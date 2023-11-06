ستساعدك المقالة التالية: 6 عمليات احتيال عبر Airbnb يجب أن تكون على دراية بها

وفق الاحصاءات الاحدثيضيف مضيفو Airbnb 14000 إضافة جديدة إلى أرقامهم كل شهر. أصبح الرئيس التنفيذي لشركة Airbnb بريان تشيسكي هو المضيف الأول في عام 2007. وفي هذا العام كان هناك أكثر من 7 ملايين قائمة في جميع أنحاء العالم و100000 مدينة بها قوائم نشطة.

لسوء الحظ، هذا يعني عددًا من المضيفين المحتالين والحسابات المزيفة وعمليات الاحتيال الأخرى. يشير بعض الأشخاص إلى القواعد المكتوبة بشكل فضفاض وحتى التطبيق الأكثر مرونة.

ما هي عملية احتيال Airbnb؟

كما قد تتخيل، هناك أكثر من واحد. قوائم الاحتيال التي تتضمن تقييمات عقارات مزيفة، وصورًا مزيفة، وعمليات احتيال متعددة للقوائم هي مجرد أمثلة قليلة. حتى أن الضيوف المطمئنين تعرضوا لاختراق حساباتهم.

هل أنت مضيف Airbnb أو راعي؟ تابع القراءة لمعرفة المزيد حول كيفية عمل موقع تأجير العطلات هذا. والأعلام الحمراء التي يجب عليك الحذر منها.

كيف تعمل عمليات الاحتيال عبر AirBnB؟

هناك عدد من عمليات الاحتيال المختلفة. يبدأ البحث على الإنترنت في تسليط الضوء عليهم. وهي تتضمن مراجعات زائفة تجذب مستخدمي Airbnb. يتضمن العديد منها أسعارًا مختلفة من خلال مواقع الطرف الثالث.

يدور الكثير منها حول الإعلانات الكاذبة التي يقدمها المضيف ويفرض رسومًا أكثر مما طلبه الحجز الأصلي.

لا تقع ضحية عمليات الاحتيال هذه على تطبيق Airbnb

فيما يلي قائمة بأكثر عمليات الاحتيال شيوعًا عبر Airbnb.

1. القوائم المزيفة

يمكن أن يحتوي هذا النوع من القوائم المزيفة على صور مسروقة أو تم التلاعب بها. إذا كانت القائمة تبدو جيدة جدًا لدرجة يصعب تصديقها، فافعل صورة عكسية يبحث. ابحث عن المراجعات السلبية عبر الإنترنت.

2. الطعم و Switch

هذا واحد شائع. قمت بحجز غرفة في فندق أو مساحة أخرى. عند وصولك، تجد أن المساحة لم تعد متاحة. يقول بعض المحتالين أن الضيف الأخير قد ألحق الضرر به. يُعرض عليك مكان مختلف قد لا يكون جميلًا مثل القائمة الأصلية. عملية احتيال السباكة شائعة. يحجز الأشخاص غرفة خاصة أو مساحة أخرى فقط ليتم إخبارهم بوجود مشكلة مفاجئة في السباكة.

3. يطلب منك الدفع باستخدام منصة أخرى.

يطلب منك بعض المحتالين الدفع باستخدام شيء آخر غير منصة Airbnb. حتى أنهم قد يقدمون خصمًا.

4. الأضرار المزيفة.

تكون عملية التحقق صعبة عند تقديم مطالبات بالتعويضات الوهمية. ومع ذلك، هناك مركز القرار بامكانك الاتصال على الموقع الرسمي.

5. المراجعات المزيفة

التقييمات من فئة الخمس نجوم هي المعيار الذهبي للمضيفين. إنهم بحاجة إلى الحفاظ على تصنيف عام معين وتجنب التقييمات السيئة. يقوم مضيف عديم الضمير بالاتصال مباشرة بالضيوف للحصول على هذه التقييمات ويطلب التعامل مع النزاعات بشكل خاص.

6. حجوزات متعددة

لا يمكنك حجز عقار مزدوج على Airbnb بسعر أعلى. ولكن يمكن حجز مكان الإقامة مرتين إذا كان مدرجًا في موقع آخر مثل Vrbo.

كيفية تجنب التعرض للاحتيال عند استئجار إجازتك عبر Airbnb

إذا كنت تريد تجنب عمليات الاحتيال عبر Airbnb عند استئجارك التالي، فهذه النصائح تساعدك. كلهم يتعلقون بالعناية الواجبة.

