ستساعدك المقالة التالية: 5 حيل إنتاجية للمسوقين الرقميين

المسوقون غارقون في وظائفهم، ومن السهل معرفة السبب. يستمر تدفق البيانات التي من المتوقع أن تتعامل معها في التزايد، لأسباب ليس أقلها أن المسوقين يغطون أكبر عدد ممكن 13 قناة مختلفةمع وصول البيانات الضخمة إلى أبعاد أشبه بالتسونامي.

تتقلب الأسواق والاتجاهات وتوقعات المستهلكين بجنون. يجب أن تظل الحملات التسويقية ذات صلة بالظروف الاقتصادية والاجتماعية العامة، لكن تلك الظروف تتغير أيضًا مع استمرار تطور الوباء.

وفي الوقت نفسه، تستمر المنافسة في النمو، مما يجعل من الصعب على العلامات التجارية جذب الاهتمام، ناهيك عن النوايا. “يكافح العديد من المسوقين من أجل إيجاد وتأسيس صوت موثوق وموثوق لعلاماتهم التجارية، وتجاوز الضجيج لجذب انتباه جمهورهم المستهدف.” يقول مايكل برينر من مجموعة التسويق من الداخل.

ولإضافة المزيد من الاضطراب العام، فإن ظروف التسويق الرقمي في حالة تغير مستمر. Apple تقوم شركة Meta بتغيير سياسات التتبع الخاصة بها، وتقوم Google بإيقاف ملف تعريف الارتباط، وتستمر Meta في تغيير الإعلانات المسموح بها. تتزايد الشكوك حول قضايا خصوصية البيانات، وهناك قلق متزايد بشأن التنوع والاستدامة، مما يتطلب من المسوقين متابعة حساسيات السوق أيضًا.

ووسط كل هذا عدم اليقين، 23% فقط من المسوقين واثقون من ذلك إنهم يتتبعون مؤشرات الأداء الرئيسية الصحيحة، ويعترف 46% منهم بأنهم يجدون صعوبة في إثبات عائد الاستثمار.

ليس من المفيد أن يستمر اختصاص التسويق الرقمي في النمو، ليشمل العديد من التخصصات الفرعية مثل التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتسويق المحتوى، وتحليلات التسويق، وتحسين محركات البحث، وتحسين التحويل، والدفع لكل نقرة (PPC)، وإنتاج الوسائط المتعددة، ورعاية العملاء المحتملين. ليس من غير المعقول أن تحتاج إلى خبير في كل مجال، ولكن متوسط ​​المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لا تملك الميزانية اللازمة لفريق من هذا العدد الكبير من المتخصصين.

“قبل عشر سنوات، قام فريق تسويق مكون من ثلاثة أشخاص بتنسيق الإعلانات والبريد المباشر وإدارة موقع ويب بسيط “للقراءة فقط”.” يشير جين إليف، نائب الرئيس في وكالة التسويق WunderLand Group. “اليوم، يُطلب من هذا الفريق ذو الحجم نفسه إنتاج مقاطع فيديو ورسومات متحركة، وإدارة مواقع الويب التفاعلية وتطبيقات الشركة، وتصميم الرسوم البيانية، وإنتاج ندوات عبر الإنترنت وتنظيم أحداث أخرى، وإنشاء محتوى عضوي للجماهير على منصات الوسائط الاجتماعية المختلفة والمنشورات الأخرى عبر الإنترنت. “

مع وجود الكثير مما يجب التعامل معه، يمكن للمسوقين القيام ببعض الحيل لمساعدتك على تحقيق أعلى من وزنك. دعونا نصل إلى ذلك، إذن.

حقق أقصى استفادة من تحليلات الإحالة المتقدمة

أصبحت رحلات المشتري اليوم معقدة بشكل متزايد، لذلك إذا كنت تهتم فقط بالقنوات والأصول التي لمسها الأشخاص مباشرة قبل التحويل، فإنك لا تفوت الجوانب الرئيسية للرحلة فحسب، بل تتجاهل أيضًا البيانات المفيدة حول المكان الذي تكون فيه جهودك التسويقية أكثر تأثيرًا.

