ستساعدك المقالة التالية: 5 ميزات أساسية في خرائط Google يجب أن تعرفها

من المحتمل أنك استخدمت خرائط Google للعثور على طرق للوصول إلى العناوين، أو البحث عن المتاجر والخدمات، أو “استكشاف” أماكن جديدة قبل الوصول إلى هناك. خرائطي هي خدمة من خلال خرائط Google تتيح لك استخدام البنية الأساسية لخرائط Google لإرفاق معلومات بالمواقع وإنشاء خرائط مخصصة.

سنستكشف هنا بعض الميزات الأساسية لخرائطي التي يمكنك استخدامها بأي عدد من الطرق الإبداعية والعملية.

ما هو جوجل خرائطي؟

جوجل خرائطي يتيح لك الوصول إلى خرائط Google، بالإضافة إلى الكثير من المعلومات التي ستجدها عند استخدام خرائط Google.

وفي كثير من النواحي، يعمل مثل أدوات التأليف السحابية الأخرى من Google. يمكنك العمل على الخرائط بنفسك، أو مشاركتها مع مستخدمين آخرين للعمل في المشاريع معًا.

بل إنه يعمل مع محرّر مستندات Google حتى تتمكن من تنظيم خرائطك مع مستندات أخرى. يمكنك أيضًا استيراد المعلومات من مستندات Google وجداول البيانات إلى خريطتك المخصصة.

أخيرًا، بينما يمكنك استخدام خرائطي المشتركة للتخطيط لرحلة مع الأصدقاء والعائلة، أو الاحتفاظ بخرائطك في سجلاتك الخاصة، يمكنك أيضًا تضمين خريطتك المخصصة على موقع ويب.

كيفية إنشاء الخريطة الخاصة بك

هناك عدة طرق للوصول إلى “خرائطي”. ابحث عنه في Google نفسه، وانتقل إلى “خرائطي” من خلال خرائط Google، أو انقر فقط على رابط “خرائطي” في هذه المقالة الموجود في القسم أعلاه.

بمجرد وصولك إلى الصفحة الرئيسية لخرائطي، حدد البدء في أعلى الصفحة، أو ابحث عن إنشاء الخرائط و اكتشف الخرائط الأزرار في أسفل الصفحة. ستنقلك جميعها إلى لوحة معلومات خرائطي.

عبر الجزء العلوي الأوسط، سترى أزرارًا للتنقل في خرائطك. كتجربة سريعة، انقر فوق الجميع. سينقلك هذا إلى خرائط Google المخصصة التي تفاعلت معها من خلال مواقع الويب التي زرتها مؤخرًا. قد تتفاجأ عندما تعلم أنك تفاعلت بالفعل مع الخريطة المخصصة لشخص ما.

الآن، انقر فوق الأحمر إنشاء خريطة جديدة الزر الموجود في الزاوية العلوية اليسرى من الجزء. من هناك، أول شيء قد ترغب في القيام به هو إعطاء اسم لخريطتك عن طريق التحديد خريطة بلا عنوان وإدخال اسمك الخاص.

بعد الانتهاء من الإعداد، فكر في الاستفادة من الميزات التالية لتحقيق أقصى استفادة من خرائطي.

1. شارك خريطتك مع الآخرين

الميزة الأولى التي سنتحدث عنها هي المشاركة. للقيام بذلك، حدد يشارك في شريط الأدوات في الجزء العلوي الأيسر من الجزء أسفل عنوان خريطتك.

من هنا، تعد مشاركة خريطتك المخصصة بمثابة مشاركة أي ملف على Google Drive. يمكنك مشاركة خريطتك المخصصة مع أشخاص محددين، أو أي شخص لديه الرابط، أو أشخاص في مؤسسة Google الخاصة بك.

في ملاحظة ذات صلة، بمجرد إغلاق خرائطي، تظهر خريطتك في مجلد Google Drive مع مستندات Google الأخرى. بمعنى آخر، لا يتعين عليك دائمًا عرضها من خلال صفحة “خرائطي”.

يمكنك مشاركة خريطتك المخصصة مع إمكانية الوصول للتعديل لإنشاء خريطة بإدخالات من الآخرين، أو يمكنك مشاركة إصدار للعرض فقط عند الانتهاء من خريطتك.

