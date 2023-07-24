ستساعدك المقالة التالية: 5 دروس من أول 6 أشهر من عمل تجاري قيمته مليون دولار

أراهن أن لديك أفكار مماثلة. إذا كنت مثل معظم الناس ، فمن المحتمل أنك شعرت بمزيج من الإحباط والتسلية حول السرعة التي يمكن أن تحقق بها نفسك الأصغر سنًا النجاح.

الفلاش باك إلى عام 2015 ، كنت أدير وكالة تسويق رقمية عندما عثرت على فكرة شركتي الجديدة ، عن طريق الصدفة تقريبًا.

كان لدينا عميل ، الدكتورة تامي ، التي أرادت زيادة قائمة بريدها الإلكتروني حتى تتمكن من الترويج لكتابها الجديد الذي سيصدر قريبًا وتوسيع نطاق تأثيرها خارج نطاق عملها المحلي في سياتل. بعد وضع اختبار الهرمون والإعلان عنه Facebook، قمنا بتوليد ما يقرب من 35000 عميل محتمل لها في ستة أشهر فقط.

من خلال هذه التجربة ، أدركت قوة الاختبارات في توليد العملاء المحتملين والمبيعات واكتشفت أن هناك فجوة كبيرة في السوق. لم تكن هناك خدمة لإجراء اختبارات سهلة الاستخدام استحوذت على العملاء المحتملين بشكل فعال.

قررنا إطلاق تطبيق SaaS يسمى LeadQuizzes.

في ستة أشهر قصيرة ، قمنا بزيادة أرباحنا إلى 100000 دولار شهريًا.

لا تفهموني خطأ رغم ذلك ، لقد ارتكبنا الكثير من الأخطاء. وإذا كان بإمكاني السفر إلى الوراء وتعليم نفسي الصغير أن يفعل كل شيء من جديد ، فهذه هي الاستراتيجيات التي سأطلب منه استخدامها.

1. التركيز على تحقيق منتج قوي / ملائم للسوق

“ملاءمة المنتج / السوق” هي المدى الذي يلبي فيه منتجك أو خدمتك متطلبات السوق بدقة. يجب أن تكون قد أنشأت بالفعل طلبًا أساسيًا لما تقدمه ، ربما من خلال الحد الأدنى من المنتجات القابلة للتطبيق (MVP). الهدف الآن هو تطوير شيء جاهز للتوسع.

يجب أن تعمل عمليتان بشكل مثالي جنبًا إلى جنب هنا. أثناء توسيع نطاقك ، يجب أن تجمع التعليقات وتضبط منتجك. يقول كريستوف أوير ويلسباخ ، الشريك في IBM Ventures:

يتم تحقيق ملاءمة المنتج / السوق إذا وجدت الشركة الناشئة نموذجًا قابلًا للتكرار وقابلًا للتطوير يقود الطلب.

الحقيقة المحزنة هي أن أبحاث السوق هي واحدة من أكثر الجوانب التي يتم تجاهلها في بناء الأعمال ، خاصة بعد مرحلة بدء التشغيل الأولية ، وهو ما يتضح في حقيقة أن أكثر من 70٪ من عمليات إطلاق المنتجات الجديدة تفشل.

هذه هي الخطوة التي تحتاج فيها إلى التفكير في كيفية العثور على جمهورك المستهدف من خلال تحديدهم ، وهم في جلسة Hangout ويمكنك منحهم

اطرح الأسئلة التالية للتحرك نحو منتج قوي / ملائم للسوق:

ما هي ردود الفعل التي تحصل عليها؟ يعتمد تطوير المنتج / السوق الملائم على وجود ردود فعل فعالة من العملاء المتوقعين والعملاء. ستشكل المعلومات التي تم جمعها منهم أساس نهجك لضبط منتجك. الاستبيانات واقتراحات العملاء رائعة لهذا الغرض.

يعتمد تطوير المنتج / السوق الملائم على وجود ردود فعل فعالة من العملاء المتوقعين والعملاء. ستشكل المعلومات التي تم جمعها منهم أساس نهجك لضبط منتجك. الاستبيانات واقتراحات العملاء رائعة لهذا الغرض. ما هي نقاط البيع الفريدة لمنتجك؟ بالإضافة إلى الميزة الرئيسية لمنتجك أو خدمتك ، ما الذي تقدمه أيضًا وكيف تحل هذه الإضافات المشكلات الثانوية في السوق؟ هل من الممكن حل المشكلات التي لا تتناولها حاليًا؟ يأخذ smartphones كمثال. كان المصنعون يحاولون باستمرار إضافة قيمة ، مما أدى إلى الكاميرا / الكمبيوتر / التقويم / GPS (يمكن أن تستمر القائمة) التي تحملها الآن في جيبك.

