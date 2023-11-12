ستساعدك المقالة التالية: 50 أفضل إعدادات Lightroom المسبقة للصيف
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امنح صورك طابعًا صيفيًا ممتعًا باستخدام إعدادات Lightroom المسبقة هذه!
Lightroom هو تطبيق لتحرير الصور يمكنك استخدامه لتغيير مظهر صورك. انها في الأساس مثل استخدام Instagram عامل التصفية حيث يمكنك تغيير المظهر بنقرة واحدة فقط (بدلاً من الاضطرار إلى ضبط أشياء يدويًا مثل الإضاءة والتلوين وما إلى ذلك). يمكنك استخدام Lightroom على الهاتف المحمول (مجانًا!) وعلى سطح المكتب (باستخدام ملحق الاشتراك المدفوع).
إذا كنت مدونًا أو مستخدمًا على Instagram أو مديرًا لوسائل التواصل الاجتماعي أو تدير موقعًا إلكترونيًا، فأنت تعرف مدى أهمية أن تنقل صورك الرسائل الصحيحة. استخدم أحد إعدادات Lightroom المسبقة للتأكد من أن صورك الفوتوغرافية تتمتع بأجواء الصيف المثالية.
- الإعدادات المسبقة لـ Summer Love Lightroom – قم بإنشاء مظهر مشرق ومذهل لصورك الصيفية باستخدام هذه الحزمة المكونة من 10 إعدادات Lightroom مسبقة للهاتف المحمول وسطح المكتب.
- إعدادات مسبقة حيوية للهاتف المحمول وسطح المكتب – تعمل هذه الحزمة المكونة من 20 إعدادًا مسبقًا لـ Lightroom (للهاتف المحمول وسطح المكتب) على إنشاء صور مشرقة بألوان زاهية، مثالية للتصوير الفوتوغرافي في الصيف والشاطئ.
- الإعدادات المسبقة لبرنامج Summer Punch Mobile Lightroom – تعد هذه الإعدادات العشرة المسبقة للهاتف المحمول الدافئة والمشمسة رائعة بشكل خاص لأسلوب الحياة والأزياء والتصوير الفوتوغرافي أثناء السفر.
- الإعدادات المسبقة لـ Bee Tanned Lightroom – ستحصل على نغمات أنيقة ودافئة مع هذه الإعدادات الخمسة المسبقة لتطبيق Lightroom على الأجهزة المحمولة وسطح المكتب. إنها مثالية للقطات الخارجية، خاصة مع الشاطئ أو البيئة الاستوائية.
- الإعدادات المسبقة لأسلوب الحياة في فصل الصيف في Lightroom – استخدم واحدًا من إعدادات Lightroom العشرين المُضمنة في هذه الحزمة لإنتاج صور مشرقة وحيوية.
- الإعداد المسبق لـ Summer Glow Mobile Lightroom – اجعل اللون الأزرق في صورك بارزًا باستخدام إعداد Lightroom المسبق للجوال.
- إعدادات صن شاين لايت روم المسبقة – قم بإنشاء صور مشرقة وحالمة وجميلة باستخدام أحد إعدادات Lightroom الستة المسبقة للجوال وسطح المكتب المضمنة في هذه الحزمة.
- إعدادات Lightroom الصيفية القديمة – اجمع بين المظهر الكلاسيكي والشعور الأكثر حداثة مع هذه الحزمة المكونة من 6 إعدادات مسبقة لـ Lightroom.
- حزمة الصيف من الإعدادات المسبقة للجوال – تتضمن هذه الحزمة 6 إعدادات مسبقة لـ Lightroom mobile: Beach Bum، وBahama Blue، وSun Dazed، وSand Dollar، وMiami Vibes، وOrange Teal.
- الإعداد المسبق لـ Bright & Tan Lightroom – قم بإضفاء السطوع على صورك وأضف توهجًا جميلاً باستخدام هذا الإعداد المسبق لسطح المكتب والهاتف المحمول.