يوصي ديفيس ماستين، مدير المنتج المساعد في HubSpot، بتجنب المتاعب عن طريق أتمتة تقارير الإسناد متعددة اللمس. “تعد تقارير الإحالة متعددة اللمس ذات قيمة لأنها تتيح للمسوقين تحديد جهود التسويق والمبيعات الدقيقة التي أدت إلى التحويل في دولاب الموازنة الخاص بك،” هو يقول. “باستخدام هذه المعلومات، يمكنك اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن المكان الذي تستثمر فيه وقتك ومواردك.”

ومن المنطقي إذن أن تكون نسبة الشركات التي تستخدم نماذج الإسناد المعقدة وقد ارتفع بشكل مطرد فى السنوات الاخيرة.

في الواقع، يعد فهم إشارات الإسناد الأكثر تعقيدًا أحد المفاتيح الأساسية مميزات استخدام تحليلات جوجل 4. يمكنك أيضًا تجربة التكامل إسناد نيلسن، والذي يطبق التعلم الآلي (ML) لنمذجة رحلات العملاء على مستوى تفصيلي. يعرض النظام الأساسي الإسناد على مستوى الشخص المستمدة من تحليل الكلمات الرئيسية وتصميمات العرض والإعلانات الاجتماعية المدفوعة والبيانات المأخوذة من جميع المنصات والقنوات والأجهزة.

وبالتسلح بهذه المعلومات، يمكنك تحديد أنماط أكثر تعقيدًا وتحديد أولويات جهودك وفقًا لذلك.

اعتماد منصة بيانات العملاء السحابية (CDP)

وعلى نفس المنوال، يصبح تحديد أولويات أنشطتك أسهل أيضًا عندما يمكنك دمج الرؤى حول لمسات ما قبل التحويل مع ما يحدث للعملاء بعد إجراء عملية شراء. “إن دمج البيانات الهامة مثل تعليقات المستخدمين ومقاييس الحملة وبيانات خدمة العملاء لن يؤدي إلا إلى تمكين استراتيجية التسويق الرقمي الخاصة بك” تقول إيرين جيليام هايجي، مسوق المحتوى في Mopinion.

فكر في نقل بياناتك التسويقية إلى CDP سحابي لتسريع معالجة أدوات تحليلات التسويق المتقدمة، والتأكد من أنه يمكنك توصيل أداة التحليلات التنبؤية المفضلة لديك، وجعل تحديث البيانات أسرع، بحيث تكون رؤاك دقيقة وحديثة قدر الإمكان. ممكن.

نتيجة ل، ستصبح شخصيات المشتري الخاصة بك أكثر ثراءً وأكثر استنادًا إلى السلوك الفعلي، مما يمكّنك من اتخاذ تلك القرارات الصعبة على القنوات والتصميمات التي تحرك الأمور أكثر من غيرها.

اختر منصة بيانات سحابية تتكامل مع أدوات تحليلات التسويق المفضلة لديك وتتميز بواجهة بديهية يمكن لجميع المسوقين في فريقك استخدامها بشكل مستقل، لمنع تحول علم البيانات إلى حراس بوابة بيانات. تتضمن بعض الخيارات الأفضل Lytics, نقطة حمراء, شريحة، و التياليوم.

أتمتة، أتمتة، أتمتة

تعد الأتمتة أفضل صديق للمسوق، حيث تنقذك من مهام مثل النشر يدويًا على وسائل التواصل الاجتماعي، وإدارة قوائم البريد الإلكتروني، وتنظيم المحتوى، وتحسين إعلانات الدفع لكل نقرة (PPC)، وغير ذلك الكثير.

للبدء، قم بإدراج جميع المهام التي ترغب في أتمتتها؛ في كثير من الأحيان، يمكن لأداة واحدة معالجة عدد منها، ولكنك لن تعرف ما الذي تبحث عنه إلا إذا كانت جميع مشكلاتك أمامك. فكر في المهام المتكررة والتي لا تتضمن الكثير من المنطق الدقيق.

تأكد من اختيار أداة أتمتة التسويق التي يمكنها التوسع معك، وإلا ستضيع الوقت في إعداد أداة جديدة بعد ستة أشهر. زابير هي واحدة من أولى أدوات الناس أنتقل إلى لأتمتة التسويقويرجع ذلك إلى حد كبير إلى عدد المنصات التي تتكامل معها – 4000 في وقت كتابة هذا التقرير.

