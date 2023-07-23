ستساعدك المقالة التالية: 50+ إحصائيات لحسابهم الخاص لعام 2023: إحصائيات وحقائق واتجاهات

في هذه الأيام ، يبدو أن الجميع يريد صخبًا جانبيًا. والذي يمكن القاء اللوم عليهم؟ يتيح العمل المستقل للأشخاص الفرصة ليكونوا رؤساء أعمالهم ، وتحديد ساعات عملهم الخاصة ، وكسب القليل من المال () كما يريدون.

الهروب من الشركة 9-5 شيء يفكر فيه معظم الناس في وقت أو آخر. في الواقع ، فإن فكرة كسب جزء إضافي من المال الجانبي ، أو حتى الانتقال إلى العمل المستقل بدوام كامل ، هو مفهوم جذاب يمتد عبر العالم.

ونظرًا لاستمرار ارتفاع الأرباح في جميع أنحاء العالم ، بغض النظر عن الصناعة ، فمن السهل معرفة السبب الذي يجعل عددًا أكبر من الأشخاص يقفزون ويمنحون العمل الحر فرصة أكثر من أي وقت مضى.

إذا كنت على الحياد بشأن ما إذا كنت تريد اقتحام عالم العمل الحر ، تحقق من هؤلاء أهم إحصائيات العمل المستقل التي تحتاج إلى معرفتها. ستدرك قريبًا أن العمل الحر أصبح وسيلة شائعة بشكل متزايد وقابلة للتطبيق للغاية لكسب العيش ، بغض النظر عن مكان وجودك في العالم.

إحصائيات العمل المستقل – اختيارات المحرر

28.5 مليون من العاملين لحسابهم الخاص في الولايات المتحدة يقولون إنهم جعلوا العمل الحر اختيارهم المهني طويل الأجل عن قصد.

52.2٪ من العاملين لحسابهم الخاص حاصلون على درجة الماجستير أو الدكتوراه.

31٪ من العاملين لحسابهم الخاص يكسبون أكثر من 75000 دولار أمريكي سنويًا.

الولايات المتحدة – إحصائيات لحسابهم الخاص

يوفر العمل المستقل في أمريكا للناس مرونة غير موجودة في العديد من المهن الأخرى. ربما هذا هو السبب في أن دراسة Upwork للعمل الحر ، المسماة “Freelancing in America – 2019” ، وجدت أن 71٪ من العاملين لحسابهم الخاص يوافقون على أن العمل الحر يوفر لهم طريقة للقيام بما يلي:

العمل من أي مكان يريدون

كسب الدخل الإضافي الذي يحتاجونه

الهروب من العمل لدى صاحب عمل تقليدي

النتائج الرئيسية في هذه الدراسة تشمل:

عدد الأمريكيين الذين يعملون لحسابهم الخاص أكثر من أي وقت مضى: في عام 2019 ، اعترف أكثر من 57 مليون أمريكي () بالعمل الحر. يمثل هذا 35٪ من القوة العاملة في الولايات المتحدة. إضافة إلى ذلك ، ازداد العمل المستقل بدوام كامل في أمريكا. اعتبارًا من عام 2019 ، فإن 28٪ من العاملين لحسابهم الخاص في الولايات المتحدة يعملون لحسابهم الخاص بدوام كامل ، مما يعني أنهم يضعون القواعد عندما يتعلق الأمر بوظائفهم.

يختار الأمريكيون العمل لحسابهم الخاص: على الرغم من أن الناس يقفزون أحيانًا إلى العمل المستقل لأنهم يمرون بأوقات عصيبة ، إلا أن الحقيقة هي أن 60٪ من المستقلين الأمريكيين يزعمون أنهم اختاروا أن يصبحوا مستقلين. والأفضل من ذلك ، يقول 28.5 مليون عامل مستقل موجودون في الولايات المتحدة إنهم جعلوا العمل الحر اختيارهم المهني طويل الأجل عن قصد.