- حزمة الصيف لايت روم المعدة مسبقا – سيكون لديك الكثير من الخيارات مع هذه الحزمة المكونة من 30 إعدادًا مسبقًا مشرقًا وجيد التهوية لـ Lightroom (متوفر للجوال وسطح المكتب).
- الإعداد المسبق لـ Daylight Mobile Lightroom – أضف نغمات برونزية ومشمسة وألوانًا نابضة بالحياة إلى صورك باستخدام هذا الإعداد المسبق للهاتف المحمول.
- مجموعة الصيف – ستتيح لك هذه المجموعة المكونة من 15 إعدادًا مسبقًا لـ Lightroom لسطح المكتب والهاتف المحمول إنشاء نغمات عصرية وجميلة للسفر وأسلوب الحياة والتصوير الفوتوغرافي للأزياء الصيفية.
- الإعدادات المسبقة لـ Summer Vibe Lightroom – اجعل صورك الصيفية تبدو أكثر إشراقًا وجمالاً مع إعدادات Lightroom الثمانية المسبقة لسطح المكتب والهاتف المحمول.
- الإعداد المسبق لـ Golden Glow Lightroom – قم بإبراز التوهج المميز في صورك باستخدام إعداد Lightroom المسبق هذا (يأتي مع إصدار للهاتف المحمول وإصدار لسطح المكتب).
- إعدادات Lightroom المسبقة لـ Summer Cream للهاتف المحمول وسطح المكتب – صور مدونتك أو Instagram سيكون للخلاصة مظهر أنيق ومتماسك باستخدام أحد هذه الإعدادات الخمسة المسبقة لسطح المكتب والهاتف المحمول.
- مرحبًا بالإعداد المسبق لـ Summer Lightroom – امنح منشوراتك على وسائل التواصل الاجتماعي أو صور مدونتك مظهرًا صيفيًا أنيقًا واحترافيًا باستخدام واحد من 25 إعدادًا مسبقًا في هذه الحزمة.
- الصيف في جزر المالديف إعدادات لايت روم المسبقة – هذه الحزمة المعدة مسبقًا المكونة من 5 إعدادات مسبقة لسطح المكتب والجوال هي أداة مفيدة لأصحاب النفوذ والمصورين ومستخدمي Instagram.
- إعدادات Sun-Sational Lightroom المسبقة – تم تصميم هذه الإعدادات المسبقة لسطح المكتب والهاتف المحمول البالغ عددها 12 لمدوني السفر والمصورين الفوتوغرافيين وتضفي إحساسًا مشرقًا وحيويًا على صور الصيف والإجازات.
- إعدادات Lightroom المسبقة للسفر في الصيف – أضف الحيوية والألوان إلى صور السفر والمغامرة ونمط الحياة والإجازات الخاصة بك باستخدام أحد إعدادات Lightroom الخمسة عشر المسبقة.
- المناطق الاستوائية الساخنة لايت روم مسبقا – يعمل هذا الإعداد المسبق الأنيق للهاتف المحمول وسطح المكتب بشكل جيد بشكل خاص على الصور الخارجية التي تحتوي على الكثير من اللون الأخضر.
- الإعدادات المسبقة لتسرب ضوء الصيف – إذا كنت تريد أن يكون لصورك الصيفية تأثير تسرب الضوء، فسوف تحب هذه المجموعة المكونة من 21 إعدادًا مسبقًا لتسرب الضوء في Lightroom.
- الإعداد المسبق لـ Bloomy June Lightroom – يؤدي استخدام هذا الإعداد المسبق لسطح المكتب والهاتف المحمول إلى إنتاج صور مشرقة وحلوة ومشمسة.
- الإعدادات المسبقة لـ Summer Villa Lightroom – سيحب المدونون والمصورون هذه الإعدادات العشرة المسبقة لسطح المكتب والهواتف المحمولة، والتي تنشئ صورًا دافئة ونابضة بالحياة ومثيرة للإعجاب.