بالإضافة إلى الميزة الرئيسية لمنتجك أو خدمتك ، ما الذي تقدمه أيضًا وكيف تحل هذه الإضافات المشكلات الثانوية في السوق؟ هل من الممكن حل المشكلات التي لا تتناولها حاليًا؟ يأخذ smartphones كمثال. كان المصنعون يحاولون باستمرار إضافة قيمة ، مما أدى إلى الكاميرا / الكمبيوتر / التقويم / GPS (يمكن أن تستمر القائمة) التي تحملها الآن في جيبك. ما هي زاويتك؟ ما الذي يميزك عن منافسيك؟ هذا يتعلق بالأسلوب بقدر ما هو جوهر. يعتبر Apple كمثال. إن نظامهم الأساسي البسيط والسهل الاستخدام والمغلق ، جنبًا إلى جنب مع طريقة تجميعهم في تصميم أنيق ، يميزهم بوضوح عن غالبية الشركات المصنعة لأجهزة الكمبيوتر الأخرى مثل Microsoft و Hewlett Packard.

2. يجب أن تكون المبيعات هي تركيزك الأول

واحدة من أفضل النصائح التي تلقيتها عند بدء LeadQuizzes كانت من مرشد ، Loren Howard ، مع العديد من الشركات ذات السبعة وثمانية أرقام تحت حزامه.

أخبرني أن أقضي 70٪ من وقتي في المبيعات. تتعارض هذه النصيحة مع الطريقة التي يشرع بها معظم الأشخاص في بدء عمل تجاري. وأعتقد أن هذا هو سبب فشل الغالبية. لم تصل 96٪ من الشركات أبدًا إلى علامة المليون ، وتفشل ثمانية من أصل عشرة خلال الأشهر الثمانية عشر الأولى.

كلما زادت أرباحك في وقت مبكر ، زادت سرعة توسيع نطاقك. يمكنك تعيين الموظفين والاستعانة بمصادر خارجية وزيادة الإنتاج بشكل عام في كل منطقة. نيل باتيل ، يكتب في فوربس ، يقول:

إذا كان بإمكان شركتك الناشئة أن تنمو بسرعة ، فيمكنك تجاوز بعض أكبر عوامل قتل الشركات الناشئة بشكل فعال – الخسارة أمام المنافسة ، وفقدان العملاء ، وفقدان الموظفين ، وفقدان الشغف.

هناك جانبان لهذا النهج: الاستعانة بمصادر خارجية وإعادة الاستثمار. شيء واحد أقوله دائمًا لرواد الأعمال الجدد هو التغلب على مخاوفهم من الاستعانة بمصادر خارجية في وقت مبكر. هناك ميل مفهوم للاعتقاد بأن الآخرين لن يكونوا قادرين على القيام بعمل مثلك. دائما ، هذا ليس هو الحال.

بينما يحاول الكثير من الأشخاص توزيع المبيعات والعمليات ، يجب أن ينصب تركيزك بشكل أساسي على المبيعات.

طوِّر إجراءات تشغيل معيارية لجميع المهام باستثناء أهمها وادفع لشخص ما مقابل القيام بها. سيتيح لك ذلك أن تصبح أفضل في البيع وتوسيع نطاق عملك إن لم يكن لأي سبب آخر غير أنك تقضي وقتًا أطول في القيام بذلك ووقتًا أقل في العمليات.

الاعتبار الثاني المهم هو إعادة الاستثمار. يجب إعادة الجزء الأكبر من أرباحك في هذه المرحلة إلى جهاز الرصاص والمبيعات. من خلال تغذية دورة النمو وإعادة الاستثمار ، والاستعانة بمصادر خارجية للوظائف الوضيعة في هذه العملية ، ستجد أنك قادر على التوسع بسرعة أكبر.

