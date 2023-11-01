ستساعدك المقالة التالية: 6 أنواع من مواقع التواصل الاجتماعي (وكيفية استخدامها)

تعد وسائل التواصل الاجتماعي جزءًا لا يتجزأ من حياتنا، لدرجة أنه من الصعب تخيل عالم بدونها.

ومع ذلك، مع توفر العديد من منصات التواصل الاجتماعي، فإن اختيار أي منها تريد استخدامه وكيفية الاستفادة منه في عملك هو أمر مرهق.

للمساعدة في تبسيط الأمور، فإننا نتغلب على الضوضاء من خلال استكشاف أنواع ومنصات الوسائط الاجتماعية المختلفة وميزاتها الفريدة وإيجابياتها وسلبياتها.

هناك الكثير لتغطيته، لذلك دعونا نتعمق فيه!

1. مواقع التواصل الاجتماعي التقليدية

أمثلة: ميتا (Facebook)، Twitter، ولينكدين

تسمح منصات الشبكات الاجتماعية التقليدية للمستخدمين بالاتصال بناءً على العلاقات الشخصية أو المهنية. عادةً، يمكن للمستخدمين إنشاء ملف تعريف، ومشاركة المحتوى، والتواصل مع الأصدقاء والعائلة والزملاء، والتفاعل مع الآخرين من خلال التعليق والتفاعل مع المنشورات، ووضع علامات على المستخدمين، وإرسال رسائل مباشرة، وما إلى ذلك.

دعنا ننظر إلى Facebook. يمكن للأفراد نشر “الحالات” و”Facebook يشاركون قصصهم تجاربهم وأفكارهم وأسئلتهم ومشاعرهم مع شبكتهم.

Facebook لديه أكبر عدد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في جميع أنحاء العالم اعتبارًا من عام 2023 (2.9 مليار)، يمثلون أكثر من نصف مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في جميع أنحاء العالم (إجمالي 4.89 مليار نسمة). فيما يتعلق بالأعمال التجارية، انتهى 200 مليون شركة استخدم أدوات المنصة بشكل أو بآخر 3 مليون الإعلان بنشاط على Facebook.

ومن المثير للاهتمام أن LinkedIn كان موجودًا لفترة أطول من Facebook، بمناسبة العشرين الذكرى هذا العام. تضم المنصة أكثر من 900 مليون عضو في 200 دولة ومنطقة. لقد حاصرت LinkedIn سوق الوظائف وشبكات الأعمال بطريقة Facebook لم تفعل بعد. في الواقع، لدى LinkedIn إجمالي 58.4 مليون شركة مدرجة على المنصة.

رحلتنا الأخيرة، Twitter، يختلف عن هاتين المنصتين لوسائل التواصل الاجتماعي. على الرغم من أنه يتمتع بخصائص متشابهة، أي أنه يمكنك إنشاء ملف تعريف، والتعليق على المنشورات، ومشاركة المحتوى داخل شبكتك، وما إلى ذلك، فإنه يتبنى أسلوب تدوين صغير أكثر. Twitter لديه حولها 368 مليون مستخدم نشط شهريًا، تقريبًا 118 مليون منها أعمال تجارية.

بالنسبة للمبتدئين، يمكنك نشر مقتطفات قصيرة أو “تغريدات”. لذلك فهو مثالي لتوفير التحديثات في الوقت الفعلي وتغطية الأخبار العاجلة.

على هذا النحو، فإنه ليس من المستغرب أن مركز بيو للأبحاث الملاحظات التي Twitter من المرجح أن يقول المستخدمون إن المنصة أثرت على حياتهم بطرق مختلفة، وتحديداً مساعدتهم على فهم الأحداث الجارية، والتعرف على المشاهير، والمشاركة في المناقشات السياسية.

الايجابيات

تتميز شبكات التواصل الاجتماعي التقليدية ببعض أكبر الجماهير التي يمكن للشركات الاستفادة منها.

