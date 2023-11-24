ستساعدك المقالة التالية: 5 طرق للعودة إلى التدفق النقدي الإيجابي! – راهول مالوديا

شريان الحياة للأعمال التجارية هو تدفق مالي.

ومع ذلك، فإن مشاكل التدفق النقدي تهدد الشركات في جميع أنحاء العالم. يمكن أن يكون سببه قضايا الاقتصاد الكلي (الكوارث الطبيعية أو الركود أو التباعد الاجتماعي) أو المشاكل الداخلية داخل عملك.

وفقا للدراسات، 61% من أصحاب الأعمال الصغيرة يعانون بانتظام من مشكلات التدفق النقدي. ونتيجة لمشاكل التدفق النقدي هذه، لم يتمكن 32% من أصحاب الأعمال الصغيرة من الدفع للبائعين أو القروض أو لأنفسهم أو للموظفين.

الشركات لديها مشاكل بالسيولة المالية عندما لا يكون لديهم ما يكفي من السيولة النقدية لسداد التزاماتهم. تتجاوز التدفقات النقدية الخارجة التدفقات النقدية الداخلة، وقد تواجه الشركات صعوبة في سداد الديون والنفقات الأخرى.

بعض الأسباب الشائعة التي تؤدي إلى مشكلات التدفق النقدي:

هوامش ربح منخفضة، مشاكل الفواتير وتحصيل المدفوعات، و الإفراط في الاستثمار في المخزون أو القدرة.

آثار مشاكل التدفق النقدي على الشركات الصغيرة:

يمكن أن يؤثر النقص النقدي على الشركات بعدة طرق يمكن أن تؤدي إلى:

يؤدي التأخر في الدفع للموردين إلى توتر العلاقات.

يؤدي التأخر في سداد الديون أو عدم سدادها إلى انخفاض التصنيف الائتماني.

ديون إضافية لتغطية نفقات العمل.

الفرص الضائعة لتنمية الأعمال التجارية من خلال الاستثمارات.

التأثيرات السلبية على استراتيجيات التسويق والمزايا التنافسية.

تغطية نفقات العمل بالأموال الشخصية.

انخفاض معنويات الموظفين وعدم دفع الأجور.

انخفاض رضا العملاء.

إغلاق الأعمال بسبب الإفلاس.

5 طرق لحل مشاكل التدفق النقدي بقلم راهول مالوديا:

بغض النظر عما إذا كنت صاحب عمل صغير أو تعمل لحسابك الخاص، فإن مشاكل التدفق النقدي يمكن أن تهدد صحة عملك. فيما يلي خمسة أساليب يمكنك استخدامها للمساعدة في إدارة مشكلات التدفق النقدي الشائعة:

1. قم بإنشاء خطة قصيرة المدى لبقاء الأعمال

نوصي بتقسيم خطتك إلى منتجات وخدمات وعملاء وعمالة. الهدف هو البقاء مفتوحًا من خلال تقليص السرعة والإبطاء.

بالإضافة إلى ذلك، في معظم الحالات، تحتاج إلى توقع للتدفق النقدي يكون دقيقًا بمعنى القدرة على التنبؤ بدقة بالدخل في ظل الظروف العادية بالإضافة إلى إظهار كيف أن تقليص ما تفعله أو المساس به بطريقة أخرى سيؤثر على عملك في المواقف الاستثنائية مثل مثل حالات الطوارئ المالية / الأوقات السيئة القادمة على المستوى الشخصي، وما إلى ذلك.

2. تقليل النفقات:

قبل أن تتمكن من تقليل النفقات، من المهم أن يكون لديك خطة. ستسلط خطة البقاء الخاصة بك الضوء على النفقات الضرورية وغير الضرورية من أجل إعادة أموالك إلى الوضع الإيجابي.

اعتمادًا على ظروفك، قد تساعدك بعض التغييرات الإبداعية في إعادتك إلى المسار الصحيح ماليًا:

إيقاف الخدمات غير الأساسية مؤقتًا.

