيسيان يبرزان في المقارنة؛ كمية تعليقات المستخدمين والاقتراحات المقدمة YouTube لمستخدم مماثل قام بإنشاء مقاطع فيديو Diet Coke وMentos.

هذا البحث عن دايت كوك مينتوس على YouTube ينتج عنه 3051 مقطع فيديو بينما يؤدي نفس البحث على Google Video إلى 631 مقطع فيديو فقط.

YouTube يستخدم المستخدمون الواجهة لمشاركة مقاطع الفيديو وتحميلها والتعليق عليها. ليس فقط مشاهدتهم. هذا هو الفرق بين المستخدمين والمجتمع، و YouTube لديه مجتمع.

4) سهولة الاستخدام والالتصاق

يندرج هذا النوع ضمن تصنيف الشعبية، لكن المستخدمين يحبونه YouTube أكثر مما يفعلون في فيديو جوجل. إنهم يبقون ويشاهدون المزيد من المحتوى YouTube، بينما في Google Video، يبدو أنها لا تستمر لفترة طويلة.

في اتجاه الضربة يقول ان “YouTubeمتوسط ​​وقت جلسة Google هو ضعف الوقت الذي يستغرقه فيديو Google، حيث يبلغ 18 دقيقة و33 ثانية في شهر سبتمبر مقابل 9 دقائق و9 ثوانٍ لفيديو Google. YouTube هو مجرد لزجة مقارنة بفيديو Google.“

5) الإعلان والمال

ضع المجتمع والشعبية والالتصاق جانبًا في الوقت الحالي ودعنا ننتقل إلى التفاصيل الجوهرية. شراء YouTube بسعر 1.6 مليار دولار لن يكون استثمارًا مجنونًا لشركة Google.

لو YouTube يخدم 100 مليون مقطع فيديو يوميًا، أي 365.000.000.000 سنويًا… أو ما يقرب من 3.65 سنتًا لكل مقطع فيديو. إذا كان أي شخص يستطيع إيقاف الربح YouTube، إنه Google وفي هذه الحالة، نظرًا للمستخدمين والشعبية والجاذبية أ YouTube من شأن الاستحواذ أن يمنح Google، سيكون من المنطقي أكثر أن تحصل الشركة على 100% منها YouTube عائدات AdWords تزيد عن 20% أو 30% منها.

خاصة مع برنامج Google Video Ads الذي يعمل عليه Google AdWords.

المزيد من الأسباب؟ إذا كنت ترغب في الإضافة إلى الأسباب التي تدفع Google إلى الشراء YouTube، أو يجادل في عملية الاستحواذ، فلا تتردد في النشر أدناه.

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