الخدمات الماهرة هي أفضل وظيفة حرة: عندما يتعلق الأمر بالعمل الحر ، هناك الكثير من الخيارات. ومع ذلك ، فإن النوع الأكثر شيوعًا من العمل المستقل في الولايات يتعامل مع الخدمات الماهرة. من خلال توفير مهارات مثل البرمجة والتسويق والاستشارات ، فإن الجزء الأكبر من المستقلين الأمريكيين موجودون فيه لمساعدة الآخرين على النجاح أيضًا.

تميل الأجيال الشابة أكثر إلى العمل الحر: من المرجح أن يتولى الجيل Z () العمل الحر عند مقارنته بالأجيال الأخرى. في الواقع ، قام 53٪ من العمال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 22 عامًا ببعض الأعمال المستقلة في عام 2019 ، مما يجعل هذا أعلى معدل مشاركة لأي جيل منذ عام 2014.

باعتبارها الدراسة الأكثر شمولاً للقوى العاملة المستقلة ، فقد حدد “العمل المستقل في أمريكا” (FIA) أنه في المستقبل ، لن ينتهي العمل المستقل في أمريكا:

ذكر 51٪ من العاملين لحسابهم الخاص أنه لا يوجد مبلغ من المال المضمون يمكن أن يقنعهم بالعودة إلى وظيفة تقليدية

71٪ يقولون أن العمل المستقل يكتسب تصورًا أكثر إيجابية كخيار مهني

يعتقد 91٪ أن أيامًا أفضل أمام العاملين المستقلين

59٪ من غير العاملين لحسابهم الخاص يقولون إنهم من المحتمل أن يقوموا بعمل مستقل في وقت ما في المستقبل

ومع ذلك ، فإن العمل الحر في أمريكا لا يأتي بدون تحديات. وفقًا لـ Upwork ، يشعر المستقلون بالقلق بشأن أشياء مثل:

رعاية صحية ميسورة التكلفة

كسب ما يكفي من المال

صناديق التقاعد

الحصول على أجر عادل

ديون قرض المدرسة

الأوروبية – إحصائيات لحسابهم الخاص

شهدت أوروبا ، مثلها مثل الولايات المتحدة ، تحولًا كبيرًا في مكان العمل. مع وجود عدد أكبر من العاملين لحسابهم الخاص الذين يشكلون القوة العاملة الأوروبية ، أوضحت المفوضية الأوروبية أن تعريف الشركات الصغيرة والمتوسطة الأوروبية يجب أن “يعترف بالعاملين لحسابهم الخاص كفئة قائمة بذاتها ضمن التعريف وإضفاء الشرعية على أصغر الشركات الصغيرة ، أولئك الذين – مع زيادة 45٪ منذ عام 2000 هم القطاع الأسرع نموًا في سوق العمل في الاتحاد الأوروبي”.

وفقًا لمسح أجراه EFIP و Malt ، والذي تم تجميعه فيما يسمى “Freelancing in Europe” ، يجد العاملون الأوروبيون المستقلون أنفسهم يعملون في مجالات متعددة. ومع ذلك ، فإن الأكثر شيوعًا تشمل:

30.9٪ في التسويق والاتصال

26.5٪ في صناعات تكنولوجيا المعلومات / التكنولوجيا

18٪ في مجالات الفنون والترفيه والترويح عن النفس

يوجد عدد من النساء العاملات لحسابهن الخاص في أوروبا تقريبًا مثل عدد الرجال ، على الرغم من أن عدد النساء اللائي يجدن أن تحقيق التوازن بين العمل الحر والالتزامات العائلية والعمل في مهن أخرى غير حرة أسهل من أي وقت مضى.

بالإضافة إلى ذلك ، على عكس الولايات المتحدة ، فإن غالبية العاملين لحسابهم الخاص في أوروبا يبلغون من العمر 35 عامًا وأكثر ، وهو بعيد كل البعد عن الجيل Z.