- الإعداد المسبق لـ Freedom Lightroom Mobile – أنشئ إحساسًا صيفيًا خاليًا من الهموم باستخدام هذا الإعداد المسبق الرائع للهاتف المحمول.
- الإعداد المسبق لفصل الصيف في لايت روم – اجعل صورك مميزة مع هذا الإعداد المسبق المشرق والجميل في Lightroom (يأتي مع إصدار محدد مسبقًا للهاتف المحمول وسطح المكتب).
- إعدادات Matty Summer Lightroom المسبقة – يمكنك إنتاج مظهر مبهج ومذهل في نفس الوقت باستخدام إعدادات Lightroom الثمانية عشر لسطح المكتب والهاتف المحمول. تشمل بعض الاستخدامات الممتازة للمرشحات صور الأزياء أو السفر الاستوائي أو حمام السباحة أو اليوغا أو الطعام أو الشاطئ.
- صيف ’09 لايت مسبقا – قم بتحويل صورك عن طريق إضافة مظهر أنثوي دافئ وحالم باستخدام إعداد Lightroom المسبق هذا.
- الإعدادات المسبقة لجرلي الوردي لايت – توفر هذه الإعدادات العشرة المسبقة للهواتف المحمولة وسطح المكتب مظهرًا جميلاً وجذابًا لصورك الصيفية. إنها تعمل بشكل جيد بشكل خاص في التصوير الفوتوغرافي على الشاطئ والصور الخارجية.
- إعداد مسبق لـ Summer Breeze Lightroom – قم بإضفاء طابع متجدد الهواء على اللونين الأخضر والأزرق مع جعل اللون الأبيض بارزًا باستخدام إعداد Lightroom المسبق للهاتف المحمول وسطح المكتب.
- الإعدادات المسبقة لـSanta Monica Summer Lightroom – يمكن أن تبدو صورك دافئة ومشرقة وعصرية باستخدام أحد الإعدادات المسبقة الثلاثة للهاتف المحمول المضمنة في هذه الحزمة.
- 50 إعدادات مسبقة للصيف – إذا كنت تبحث عن إعدادات صيفية جميلة وعروض رائعة، ففكر في مجموعة Lightroom المعدة مسبقًا. يتضمن 50 إعدادًا مسبقًا مختلفًا مثاليًا للمصورين ومستخدمي Instagram ومصممي الجرافيك.
- إعدادات باقة الصيف المسبقة – إذا لم يكن 50 كافيًا، فإن هذه الحزمة تحتوي على أكثر من 80 إعدادًا مسبقًا مميزًا لـ Lightroom.
- إعدادات Lightroom المضيئة والمتجددة الهواء – امنح صورك الفوتوغرافية إحساسًا خفيفًا ومشرقًا ومتجدد الهواء باستخدام أحد هذه الإعدادات العشرة المسبقة في إصدارات سطح المكتب والهاتف المحمول.
- إعدادات لايت روم للتوقيت الصيفي – أضف أجواء صيفية جريئة إلى صورك باستخدام إعدادات Lightroom العشرين المسبقة هذه.
- إعدادات الصيف الساحرة – 12 إعدادًا مسبقًا فريدًا لسطح المكتب والهاتف المحمول لمساعدتك في إنشاء ألوان خضراء ناعمة وألوان بنية داكنة في صورك.
- الإعدادات المسبقة لحفلات الزفاف الصيفية – سواء كنت مصورًا لحفلات الزفاف، أو مدونًا لحفلات الزفاف، أو ترغب فقط في تحرير الصور من حفل الزفاف الخاص بك، فسوف تحب هذه الإعدادات المسبقة الرومانسية الخمسين في Lightroom.
- صيف بالي Instagram حزمة Lightroom المعدة مسبقًا – تعد هذه الإعدادات المسبقة الـ 12 لـ Lightroom للهواتف المحمولة وسطح المكتب رائعة لمدوني أسلوب الحياة والموضة والسفر والمؤثرين.
