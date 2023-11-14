5 خطوات لتطوير النجاح Instagram الاستراتيجية في عام 2023

ستساعدك المقالة التالية: 5 خطوات لتطوير النجاح Instagram الاستراتيجية في عام 2022

مع 2 بليون نشيط Instagram المستخدمين في جميع أنحاء العالم والعدد في ازدياد، فلا عجب أن العلامات التجارية أصبحت جادة بشأن امتلاك Instagram إستراتيجية.

في الواقع، خلال العام المقبل، Instagram ومن المتوقع أن يزيد عدد المستخدمين بنسبة 11% في الولايات المتحدة وحدها.

وبعبارة أخرى، لا يمكن لأي علامة تجارية أن تتجاهل قوة Instagram تسويق.

إذا كنت على استعداد ل تنمو الخاص بك Instagram حساب في عام 2022، لقد وصلت إلى المكان الصحيح. في هذه المقالة، سنرشدك إلى كيفية تطوير منتج ناجح Instagram استراتيجية التسويق في خمس خطوات سهلة.

الخطوة 1: اعرف كل ما تستطيع عن عميلك المستهدف

الخطوة الأولى لتطوير أ ناجح Instagram استراتيجية التسويق هي معرفة كل ما تستطيع عن عميلك المثالي.

سيكون عميلك المثالي هو الأساس لكل ما تفعله Instagram.

قبل أن يتمكن استراتيجي المحتوى لديك من البدء في التخطيط للمحتوى، سيأخذ في الاعتبار دائمًا عميلك المثالي. قبل إطلاق حملة جديدة، عليك دائمًا أن تفكر في عميلك المثالي.

قبل نشر أي نوع من المحتوى على Instagram، سيكون عميلك المستهدف في مقدمة أولوياتك.

عندما لا يكون لديك ملف تعريف عميل مثالي، فإنك تخاطر بجذب العملاء الخطأ – مما يؤدي حتماً إلى إضاعة وقتك ووقتهم.

لوضع الأساس لجهودكم Instagram الإستراتيجية، ابدأ بإنشاء ملف تعريف العميل المثالي.

لذا، فكر في الأمر. من هو عميل أحلامك؟

ما هواياتهم واهتماماتهم؟ ما هي الاحتياجات ونقاط الألم التي لديهم؟

لمساعدتك في تحديد عميل أحلامك، اسأل نفسك الأسئلة التالية:

ما هو اسم عميلي المثالي؟

ماذا يفعل عميلي المثالي في العمل؟

كيف يحب عميلي المثالي قضاء وقته؟

ما هي الاحتياجات والاهتمامات ونقاط الضعف التي يواجهها عميلي المثالي؟

هل لدى موكلي أطفال؟ كم عدد؟ كم عمرهم؟

هل موكلي متزوج أم أعزب أم منفصل أم في حالة أخرى؟

أين يعيش موكلي؟ (كن محددًا، على سبيل المثال، “يعيش في الريف الريفي في نيوجيرسي”)

على وجه التحديد، كم عمر عميلي المثالي؟ (لا توجد نطاقات زمنية، على سبيل المثال، “إنها تبلغ من العمر 34 عامًا”)

ما هي منصة التواصل الاجتماعي المفضلة لدى عميلي المثالي، ولماذا؟ كم مرة هم على ذلك؟ كم من الوقت هم على ذلك؟

الخطوة 2: الالتزام بتخصيص المحتوى لعميلك المثالي

نحن لا نحاول التغلب على الحصان الميت، ولكن من الأهمية بمكان أن يلتزم فريق التسويق بأكمله بتصميم Instagram المحتوى لعميلك المثالي.

لذا، تعال إلى اجتماع يسوع مع فريقك وشدد على أهمية إنشاء محتوى مع وضع عميلك المثالي في الاعتبار فقط.

وهذا يعني أن مؤلفي النصوص وكتاب المحتوى ومديري وسائل التواصل الاجتماعي يجب أن يفهموا بعمق من هو عميلك المثالي وكيفية تخصيصه Instagram المحتوى لهم.

بمجرد أن تكون في نفس الصفحة، ابحث بشكل أعمق وتحقق تحليلات وسائل الاعلام الاجتماعية. قم بإجراء أبحاث سلوك المستهلك مع وضع عميلك المثالي في الاعتبار. ألقِ نظرة على عاداتهم الشرائية وعادات المشاركة و Instagram-عادات محددة.

على سبيل المثال، هل عميلك المثالي مهووس بالقراءة؟ Instagram قصص؟ هل كل هذا يتعلق بالهدايا والمسابقات؟ ما هو أسلوب الكتابة الذي ينجذب إليه عميلك المثالي؟

اذهب إلى أبعد من ذلك من خلال التحقيق في أي نقاط ضعف أو احتياجات أو مشكلات قوية يواجهها عميلك المثالي. نحن نشير إلى تحليل أكثر تعمقًا من نقاط الألم التي اكتشفتها في الخطوة الأولى.

