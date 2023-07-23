ستساعدك المقالة التالية: 50+ Facebook إحصائيات وحقائق واتجاهات لعام 2023

هل تبحث عن الأحدث Facebook إحصائيات؟ لقد حصلت على تغطيتها.

كشبكة وسائط اجتماعية رائدة في العالم ، فلا عجب أن يستخدم الأشخاص من جميع مناحي الحياة الأقوياء Facebook منصة. يمكن للأشخاص التواصل الاجتماعي ونشر القصص والصور الشخصية وقراءة الأخبار العاجلة واكتشاف العلامات التجارية الجديدة وحتى إجراء عمليات شراء عبر الإنترنت مباشرة من Facebook بمعدلات تنذر بالخطر.

Facebook هو في الواقع متأصل جدًا في حياة الناس ، حتى أنهم لا يدركون أنهم يتفقدون باستمرار أخبارهم 14 مرة على الأقل في اليوم أو أكثر.

لهذا السبب ، يجب على أي شخص يتطلع إلى توسيع جهوده التسويقية والوصول إلى جمهور أوسع أن يفكر في التنقل على نطاق Facebook عربة والترويج لعلامتهم التجارية. بعد كل ذلك، Facebook لديه القدرة على ربط شركتك بأشخاص أكثر مما كنت تتخيله.

في هذا المنشور ، نشارك الأحدث Facebook إحصائيات للمساعدة في توجيه قرارك بالاستخدام Facebook كجزء من خطتك التسويقية الشاملة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

Facebook الإحصائيات – اختيارات المحرر

Facebook كانت أول شبكة اجتماعية تتخطى علامة المليار مستخدم.

تستخدم 180 مليون شركة مجموعة تطبيقاتها للتواصل مع العملاء وتنمية علاماتهم التجارية.

6٪ من Facebookعائدات الإعلانات تأتي من مستخدمي سطح المكتب.

عالمي Facebook إحصائيات الاستخدام

Facebook هي إلى حد بعيد شبكة التواصل الاجتماعي الأكثر استخدامًا في العالم. سواء كنت تريد الدردشة مع الأصدقاء أو نشر صور عطلتك أو البقاء على اطلاع دائم بسياسات بلدك أو تصفح المتاجر عبر الإنترنت ، Facebook يمكن أن تفعل كل شيء.

لأن Facebook تعد منصة متعددة الاستخدامات ، فليس من المستغرب أن تكشف Statista أنه اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2020 ، هناك 2.7 مليار مستخدم نشط على Facebook.

أكثر من ذلك، Facebook كانت أول شبكة اجتماعية تتخطى علامة المليار مستخدم. إضافة إلى ذلك ، مع أكثر من 3.14 مليار شخص يستخدمون واحدًا على الأقل من Facebookمنتجات الشركة الأساسية – Facebookواتس اب Instagram، أو Messenger – من المنطقي فقط أن يرغب المسوقون في الترويج لعلاماتهم التجارية باستخدام Facebook.

يستمر Statista في القول إن هذه هي أهم الأسباب للعالمية Facebook يستخدم:

للبقاء على اتصال مع العائلة والأصدقاء

للترفيه

للحصول على الأخبار

للعلامات التجارية أو الشركات التالية

لتقوية شبكتهم المهنية

فيما يلي بعض المقنعة الأخرى Facebook الإحصاءات التي قدمتها لك Statista:

الهند هي الدولة الرائدة مع أكثر من 290 مليون Facebook المستخدمين

الولايات المتحدة وإندونيسيا والبرازيل هي البلدان الأخرى التي سجلت أكثر من 100 مليون Facebook لكل مستخدم

1.73 مليار في جميع أنحاء العالم Facebook يزور المستخدمون المنصة بشكل يومي

9.8٪ من النشطاء العالميين Facebook المستخدمون هم من النساء الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 24 عامًا

19.3٪ من النشطاء العالميين Facebook المستخدمون هم رجال تتراوح أعمارهم بين 25 و 34 عامًا

توزيع الاستخدام العالمي حسب الجنس هو 44٪ إناث و 56٪ ذكور

والمثير للدهشة أن المجموعة الأسرع نموا في Facebook هم المستخدمون 65 سنة وما فوق. إضافة إلى ذلك ، وفقًا لمركز بيو للأبحاث ، يستخدم عدد أقل من المراهقين (51 ٪) منصة التواصل الاجتماعي الشهيرة أكثر من أي وقت مضى.