يفخر العديد من العاملين لحسابهم الخاص بحصولهم على تعليم قوي. يقدر التعليم مدى الحياة على معظم الأشياء ، 52.2٪ من العاملين لحسابهم الخاص حاصلون على درجة الماجستير أو الدكتوراه ، على الرغم من أن الدرجات العلمية كانت أقل أهمية مما كانت عليه في الماضي عندما يتعلق الأمر بالعمل الحر.

أخيرًا ، من المهم التأكيد على أن المستقلين في أوروبا يقررون الانخراط في العمل المستقل لعدد لا يحصى من الأسباب:

46.8٪ يتمتعون بجداول زمنية مرنة

37.4٪ يريدون أن يكونوا قادرين على اختيار مشاريعهم الخاصة

36.9٪ أحبوا أن يكونوا قادرين على العمل من أي مكان

35.6٪ يرغبون في أن يكونوا رؤساء أعمالهم

تماشياً مع المستقلين الأمريكيين ، سيتخلى العديد من المستقلين الأوروبيين عن وظيفة براتب حتى لو عُرض عليهم ذلك.

تشمل التحديات التي تواجه العمال المستقلين الأوروبيين ما يلي:

الحصول على أجور عادلة و / أو تقلبات في الدخل

عدم وجود تأمين ضد البطالة التلقائي

العثور على عمل كافٍ ()

عدم وجود دعم عائلي وصديق لاختيار حياتهم المهنية

العمل لساعات أكثر من العمال التقليديين بأجر

الاضطرار إلى العمل في عدة وظائف مستقلة لكسب ما يكفي

صعوبات في دفع ضرائب العمل المستقل وتأسيس شركة

الضغط باستمرار لإيجاد طرق لتكون أكثر إنتاجية

المملكة المتحدة – إحصائيات لحسابهم الخاص

أصبحت المملكة المتحدة تعتمد بشكل متزايد على القوى العاملة المستقلة في العديد من الصناعات. في الواقع ، قد يذهب البعض إلى حد القول إن العمل المستقل في المملكة المتحدة هو العمود الفقري للاقتصاد وأنه بدونه ، سيعاني البريطانيون على مستويات عديدة.

خلال العام الماضي ، كشفت شركة Simply Business عن بعض أفضل الإحصائيات المستقلة التي تحتاج لمعرفتها حول المستقلين في المملكة المتحدة بدءًا من حقيقة:

زاد العمل المستقل بشكل كبير في صناعات محددة: من 2018 إلى 2019 ، كانت هناك زيادة هائلة بنسبة 31٪ في الأشخاص الذين يتطلعون إلى العمل لحسابهم الخاص. ومع ذلك ، تضمنت المناصب العليا المستقلة مشاة الكلاب (زيادة بنسبة 60٪) ، وخبراء التجميل (159٪) ، ومصففي الشعر (51٪) ، والمصورين (91٪) ، والخبازين (68٪).

لندن ليست مواتية للعاملين لحسابهم الخاص: لا تزال لندن معروفة بالمهن التقليدية مثل المحاسب والمعلم / المعلم ومدير المشروع ومتعهد الطعام ومصمم الجرافيك ، حتى لو قام بها المستقلون. من ناحية أخرى ، تمتلئ مناطق ميدلاندز وإيست أنجليا وشمال شرق إنجلترا بمصففي الشعر المستقلين () والمعلمين / المعلمين وممارسي مشاة الكلاب والسعاة.

يظهر مكتب الإحصاء الوطني زيادة في العاملين لحسابهم الخاص: من عام 2001 إلى عام 2017 ، زاد العاملون لحسابهم الخاص من 3.3 مليون إلى 4.8 مليون. بالمساهمة بأكثر من 275 مليار جنيه إسترليني () في اقتصاد المملكة المتحدة ، من السهل أن ترى كيف يساعد المستقلون في تجميع الأشياء معًا.