يعد حجز مكان تم فحصه مسبقًا فكرة جيدة لاستئجار إجازتك القادمة. أصدر الرئيس التنفيذي Brain Chesky إعلانًا عن ذلك 6 نوفمبر 2019، حول التحقق من المعلومات الموجودة على منصات الإنترنت الخاصة بهم. يوجد خط ساخن للاتصال بالإيجارات قصيرة المدى والحجوزات الأخرى.

تحقق من ملف تعريف المضيف. ابحث عن شارة المضيف المتميز والمعايير الأخرى المدرجة.

قراءة جميع التقييمات. يجب على الضيوف الذين يصلون إلى أي موقع أن يمنحوه تقييمًا إجماليًا قدره 4.9 أو أعلى. إنها علامة جيدة إذا كانت درجة النظافة 5.0. ما يكتبه الضيوف الآخرون عن نفس العقار مهم. التحقق من تلك من العام الماضي.

تحقق من عنوان URL لموقع الويب قبل الحجز. ابحث عن عنوان URL لمنصة Airbnb. يجب أن يحتوي هذا على قفل وأن يبدأ بـ HTTPS.

لا تدفع نقدا. عادةً ما تقوم الشركة بتحصيل التكلفة الكاملة للحجز. في حالات نادرة، قد تكون هناك ودائع ضمان. لا تدفع خارج Airbnb أو تطبيقه. وابتعد عن المضيفين الذين يطلبون المال بهذه الطريقة لاستئجار Airbnb.

كيف أعرف ما إذا كانت قائمة Airbnb شرعية؟

بالطبع، تريد معرفة ما إذا كنت تتعامل مع حساب حقيقي على Airbnb عندما تبحث في الاحتمالات.

فيما يلي بعض المربعات للتحقق.

انظر إلى الملف الشخصي للمضيف. ابحث عن أرقام الهواتف وعناوين البريد الإلكتروني والمعرفات الحكومية. من الواضح أن موقع Airbnb الإلكتروني لا يوفر حماية شاملة من الاحتيال. لكن هذه المعلومات تعتبر إيجابية عندما تنظر إلى قائمة جديدة. تعتبر مراجعة Airbnb بمثابة دليل جيد. عدد قليل جدًا من المراجعات يمثل علامة حمراء. أرسل رسالة إلى المالكين للتحقق من أنه موقع حقيقي. وانتبه إلى المراجعة السيئة. يساعد البحث العكسي عن الصور عن قوائم جديدة وغيرها. احترس من الصور المخزنة. تشمل الأشياء الأخرى التي يجب أن تنتبه لها الأخطاء الإملائية الواضحة. ورسائل البريد الإلكتروني التي لا تتطابق مع الاسم الأخير في الملف الشخصي. نوع الدفع الذي يطلبه المضيف للأمور المهمة. بطاقات الائتمان الرئيسية والخيارات عبر الإنترنت مثل Apple وGoogle Pay جيدان. الشيء نفسه بالنسبة لباي بال. احذر من طلب التحويل البنكي. لا تشجع Airbnb والمواقع الأخرى مثل Vrbo على الدفع نقدًا.

هل ستقوم Airbnb برد أموالي إذا تعرضت للاحتيال؟

لديهم فريق دعم العملاء الذي يتعامل مع المبالغ المستردة الناشئة عن النزاعات حول الإيجار. هناك مركز حل لهذا الغرض. يجب على الضيوف الإلغاء خلال 48 ساعة بعد حجز إقامتهم. يجب أن يتم الإلغاء قبل 14 يومًا من تسجيل الوصول.

هناك عدة أسباب بما في ذلك أن العقار ليس نظيفًا أو آمنًا. تشمل الأسباب الأخرى ما يلي:

المضيف لا يستجيب أو يتم إعطاء الضيوف رموز صندوق الأمانات غير الصحيحة.

وصف القائمة غير دقيق. المضيف الذي يدعي أن لديه ثلاث غرف نوم عندما تكون إحداها مليئة بالخردة هو سبب لطلب استرداد الأموال.

القضايا الكبرى. المواقد التي لا تعمل. Windows التي لا تفتح. الأفران التي تنهار في يناير.

هناك سياسات قبل وبعد تاريخ الوصول. هناك خيارات مختلفة للمضيفين. وتشمل هذه مرنة ومعتدلة وصارمة وغيرها.

هنا ملخص من رسوم الإلغاء وسياسات استرداد كامل المبلغ.

اتصل للتحدث مع المتحدث باسم Airbnb على الرقم 1-855-424-7262 إذا كانت لديك مشكلات في العمليات عبر الإنترنت.