توسيع الخدمات الافتراضية.

إلغاء أو تقليل الخدمات المميزة.

انتقل إلى مورد أقل تكلفة بشكل مؤقت.

تقليل تكاليف التشغيل.

هناك بعض الأشياء التي قد ترغب في أخذها في الاعتبار قبل تسريح العمال. عندما يتعلق الأمر بالقرار الصعب بشأن ما إذا كان ينبغي اتخاذها أم لا، اسأل نفسك هذه الأسئلة الأساسية الأربعة.

إذا كنت تشعر أن هذا ضروري وتشعر كما لو أن هذا هو خيارك الوحيد، فلا تنس أن هناك بدائل أخرى متاحة لعملك.

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3. تسريع حسابات القبض:

يمكن للمدفوعات الأسرع أن تساعد بأكثر من طريقة. فهي تجعل عملية الحصول على الأموال أسرع، كما أن لها تأثيرًا إيجابيًا للغاية على التوازن بين العمل والحياة. فيما يلي بعض الطرق التي يمكنك من خلالها البدء بمدفوعات أسرع اليوم:

إرسال الفواتير في وقت سابق.

قم بمراجعة دورة الفوترة وشروط الدفع الخاصة بك.

قم بتقسيم المدفوعات إلى أقساط أسبوعية أو نصف أسبوعية حسب المشروع.

طلب المدفوعات من الحسابات الماضية المستحقة.

اطلب إيداعًا أو دفعة جزئية مقدمًا.

تشجيع أو تحفيز المدفوعات المبكرة.

قبول طرق الدفع المتعددة.

إنه الوقت المناسب لك لتحصيل الديون التي لم تتم تسويتها أيضًا. إذا كانت النسبة المئوية لما تدين به مرتفعة، ففكر في بيع ديونك من خلال تحصيل الفاتورة واستلام النقد في متناول اليد بينما تقوم الشركة بتسوية ديون عميلك.

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4. التفاوض على الحسابات الدائنة:

هناك طريقة أخرى لتشجيع التدفق النقدي الإيجابي وهي تقليل النفقات أو التفاوض بشأنها. مع المزيد من رأس المال العامل، يمكنك تحديد أولويات نفقاتك ومنع مشكلة التدفق النقدي من الخروج عن نطاق السيطرة.

ابدأ بمقدمي الخدمات والبائعين الذين لديهم تجارب سابقة معهم، وكن صادقًا بشأن الشروط التي يرغبون في العمل عليها وجرب خيارات الدفع المرنة مثل خطط التقسيط إذا لزم الأمر.

بخلاف ذلك، تأكد من دفع فواتيرك في الوقت المحدد حتى لا تحدث عواقب قانونية قبل ظهور أي مشاكل أخرى في أي من الحالتين.

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5. فكر في خيارات الاقتراض الخاصة بك:

يعد اقتراض الأموال طريقة أخرى لتحقيق التوازن في التدفق النقدي الخاص بك. من الناحية المثالية، قمت بفتح خطوط ائتمان تجارية عندما كانت بياناتك المالية أكثر إيجابية. ولكن إذا لم يكن الأمر كذلك، فاسأل مزود الخدمة المالية الحالي عما يمكنه تقديمه قبل اللجوء إلى المقرضين الآخرين.

على الرغم من أن القروض قصيرة الأجل قد تبدو بمثابة شريان حياة مغريًا في بعض الأحيان عندما تواجه مشاكل في التدفق النقدي، إلا أن هناك محاذير عند الاقتراض من البنوك أو المؤسسات الأخرى مثل الشركة الخاصة بك – فهو يتطلب وجود خطة عمل موثقة وتوقعات للدخل المتوقع قبل الموافقة على أي قروض وقد يكون لأسعار الفائدة عواقب دائمة على المدى الطويل، لذا يجب قراءة التفاصيل الدقيقة بعناية مسبقًا أيضًا

إذا كنت تواجه مشاكل في التدفق النقدي، فقد يتباطأ عملك. لكن هذا لا يعني أنها توقفت.