على سبيل المثال، إذا كانت لديك علامة تجارية للعناية بالبشرة، فاكتشف احتياجات العناية بالبشرة المثالية لعميلك وأي عوائق واجهها.

ربما قاموا بتجربة ثلاث علامات تجارية مختلفة لغسول حب الشباب وما زالوا يواجهون مشكلة في ظهور البثور. أو ربما قام عميل أحلامك بتجربة مرطب من علامة تجارية معينة وأحبه، ولكن السعر كان مرتفعًا جدًا.

من خلال التركيز على هذه التفاصيل، يمكنك صياغة المحتوى واللغة بشكل أفضل لخدمة عميلك المثالي.

تفقد هذا Instagram شبكة من شركة Mos، وهي شركة تكنولوجيا مالية، على سبيل المثال.

يستخدم موس Instagram لتثقيف عملائها المثاليين – طلاب الجامعات – حول الأمور المهمة قرض الطالب المعلومات وتحديثات القروض الطلابية الحكومية وخيارات الكلية.

كما أنها تركز منشوراتها أيضًا على الإجابة على الأسئلة الأكثر إلحاحًا لعملائها، مثل “من أين تأتي FAFSA؟”

لكن موس لم يختر التركيز على هذه الأنواع من المنشورات بدون سبب. لقد تم تطوير إستراتيجية النشر الخاصة بها بعناية لتلبية احتياجات عملائها المثاليين. وبما أن هذا العميل المثالي يكافح من أجل فهم قرض الطالب وخيارات الكلية المتاحة له، فإن Mos موجود لتخفيف العبء عن كاهله.

نصيحة أخيرة قبل أن نختتم هذه الخطوة …

فكر في إنشاء قائمة مرجعية لتحليل الجودة (QA) يمكن لفريق التسويق الخاص بك الاطلاع عليها قبل النشر Instagram محتوى.

وفيما يلي مثال لتوضيح ما نعنيه:

هل المحتوى الذي أنا على وشك نشره تم تصميمه مع وضع العميل المثالي في الاعتبار؟

هل المنشور مرتبط وشخصي وجذاب؟

هل سيجلب هذا المنشور قيمة إلى عميلي المثالي أو تثقيفه أو تمكينه أو الترفيه عنه؟

هل يمكن لهذا المنشور أن يدفع عملي إلى الأمام؟

هل يمكن أن ينمو هذا المنشور الخاص بي Instagram قاعدة؟

الخطوة 3: اختر أساليب المشاركة الأساسية التي تركز على العملاء

في هذه المرحلة، لقد قمت بما يلي:

وضع الأساس لجهودكم Instagram الإستراتيجية من خلال إنشاء ملف تعريف العميل المثالي

تعمق أكثر في نقاط الضعف لدى عميلك المثالي

ملتزمون بتخصيص المحتوى الخاص بك لعميلك المثالي

الآن بعد أن عرفت من هو عميل أحلامك، من المهم أن تختار أساليب المشاركة الأساسية التي تركز على العملاء والتي ستستخدمها.

إذا كان هذا يبدو وكأنه فم، فلا تقلق. إن وجود أساليب مشاركة أساسية تركز على العملاء يعني فقط اختيار عدة طرق للتفاعل مع متابعيك Instagram.

كما هو الحال دائمًا، عند اختيار طرق المشاركة، ستحتاج إلى التفكير في عميل أحلامك. والأهم من ذلك، أنك ستحتاج إلى إعطاء شخصية العميل التي تحلم بها سببًا للرد عليك.

على سبيل المثال، إذا كنت تخدم عملاء رفيعي المستوى، فقد لا يكون لديهم الوقت للمشاركة في المسابقات والهدايا. ولكن ربما يحبون التعاون مع العلامات التجارية أو يتناولون المنشورات التعليمية بشكل أسرع من شرب قهوتهم في الصباح.

من المهم أيضًا اكتشاف كيفية تفاعل عميلك المثالي مع العلامات التجارية الأخرى التي يحبها. على سبيل المثال، هل هناك علامات تجارية معينة تستهلك المحتوى منها كل يوم؟ كم مرة يتعاملون معهم بشكل عام؟ ما هي المشاركات التي ينجذبون إليها أكثر ولماذا؟

لا تزال تشعر بأنك عالق في طرق المشاركة التي يجب أن تستخدمها علامتك التجارية Instagram؟

تحقق من استراتيجيات المشاركة التالية للإلهام.

نشر القيمة باستمرار

لتنمية قاعدة من المخلصين Instagram أيها المتابعين، عليكم الالتزام بلعب اللعبة على المدى الطويل.