مثل جيسيكا مالنيك من Databox كما يشير إلى أن بعض عمليات التسويق الأكثر شيوعًا تتضمن نشر روابط لمقالات مدونة جديدة على وسائل التواصل الاجتماعي، وإرسال ملاحظات مخصصة إلى العملاء المتوقعين الجدد، وإخطار الفرق عندما يطلب العميل المحتمل تجربة مجانية.

تتماشى مع المبيعات والدعم

يعد دعم التسويق والمبيعات بمثابة سلسلة متواصلة، وليس ثلاثة أقسام منعزلة، لذلك إذا كنت لا تعمل معًا، فأنت تعمل ضد بعضكما البعض.

إن تحسين التوافق يجعلك أكثر إنتاجية، لأنه يسمح لك بالتوقف عن إضاعة الوقت في جذب جمهور من الأشخاص الذين لا يقومون بالتحويل – أو الذين يقومون بالتحويل ولكنهم في النهاية يصنعون عملاء غير راضين. إن الحصول على نفس الصفحة مع هذه الفرق الأخرى يضمن موافقتك جميعًا على السمات التي تحدد العميل المثالي، والتي تساعدك فقط على جذب هؤلاء الأشخاص ورعايتهم بشكل أكثر كفاءة.

تتضمن بعض الخطوات لتحسين المحاذاة ما يلي:

مشاركة البيانات والأفكار حول ما يحتاجه العملاء وأفضل السبل لمعالجتهم.

فتح قنوات الاتصال مع الفرق الأخرى لتنسيق الرسائل.

جدولة اجتماعات منتظمة لمراجعة تقارير CRM وCDP وإبقائكم جميعًا على نفس الصفحة.

منع وقتك

يعد تحديد الوقت بمثابة اختراق إنتاجي ممتاز للجميع، لكن المسوقين الرقميين الذين يعملون فوق طاقتهم يحتاجون إليه أكثر من غيرهم.

من المحتمل أنك تحتاج إلى مراقبة حملات البريد الإلكتروني الخاصة بك، والرد على المراجعات، وتحديث إعدادات الدفع لكل نقرة (PPC)، والتحقق من الرسائل المباشرة لوسائل التواصل الاجتماعي، وإعداد المجموعة التالية من منشورات المدونة، كل ذلك في نفس الوقت. من خلال تقسيم وقتك، ستتمكن من إعطاء كل مهمة اهتمامك الكامل، وذلك لإنجازها بشكل أسرع وأفضل.

عندما يتم حظر المهام التي يجب عليك القيام بها، يصبح من الأسهل أن تقول لا للمهام الأخرى التي لن تؤدي إلا إلى صرف انتباهك عن مسؤولياتك الأساسية. ربما يحتاج هذا المشروع الجانبي الجديد للموقع المصغر إلى الانتظار حتى الشهر المقبل – ومن الصعب معرفة ذلك إلا إذا كنت على دراية بمدى توفرك للقيام به.

أدوات مثل سانساما و الطريق المسطح تساعدك على حجب أوقات معينة من اليوم أو الأسبوع أو الشهر للتركيز على كل جانب من جوانب استراتيجية التسويق الرقمي الخاصة بك. على سبيل المثال، ربما تقوم بمراجعة إحصائيات وسائل التواصل الاجتماعي كل يوم، وتخصيص وقت مرة واحدة في الأسبوع للتحقق من المراجعات، وتخصيص بضعة أيام كل شهر لإعداد المحتوى.

استعادة إنتاجيتك التسويقية

في بعض الأحيان، قد يبدو التسويق الرقمي وكأنه صعود السلم الكهربائي إلى الأسفل، ولكن الحيل الصحيحة يمكن أن تعيد البهجة إلى عملك. من خلال اعتماد أتمتة التسويق، وCDPs السحابية، وأدوات الإسناد، وحظر الوقت، والعمل معًا مع المبيعات والدعم، يمكنك تبسيط عملك التسويقي وجعله أفضل للجميع.