يمكنك استخدام الإعلانات المستهدفة المدفوعة لدعم حملاتك التسويقية عبر وسائل التواصل الاجتماعي. يعد هذا مفيدًا لتعزيز اهتمامات المستخدم واتجاهاته.

هناك بعض ميزات إدارة السمعة التي يمكنك الاستفادة منها. على سبيل المثال، على Facebook، يمكنك إخفاء التعليقات أو حذفها. على LinkedIn، يمكنك تعطيل التعليقات على المنشورات وإعادة تمكينها والحد منها. وأخيرا، على Twitter، يمكنك تعديل من يمكنه الرد على التغريدات وتعطيل التعليقات وإيقاف إعادة التغريد.

سلبيات

يجب عليك التكيف مع خوارزمية النظام الأساسي لمواكبة ذلك.

ل Facebook, 41% من مستخدميها يبلغون من العمر 45 عامًا أو أكثر (وهذا ليس بالضرورة عيبًا، لكن الأمر يستحق تسليط الضوء على وجود منصات أفضل من هذه إذا كنت تستهدف مجموعة أصغر سنًا).

على Twitter, نمو المستخدم توقفت بالمقارنة مع المنصات الأخرى.

كيفية استخدامها

يعد نشر محتوى متسق وعالي الجودة أمرًا ضروريًا أيضًا لتعزيز المشاركة.

ولحسن الحظ، يمكن لجدولة وسائل التواصل الاجتماعي المساعدة في هذا الأمر. على سبيل المثال، تعمل منصات مثل SocialBee على تسهيل أتمتة المحتوى عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة. لكنك لا تحتاج إلى الاعتماد فقط على هذه الأدوات للحصول على رؤى حول فعالية استراتيجية وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بك. تأتي معظم الشبكات الاجتماعية التقليدية مزودة بتحليلات مدمجة.

على سبيل المثال، على Facebook، رئيس ل Facebook رؤى الصفحة لتحليل أداء صفحتك، وبيانات التركيبة السكانية، والرؤى حول كيفية استجابة جمهورك للمنشورات. باستخدام هذه البيانات، ستكون في وضع أفضل لتحسين جهودك.

2. مشاركة الصور

أمثلة: Instagramوسناب شات و Pinterest

منصات مشاركة الصور، نعم، لقد خمنت ذلك، تركز على مشاركة المستخدمين للصور ومحتوى الفيديو مع متابعيهم.

Instagram لديه 2 بليون المستخدمين النشطين وهي رابع أكثر منصات التواصل الاجتماعي شعبية في العالم. يمكنك تحميل الصور ومقاطع الفيديو إلى شبكتك أو قصتك والتفاعل مع الآخرين من خلال الإعجابات والتعليقات ووضع العلامات والرسائل المباشرة وما إلى ذلك.

هذه المنصة مفيدة لبناء العلاقات مع المؤثرين لتوسيع نطاق وصولك. في الحقيقة، Instagram المؤثرين مع من 5000 إلى 20000 متابع تمثل 44.13٪ من جميع الحسابات الاجتماعية المؤثرة.

بينما يمكن لمستخدمي Snapchat مشاركة الصور والنصوص والرسومات ومقاطع الفيديو مع أصدقائهم ومتابعيهم عبر وظيفة القصص، إلا أنها تستخدم للتواصل الشخصي أكثر من المشاركة العامة، حيث تختفي الرسائل/المحتوى الذي ترسله بعد 24 ساعة.

يمكن للمستخدمين أيضًا إضافة المرشحات والعدسات إلى الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بهم، مما يجعلها منصة ممتعة. يمكن للشركات استخدامه لنشر محتوى “خلف الكواليس”، وإضافة مرشحات وعدسات ذات علامة تجارية (على سبيل المثال، إرسال لقطات من مواقع محددة، مثل الفروع المختلفة لشركتك)، والإعلان على النظام الأساسي عبر Snap Ads.

هذه مقاطع فيديو رأسية بملء الشاشة تصل مدتها إلى ثلاث دقائق.

