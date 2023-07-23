ستساعدك المقالة التالية: 5 طرق لكسب المال مقابل تصفح الإنترنت في عام 2023

هل تريد كسب النقود أثناء تصفح الإنترنت؟ نعم ، هذا شيء.

لن تكسب الكثير من المال. ومع ذلك ، يمكنك الحصول على أموال مقابل تصفح الإنترنت كما تفعل يوميًا.

هناك العديد من الفرص المتاحة لزيادة دخلك والتي كتبت عنها بالفعل.

وظائف العمل المشروع من المنزل التي يمكن أن تحل محل أو تكمل استراتيجيات الدخل السلبي 9-5 الخاصة بك والتي تستمر في جني الأموال لفترة طويلة بعد إعدادها لأول مرة.

يتقاضون رواتبهم للبحث في الويب

سواء كنت تبحث في الويب باستخدام هاتفك أو جهاز الكمبيوتر ، فإن هذه الفرص يمكن أن تجعل وقت فراغك يستحق شيئًا ما. لا يلزم وجود خبرة سابقة أو “براعة تقنية”.

1.

Swagbucks

Swagbucks هي الطريقة الممتعة الأكثر شيوعًا في العالم لكسب المكافآت ونقد PayPal وبطاقات الهدايا المجانية.

يقدم الموقع للمستخدمين طرقًا متعددة لكسب المال أثناء إكمال المهام البسيطة.

تتضمن بعض طرق الكسب مشاهدة مقاطع الفيديو والإجابة على الاستطلاعات والتسوق عبر الإنترنت وتصفح الإنترنت باستخدام محرك بحث Yahoo.

الانضمام إلى Swagbucks مجاني ، وعند التسجيل هنا ، تحصل على مكافأة قدرها 5 دولارات.

حتى كتابة هذه السطور ، دفعوا للأعضاء أكثر من 895 مليون دولار. يمكنك صرف أرباح Swagbucks الخاصة بك بدءًا من 3 دولارات فقط.

انضم إلى Swagbucks (+ مكافأة 5 دولارات)

قراءة مراجعة Swagbucks

2.

MobileXpression

يعد تطبيق Mobilexpression أحد أسهل الطرق لكسب بطاقات هدايا مجانية باستخدام هاتفك الذكي.

Mobilexpression هي شركة أبحاث السوق. عندما تقوم بتنزيل التطبيق وتثبيته على هاتفك – Android أو iPhone – فإنه يتتبع تلقائيًا نشاطك على الإنترنت مقابل الحصول على مكافآت.

بعد سبعة أيام من تثبيت التطبيق ، تتلقى 5 دولارات Amazon كرت هدية. إذا احتفظت بالبرنامج بعد الأسبوع الأول ، فستستمر في كسب أرصدة يمكنك استردادها مقابل بطاقات هدايا إضافية.

إن الانضمام إلى Mobilexpression مجاني ولا يتطلب أي جهد مستمر من جانبك. ومع ذلك ، يجب أن تكون مرتاحًا مع وصول التطبيق إلى نشاط التصفح الخاص بك.

اشترك في Mobilexpression (iPhone أو Android)

قراءة مراجعة Mobilexpression

3. المكافآت اليومية

Daily Rewards هو موقع مكافآت مملوك لشركة Prodege LLC. ، وهي نفس شركة التسويق التي تدير Swagbucks.

الانضمام إلى هذا الموقع مجاني ، وستحصل على مكافأة عند الانضمام وإكمال ملف التعريف الخاص بك.

إنهم يدفعون للأعضاء لإجراء استطلاعات الرأي وقراءة رسائل البريد الإلكتروني ومشاهدة مقاطع الفيديو والتسوق عبر الإنترنت والبحث في الإنترنت وممارسة الألعاب والمزيد. في الولايات المتحدة ، تعمل الشركة كـ Inbox Dollars.

تدفع المكافآت اليومية للأعضاء نقودًا مقابل جهودهم ، ويمكنك صرف أرباحك عبر PayPal عندما يصل رصيدك إلى 30 دولارًا أو أكثر.

اقرأ مراجعة المكافآت اليومية.

4. مكافآت بنج

إذا كنت تتصفح الإنترنت بالفعل باستخدام محرك بحث Bing ، فقد تحصل أيضًا على أموال من خلال الاشتراك في Bing Rewards.

تشير أرصدة Microsoft إلى حسابك عند البحث والتسوق ودعوة الأصدقاء والمشاركة في الألعاب الممتعة والاختبارات والعروض اليومية والمزيد.

يمكنك استرداد نقاطك مقابل بطاقات الهدايا وأرصدة متجر Microsoft وإدخالات اليانصيب والتبرعات الخيرية.

5. احصل على وظيفة اختبار موقع الويب

يتم الدفع لمختبري مواقع الويب والتطبيقات مقابل تصفح مواقع الويب واختبار التطبيقات وتقديم ملاحظات حول تجربتهم.

تشمل المواقع التي يمكنك استخدامها للعثور على العربات في هذه المنطقة UserTesting و Userfeel. يمكنك كسب ما يصل إلى 50 دولارًا في الساعة لاختبار مواقع الويب في وقت فراغك.

بدلاً من ذلك ، يمكنك أيضًا اختيار العمل كمقيم لمحرك البحث.

طرق أخرى لكسب PJs الخاصة بك

إذا كنت تبحث عن طرق سهلة لكسب بعض الأموال الإضافية على الإنترنت وبهاتفك ، فإن هذين الموقعين أدناه مؤهلان أيضًا.

مسح Junkie: يُصنف هذا الموقع كواحد من أفضل مواقع الاستطلاعات ربحًا المتاحة في كندا والولايات المتحدة. تكسب نقاطًا لاستكمال استطلاعات الرأي القصيرة ويمكنك استردادها بسهولة مقابل النقود أو بطاقات الهدايا أو التحويل المصرفي المباشر.

بحوث كوز الصنوبر: يتم تشغيل لجنة أبحاث السوق هذه بواسطة شركة Nielsen. لديها تصنيف A + مع BBB. يمكن للأعضاء أن يكسبوا من خلال الإجابة على الاستطلاعات أو اختبار المنتجات. استرد نقاطك بسهولة عن طريق الشيكات و PayPal وبطاقات الهدايا (على سبيل المثال Amazonو Starbucks و Walmart).

كسب المال عبر الإنترنت هو هواية لكثير من الناس. يمكنك تجربة هذه العربات الجانبية وأنت مرتاح في منزلك أثناء القيام بأشياء تقوم بها بالفعل ، مثل تصفح الويب أو التسوق أو ممارسة الألعاب.

ليست كل فرصة عبر الإنترنت شرعية أو تستحق العناء. يمكنك تجربة كل منها ومعرفة أي منها يدفع مكافآت جديرة بالاهتمام حقًا.