Facebook إحصائيات للشركات والمسوقين

على الرغم من ادعاء الناس أن السبب الرئيسي لاستخدامهم Facebook هي التواصل الاجتماعي مع العائلة والأصدقاء ، لا تزال شبكة التواصل الاجتماعي هذه منصة تسويقية مهمة للشركات التي تتطلع إلى النمو.

وفق Facebook نفسها ، تستخدم أكثر من 180 مليون شركة مجموعة تطبيقاتها للتواصل مع العملاء وتنمية علاماتهم التجارية. ومع ذلك ، مع مثل هذا الإفراط في إشباع الشركات التي تحاول الاستفادة من قاعدة المستخدمين المتزايدة للمنصة ، فإن المنافسة شديدة.

تحقق من هذه حاسمة Facebook الإحصاءات التي من المؤكد أنها ستوجه جهودك التسويقية:

تعد مقاطع الفيديو أكثر أنواع المحتوى شيوعًا على Facebook، مع معدلات مشاركة تصل إلى 6.15٪ ، وفقًا لإحصائيات Statista.

أفضل وقت للنشر على Facebook يوم الأربعاء الساعة 11 صباحًا وبين 1 و 2 ظهرًا

1.4 مليار شخص يستفيدون من أكثر من 10 ملايين مجموعة موجودة في Facebook

يخطط 86.8 ٪ من جهات التسويق في الولايات المتحدة لاستخدامه Facebook للتسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي

يبلغ متوسط ​​التغيير الشهري في إبداءات الإعجاب 0.13٪ فقط ، مما يعني أن الأمر سيستغرق بعض الوقت لبناء صفحة أكبر Facebook جمهور

وفقًا لـ eMarketer ، يستخدم 15٪ من الأشخاص Facebook يبحثون بنشاط عن المنتجات التي تبشر بالخير للشركات. ولكن من الجيد معرفة كيف يقضي الأشخاص وقتهم على المنصة أيضًا ، للتعرف على قاعدة المستخدمين ككل:

تذكر ، بغض النظر عما يفعله الناس Facebook، من مشاركة المحتوى مع الآخرين إلى عرض محتوى الفيديو ، والشبكات إلى عرض الصور ، فإن علامتك التجارية لديها فرصة للظهور في ملف الأخبار الخاص بشخص ما مع وجود خطة تسويق قوية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

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Facebook إحصائيات الإعلانات

إذا لم تقرأ ملف Facebook تقرير أرباح ربع سنوي ، أنت في عداد المفقودين. هناك الكثير من المعلومات التي يمكن العثور عليها Facebook للمسوقين الذين يتطلعون إلى تحسين لعبتهم.

من أهم الأشياء التي يجب معرفتها Facebook هو أنها تحقق معظم أرباحها من الإعلانات. لهذا السبب ، يعد الإعلان على المنصة مساحة تنافسية وهي مساحة فيها Facebook يستمر في التحسن للشركات التي تتطلع إلى الترويج على المنصة.

دعونا نلقي نظرة على بعض من الأعلى Facebook إحصاءات عندما يتعلق الأمر بالإعلان:

يحب الناس الوصول إليها Facebook على الجوال: فقط 6٪ من Facebookعائدات الإعلانات تأتي من مستخدمي سطح المكتب. هذا يعني أن غالبية الأشخاص يستخدمون الجوّال للزيارة Facebook ويجب على جهات التسويق أن تحذو حذوها من خلال استهداف مستخدمي الجوّال هؤلاء.