مرة أخرى، Pinterestيختلف تركيزه إلى حد ما عن Instagram وسناب شات. يمكن للمستخدمين اكتشاف “الدبابيس” الخاصة بالمشاريع والوصفات والأزياء وحفلات الزفاف وما إلى ذلك، والحصول على الإلهام منها، وحفظها على “اللوحات” ومتابعة المستخدمين الآخرين.

بالرغم من Pinterest لديه قاعدة مستخدمين أصغر من 445 مليون وسناب شات مع 635 مليون تلبي كلتا الشبكتين احتياجات جماهير محددة، وهو أمر ضروري عند التفكير في كيفية تحقيق أقصى استفادة من هذه المنصات.

على سبيل المثال، معظم Pinterestجمهورنا من النساء (76.2%)لذا، إذا كان جمهورك الأساسي من الإناث، فهذا هو المكان المناسب لك. تستخدم الشركات أيضًا Pinterest لعرض الجوانب المرئية لعلامتهم التجارية، وهي حاليًا المنصة الاجتماعية الوحيدة التي تدعم عمليات البحث المرئية. لذلك، إذا كانت شركتك تبيع منتجات ذات مظهر جمالي، Pinterest هو ممتاز.

فيما يتعلق بـ Snapchat، أ تقرير 2020 وجدت أن أكبر جمهور للإعلانات كان من الإناث الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و34 عامًا. لذا تأكد من وضع ذلك في الاعتبار عند إنشاء إستراتيجيتك الإعلانية.

الايجابيات

تدعم الشبكات الاجتماعية لمشاركة الصور رواية القصص المرئية، مما يجعل عرض أفكار ومنتجات عملك أسهل – خاصة إذا كانت ممتعة من الناحية الجمالية.

تميل الشبكات الاجتماعية لمشاركة الصور إلى أن تكون أكثر اعتماداً على المجتمع، وتتمتع بوضع أفضل للشركات لتعزيز الولاء للعلامة التجارية.

سلبيات

نظرًا لأن الشبكات الاجتماعية لمشاركة الصور تعطي الأولوية للمحتوى المرئي، فإن كل ما تنشره يجب أن يكون أصليًا حتى يظل قادرًا على المنافسة. وهذا يستغرق وقتا وجهدا.

غالبًا ما يكون من الصعب توصيل المعلومات المعقدة بسبب القيود النصية.

كيفية استخدامها

كما قلنا من قبل، تعد العناصر المرئية من الدرجة الأولى أمرًا بالغ الأهمية لتحقيق النجاح على هذه الأنظمة الأساسية. العلامة التجارية هي كل شيء، لذلك مع كل مشاركة، ضع في اعتبارك الرسالة التي تنقلها وإلى من. يمتد هذا إلى استخدام علامات التصنيف الصحيحة (يمكنك استخدام أدوات مثل Sendible للمساعدة في ذلك).

ستحتاج أيضًا إلى الاستفادة من أدوات التحليلات المضمنة في كل نظام أساسي لفهم التركيبة السكانية لعملائك بشكل أفضل حتى تتمكن من تخصيص المحتوى الخاص بك وفقًا لذلك.

على سبيل المثال، على Instagram، يمكنك عرض البيانات المتعلقة بالمنشورات والقصص ومقاطع الفيديو ومقاطع الفيديو المباشرة والبكرات والمزيد. كما هو موضح في لقطة الشاشة أدناه:

على Pinterest، يمكنك استخدام Pinterest تحليلات لعرض المشاركة العضوية والمدفوعة والمكتسبة على دبابيسك، وعرض كيفية تفاعل الأشخاص مع المحتوى الخاص بك، ورؤية دبابيسك الأكثر شيوعًا، والمزيد. أما بالنسبة لل سناب شات، يمكنك الإشراف على الرؤى المتعلقة بالتفاعل السريع على مدار 7 إلى 28 يومًا وأرقام المشتركين حسب العمر والجنس والموقع وما إلى ذلك.