3. البحث عن مصدر قابل للتطوير من العملاء المحتملين

من الأساسي أن تجد مصدرًا مربحًا وقابلًا للتطوير للعملاء المحتملين في أقرب وقت ممكن. عادة ، هذا يعني دفع ثمنها. قال فرانك كيرن ، الذي يُعتبر على نطاق واسع كأحد أفضل مسوقي الاستجابة المباشرة في العالم:

الطريقة الأكثر موثوقية وثباتًا لتوليد الثروة هي تحويل الإعلانات إلى ربح.

يقول 65٪ من جهات التسويق أن توليد حركة المرور والعملاء المحتملين هو التحدي الأكبر بالنسبة لهم. كثير من الناس الذين تحدثت معهم يتفاخرون بحقيقة أنهم يحصلون على معظم أعمالهم من الإحالات.

ومع ذلك ، فإن الأشخاص الذين يقولون أنه عادة ما يكون لديهم أعمال صغيرة جدًا. والسبب في ذلك هو أن لديك القليل جدًا من التحكم في تسهيل هذه الإحالات وليس مصدرًا رئيسيًا قابلاً للتطوير.

تعتبر الإحالات طريقة رائعة للحصول على بعض العملاء الأوليين وردود الفعل ولكن تركيزك على الإحالات مبكرًا يجب أن ينتهي عند هذا الحد.

من خلال التركيز على إستراتيجية تحت سيطرتك ، مثل الإعلان بالدفع لكل نقرة أو الاتصال البارد ، يمكنك التغلب على العديد من المشكلات المرتبطة بتكوين عملاء جدد.

في LeadQuizzes ، استخدمنا Facebook الإعلانات لتوليد عملاء محتملين باستمرار مع زيادة أرباحنا إلى 100000 دولار شهريًا.

4. تطوير قمع مبيعات ضيق

بمجرد حصولك على عملاء محتملين ، ستحتاج إلى تحويلهم إلى عملاء. ذكرت أننا نركز كثيرًا على Facebook وسأكون صادقًا ، فقد استغرق الأمر منا شهرين لاختبار وتعديل حملتنا ورسالة المبيعات قبل أن نجعل هذه الحملات مربحة.

الآن بينما يستسلم صاحب العمل الهواة ويقول إن المصدر الرئيسي لا يعمل فقط بعد يومين أو أسابيع من حملته ، تمسكنا به وكافأنا بحملة مربحة وقابلة للتطوير.

بمجرد أن يتدفق الأشخاص ، يجب أن تتعامل مع مسار تحويل المبيعات بالكامل ، من الوعي إلى الشراء مع وضع التحسين في الاعتبار. بغض النظر عن الشكل الفريد لمسار التحويل ، أميل إلى العثور على الشركات الناشئة التي تكافح في مجالين رئيسيين.

1. الأول هو الفشل في توفير مغناطيس رصاصي مقنع.

تقديم فريد و تناسب العرض الأول ، في بحر من مغناطيسات الرصاص التي لا معنى لها ، هو أحد أسهل الطرق لتحسين تحويلات الزائر إلى القيادة. يجب أن يميز هذا العرض الأول نفسه عما يقدمه المنافسون.

أحد الأسباب التي تجعل الاختبارات القصيرة تعمل بشكل جيد هو أنها تشارك بشكل جوهري ويمكن استخدامها لتقديم نتائج شخصية ذات صلة عالية ، والتي تؤدي بعد ذلك إلى عرض منتج معين.

2. والثاني هو عدم وجود عرض رئيسي مقنع.

أول شيء يمكنك القيام به لجعل عرضك أكثر إقناعًا هو تضمين سلك تعثر أولي منخفض الاحتكاك.

هذا يعني تقديم منتج بسعر أقل يسهل على شخص ما اختبارك ومعرفة نوع النتائج التي يمكنهم الحصول عليها. يمكن أن تؤدي إضافة انعكاس المخاطر من خلال تقديم أشياء مثل ضمانات استرداد الأموال والشحن المجاني أو المكافآت إلى تحسين الصفقة وزيادة تحويلاتك.

على سبيل المثال ، تمكنت إحدى عملائنا ، Annmarie Gianni Skin Care ، من توليد 10000 عميل محتمل إضافي و 200.000 دولار أمريكي في المبيعات في شهرين فقط من خلال تنفيذ هذه النصيحة.

