ستساعدك المقالة التالية: 50 أفضل إعدادات Lightroom المسبقة للصيف

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امنح صورك طابعًا صيفيًا ممتعًا باستخدام إعدادات Lightroom المسبقة هذه!

Lightroom هو تطبيق لتحرير الصور يمكنك استخدامه لتغيير مظهر صورك. انها في الأساس مثل استخدام Instagram عامل التصفية حيث يمكنك تغيير المظهر بنقرة واحدة فقط (بدلاً من الاضطرار إلى ضبط أشياء يدويًا مثل الإضاءة والتلوين وما إلى ذلك). يمكنك استخدام Lightroom على الهاتف المحمول (مجانًا!) وعلى سطح المكتب (باستخدام ملحق الاشتراك المدفوع).

إذا كنت مدونًا أو مستخدمًا على Instagram أو مديرًا لوسائل التواصل الاجتماعي أو تدير موقعًا إلكترونيًا، فأنت تعرف مدى أهمية أن تنقل صورك الرسائل الصحيحة. استخدم أحد إعدادات Lightroom المسبقة للتأكد من أن صورك الفوتوغرافية تتمتع بأجواء الصيف المثالية.

هل تبحث عن إعدادات Lightroom المسبقة المصممة خصيصًا للتصوير الفوتوغرافي على الشاطئ؟ تأكد من مراجعة قائمتنا لأفضل إعدادات Lightroom المسبقة لصور الشاطئ.