تعد مواقع مشاركة الصور الاجتماعية أيضًا رائعة للتفاعل مع العملاء بطريقة “ممتعة”. على سبيل المثال، إجراء مسابقة تسمية توضيحية، ومسابقات أسلوب الغمس المحظوظ، والحياة، وما إلى ذلك.

كما أنها مثالية إذا كنت تريد إنشاء محتوى من إنشاء المستخدمين. على سبيل المثال، يمكنك أن تطلب من العملاء نشر صور لأنفسهم وهم يستخدمون/يرتدون منتجك ويضعون علامة باسمك. يمكنك تحفيز متابعيك من خلال تقديم هدايا مجانية للأفضل.

3. المدونات المجتمعية

أمثلة: متوسطة وTumblr

تتيح منصات التدوين المجتمعية للمستخدمين إنشاء ومشاركة محتوى أطول مثل منشورات المدونة.

اعتمادًا على النظام الأساسي، يمكنك التفاعل مع محتوى المستخدمين الآخرين من خلال التعليقات والإعجابات وإعادة المدونات.

لنبدأ بالمتوسط. يعد هذا مثاليًا للكتاب الذين يتطلعون إلى نشر المقالات ومشاركتها مع جمهور أوسع. المتوسطة تجذب أكثر من 100 مليون قارئ كل شهر! تأسس بواسطة Twitter تعمل الخوارزمية الفريدة لشركة Medium، المؤسس المشارك إيف ويليامز، على تعزيز المحتوى التعليمي والفكري طويل الجودة.

على العكس من ذلك، Tumblr عبارة عن منصة للتدوين المصغر تتيح للمستخدمين نشر محتوى قصير يشتمل على النصوص والصور والصور المتحركة ومقاطع الفيديو. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستخدمين تخصيص موضوع مدونتهم باستخدام أداة تخصيص Tumblr. زيادة 496 مليون مدونة تم إنشاؤها باستخدام Tumblr.

ومن الجدير بالذكر أن موقع Tumblr يحظى بشعبية أكبر بين الجماهير الأصغر سنًا؛ 10% للفئة العمرية 15-25 سنة و11% من مستخدمي الإنترنت الذين تتراوح أعمارهم بين 26 و35 عامًا يستخدمونه. لذا، إذا كان هذا هو جمهورك المستهدف، فقد يكون من المفيد التفكير في Tumblr.

الايجابيات

تسمح لك منصات التدوين المجتمعية بالتعبير عن الأفكار ومشاركة الآراء بشكل أعمق.

يمكن للعلامات التجارية استخدام مدوناتها لاكتشاف ما يهم جمهورها المستهدف.

يمكنك خلق شعور بالانتماء للمجتمع على أساس الاهتمامات المشتركة.

سلبيات

يمكن أن يصبح المحتوى أخبارًا قديمة بسرعة، لذلك من المهم الاستمرار في تقديم أخبار جديدة لجمهورك للتفاعل معه.

يمكن أن تؤثر التعليقات أو الانتقادات السلبية على صورة العلامة التجارية للمستخدم. في حالة Medium، لا يمكنك منع الأشخاص من التعليق، ولكن يمكنك إدارة الردود عن طريق إخفاء التعليقات الفردية. في Tumblr، عليك أن تقرر من يقوم بالرد على المنشورات، أي الجميع أو Tumblrs الذين تتابعهم والذين يتابعونك Tumblrs، أو Tumblrs فقط الذين تتابعهم. يمكنك أيضًا حذف الردود على منشوراتك أو حظر شخص ما.

يتطلب إنشاء منشورات طويلة عالية الجودة بحثًا يستغرق وقتًا طويلاً.

كيفية استخدامها

يمكن للشركات استخدام منصات التدوين المجتمعية لوضع نفسها كقادة في الصناعة وإنشاء اتصالات دائمة مع جمهورها.

