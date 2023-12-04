ستساعدك المقالة التالية: 5 طرق فعالة لبناء خطة تسويق رقمية استراتيجية

ليس من الصعب تعلم التسويق الرقمي ولكن الكثير من الناس يتم تأجيله لأنهم يعتقدون أنه صعب للغاية وأنهم لا يمتلكون المهارات المناسبة.

ستوظف معظم وكالات التسويق الرقمي خبراء في كل مرحلة من مراحل العملية، لذلك لا داعي للقلق أبدًا بشأن عدم معرفة ما تفعله.

من المهم أن نلاحظ أنه في حين أن غالبية الناس يتعلمون كيفية القيام بالتسويق الرقمي من خلال التدريب والتعليم، فإن كثيرين آخرين يتعلمون ببساطة عن طريق الممارسة.

يفضل العديد من الأشخاص دورات التعلم الذاتي عبر الإنترنت مثل Udemy أو Skillshare.

YouTube يعد أيضًا مكانًا رائعًا للتعرف على التسويق الرقمي.

إذا كنت تبحث عن طريقة للبدء في التعرف على التسويق الرقمي، فقد يكون من الجيد أن تبدأ ببعض الأساسيات أولاً.

غالبًا ما تكون أسهل أجزاء التسويق الرقمي هي كتابة المدونات وإنشاء مقاطع الفيديو.

هذين الأمرين ضروريان في أي حملة تسويق رقمية حديثة. يمكنك أن تأخذ وقتك وتتعلم كيفية القيام بذلك قبل الغوص في أي شيء آخر.

عندما تفكر في ما يجعل صفحة الويب قادرة على المنافسة في مجال تخصصك، فمن المهم أن تفهم كيف ينظر الأشخاص إلى المحتوى الخاص بك.

ما سيراه هو منشورات مدونتك ومقاطع الفيديو الخاصة بك، ومن المحتمل أن يأتيوا إلى موقع الويب الخاص بك من إحدى الصفحات الأعلى تصنيفًا، مثل Google أو YouTube.

خذ بعض الوقت لإنشاء مدونة لشركتك ثم ابدأ في التركيز على إنشاء محتوى يساعدك في الحصول على المشاهدات.