فقط 6٪ من Facebookعائدات الإعلانات تأتي من مستخدمي سطح المكتب. هذا يعني أن غالبية الأشخاص يستخدمون الجوّال للزيارة Facebook ويجب على جهات التسويق أن تحذو حذوها من خلال استهداف مستخدمي الجوّال هؤلاء. Facebook مرات ظهور الإعلان في تزايد مستمر: الوصول إلى جمهورك المستهدف على Facebook، وبعد ذلك ، أصبح البعض أكثر قابلية للتنفيذ من أي وقت مضى هذه الأيام. وفق Facebookالمدير المالي لـ David Wehner ، مرات ظهور الإعلانات Facebook يقفزون بفضل Facebook قصص Instagram القصص و Facebook إعلانات Newsfeed.

الوصول إلى جمهورك المستهدف على Facebook، وبعد ذلك ، أصبح البعض أكثر قابلية للتنفيذ من أي وقت مضى هذه الأيام. وفق Facebookالمدير المالي لـ David Wehner ، مرات ظهور الإعلانات Facebook يقفزون بفضل Facebook قصص Instagram القصص و Facebook إعلانات Newsfeed. شهدت تكاليف الإعلان انكماشًا: الشيء الوحيد الذي يريد المسوقون ضمانه هو أنهم يحصلون على الكثير من القيمة مقابل أموالهم عندما يتعلق الأمر بالإعلان. آخر شيء تريد القيام به هو إنفاق الكثير من المال وعدم الحصول على شيء في مقابل الإيرادات. لحسن الحظ ، أسعار الإعلانات لـ Facebook انخفضت الإعلانات بنسبة 4٪ ، مما يجعل تكلفة الإعلان في متناول الجميع على Facebook مما كان عليه في الماضي.

الشيء الوحيد الذي يريد المسوقون ضمانه هو أنهم يحصلون على الكثير من القيمة مقابل أموالهم عندما يتعلق الأمر بالإعلان. آخر شيء تريد القيام به هو إنفاق الكثير من المال وعدم الحصول على شيء في مقابل الإيرادات. لحسن الحظ ، أسعار الإعلانات لـ Facebook انخفضت الإعلانات بنسبة 4٪ ، مما يجعل تكلفة الإعلان في متناول الجميع على Facebook مما كان عليه في الماضي. يحب المستخدمون النقر فوق الإعلانات: Facebook ينقر المستخدمون على ما متوسطه 3 إعلانات في اليوم. تميل النساء إلى النقر على عدد قليل من الإعلانات كل شهر (14) أكثر من الرجال (10). ومع ذلك ، بغض النظر عن الجنس ، فإن النقطة المهمة هي أن الناس يواصلون إبداء الاهتمام بالعلامات التجارية التي يعرفونها ، والعلامات التجارية الجديدة التي لم يسمعوا بها من قبل ، ولا يخجلون من النقر ورؤية المزيد.

في دراسة أجراها WordStream ، إليك ما تم العثور عليه Facebook متوسطات أداء الإعلان في جميع المجالات:

معدل النقر 0.90٪

تكلفة النقرة 1.72 دولار

معدل التحويل 9.21٪

تكلفة الإجراء 18.68 دولارًا

إذا كنت تستخدم ملفات Facebook للإعلان عن عملك وتحقيق هذه الأرقام ، فأنت تفعل شيئًا صحيحًا ويجب أن تواصل جهودك التسويقية. إذا كنت تستخدم ملفات Facebook ولا تصل إلى هذه الأرقام ، فلا بأس. هذا يعني فقط أن هناك مجالًا للتحسين والطريقة الوحيدة هي لعلامتك التجارية ،.