على جميع المنصات المذكورة أعلاه، يمكن للشركات إعادة نشر المدونات من موقعها الإلكتروني مع روابط تعيد توجيه القراء إلى مواقعها/متاجرها عبر الإنترنت. ومع ذلك، باستخدام Medium، يمكن للعلامات التجارية أيضًا إنشاء منشورات. هذه عبارة عن مراكز محتوى تحتوي على منشورات ينشرها مؤلفون مختلفون يعيشون في مكان واحد.

فيما يتعلق بـ Tumblr، يمكن للشركات التعامل مع الأشخاص عبر الإعلانات. يمكن أيضًا استخدام Tumblr كموقع ويب (كما هو مذكور أعلاه). لذا، إذا كانت التركيبة السكانية للشركة تتناسب مع مستخدمي Tumblr، فقد يكون هذا خيارًا.

4. تطبيقات المراسلة الاجتماعية

أمثلة: واتس اب و Facebook رسول

تعمل تطبيقات المراسلة الاجتماعية على تمكين الشركات من التواصل مع العملاء بشكل أكثر مباشرة، مما يسمح لهم بتبادل الرسائل النصية والصور والصوت والفيديو في الوقت الفعلي.

الواتساب لديه 2 مليار مستخدم نشط شهريًا، و Facebook ماسنجر لديه 1.3 مليار. في حين أن واتساب كان موجهًا في السابق نحو الاتصالات الشخصية، فقد توسعت الشركة منذ ذلك الحين لتلبية احتياجات الاتصالات التجارية، مما يسمح للشركات بالتواصل مع العملاء في الوقت الفعلي.

يمكن للشركات التي تتعامل مع كميات كبيرة من الاستعلامات إعداد برامج الدردشة الآلية. ويمكنهم أيضًا إرسال رسائل تسويقية، على سبيل المثال، عن طريق توزيع كتالوجات رقمية للعملاء لتصفحها داخل التطبيق.

فيما يلي الشكل الذي تبدو عليه إضافة عنصر إلى الكتالوج الرقمي الخاص بك:

الكثير مما سبق ينطبق أيضًا على Facebook رسول. الأعمال يمكنه أيضًا إعداد برامج الدردشة الآلية للإجابة على الأسئلة المتداولة. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك استخدام الملصقات وملفات GIF لإضفاء بعض من شخصية علامتك التجارية على الدردشات المباشرة. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك استضافة مكالمات فيديو وإرسال رسائل تسويقية.

الايجابيات

يمكنك الرد على استفسارات العملاء على الفور.

يمكن للشركات استخدام أدوات التشغيل الآلي لتطبيقات الوسائط الاجتماعية للرد على كميات كبيرة من الأسئلة.

بالإضافة إلى الرسائل النصية، يمكنك استضافة محادثات صوتية ومرئية وإرسال صور – وكلها تعتبر رائعة للوصول إلى الجزء السفلي من استفسارات العملاء.

سلبيات

قد يجد بعض العملاء أن الاتصالات عبر تطبيقات المراسلة تطفلية.

نظرًا لأن هذه محادثات تجارية، يجب على العملاء فهم حقوقهم فيما يتعلق باللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) وشروط وأحكام عملك. أنت لا تريد أن تضع نفسك في مشكلة قانونية عن طريق الخطأ!

كيفية استخدامها

تعد تطبيقات المراسلة رائعة للتواصل مع العملاء من خلال المراسلة المباشرة والمحادثات الجماعية وروبوتات الدردشة وروابط المشاركة. وينطبق هذا بشكل خاص عندما يكون الاتصال السريع ضروريًا.

يمكنك استخدام الواتساب و Facebook Messenger لتوفير دعم العملاء وتتبع الطلبات وإرسال الاستطلاعات.

ومع ذلك، تحتاج الشركات إلى القدرة والقدرة على إدارة مثل هذه الاتصالات. ويجب عليك أيضًا الحصول على موافقة عميلك للتواصل بهذه الطريقة والامتثال للوائح الخصوصية والبيانات.