الوصول إلى خرائط الآخرين

لا يتعين عليك إنشاء خريطتك الخاصة لاستخدام بعض هذه الميزات. يعمل الشعار الموجود أعلى صفحة “خرائطي” على تصفية الخرائط التي يمكنك رؤيتها. الجميع يعرض لك كل خريطة يمكنك الوصول إليها. لا يملكه و مشترك تظهر لك الخرائط التي أنشأها الآخرون ويمكنك عرضها.

تمامًا مثل أي مستند تعاوني، تعتمد الطرق التي يمكنك من خلالها التفاعل مع “خريطتي” على الإمكانيات التي يمنحها مالكها. إن طلب الوصول للتعديل ليس سهلاً كما هو الحال مع أنواع المستندات الأخرى، ولكن يمكنك تحديد رمز النقاط المكدسة في العمود الموجود على اليسار وتحديد انسخ الخريطة لإنشاء نسختك القابلة للتحرير من الخرائط الموجودة.

الميزة الثانية التي يجب أن تعرفها هي ميزة “الرسم”، والتي تتضمن بشكل أساسي ارسم خطا الأداة و أضف علامة أداة.

يمكنك رسم خط دون إضافة علامات، لكنها لن تعني الكثير بدون علامات لوضعها في سياقها. وبعد رسم الخط، سيظل عليك تأكيد النقاط.

إذا كنت تعرف موقع وجهة أو نقطة اهتمام على خرائط Google، فيمكنك التنقل هناك عن طريق سحب الخريطة. ثم حدد أضف علامة من شريط الأدوات الخاص بك أسفل شريط البحث، ثم انقر فوق الموقع على الخريطة الذي تريد أن تنتقل إليه العلامة.

بمجرد حصولك على نقطتين أو أكثر، حدد ارسم خطا زر من شريط الأدوات، وقم بتوصيل النقطتين. يمكنك أيضًا تحديد ما يمثله الخط وتسميته وكتابة ملخص تمامًا كما هو الحال مع نقاطك.

3. خاصية البحث

إذا كنت لا تعرف موقع الوجهة أو نقطة الاهتمام، فيمكنك إدخال اسمها في شريط البحث بالقرب من أعلى الجزء. عند تحديد موقع موصى به من القائمة المنسدلة في شريط البحث، سيظهر هذا الموقع في شريط الأدوات الرئيسي.

قم بالتمرير فوق اسم الموقع في القائمة، ثم اضغط على + لإضافته إلى خريطتك، أو حدد الزر أضف إلى الخريطة الزر الذي يظهر أسفل معلومات الموقع.

ضع في اعتبارك أنه عند إضافة موقع من عملية بحث، تقوم خرائطي تلقائيًا باستيراد جميع المعلومات الموجودة على ذلك الموقع من خرائط Google. لذلك، حتى إذا كنت تعرف كيفية العثور على موقع بنفسك، فإن البحث عنه بدلاً من ذلك يمكن أن يوفر لك الوقت اعتمادًا على المعلومات التي تريد أن تتضمنها خريطتك.

4. خيارات التخصيص

لتخصيص النقاط على خريطتك، قم بالتمرير فوق اسم النقطة في القائمة الخاصة بك لتخصيصها رمز دلو الطلاء يظهر. انقر فوق هذا الرمز لفتح لوحة الألوان وأيقونات النقاط المختلفة.

يمكن أن يضيف تخصيص النقاط على خريطتك نمطًا ومعلومات سياقية، ويمكن أن يساعد في الحفاظ على الإضافات التي أجراها مستخدمون مختلفون منفصلة في لمحة واحدة.

5. قم بتضمين خريطتك على موقع الويب

يعد إنشاء خرائط مخصصة كمرجع خاص بك، أو لمشاركتها مع الأصدقاء والعائلة وزملاء العمل ميزة رائعة في تطبيق “خرائطي”. ومع ذلك، فإن الميزة التي قد تتألق بها خرائطي حقًا هي ميزة التضمين.

للوصول إلى هذه الميزة، حدد رمز النقاط المكدسة في الزاوية اليمنى العليا من القائمة، ثم حدد تضمين على موقعي. تُنشئ خرائطي نافذة منبثقة تحتوي على رابط للصقه في موقعك.

استكشف جميع ميزات خرائطي على Google

مثل العديد من تطبيقات Google، تتسع خرائطي لكل شيء بدءًا من حالات الاستخدام الشخصي الصغيرة وحتى الميزات التي يمكن إنشاء موقع ويب كامل حولها. مهما اخترت استخدام خرائطي، فإن ميزات المشاركة والرسم والبحث والتخصيص والتضمين يمكنها تحسين لعبتك.