هذا ما يقوله Money Super Market عن المستقلين في المملكة المتحدة:

تشمل المهن المستقلة الأكثر شهرة في جميع أنحاء المملكة المتحدة: دعم الأعمال (22٪) ، والتصميم (20٪) ، والكتابة والترجمة (17٪)

الموقع رقم واحد للعمل المستقل هو مانشستر بفضل انخفاض تكاليف الملكية والكثير من نقاط اتصال WiFi ()

متوسط ​​ساعات العمل لحسابهم الخاص 27 ساعة في الأسبوع ، وهو أقل بكثير من أوروبا بأكملها

61٪ من العاملين لحسابهم الخاص سعداء باختيارهم الوظيفي

أولئك الذين يعملون لحسابهم الخاص يكرهون التنقل والتوتر وعدم كونهم رئيسًا في وظائفهم التقليدية في الشركات

تمضي الدراسة لتقول إن العاملين لحسابهم الخاص في المملكة المتحدة يحبون المرونة التي تأتي مع العمل في مشاريع منتقاة يدويًا من قبل نفسك ، وساعات العمل المرنة ، وبالطبع ، شيء نراه مرارًا وتكرارًا -.

ومع ذلك ، فإن العاملين لحسابهم الخاص في المملكة المتحدة لا يحبون التدفق النقدي غير المتسق ، ونقص معاش الشركة ، والمسؤولية عن العثور على عمل طوال الوقت.

تجمع Bidivine مجموعة رائعة من اتجاهات العمل المستقل في المملكة المتحدة والتي تبدأ بالادعاء أنه اعتبارًا من عام 2018 ، كان هناك أكثر من 3 ملايين ملكية فردية في المملكة المتحدة. هذا يمثل ما يقرب من 15 ٪ من مجموع القوى العاملة.

عندما يتعلق الأمر بأعمار العاملين لحسابهم الخاص في المملكة المتحدة ، فهذا هو الانهيار:

3.1٪ تتراوح أعمارهم بين 18-24

8.5٪ تتراوح أعمارهم بين 25-34

13.4٪ 35-49

13.7٪ هم 50-64

4.0٪ تزيد أعمارهم عن 65 عامًا

إضافة إلى ذلك ، فإن 1 من كل 7 من العاملين لحسابهم الخاص في المملكة المتحدة هي أم. هذا يضيف فقط إلى حقيقة أن العمل الحر يروق لمجموعة متنوعة من الناس ، وجميعهم يعيشون أنماط حياة مختلفة. المرونة عندما يتعلق الأمر بالعملاء ، والساعات ، والموقع هي الاتجاهات التي نراها بغض النظر عن مكان وجود المستقلين في العالم.

اليابان – إحصائيات لحسابهم الخاص

تشتهر اليابان منذ فترة طويلة بوجود بعض الموظفين الأكثر ولاءً وعملًا دؤوبًا حولها. لكن المهن تتغير مع تغير الزمن. وبينما ينتشر جاذبية العمل الحر كالنار في الهشيم في جميع أنحاء العالم ، من الجيد معرفة أن اليابان ليست محصنة.

على الرغم من أن اليابان أبطأ في قبول العمل المستقل كخيار مهني قابل للتطبيق ، إلا أن الأمور بدأت تتغير ببطء. ومع ذلك ، لا يزال العمل المستقل في اليابان لا يحظى باحترام كبير عند مقارنته بموظفي الشركة الذين يتنقلون يوميًا ويخرجون منها.

وفقًا لمكتب مجلس الوزراء ، يعمل 3.4 مليون شخص بالقطعة في اليابان ، وهو ما يمثل 5 ٪ فقط من 66 مليون عامل يتقدمون كل يوم. بالإضافة إلى ذلك ، ما يقرب من 1-1.6 مليون من هؤلاء العاملين لحسابهم الخاص يفعلون ذلك بشكل جانبي فقط لكسب بعض النقود الإضافية.