5. مشاركة الفيديو على الشبكات الاجتماعية

أمثلة: تيك توك و YouTube

كما كنت قد خمنت، فإن الشبكات الاجتماعية لمشاركة الفيديو هي منصات عبر الإنترنت تركز على قيام المستخدمين بتحميل مقاطع الفيديو ومشاركتها و/أو بثها إلى متابعيهم و/أو عامة الناس.

YouTube و TikTok هما من أشهر شبكات التواصل الاجتماعي لمشاركة الفيديو. YouTube تفتخر ضخم 2.1 مليار مستخدم في جميع أنحاء العالم. في المقابل، ينتشر تطبيق TikTok في كل مكان مليار مستخدم نشط شهريًا!

مع هذه الأعداد الهائلة من المستخدمين النشطين، فلا عجب أن المزيد والمزيد من الشركات تتجه إلى منصات تركز على الفيديو لتوسيع نطاق علامتها التجارية. في الواقع، ما يصل إلى 86% من المسوقين لقد استخدمت الفيديو في مرحلة ما!

ما هو رائع حول YouTube هو أن الجميع يستخدمه – لذا فأنت ملزم بالعثور على الفئة السكانية المستهدفة هنا. في الحقيقة، 92% من جميع مستخدمي الإنترنت في الولايات المتحدة وصول YouTube أسبوعي.

في المقابل، يفضل الشباب تطبيق TikTok. على سبيل المثال، في الولايات المتحدة، 25% من مستخدمي تيك توك تتراوح أعمارهم بين 10 و19 عامًا، و22.4% تتراوح أعمارهم بين 20 و29 عامًا، و21.7% تتراوح أعمارهم بين 30 و39 عامًا، على التوالي. لذا، إذا كان الجيل Z وجيل الألفية هم جمهورك المستهدف وكان المحتوى الخاص بك ملائمًا لمقاطع الفيديو، فإن TikTok يستحق الاهتمام.

الايجابيات

يعد محتوى الفيديو مثاليًا إذا كنت بحاجة إلى شرح شيء ما بمزيد من التفاصيل. على سبيل المثال، هل يخضع منتجك أو برنامجك لعملية إعداد؟ إذا كان الأمر كذلك، فقد يكون الفيديو الإرشادي مفيدًا.

يعد الفيديو طريقة رائعة لإضفاء بعض الشخصية على علامتك التجارية، مما يجعل مواقع مشاركة الفيديو رائعة للعلامات التجارية التي تبيع أسلوب حياة معين.

من المحتمل أن ينتشر مقطع الفيديو الخاص بك على نطاق واسع أو أن يؤدي إلى إطلاق أحدث صيحات الفيديو. على سبيل المثال، مستحضرات التجميل العفريت. هُم ‘تحدي العيون والشفاه والوجه أنتجت أربعة مليارات مشاهدة وثلاثة ملايين مقطع فيديو أنشأه المستخدمون!

سلبيات

سوف تحتاج إلى التعرف على YouTube وخوارزميات TikTok لتحسين مقاطع الفيديو الخاصة بك لتحسين محركات البحث. بالنسبة للمبتدئين، قد يكون هذا أمرًا شاقًا بعض الشيء ويستغرق وقتًا طويلاً.

يوجد حرفيًا ملايين مقاطع الفيديو YouTube وTikTok، لذا فإن التفوق على المنافسين قد يكون أمرًا صعبًا.

YouTube وتشتهر مقاطع فيديو TikTok بجذب التعليقات غير المرغوب فيها والتعليقات المتصيدة، لذلك قد تضطر إلى تخصيص وقت أطول مما ترغب في الإشراف على التعليقات المذكورة.

كيفية استخدامها

يمكن للشركات إنشاء أعمالها الخاصة YouTube القناة وملفات تعريف TikTok لتوفير مكان مركزي للوصول إلى مقاطع الفيديو الخاصة بهم. وفي كلتا الحالتين، ستحتاج إلى تحسين هذه الصفحة عن طريق إضافة روابط إلى موقع الويب الخاص بك/متجر التجارة الإلكترونية/الصفحة المقصودة (أي شيء يتوافق بشكل أفضل مع أهداف عملك). يجب عليك أيضًا إضافة صورة ملف شخصي عالية الجودة تعكس علامتك التجارية.