بدلاً من مجرد الإعلان عن خصم للمشترين لأول مرة على موقع الويب الخاص بهم ، فقد أعلنوا عن اختبار درجة الجلد الذي أدى إلى مجموعة أدوات مقنعة للعناية بالبشرة بقيمة 10 دولارات مع بعض المكافآت الإضافية والشحن المجاني وضمان استرداد الأموال.

تعد مرحلة بدء التشغيل المبكرة فرصة رئيسية للاختبار كل شئ – من نسخة إعلاناتك إلى الصور التي تدرجها في نسخة مبيعاتك. تتراكم جميع المكاسب الهامشية ويمكن للسفينة المتسربة أن تتحول بسرعة إلى مركب شراعي لامع في وقت قصير جدًا.

5. كن متمسكًا بالمقاييس

تتمحور إدارة الأعمال حول تنسيق الكثير من الأجزاء المتشابكة المختلفة. خلال مرحلة بدء التشغيل ، من المهم جدًا الحفاظ على الإحساس بالنظرة العامة.

وجدت الأبحاث التي أجرتها CBI Insights عددًا من الأسباب لفشل الشركات الناشئة. في حين أن نقص الطلب كان السبب الأساسي ، كان من المحتمل تجنب غالبية الآخرين ، من نفاد الأموال إلى خدمة العملاء السيئة ، إذا كان المالكون قد راقبوا مقاييسهم وبياناتهم.

من خلال تتبع المقاييس كما لو أن حياتك تعتمد عليها ، يمكنك ضمان الصحة العامة لشركتك في هذه المرحلة الدقيقة من النمو. يمكنك أيضًا تحديد المناطق ذات الأداء المنخفض للتحسين.

فيما يلي أربعة مقاييس أعتقد أنها حيوية للغاية لمراقبتها:

التكلفة لكل عميل محتمل : التكلفة لكل عميل متوقع هي مؤشر رئيسي لتكلفة الاستحواذ وما إذا كنت ستحقق أرباحًا أم لا.

: التكلفة لكل عميل متوقع هي مؤشر رئيسي لتكلفة الاستحواذ وما إذا كنت ستحقق أرباحًا أم لا. يؤدي تحويل المغناطيس : كم عدد الأشخاص الذين يسلمون بيانات الاتصال الخاصة بهم ويصبحون عملاء محتملين؟

: كم عدد الأشخاص الذين يسلمون بيانات الاتصال الخاصة بهم ويصبحون عملاء محتملين؟ سعر الإغلاق : يشير “معدل الإغلاق” إلى عدد العملاء المحتملين الذين يتحولون إلى عملاء يدفعون. إنها إحدى أفضل الطرق الشاملة لقياس فعالية قمع مبيعاتك.

: يشير “معدل الإغلاق” إلى عدد العملاء المحتملين الذين يتحولون إلى عملاء يدفعون. إنها إحدى أفضل الطرق الشاملة لقياس فعالية قمع مبيعاتك. متوسط ​​البيع: بحلول الوقت الذي تحصل فيه على العملاء المحتملين إلى النقطة التي يرغبون فيها في الدفع ، يكون 90٪ من العمل قد تم إنجازه. يعد تعظيم متوسط ​​سعر البيع الخاص بك أحد أكثر الطرق ضمانًا لزيادة إجمالي الإيرادات والسماح لك بالبقاء مربحًا حتى في حالة زيادة تكاليف الإعلان.

خاتمة

النجاح في توسيع نطاق شركة ناشئة يتعلق بتحديد الأولويات. هناك مليون مهمة ومهمة مختلفة تتنافس على انتباهك ، وكلها ستأخذك بعيدًا عن الأشياء التي يجب أن تقضي وقتًا فيها بالفعل.

من خلال التغلب على الرغبة المشتركة لفعل كل شيء بنفسك والتركيز على توليد العملاء المحتملين والبيع لهم ، يمكنك تحقيق النتائج بسرعة كبيرة.

عملي الخاص هو مثال ممتاز. ابحث عن مصدر العملاء المحتملين ولا تنظر إلى الوراء. ما عدا عندما تقوم بتحليل الإحصائيات الخاصة بك ، بالطبع.

أخيرًا ، إذا كنت تفكر في الدخول إلى فضاء SaaS ، فتأكد من مراجعة إحصاءات واتجاهات SaaS هذه.