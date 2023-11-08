ستساعدك المقالة التالية: 5 خطوات لإنشاء محفظة كتابة ناجحة للمستقلين

تتيح لك محفظة الكتابة إثبات المصداقية والبدء في بناء علامتك التجارية الشخصية ككاتب.

من خلال تقديم أفضل أعمالك بطريقة احترافية، فإنك تظهر للعملاء المحتملين أنك تأخذ عملك على محمل الجد.

تعد محفظة الكتابة أداة قوية تساعد الكتاب المستقلين على تأمين المزيد من مشاريع الكتابة وبناء مهنة كتابة ناجحة في نهاية المطاف.

بمجرد إنشاء محفظة الكتابة الخاصة بك، يمكن أن تخدمك لسنوات عديدة قادمة. اتبع هذه الخطوات الخمس لبناء محفظة كتابية ناجحة للمستقلين.

1. حدد مكانتك وجمهورك

الخطوة الأولى لإنشاء محفظة كتابية ناجحة هي معرفة مكانتك والجمهور المستهدف.

يتضمن ذلك تحديد مجالات تخصصك.

اسأل نفسك أي نوع من الكاتب أنت؟ هل أنت مؤلف الإعلانات؟ شبح كاتب الكتاب الإلكتروني؟ كاتب وصفة؟ ما هي المجالات التي تتخصص فيها ضمن هذا التخصص؟

هل تتفوق في وصف المنتج أو البيانات الصحفية أو الأوراق البيضاء؟

سيساعدك تحديد مكانتك في الخطوة التالية لإنشاء محفظتك.

لكن أولاً، فكر في من هو جمهورك المستهدف.

سوف يقوم جمهورك المستهدف بإبلاغ اختيارات التصميم الخاصة بك. إذا كنت تحاول جذب عملاء الأعمال، فيجب أن يكون موقع الويب الخاص بك جادًا وربما متطورًا.

2. حدد أفضل نماذج الكتابة لديك

حتى الكتاب الرائعون لا يكتبون روائع في كل مرة يجلسون فيها.

لا ترمي الأشياء على الحائط فحسب وترى ما الذي سيلتصق بها.

بدلاً من ذلك، قم بتنظيم أفضل القطع الخاصة بك بعناية. اختر عينات كتابية ذات صلة بمكانتك والتي توضح مهاراتك في الكتابة.

إذا كان ذلك مناسبًا لأهدافك، فاعرض تنوعك من خلال تضمين أنواع مختلفة من الكتابة، مثل منشورات المدونة ودراسات الحالة والنشرات الصحفية وكتابة تحسين محركات البحث وما إلى ذلك.

قبل إضافة كل قطعة، تأكد من أنها مثالية.

يجب أن تكون العينات الخاصة بك خالية من الأخطاء من أي نوع، بما في ذلك أخطاء علامات الترقيم.

مجرد خطأ واحد في موقع محفظة الكتابة قد يكلفك عميلاً محتملاً.

3. قرر كيفية تنظيم عملك

يجب أن تكون محفظة الكتابة المستقلة الخاصة بك سهلة التنقل.

يجب أن يكون العملاء المحتملون قادرين على الدخول بسرعة والعثور على القطع ذات الصلة بما يحتاجون إليه.

إذا كنت تستضيف موقع WordPress الخاص بك، فستتمكن من ذلك إضافة علامات إلى كل قطعة التي تنشرها.

قد تسمح لك منصات الكتابة المستقلة الأخرى بإضافة علامات أيضًا. إذا فعلوا ذلك، والاستفادة منه.

هناك طريقة أخرى لتنظيم عملك وهي جعل الفئات. يمكنك تصنيفها إلى أنواع محتوى، مثل المستندات التقنية والبيانات الصحفية وما إلى ذلك.

أو يمكنك التصنيف وفقًا للموضوع، مثل موضوعات القانون وموضوعات التدفئة والتهوية وتكييف الهواء وما إلى ذلك.

أخيرًا، يتعين عليك أن تقرر ما إذا كنت ستنشر المقالة بأكملها على موقعك، أو إذا كنت ستربط فقط بالموقع الذي يظهر فيه عنوانك الثانوي.

إذا اخترت الخيار الأخير، فيمكنك نشر بضعة أسطر فقط، ثم الحصول على رابط لمقالك المدرج على الإنترنت حيث تم نشره في الأصل.

وبهذه الطريقة، يمكن للعملاء المحتملين مراجعة الموقع الذي تم نشرك فيه.

4. اكتب سيرة ذاتية وسيرة ذاتية رائعة

قبل أن يقرر العميل ما إذا كان سيوظفك أم لا، فمن المؤكد أنه سيرغب في معرفة القليل عنك.

من المحتمل جدًا أن يبحثوا عن صفحة السيرة الذاتية والسيرة الذاتية.

هذا هو المكان الذي لديك فيه فرصة جميلة للتألق. اكتب لنفسك سيرة ذاتية قوية واستأنفها.

يجب أن تسلط سيرتك الذاتية وسيرتك الذاتية الضوء على خبرتك وتعليمك ومهاراتك ككاتب.

قم بتضمين معلومات عن تعليمك وخبرتك العملية ذات الصلة وجوائز الكتابة وأي مهارات ثانوية ذات صلة مثل تحسين محركات البحث أو إدارة وسائل التواصل الاجتماعي.

لكن، أضف تلك المهارات الإضافية فقط إذا كنت على استعداد للقيام بهذا النوع من العمل للعملاء الجدد. وإلا فاتركهم.

على سبيل المثال، إذا كان لديك الكثير من الخبرة في مجال البيانات الصحفية، ولكنك تريد القيام بالمزيد من كتابة صفحات الويب بدلاً من ذلك، فلا تسلط الضوء على مهاراتك الممتازة في البيانات الصحفية.

يمكنك إدراج تجربة البيان الصحفي من أجل التجربة فقط، ولكن قم بالتركيز بشكل أكبر على تجربة كتابة صفحة الويب الخاصة بك.

5. احصل على ردود الفعل

باعتبارك كاتبًا محترفًا، لا شك أنك كونت بعض الأصدقاء أو المعارف مع كتاب آخرين.

اطلب من واحد أو أكثر منهم قضاء بضع دقائق في انتقاد محفظة الكتابة المستقلة الجديدة الخاصة بك.

كزملاء كتاب، سيعرفون بالضبط ما الذي يجب البحث عنه ولن يخجلوا من الإشارة إلى الخير والشر. تأكد من قبول الانتقادات بموضوعية، وليس بشكل شخصي.

قم بإجراء أي تغييرات موصى بها تعتقد أنها أفكار جيدة، ثم اشكر أصدقائك على تعليقاتهم.

هذا هو الوقت المناسب لعرض إلقاء نظرة على ملفات كتاباتهم أيضًا.

يمكن أن تخدمك محفظة الكتابة المستقلة الفائزة لسنوات عديدة. لكن لا يمكنك الابتعاد عنه.

مثل أي شيء آخر، فإنه يحتاج إلى صيانة وتحديث.

عندما تقوم بإنشاء محتوى جديد، قم بإضافته إلى محفظتك إذا كان من المنطقي القيام بذلك.

ومع مرور الوقت وتغير اتجاهات التصميم، فكر في إعادة تصميم موقع محفظتك بحيث يبدو دائمًا جديدًا وجديدًا.

يتم إحتوائه

هل أنت مستعد لجعل موقع الويب الخاص بك يتألق بمحتوى الستراتوسفير؟ نعتقد أن كتابنا المستقلين في WriterAccess هم نجوم، ونود منك أن ترى مدى تألقهم.

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