أضف عبارات تحث المستخدم على اتخاذ إجراء داخل الفيديو الخاص بك، سواء كان ذلك بالنقر فوق رابط في الوصف، أو الاشتراك في رسالتك الإخبارية، أو المتابعة/الاشتراك في حسابك، تأكد من إخبار جمهورك بما تريده منهم بالضبط.

نصيحة محترف: تشير إحدى الدراسات تكون التحويلات أعلى عندما تنشر CTA في منتصف الفيديو.

يحب منشئو فيديو TikTok متابعة أحدث “اتجاهات TikTok”، سواء كان هذا هو أحدث تحدي رقص، أو فيديو يوم في الحياة، أو مسرحية هزلية “Karen”، راقب ما هو رائج.

أسهل طريقة للقيام بذلك هي متابعة المنافسين والمؤثرين في مجال تخصصك وإلقاء نظرة منتظمة على صفحة الاكتشاف الخاصة بك. وبعد ذلك، عندما ينخفض ​​اتجاه جديد يتعلق بعلامتك التجارية، انضم إلى العربة!

6. شبكات التواصل الاجتماعي على نمط المنتديات

أمثلة: رديت وكورا

تعمل شبكات التواصل الاجتماعي على غرار المنتديات، مثل Reddit وQuora، بشكل يشبه إلى حد كبير لوحات الرسائل عبر الإنترنت، مما يوفر مساحة مثالية للأشخاص للتحدث مع بعضهم البعض ومشاركة الآراء والعثور على المعلومات.

Reddit عبارة عن مجمع أخبار ومنتدى للمناقشة حيث يمكن للمستخدمين إنشاء “subreddits” الخاصة بهم والتي تغطي أي موضوع يختارونه. عندما يقوم الأشخاص بالنشر على موقع subreddit المذكور، يمكن للمستخدمين تقييم المنشور بعلامة الإعجاب لأعلى أو لأسفل. تظهر التعليقات الأكثر شيوعًا في الجزء العلوي من subreddit.

بالنسبة للشركات، يعد Reddit طريقة ممتازة للبقاء على اطلاع بما يحدث في مجال تخصصك، وبناء المجتمع، والمشاركة في المناقشات الحيوية حول الاهتمامات المشتركة، وتلقي رؤى من المستخدمين المشاركين.

في المقابل، Quora عبارة عن منصة أسئلة وأجوبة أنشأها المستخدمون حيث يذهب الأشخاص للعثور على المعلومات. على عكس Reddit، فإن Quora مخصص للأسئلة فقط. هناك اختلاف رئيسي آخر وهو أن ملفات تعريف المستخدمين في Quora غالبًا ما تكون أكثر شفافية.

يعرض المستخدمون في كثير من الأحيان أسمائهم وبيانات اعتمادهم ومكان دراستهم وموقعهم وما إلى ذلك. ونتيجة لذلك، يميل الأشخاص إلى أن يكونوا أكثر احترافية. في المقابل، غالبًا ما تكون الملفات الشخصية على Reddit مجهولة المصدر، لذلك من المرجح أن يقوم الأشخاص بإلقاء النكات وإبداء التعليقات الساخرة.

الايجابيات

تعد شبكات التواصل الاجتماعي على طراز المنتديات رائعة للتواصل مع الأشخاص في مجال تخصصك.

تعتبر هذه المنصات ممتازة لرصد أحدث الاتجاهات وتلقي التعليقات.

سلبيات

في كثير من الأحيان، تثير هذه الأنواع من مواقع التواصل الاجتماعي المصطلحات الخاصة بها، وخاصة موقع Reddit. لذا، ستحتاج إلى التعرف على هذه المصطلحات لتحقيق أقصى استفادة من المنصة.

