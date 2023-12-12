ستساعدك المقالة التالية: 5 نصائح لتجربة Chatbots

إذا كنت تفكر في تجربة روبوتات الدردشة، فأنت لست وحدك. العشرات من العلامات التجارية كلهم جاهزين استخدام روبوتات الدردشة بطرق إبداعية لوضع جهودهم التسويقية فوق المنافسة، وهم يحصلون على الكثير من الاهتمام. مع كل هذه الثرثرة لروبوتات الدردشة، فلا عجب أنك ترغب في المشاركة في الحدث. ولكن كيف يمكنك الحصول على الكرة المتداول؟

لا يوجد chatbot مثالي منذ البداية. من أجل معرفة ذلك كيف يمكن أن تناسب هذه التكنولوجيا في تسويقك وإحداث تأثير، هناك الكثير من التجارب التي يجب إجراؤها. ولجعل العملية سلسة قدر الإمكان، إليك خمس نصائح يجب مراعاتها عند تجربة برنامج الدردشة الآلي الخاص بك.

1. فكر في الرحلة

قبل أن تبدأ الدردشة مع برنامج الدردشة الآلي الخاص بك، فكر أولاً في الغرض منه والرحلة التي تريد أن يخوضها جمهورك من البداية إلى النهاية. كيف يجب أن يبدأ الحديث وكيف سينتهي؟ لماذا يتم تنفيذ الروبوت في المقام الأول؟

إذا كان من المتوقع أن يجيب الروبوت الخاص بك على الأسئلة، فكر في بعض العلامات الحمراء المحتملة مسبقًا – هل هناك أي شيء لن يتمكن الروبوت الخاص بك من الإجابة عليه؟

بمجرد أن يكون لديك رؤية شاملة للتجربة الكاملة التي تأتي من برنامج الدردشة الآلي الخاص بك، ستتمكن من إنشاء مورد جذاب يكون مفيدًا ومفيدًا للجمهور المستهدف.

2. تحديد التوقعات

إن برنامج الدردشة الآلي الخاص بك موجود لغرض ما، لذا من المهم معرفة ما تتوقع تحقيقه. عندما تبدأ بتجربة برنامج الدردشة الآلي الخاص بك، تأكد من أن توقعاتك واقعية. لا تفرط في تحميله بمجموعة من الميزات التي لا يمكنه أداؤها إلا بنصف قدرته. بدلاً من ذلك، حاول التركيز على عنصر رئيسي واحد واتركه يصبح هو العنصر الرئيسي. الناس يقدرون الجودة، وليس الكمية، لذا فإن امتلاك روبوت يمكنه القيام بشيء واحد بشكل مثالي أفضل بعشر مرات من الروبوت الذي يمكنه القيام بخمسة أشياء بشكل نصف لائق.

3. أعطه اسما

الجميع يعرف من هو سيري، وهذا هو السبب إنه اسم عظيم لقد تم تصنيفها بشكل مثالي. يجب أن ينطبق الشيء نفسه على برنامج الدردشة الآلي الخاص بك. عند التفكير في اسم ما، جرب بعض الخيارات المختلفة واعرف أيها يناسبك. تذكر أن العديد من الشركات بدأت في تجربة برامج الدردشة الآلية، لذلك لا تريد أن تضيع شركتك وسط الزحام. يجب أن يكون اسمك سهل التذكر وفريدًا وذو صلة بعلامتك التجارية.

4. الاختبار البشري

على الرغم من كونه روبوتًا، إلا أنه لا ينبغي لروبوتات الدردشة أن تبدو آلية. في الواقع، الروبوتات العظيمة هي عكس ذلك تمامًا. روبوت الدردشة المذهل يترك الجمهور يتساءل عما إذا كانوا يتحدثون مع شخص حقيقي أم روبوت أم لا – إذا كانوا لا يعرفون الفرق، فلديك روبوت دردشة رائع بين يديك.

إحدى أسهل الطرق لاختبار برنامج الدردشة الآلي الخاص بك بحثًا عن “العامل البشري” هي استخدام الاختبار البشري. ما عليك سوى المشاركة في محادثة مع برنامج الدردشة الآلي الخاص بك ومعرفة ما إذا كانت هناك أي علامات حمراء تصرخ “روبوت” بدلاً من شخص. إذا كنت قادرًا على إجراء محادثة من البداية إلى النهاية دون التشكيك في وضعها الإنساني، فقد اجتازت الاختبار البشري.

5. اختبار المكتب

لقد اجتاز برنامج الدردشة الآلي الخاص بك الاختبار البشري، وهذا أمر رائع. لكن هل يستطيع اجتياز الاختبار البشري مع أكثر من شخص؟ قبل أن يتفاعل عملاؤك مع الروبوت الخاص بك، افتح التجربة لبقية موظفي مكتبك. هذا هو الاختبار النهائي، لأنه يسمح لأشخاص مختلفين ذوي عادات وشخصيات وأساليب اتصال مختلفة باختبار مهارات الروبوت الخاص بك. اجمع التعليقات من مختبريك واسمح لها بمساعدتك في تحسين قدرات المحادثة لروبوتك.

قد يكون الذكاء الاصطناعي، مثل روبوت الدردشة، مخيفًا. ومع ذلك، إذا اتبعت هذه النصائح واختبرت الروبوت الخاص بك بشكل صحيح، فسوف يقوم بالدردشة مثل المحترفين خدمة عملائك حالا!