لك Instagram لا ينبغي أن تتمحور المشاركات حول المبيعات والمبيعات والمبيعات. بدلاً من ذلك، يجب أن تركز منشوراتك بشكل أكبر على تقديم القيمة، وتشجيع المبيعات أيضًا عندما يكون ذلك مناسبًا.

للعثور على التوازن الصحيح، فكر في اتباع قاعدة 80/20.

يقترح 80/20 أن 80% من منشوراتك يجب أن تتضمن محتوى قائم على القيمة – فهي تقوم بتثقيف عملائك المثاليين أو إعلامهم أو تمكينهم.

هذا المنشور بعنوان “العادات الخمس للطلاب الناجحين” بقلم StuDocu تقوم بتثقيف عملائها المثاليين حول تطوير عادات الطلاب الصحية.

تقترح القاعدة أيضًا أن 20% فقط من منشوراتك يجب أن تروج لنشاطك التجاري بشكل صريح، مثل حملة الماكياج الصريحة هذه التي تقدمها Kylie Cosmetics.

وبعبارة أخرى، أعطى، أعطى، أعطى. ثم قدم لعميلك المثالي عروضًا لا يمكنه رفضها.

فكر في استضافة الهدايا والمسابقات والتحديات

شجع منشوراتك على الانتشار من خلال استضافة الهدايا والمسابقات والتحديات التي سيحبها عملاؤك المثاليون. اطلب من المتابعين إعادة نشر الهبة في قصصهم أو على شبكتهم للحصول على إدخالات إضافية. يمكنك أيضًا تقديم إدخالات إضافية لوضع علامات على الأصدقاء والتعليق على منشورك.

أحد الأشياء التي يجب وضعها في الاعتبار بشأن الهدايا والمسابقات والتحديات هو أنها تميل إلى أن تكون أكثر فعالية عندما تستضيفها كثيرًا – أو عندما تستخدمها لتعزيز حملة معينة.

شجع المستخدمين على طرح الأسئلة والإجابة عليها

شجع المستخدمين على التفاعل مع منشوراتك بشكل أكبر من خلال دعوتهم لطرح الأسئلة والإجابة عليها.

يمكنك أن تبدأ مشاركاتك بسؤال، وتنتهي بسؤال، أو مشاركة الدراسات الاستقصائية واستطلاعات الرأي.

نوصي أيضًا بالقيام بذلك في القصص أيضًا. مع 500 مليون مشاهد Instagram توفر القصص يوميًا فرصة رائعة للتفاعل مع المزيد من المستخدمين.

استخدم رواية القصص لإضفاء طابع إنساني على علامتك التجارية

الحديث عن القصص…

تواصل مع متابعيك بطريقة عميقة من خلال إضفاء الطابع الإنساني على لغتك من خلال رواية القصص. سواء أكان ذلك مشاركة كيفية ظهور علامتك التجارية أو مشاركة قصص نجاح العملاء الملهمة، فإن العلامات التجارية التي تستخدم تقنيات سرد القصص تبدو جذابة.

استراتيجيات المشاركة المكافأة

خبيرة إستراتيجية الأعمال ياسمين ستار – العبقرية التي زادتها Instagram يتابع 477000 متابع – ويوصي أيضًا باستراتيجيات المشاركة التالية.

توصي ياسمين أيضًا بتأسيس كل منها Instagram تعليق على شيء يسمى صيغة HIC.

إن صيغة HIC سهلة المتابعة وتتضمن ثلاث خطوات فقط:

الخطاف: اجذب المتابع بإحصائيات أو حقيقة صادمة – أو اعرض مشكلة شائعة يواجهها متابعوك. الرؤى: شارك قيمة مضافة فريدة، مثل المحتوى التعليمي أو حل للمشكلة التي شاركتها. CTA: التعبير عن عبارة تحث المستخدم على اتخاذ إجراء. ما نوع الإجراء الملهم الذي تريد أن يتخذه المستخدمون؟

فيما يلي مثال لقالب التسمية التوضيحية الذي يتبع صيغة HIC:

نصيحة أخيرة هي أهمية المشاركة في التعليقات بعد النشر.

تأكد من الرد على كل تعليق وسؤال وتعليقات تصادفك بخصوص منشورك. يمكنك أيضًا استخدام أداة الاستماع الاجتماعي للتحقق مرة أخرى من أي تعليقات قد تكون فاتتك.

الخطوة 4: اختر طرقًا لتنفيذ المحتوى الذي ينشئه المستخدم

المحتوى الذي ينشئه المستخدم (UGC) هو محتوى خاص بعلامة تجارية أنشأه المستهلكون ثم تم نشره على قنوات مثل وسائل التواصل الاجتماعي ومواقع المراجعة.