Facebook إحصائيات الفيديو

Facebook أصبحت مقاطع الفيديو شائعة بشكل متزايد بمرور الوقت. في الواقع ، 20٪ من Facebook المشاركات التي أنشأتها Facebook المجموعات التي تضم أكثر من 10 ملايين معجب هي مقاطع فيديو.

ناهيك عن، Facebook تجمع مقاطع الفيديو ما يصل إلى 8 مليارات مشاهدة في المتوسط ​​يوميًا ، وهو أمر مثير للإعجاب برؤية كيف Facebook ليس نظامًا أساسيًا لمحتوى الفيديو مثل YouTube.

تحليل Quintly 34 مليون Facebook منشورات على ما يقرب من 4600 ملف شخصي عبر مجموعة متنوعة من الصناعات ووجدت ما يلي حول محتوى الفيديو:

تحصل مشاركات الفيديو على أكبر عدد من التفاعلات بين المستخدمين ، حيث تحصل الصور على تفاعلات أقل بنسبة 38٪ وتحصل الروابط على تفاعلات أقل بنسبة 72٪ مقارنة بالفيديو

أكبر Facebook المجموعة ، زاد عدد مقاطع الفيديو المنشورة ()

لا يكفي أن تعرف أن محتوى الفيديو هو السبيل للمضي قدمًا Facebook. هَذَا بَعْضُ الْفِيدْيُو Facebook إحصائيات يجب تذكرها:

85٪ من Facebook المستخدمين مشاهدة الفيديوهات بدون صوت. التمرير في صمت هو أكثر شيء Facebook يفضل المستخدمون. لهذا السبب ، فإن الصور التي تستخدمها ، جنبًا إلى جنب مع الإجراء داخل مقاطع الفيديو الخاصة بك ، هي المفتاح لجذب انتباه الناس ، وحثهم على البقاء ، وتشجيعهم على التحويل.

التمرير في صمت هو أكثر شيء Facebook يفضل المستخدمون. لهذا السبب ، فإن الصور التي تستخدمها ، جنبًا إلى جنب مع الإجراء داخل مقاطع الفيديو الخاصة بك ، هي المفتاح لجذب انتباه الناس ، وحثهم على البقاء ، وتشجيعهم على التحويل. Facebook المستخدمين 4 مرات أكثر احتمالا لمشاهدة بث مباشر. يحب الناس مشاهدة محتوى فيديو مباشر مباشر للأشخاص والعلامات التجارية المفضلة لديهم. في الواقع ، أدرك المسوقون حقيقة أن مقاطع الفيديو المباشرة الخاصة بهم تعمل بشكل أفضل بكثير من أي محتوى فيديو مسجل مسبقًا. اقرأ منشوراتنا على Facebook إحصائيات البث المباشر وإحصائيات البث المباشر لمعرفة المزيد.

يحب الناس مشاهدة محتوى فيديو مباشر مباشر للأشخاص والعلامات التجارية المفضلة لديهم. في الواقع ، أدرك المسوقون حقيقة أن مقاطع الفيديو المباشرة الخاصة بهم تعمل بشكل أفضل بكثير من أي محتوى فيديو مسجل مسبقًا. اقرأ منشوراتنا على Facebook إحصائيات البث المباشر وإحصائيات البث المباشر لمعرفة المزيد. مقاطع الفيديو المربعة هي الأفضل أداءً. أجرى Buffer دراسة ووجد أن مقاطع الفيديو المربعة تؤدي أداءً أفضل من نظيراتها في المناظر الطبيعية عندما يتعلق الأمر بكل من المشاركة والإعجابات. ومن المثير للاهتمام ، أن الحصول على شخص ما يتفاعل مع الفيديو المربع الخاص بك يكلف أقل من تكلفة ذلك على شكل مستطيل على كل من الهاتف المحمول وسطح المكتب.

Facebook إحصائيات المراسلة

Facebook هو أكثر بكثير من مجرد شريط تمرير أخبار لا ينتهي. ناهيك عن أن جزءًا مهمًا من وظيفة المسوق هو البقاء على اتصال مع الجماهير المستهدفة.

تحقق مما يتعين على Statista الإبلاغ عنه Facebook استخدام Messenger:

بعد WhatsApp ، Facebook يعد Messenger ثاني أكثر تطبيقات المراسلة شيوعًا في العالم مع أكثر من 1.3 مليار مستخدم نشط شهريًا

126.3 مليون مستخدم Facebook رسول موجود في الولايات المتحدة وحدها

Facebook يحب Messenger فتح الفرص لروبوتات الدردشة – أكثر من 300000 روبوت محادثة نشط سهّل أكثر من 8 مليارات رسالة بين الأشخاص والشركات

Facebook لدى Messenger الكثير لتقدمه لعملك ، وفقًا لـ Facebook بحد ذاتها:

يضيف Messenger حوالي 100 مليون مستخدم جديد كل خمسة إلى ستة أشهر – وهو عدد كبير من الأشخاص لإضافتهم إلى قائمة العملاء المحتملين

هناك أكثر من 7 مليارات محادثة على Messenger كل يوم – فكر في عدد المحادثات التي يمكنك إجراؤها مع العملاء المحتملين وقاعدة العملاء المخلصين

يتم بدء 260 مليون محادثة جديدة كل يوم – وهذا يدل على حب الناس للدردشة ، حتى مع الشركات

تعد الدردشة المرئية في الوقت الفعلي أمرًا حقيقيًا Facebook Messenger – حدث 17 مليارًا في عام 2017 واستمر هذا الرقم في الارتفاع

هناك شيء شائع آخر في Messenger وهو ملفات GIF – فهي جذابة وتجذب الانتباه وهي الطريقة المثلى لإخبار قصة علامتك التجارية

يتم إرسال أكثر من 2 مليار رسالة في Facebook المراسلة بين الأشخاص والشركات كل شهر – مما يدل على أن Messenger ليس فقط للتواصل الاجتماعي مع الأصدقاء والعائلات

تغليف

وهناك لديك! Facebook الإحصاءات التي يجب أن تعرفها إذا كنت مستعدًا لنقل جهود التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى المستوى التالي والمضي قدمًا في المنافسة.

Facebook لطالما كانت منصة الوسائط الاجتماعية الأولى في العالم. إنه يوفر للأشخاص طريقة سهلة للبقاء على اتصال مع العائلة والأصدقاء ، ومشاركة المحتوى الذي يحبونه ، وحتى الوصول إلى العلامات التجارية التي يعرفونها ويحبونها ().

المشكلة هي، Facebook هي عبارة عن منصة وسائط اجتماعية متنوعة ، فقد يكون من الصعب معرفة أفضل طريقة للاستفادة منها. هذا صحيح بشكل خاص عندما تكون جديدًا على Facebook الشبكة ولست متأكدًا من كيفية تنفيذ خطة تسويق قوية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

من المهم فهم العناصر المختلفة () التي تصنع Facebook أداة التسويق الرائدة عبر وسائل التواصل الاجتماعي في السوق. يتضمن هذا إحصاءات وحقائق الاستخدام العام ومحتوى الإعلانات والفيديو ، Facebook معلومات المراسلة ، وأكثر من ذلك بكثير.

كلما فهمت جمهورك المستهدف ونوع الأشخاص الذين يميلون إلى الاستخدام Facebook، عائد استثمار أفضل ستحصل عليه من خلال جهودك التسويقية. إذا تمكنت من تحديد أفضل العملاء المتوقعين لديك ، وابقَ متسقًا مع النشر وتفاعلات المتابعين ، ومنح قاعدة عملائك ما يريدون بالضبط ، فسوف تنمي عملك بالطريقة التي تريدها وتثبت نفسك كرائد في مجال عملك في أي وقت من الأوقات.

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