- إعدادات ضوء الصيف المسبقة – هل تتطلع إلى إنشاء صور صيفية مشرقة واحترافية؟ ضع في اعتبارك هذه الحزمة التي تحتوي على أكثر من 80 إعدادًا مسبقًا لـ Lightroom.
- الإعداد المسبق لـ Desert Heat Lightroom – استخدم التأثير غير المشبع وغير اللامع الذي يأتي مع هذا الإعداد المسبق (لجهاز Lightroom لسطح المكتب والجوال) لإنتاج إحساس قديم باهت للتصوير الفوتوغرافي الصيفي العصري.
- الإعدادات المسبقة لعطلة الصيف في Lightroom – باستخدام هذه الإعدادات المسبقة العشرين للهاتف المحمول وسطح المكتب، يمكنك إنشاء مظهر فريد وعالي الجودة.
- إعداد Lightroom الصيفي الجميل مسبقًا – هل لديك صور شخصية أو صور زفاف أو صور لأسلوب الحياة تم التقاطها في الضوء الطبيعي؟ يمكنك إضافة مظهر صيفي دافئ باستخدام إعداد Lightroom المسبق هذا.
- الإعدادات المسبقة لـ Summer Lime Pro LR – إذا كنت ترغب في إنشاء صور دافئة ومشرقة ومتوهجة ومشمسة، فاستخدم واحدًا من إعدادات Lightroom الثلاثة عشر المسبقة لسطح المكتب والهاتف المحمول المضمنة في هذه المجموعة.
- إعدادات مسبقة لتأثيرات الصيف الاستوائية الخفيفة – تعتبر هذه الإعدادات الخمسة المسبقة الساطعة والسينمائية (للجوال وسطح المكتب) رائعة للعديد من أنواع الصور، مثل صور الشاطئ والسفر وحفلات الزفاف والمناظر الطبيعية.
- إعدادات Summer Fade Lightroom المسبقة – ستتمتع صورك الصيفية بمظهر حالم ومتجدد الهواء عند استخدام أحد إعدادات Lightroom المسبقة التي يزيد عددها عن 70 إعدادًا المضمنة في هذه الحزمة.
- حلم التوقيت الصيفي – أنشئ مظهرًا حالمًا ومميزًا باستخدام هذه المجموعة المكونة من 15 إعدادًا مسبقًا لـ Lightroom.
- الإعدادات المسبقة لمغامرة الصيف في Lightroom – أضف إحساسًا مدهشًا ومغامرة إلى صورك الفوتوغرافية باستخدام أحد إعدادات Lightroom الخمسين المسبقة هذه، والتي تندرج ضمن إحدى الفئات التالية: صورة الصيف، وغروب الشمس في الصيف، وخضرة الصيف، والهندسة المعمارية الصيفية، والصيف المزاجي.
- مجموعة Lightroom للخريف والصيف – تعمل إعدادات Lightroom المسبقة لسطح المكتب البالغ عددها 75 بشكل جيد مع الصور الملتقطة في الهواء الطلق.
- الإعدادات المسبقة للهاتف المحمول في Summer Noon Lightroom – يمكنك إضافة السطوع والدفء والبرتقال والأبيض إلى صورك الفوتوغرافية باستخدام هذه المرشحات الخمسة المحمولة. يمكنك أيضًا الحصول على نفس الشيء الإعدادات المسبقة لسطح مكتب Lightroom.
- الإعدادات المسبقة للهاتف المحمول في الصيف الحار – امنح صورك في الصيف والربيع مظهرًا متماسكًا وجذابًا مع إعدادات Lightroom العشرة المحمولة هذه.
هل تبحث عن إعدادات Lightroom المسبقة المصممة خصيصًا للتصوير الفوتوغرافي على الشاطئ؟ تأكد من مراجعة قائمتنا لأفضل إعدادات Lightroom المسبقة لصور الشاطئ.