على الرغم من أن تعزيز المناقشة المفتوحة أمر جيد، إلا أنه قد يؤدي في كثير من الأحيان إلى مواجهات، مما يؤدي في بعض الأحيان إلى التنمر.

كيفية استخدامها

تعد آداب السلوك عبر الإنترنت جزءًا لا يتجزأ من استخدام قنوات التواصل الاجتماعي على طراز المنتديات. لذا، قبل الغوص في الأمر، اقرأ إرشادات المنصة وتعرف على كيفية تصرف الأشخاص حتى تتمكن من اتباع نفس النهج.

لكن بشكل عام، عليك أن تضع المجتمع في الاعتبار أولاً عندما تساهم على منصة مثل Reddit أو Quora. تأكد من أنك تنشر شيئًا أصليًا (أي أنك لا تكرر ما قاله شخص آخر بالفعل) وتقدم قيمة حقيقية.

علاوة على ذلك، يمكن للشركات تعزيز ظهورها من خلال إطلاق إعلانات مدعومة على Reddit وQuora.

علاوة على ذلك، تتيح لك Quora ربط النص بشكل تشعبي لتوفير معلومات إضافية عند الضرورة. لنفترض، على سبيل المثال، أنك كتبت تدوينة مفيدة حول السؤال الذي طرحه شخص ما؛ يمكنك إنشاء رابط تشعبي لمنشور مدونتك وجذب الزيارات بشكل عضوي إلى موقع الويب الخاص بك مع توفير قيمة للمجتمع – مربح للجانبين!

الوجبات الجاهزة

هذا كل ما لدينا من وقت لهذا اليوم. ولكن لتلخيص:

مواقع الشبكات الاجتماعية التقليدية هي الأفضل من أجل: الشركات التي تتطلع إلى التواصل مع جماهير أكبر عبر الإنترنت، والتعامل مع الإعلانات المستهدفة المدفوعة، ونشر أنواع مختلفة من المحتوى القابل للمشاركة.

الشركات التي تتطلع إلى التواصل مع جماهير أكبر عبر الإنترنت، والتعامل مع الإعلانات المستهدفة المدفوعة، ونشر أنواع مختلفة من المحتوى القابل للمشاركة. منصات مشاركة الصور هي الأفضل من أجل: العلامات التجارية التي تتطلع إلى إعطاء الأولوية لسرد القصص المبني على الصور والذي يمكن للمستخدمين التفاعل معه.

العلامات التجارية التي تتطلع إلى إعطاء الأولوية لسرد القصص المبني على الصور والذي يمكن للمستخدمين التفاعل معه. منصات التدوين المجتمعي هي الأفضل من أجل: توفير محتوى تعليمي طويل لتأسيس نفسك كسلطة في مجال عملك وبناء مجتمع حول الاهتمامات المشتركة.

توفير محتوى تعليمي طويل لتأسيس نفسك كسلطة في مجال عملك وبناء مجتمع حول الاهتمامات المشتركة. تطبيقات المراسلة الاجتماعية هي الأفضل من أجل: المواقف التي يتوقع فيها العملاء ويريدون استجابات سريعة من عملك.

المواقف التي يتوقع فيها العملاء ويريدون استجابات سريعة من عملك. تعد الشبكات الاجتماعية لمشاركة الفيديو هي الأفضل من أجل: الشركات التي تتطلع إلى نقل معلومات أكثر تعقيدًا بسرعة، والقفز على اتجاهات الفيديو واسعة الانتشار، وإظهار شخصية علامتها التجارية.

الشركات التي تتطلع إلى نقل معلومات أكثر تعقيدًا بسرعة، والقفز على اتجاهات الفيديو واسعة الانتشار، وإظهار شخصية علامتها التجارية. تعتبر الشبكات الاجتماعية على غرار المنتديات هي الأفضل من أجل: الشركات التي تريد رؤى صادقة من الأشخاص في مجال تخصصها والبقاء في صدارة الاتجاهات.

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