فيما يلي بعض الإحصاءات البارزة الأخرى التي يجب أن تعرفها عن العمل المستقل في اليابان:

اعتمادًا على التعريف الدقيق للعمل الحر ، قد يكون هناك ما يصل إلى 10 ملايين من العاملين لحسابهم الخاص في اليابان

يدعي 2.7٪ من القوى العاملة في البلاد أنهم يعملون لحسابهم الخاص بدوام كامل ، وهو ما يتضاءل مقارنة بـ 6.9٪ في الولايات المتحدة

يتم دفع ما يقرب من 1.7 مليون من العاملين لحسابهم الخاص من قبل الشركات مقابل الخدمات التي يقدمونها

حوالي 20 ٪ من الأشخاص الذين يعملون لحسابهم الخاص كمصدر رئيسي للدخل هم في صناعة البناء

تشمل المشكلات التي يواجهها العمال المستقلون في اليابان ما يلي:

لا يتم احترامها: لا يزال الكثيرون يشعرون أن العاملين لحسابهم الخاص ليسوا مؤهلين أو مؤهلين للقيام بالمهمة المطروحة وأنهم أقل احترافًا بكثير من موظفي الشركات. بعبارة أخرى ، ليس لديك أي مصداقية.

عقبات مصرفية: مثل كثير من الأماكن الأخرى في العالم ، فإن البنوك في اليابان مترددة في إقراض الأموال لأصحاب العمل المستقلين خوفًا من تخلفهم عن الوفاء بالتزاماتهم المالية.

صعوبة في القوى العاملة التقليدية: يجد العاملون المستقلون السابقون الذين يبحثون عن وظيفة في عالم الشركات أن تسمية “المستقل” تعيق فرصهم في التوظيف ، خاصة في الصناعات التنافسية.

بالإضافة إلى ذلك ، تعطي خدمات الرعاية النهارية الأولوية للعاملين في الشركات ، ويمثل التعويض العادل مشكلة ، كما أن الرعاية الصحية عالية الجودة تكاد تكون مستحيلة كعامل مستقل في اليابان.

إحصائيات إضافية لحسابهم الخاص

بالإضافة إلى فهم العاملين لحسابهم الخاص في أجزاء مختلفة من العالم ، إليك بعض الإحصاءات المقنعة التي تحتاج إلى معرفتها قبل أن تقرر عدم الانضمام:

يمكن أن يؤدي العمل من المنزل إلى زيادة الأداء بنسبة تصل إلى 13٪

تشمل معظم مهارات العمل الحر المطلوب Instagram التسويق واستراتيجية العلامة التجارية وتطوير الذكاء الاصطناعي

متوسط ​​سعر الساعة العالمي هو 19 دولارًا في الساعة

31٪ من العاملين لحسابهم الخاص يكسبون أكثر من 75000 دولار أمريكي سنويًا

84٪ من العاملين لحسابهم الخاص يدعون أنه مع العمل الحر يمكنهم أن يعيشوا نمط الحياة الذي يريدونه

67٪ من المستقلين الذين تم استطلاع آرائهم قالوا أن أجر المستقلين يجب أن يستمر في الارتفاع

48٪ يقولون أن العمل الحر هو أسلوب عمل يُقصد به أن يستمر على المدى الطويل

تغليف

وهناك لديك! إحصاءات العمل المستقل التي تحتاج إلى معرفتها والتي يمكن أن تساعدك على تحديد ما إذا كان العمل الحر هو أفضل طريق لك ، سواء كان ذلك كعمل جانبي أو طويل الأجل.

بالطبع ، العمل المستقل ليس متاحًا للجميع. ومثل جميع الوظائف الأخرى ، يأتي العمل الحر مع نصيبه العادل من التحديات. ومع ذلك ، في بعض الأحيان تفوق الإيجابيات على السلبيات. عندما يتعلق الأمر بالتوازن بين العمل والحياة ، غالبًا ما يقدم العمل المستقل أفضل طريقة لكسب ما يكفي من المال للراحة دون الحاجة إلى العمل كثيرًا.

لذلك ، إذا كنت تبحث عن أسلوب حياة محدد يدعم المرونة القصوى في العمل ، فقد يكون العمل الحر – بغض النظر عن مكان إقامتك في العالم – هو الحل الأمثل.

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