لذلك، إذا سبق لك أن علقت على علامة تجارية ما على وسائل التواصل الاجتماعي، أو تركت تعليقًا على Yelp، أو شاركت منشورًا خاصًا بالعلامة التجارية على مدونتك، فقد قمت بإنشاء UGC.

يعد هذا فعالاً لأنه يساعد في بناء الثقة مع العملاء المحتملين الذين قد يكونون على الحياد بشأن تجربة علامتك التجارية.

يقرأ المستهلك العادي عشرة المراجعات عبر الإنترنت قبل اتخاذ قرار الشراء. بمعنى آخر، عميلك المثالي يثق بما يقوله عملاؤك الحاليون والسابقون عنك.

لتنفيذ المحتوى الذي ينشئه المستخدم، استخدم أداة الاستماع الاجتماعي للعثور على أي محتوى ينشئه المستخدمون موجود حول علامتك التجارية وجمعه.

بعد ذلك، اجتمع مع فريق التسويق الخاص بك لتبادل الأفكار حول الطرق الطبيعية لتنفيذ المحتوى الذي ينشئه المستخدمون في موقعك Instagram إستراتيجية.

فيما يلي بعض الأمثلة السريعة للإلهام:

اجمع شهادات العملاء وقم بتضمينها في كل حملة مبيعات تنشرها

جمع شهادات الفيديو وإنشاء حملات إعلانية حولها

أعد مشاركة أي منشورات ينشئها المستخدمون من خلال أصحاب النفوذ والمسوقين التابعين

قم بالتقاط لقطة شاشة لتعليقات العملاء الإيجابية وامنحهم صيحة Instagram قصص

يمكنك أيضًا ربط استراتيجيات المشاركة الخاصة بك باستراتيجية المحتوى الذي ينشئه المستخدمون لديك.

على سبيل المثال، EarlyBird، وهي منصة يستخدمها مقدمو الرعاية للشراء الهدايا النقدية للأطفال، تستخدم حملتها #BabyWealth Challenge للاستفادة من قوة المحتوى الذي ينشئه المستخدمون.

اطلع على إعادة النشر هذه من أحد المستخدمين الذين شاركوا في التحدي على موقع EarlyBird’s Instagram لنرى ماذا نعني:

تضمين التعليمات البرمجية للفيديو

الخطوة 5: وضع اللمسات النهائية على استراتيجيتك

استخدم النصائح التي أوضحناها في الخطوات من الأول إلى الرابع لوضع اللمسات الأخيرة على طلبك Instagram إستراتيجية.

لتبسيط ذلك، قم بصياغة إستراتيجيتك بناءً على قاعدة 80/20.

أولاً، قم بإلقاء نظرة فاحصة على استراتيجية المبيعات الحالية لعلامتك التجارية. بعد ذلك، خصص 20% من أموالك Instagram المحتوى لإضفاء الحيوية على استراتيجية المبيعات هذه.

بعد ذلك، قم بإلقاء نظرة فاحصة على طرق المشاركة والمحتوى الذي ينشئه المستخدمون التي اخترتها. خصص 80% من المحتوى الخاص بك لتحقيق هذه الأساليب.

وأخيرا، اختر الأفضل برامج التسويق لتشغيل استراتيجيتك وتدريب فريقك على كيفية تنفيذها.

من المهم أيضًا مناقشة احتياجاتك Instagram الإستراتيجية مع فريقك بالتفصيل حتى يفهموا كيفية تنفيذها.

عند توثيق النهائي الخاص بك Instagram استراتيجية التسويق، تأكد من تحديد ما يلي:

من المسؤول عن استراتيجية المحتوى والنشر

من هو المسؤول عن الإعداد والتتبع Instagram مقاييس التسويق

من هو عميلك المثالي؟

طرق المشاركة التي ترغب في استخدامها

طرق UGC التي ترغب في استخدامها

برنامج التسويق الذي اخترته وكيفية استخدامه

استراتيجية النشر الخاصة بك – ما نوع المحتوى ومتى وكيف وتكرار النشر

اليومية والأسبوعية والشهرية والربع سنوية Instagram سير العمل التسويقي

إذا كانت لديك الميزانية اللازمة لذلك، ففكر في الاستعانة بشخص Instagram متخصص تسويق لمراجعة خطتك وتقديم تعليقات / اقتراحات لتحسينها.

جاهز لتنفيذ طلبك Instagram إستراتيجية؟

مع 2 مليار نشط Instagram المستخدمين في جميع أنحاء العالم والعدد في ازدياد، لقد حان الوقت لاتخاذ موقف جدي بشأن الحصول على Instagram إستراتيجية.

إذا كنت على استعداد لتنمو الخاص بك Instagram الحساب في عام 2022، اتبع الخطوات الخمس التي أوضحناها في هذه المقالة.

كملخص سريع، إليك ما قمنا بتغطيته اليوم: