ستساعدك المقالة التالية: 6 أنواع من إعلانات TikTok مع أمثلة (لماذا وكيف تكون فعالة)

إذا كانت علامتك التجارية تبحث عن المزيد من المبيعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فيجب أن تكون إعلانات TikTok هي الأولوية.

غذاء للفكر: 84% من المسوقين سيزيدون استثماراتهم في TikTok في عام 2022.

زوجين مع ذلك أكثر من مليار مستخدم نشط شهريًا ومن الواضح أن الأعمال التجارية تزدهر على TikTok. يعد النمو السريع للمنصة بمثابة نافذة هائلة من الفرص للعلامات التجارية.

ولكن الواقع؟ لا يزال TikTok غير مستغل إلى حد كبير من قبل المعلنين، حتى مع تطور المنصة إلى مكان لاكتشاف منتجات جديدة والتفاعل مع العلامات التجارية.

قمنا أدناه بتقسيم ستة أنواع من إعلانات TikTok، ومن تستهدفها وكيف تكسب العملاء.

6 أنواع من إعلانات TikTok (وأمثلة لإعلانات TikTok)

أكبر فائدة لتشغيل حملات TikTok؟ حرية الابداع!

هناك الكثير من أشكال الإعلانات التي يمكنك الاختيار من بينها والتي تتوافق مع أهداف علامتك التجارية.

ولكن قبل أن نتطرق إلى التفاصيل الجوهرية، ضع في اعتبارك أن منشئي المحتوى يمكنهم تعزيز الأداء على مستوى الشركة الجميع أنواع إعلانات التيك توك.

مصدر: @1stphorm

في الواقع، أصدرت TikTok مؤخرًا تقريرًا يكشف عن قوة الإعلانات القائمة على منشئي المحتوى. بدءًا من تحسين تذكر العلامة التجارية والمشاركة وحتى عرض الأسعار، شهدت إعلانات TikTok التي تضم منشئي محتوى معدل تفاعل أعلى بنسبة 83% مقابل إعلانات غير منشئي المحتوى (12%).

بينما نستكشف أنواع الإعلانات أدناه، فكر في كيفية دمج منشئي المحتوى في حملاتك.

1. الإعلانات ضمن الخلاصة

تظهر هذه الأنواع من إعلانات TikTok أثناء قيام الأشخاص بالتمرير عبر “صفحة For You” (FYP) الخاصة بهم.

يمكن أن يصل طول الإعلانات ضمن الخلاصة إلى 60 ثانية (على الرغم من أن مقاطع الفيديو التي تتراوح مدتها بين 9 إلى 15 ثانية تبدو هي “المكان المناسب”). يمكن لـ TikTokers التفاعل فعليًا مع هذه الإعلانات عبر الإعجابات والتعليقات (أحيانًا) والمشاركات. على الجانب الآخر، هذه الإعلانات قابلة للتخطي أيضًا.

يمكن للعلامات التجارية التي تنشئ هذا النوع من إعلانات TikTok أن تتضمن زر دعوة لاتخاذ إجراء يرتبط بالصفحة المقصودة. إذا كان هدفك هو جذب الزيارات أو المبيعات من TikTok، فيمكن للإعلانات ضمن الخلاصة أن تقوم بالمهمة.

على سبيل المثال، تحقق من كيف يبدو إعلان Livish ضمن الخلاصة وكأنه شيء قد تراه بشكل عضوي في الخطة الخمسية الخاصة بك.

مصدر: تيك توك

هذه الأنواع من إعلانات TikTok مثالية لـ…

العلامات التجارية التي تريد أن تمتزج إعلاناتها بشكل طبيعي مع خلاصة المحتوى الأصلي (بدلاً من أن تكون في وجهك بالكامل).

العلامات التجارية للسلع الاستهلاكية المعبأة أو أي شخص يبيع منتجًا ماديًا – هذه الإعلانات مثالية لعرض المنتجات أثناء العمل.

أي شخص يتطلع إلى تجربة إعلانات TikTok (نظرًا لأن هذا هو تنسيق الإعلان الأكثر شيوعًا والأسهل في الإنشاء).

2. إعلانات شرارة

تسمح إعلانات Spark للعلامات التجارية بالترويج لمحتوى TikTok الحالي ومقاطع فيديو المستخدم الخاصة بها بدلاً من إنشاء مقطع فيديو من البداية.

مثل الإعلانات ضمن الخلاصة، تبدو هذه الإعلانات و يشعر مثل المحتوى العضوي. وذلك لأنها تظهر في الخلاصة دون مقاطعة تجربة التمرير.

ولكن على عكس الإعلانات ضمن الخلاصة، يمكن لإعلانات Spark الارتباط بحساب TikTok بدلاً من مجرد صفحة مقصودة. ونظرًا لأن هذه الإعلانات تُنسب إلى حساب TikTok فعلي، فيمكن للمشاهدين زيارة الملصق الأصلي مباشرةً.

تُنسب جميع مشاهدات الفيديو والتعليقات والمشاركات والإعجابات والمتابعات المكتسبة خلال ترويج Spark إلى المنشور الأصلي. يحدث هذا سواء كان محتوى العلامة التجارية أو منشئ المحتوى. تسهل التحليلات الإضافية المضمنة في إعلانات Spark تقييم عائد الاستثمار للحملة.

ومع ذلك، شرارة الإعلانات يستطيع تضمين زر CTA الذي يوجه المشاهدين إلى الصفحة المقصودة بدلاً من صفحة الحساب. يمكن للمشاهدين أيضًا النقر على أيقونة الموسيقى الخاصة بالإعلان لعرض الصفحة الصوتية لهذا المسار (واستخدامها في TikToks المستقبلية).

مصدر: تيك توك

هذه الأنواع من إعلانات TikTok مثالية لـ…

العلامات التجارية التي لديها بالفعل محتوى سريع الانتشار يمكن أن يكون بمثابة إعلان TikTok.

الشركات التي ترغب في الاستفادة من الدليل الاجتماعي من خلال الشراكة مع منشئ محتوى يتمتع بقاعدة جماهيرية أكبر من متابعيه.

العلامات التجارية المهتمة بتوسيع جمهورها والوعي بالعلامة التجارية مقابل المبيعات المباشرة.

3. إعلانات TopView

يبلغ طول إعلانات “تنسيق الفيديو أولاً” 60 ثانية وتظهر فورًا بعد أن يفتح شخص ما تطبيق TikTok.

تعتبر هذه الإعلانات فريدة من نوعها لأنها يتم عرضها بملء الشاشة ويتم تشغيلها تلقائيًا مع الصوت. يمكن للمعلنين تضمين زر الحث على اتخاذ إجراء داخل الإعلان. تعتبر هذه الإعلانات “يجب مشاهدتها” حرفيًا نظرًا لأنها تسيطر على شاشتك بأكملها.

إذا كنت تبحث عن إعلانات سلسة تبدو طبيعية، فمن المحتمل أن إعلانات TopView ليست أفضل خيار لك. ذلك لأنهم يستطيع يحتمل أن يقطع تجربة المستخدم. إلى جانب طولها، تعد TopView من بين إعلانات الفيديو الأكثر “تقليدية” على TikTok لأنها تبدو وكأنها إعلانات تجارية.

ومع ذلك، فإن هذا لا يمنعهم من أن يكونوا فعالين. في الحقيقة، 71% من مستخدمي التيك توك لنفترض أن إعلانات TopView تجذب انتباههم. وتشير المنصة نفسها أيضًا إلى أن شركات السلع الاستهلاكية المعبأة شهدت فعالية مبيعات أعلى بنسبة 67% عند استخدام هذه الأنواع من إعلانات TikTok. إذهب واستنتج!

تحقق من كيفية استخدام Experian لشكل الإعلان هذا للترويج لتطبيقه وتوجيه الأشخاص إلى الصفحة المقصودة لنقاط FICO الخاصة بهم:

مصدر: تيك توك

هذه الأنواع من إعلانات TikTok مثالية لـ…

العلامات التجارية التي لديها بالفعل تصميمات إعلانية وإعلانات تجارية موجودة وتريد إعادة توظيفها.

الشركات ذات الميزانيات الإعلانية الكبيرة – طبيعة هذه الإعلانات المباشرة تزيد من سعرها (تلميح: 7.4 مليون ظهور تكلف 65000 دولار في اليوم في عام 2020 لإعلانات TopView).

العلامات التجارية التي لديها خبرة في أنواع أخرى من إعلانات TikTok (أو تعلم أن تفاعلها على النظام الأساسي يبرر الإنفاق الإعلاني).

4. إعلانات الاستحواذ على العلامة التجارية

تظهر هذه الإعلانات بملء الشاشة على FYP فورًا بعد أن يفتح شخص ما TikTok. يتم إنشاؤها باستخدام مقاطع فيديو مدتها من 3 إلى 5 ثوانٍ (أو صور مدتها 3 ثوانٍ)، لتوجيه المشاهدين إلى تحدي Hashtag أو الصفحة المقصودة. يمكن للعلامات التجارية الاختيار إما اعتمادًا على هدف حملتها.

يرى مستخدمو TikTokers إعلانًا واحدًا فقط للاستحواذ على العلامة التجارية يوميًا. وهذا يعني منافسة أقل على المساحة الإعلانية ولكنه يجعلها أيضًا الثمن بعض الشيء.

مصدر: تيك توك

هذه الأنواع من إعلانات TikTok مثالية لـ…

العلامات التجارية المهتمة بإثارة ضجة حول الأحداث أو الحصول على علامة تصنيف TikTok رائجة (مثل يخمنحملة #InMyDenim).

يتم إطلاق المنتجات حيث تحاول العلامات التجارية تحقيق زيادة كبيرة لمرة واحدة في عدد الزيارات.

العلامات التجارية ذات الميزانيات الكبيرة التي تتطلع إلى زيادة عرض الإعلان إلى الحد الأقصى (مع منافسة أقل).

5. إعلانات تحدي الهاشتاج ذات العلامات التجارية

تظهر تحديات الهاشتاج الدعائية هذه في الجزء العلوي من صفحة Discover على TikTok. يؤدي هذا النوع من الإعلانات إلى تفاعل أكبر (في المتوسط 8.5%) ويشجع المحتوى الذي ينشئه المستخدم أيضًا.

فيما يلي لمحة سريعة عن كيفية عمل هذه الأنواع من إعلانات TikTok:

ينقر المشاهد على تحدي علامة التصنيف ذات العلامة التجارية في الجزء العلوي من صفحة الاكتشاف.

يتم نقلهم إلى صفحة تحدي العلامة التجارية التي تحتوي على وصف التحدي والقواعد وشعار العلامة التجارية الراعية ورابط لموقعهم على الويب.

يقوم TikTokers بعد ذلك بإنشاء المحتوى الخاص بهم بناءً على التحدي، باستخدام علامة التصنيف الخاصة بالعلامة التجارية للترويج لمنشوراتهم.

مصدر: تيك توك

ال #العب مع برينجلز التحدي هو مثال رائع لمدى قوة إعلانات تحدي الهاشتاج ذات العلامات التجارية. تم إطلاق هذا التحدي الخاص في ألمانيا وفرنسا وإيطاليا خلال الوباء. وأظهر المشاركون إبداعاتهم من خلال الرقص والكوميديا ​​ومكتبة الموسيقى في TikTok.

مصدر: تيك توك

إن القول بأن الحملة كانت ناجحة سيكون بخس. في الواقع، ساهم ما يقرب من 350.000 من مستخدمي TikToker في التحدي الذي حصد أكثر من مليار مشاهدة في ذلك الوقت.

هذه الأنواع من إعلانات TikTok مثالية لـ…

العلامات التجارية التي ترغب في تشجيع المزيد من المحتوى الذي ينشئه المستخدمون.

الشركات التي لديها خبرة في الترويج لحملات الهاشتاج في أماكن أخرى (أو العلامات التجارية ذات الهاشتاجات الراسخة ومعروفة).

ركزت العلامات التجارية على بناء الوعي وزيادة المشاركة بين مستخدمي TikTokers.

6. التأثيرات ذات العلامات التجارية

فكر في سناب شات و Instagram! تمامًا كما هو الحال مع هذه المنصات، تسمح Branded Effects للعلامات التجارية بإنشاء ملصقات ومرشحات وتأثيرات خاصة قابلة للمشاركة على TikTok للترويج الذاتي. غالبًا ما تجمع العلامات التجارية هذا التنسيق مع إعلانات TikTok الأخرى.

الفائدة؟ غالبًا ما تكون المرشحات والمؤثرات الخاصة عالية ومبهرجة، مما يجعلها مثالية لجمهور TikTok. تعد هذه الأنواع من الإعلانات مثالية لزيادة التفاعل وكذلك الحصول على المزيد من المحتوى الذي ينشئه المستخدمون.

على سبيل المثال، أنشأت PUMA تأثيرًا تجاريًا (جنبًا إلى جنب مع تحدي الهاشتاج) للترويج لمجموعة Future Flash الخاصة بها تحت علامة #FlashOfFuture. حصدت هذه الحملة 587.5 مليون مشاهدة في ذلك الوقت.

مصدر: تيك توك

هذه الأنواع من إعلانات TikTok مثالية لـ…

العلامات التجارية التي تتطلع إلى إنشاء مظهر جمالي أو هوية على TikTok.

الشركات التي تتمتع بمواهب إبداعية في متناول اليد، نظرًا للعمل والخبرة المطلوبة لإنشاء التأثيرات الرقمية.

العلامات التجارية التي تتطلع إلى زيادة عرض ترويج TikTok الحالي إلى الحد الأقصى.

ما هي أكثر أنواع إعلانات TikTok فعالية؟

لنفترض أنك تقوم بطرح أفكار لحملات TikTok الخاصة بك.

لطيف – جيد! ولكن ما نوع الإعلانات التي تريد إنشاءها؟ ماذا يجب أن تكون أجواءك؟

في الختام، دعونا نلقي نظرة على بعض الأفكار الإبداعية والإلهام لمساعدتك على فهم أنواع إعلانات TikTok التي تلقى صدى لدى المشاهدين.

إعلانات ملهمة

حقيقة: 39% من تيك توك يقول المستخدمون إن “رفع الروح المعنوية” هو عامل رئيسي في تحديد ما إذا كانوا يريدون شراء المنتج أم لا. يعد أي شيء يمكنك القيام به لتمكين جمهورك أو إلهامه أو تسهيل الحياة عليه بمثابة ميزة إضافية.

على سبيل المثال، تحقق من الطريقة التي يحفز بها برنامج Hello Fresh المشاهدين على تناول طعام صحي مع تذكيرهم بأن القيام بذلك ليس من الضروري أن يكون أمرًا صعبًا.

مصدر: @مرحبا

اعلانات فكاهية

هل تعلم أن إعلانات TikTok ذات الإشارات الكوميدية تزيد احتمالية مشاهدتها بنسبة 24% طوال الوقت؟

يعد دمج الفكاهة في إعلاناتك طريقة مثالية لمنعها من الشعور بأنها إعلانات على الإطلاق. لقد أتقنت علامات تجارية مثل Dr.Squatch فن إنشاء الإعلانات التي تعرض المنتجات ولكنها تبدأ بنوع من الكوميديا ​​لجذب المشاهدين.

مصدر: @drsquatch

الإعلانات المستندة إلى منشئ المحتوى

هل تتذكر ما قلناه سابقًا عن فعالية الإعلانات المستندة إلى منشئي المحتوى؟

حسنا، نحن نقول ذلك مرة أخرى! تميل إعلانات TikTok التي تبدو وكأنها محتوى عضوي إلى تحقيق أداء جيد. في هذا الصدد، حققت إعلانات TikTok التي تضم منشئي المحتوى معدلات مشاهدة أعلى بنسبة 91% لمدة ثانيتين مقابل إعلانات غير المبدعين (8%).

تحقق من هذا المنشور الترويجي لـ TikTok لـ ترتد الضفيرة التي جاءت من منشئ Statusphere.

مصدر: تيك توك

هذه هي أنواع المنشورات التي تتلاءم بسهولة مع خلاصات جمهورك ولا تتناسب معها يشعر مبيعات. وفي الوقت نفسه، يمكنك عرض منتجاتك بشكل أكبر مع بقاء المشاهدين لفترة أطول لمعرفة المزيد.

على الرغم من أن هذه المنشورات ليست نوعًا من إعلانات TikTok تمامًا، إلا أنه لا يزال بإمكان علامتك التجارية الشراكة مع منشئي المحتوى لتحقيق أهدافك الإعلانية. نظرًا لأن المؤثرين على TikTok يعرفون بالفعل كيفية إنشاء محتوى عالي الجودة لجمهورهم شديد التفاعل، فهم يمثلون نقطة انطلاق رائعة للإعلان على TikTok.

ما أنواع إعلانات TikTok التي يمكن أن تمنح علامتك التجارية دفعة؟

سواء كنت تتطلع إلى التوسع في TikTok أو الوصول إلى جمهور حالي، فإن تشغيل حملة إعلانية يمكن أن يعزز التفاعل عاجلاً وليس آجلاً.

الاخبار الجيدة؟ اعتمادًا على أهدافك وميزانيتك، من المحتمل أن يكون هناك نوع إعلان TikTok يناسب عملك تمامًا.

ومع ذلك، فقد رأينا بشكل مباشر كيف أن حملات منشئي المحتوى (والإعلانات المستندة إلى منشئي المحتوى) تسحقها تمامًا عندما يتعلق الأمر بالأداء. ينطبق هذا على العلامات التجارية بجميع أشكالها وأحجامها.

إذا كنت ترغب في كسب المزيد من محتوى TikTok الأصلي لدعم حملاتك الإعلانية، فيمكن أن يساعدك Statusphere.

تساعد منصة التسويق ذات التأثير الصغير لدينا العلامات التجارية على كسب محتوى أصيل على نطاق واسع بمساعدة التوفيق المتقدم لدينا ومجتمع المبدعين الذي تم فحصه. على عكس المنصات الأخرى، يمكننا ضمان حجم معين من المحتوى لعلاماتنا التجارية على TikTok.

والنتيجة النهائية هي مئات (أو الآلاف!) من أجزاء المحتوى مقابل حفنة قليلة فقط. وهذا يعني أنك مدلل للاختيار فيما يتعلق بالمحتوى الذي تقوم بتشغيله كإعلانات TikTok. لقد أنشأنا بالفعل أكثر من 75000 مشاركة نيابة عن أكثر من 400 علامة تجارية استهلاكية.

هل تريد أن ترى كيف يعمل برنامجنا؟ تواصل مع أحد خبراء الحملات لدينا لمعرفة كيف يمكننا تحسين استراتيجية إعلانات TikTok الخاصة بك بمحتوى مضمون على نطاق واسع.

نُشرت هذه المقالة لأول مرة في مارس 2021. وتم تحديثها آخر مرة في 2 مارس 2022.