ضمان تجربة Airbnb آمنة وممتعة

مع استمرار ارتفاع شعبية Airbnb، من الضروري أن يكون كل من المضيفين والضيوف على دراية بعمليات الاحتيال المحتملة وأن يتخذوا خطوات لضمان تجربة آمنة وممتعة. سواء كنت تحجز مكانًا للإيجار لقضاء الإجازة أو تعرض عقارك، فإليك بعض الممارسات الأساسية التي يجب اتباعها:

للزوار:

قوائم البحث بدقة: قبل حجز عقار، قم بإجراء بحث شامل. اقرأ التقييمات من الضيوف السابقين وانتبه لأي إشارات حمراء أو تناقضات.

قبل حجز عقار، قم بإجراء بحث شامل. اقرأ التقييمات من الضيوف السابقين وانتبه لأي إشارات حمراء أو تناقضات. التحقق من معلومات المضيف: تحقق من الملف الشخصي للمضيف للحصول على معلومات اتصال كاملة ودقيقة. تأكد من أن تفاصيل الاتصال الخاصة بهم تتطابق مع تلك المقدمة على منصة Airbnb.

تحقق من الملف الشخصي للمضيف للحصول على معلومات اتصال كاملة ودقيقة. تأكد من أن تفاصيل الاتصال الخاصة بهم تتطابق مع تلك المقدمة على منصة Airbnb. استخدم منصة Airbnb للمدفوعات: قم دائمًا بإجراء الدفعات من خلال منصة Airbnb الرسمية. تجنب أي طلبات للدفع خارج المنصة، لأن هذا تكتيك شائع يستخدمه المحتالون.

قم دائمًا بإجراء الدفعات من خلال منصة Airbnb الرسمية. تجنب أي طلبات للدفع خارج المنصة، لأن هذا تكتيك شائع يستخدمه المحتالون. ثق بغرائزك: إذا كانت القائمة تبدو أفضل من أن تكون حقيقية أو تثير الشكوك، فثق بحدسك وفكر في البحث عن بديل.

إذا كانت القائمة تبدو أفضل من أن تكون حقيقية أو تثير الشكوك، فثق بحدسك وفكر في البحث عن بديل. تحقق من عنوان URL: عند إجراء الحجوزات، تأكد من أن عنوان URL يبدأ بـ “https” ويحتوي على رمز قفل، مما يشير إلى اتصال آمن بموقع Airbnb الإلكتروني.

للمضيفين:

تقديم معلومات دقيقة: كن شفافًا في قائمة الممتلكات الخاصة بك. استخدم الأوصاف والصور ووسائل الراحة الدقيقة لتجنب إحباط الضيوف عند وصولهم.

كن شفافًا في قائمة الممتلكات الخاصة بك. استخدم الأوصاف والصور ووسائل الراحة الدقيقة لتجنب إحباط الضيوف عند وصولهم. التواصل عبر Airbnb: احتفظ بجميع الاتصالات ضمن نظام المراسلة الخاص بـ Airbnb. ويساعد ذلك في الحفاظ على سجل واضح للمحادثات في حالة حدوث نزاعات.

احتفظ بجميع الاتصالات ضمن نظام المراسلة الخاص بـ Airbnb. ويساعد ذلك في الحفاظ على سجل واضح للمحادثات في حالة حدوث نزاعات. كن مستجيبا: الرد الفوري على استفسارات ورسائل الضيوف. يمكن أن يؤدي عدم الاستجابة إلى إثارة الشكوك بين الضيوف المحتملين.

الرد الفوري على استفسارات ورسائل الضيوف. يمكن أن يؤدي عدم الاستجابة إلى إثارة الشكوك بين الضيوف المحتملين. ضع توقعات واقعية: حدد توقعات واضحة لممتلكاتك. يمكن أن يؤدي الإفراط في الوعود وعدم التسليم إلى مراجعات سلبية ويؤثر على سمعتك كمضيف.

حدد توقعات واضحة لممتلكاتك. يمكن أن يؤدي الإفراط في الوعود وعدم التسليم إلى مراجعات سلبية ويؤثر على سمعتك كمضيف. تأمين حسابك: استخدم كلمات مرور قوية وقم بتمكين المصادقة الثنائية لحساب Airbnb الخاص بك لمنع الوصول غير المصرح به.

للضيوف للمضيفين 1. قوائم البحث بدقة 1. تقديم معلومات دقيقة 2. التحقق من معلومات المضيف 2. التواصل عبر Airbnb 3. استخدم منصة Airbnb للمدفوعات 3. كن سريع الاستجابة 4. ثق بغرائزك 4. ضع توقعات واقعية 5. تحقق من عنوان URL 5. قم بتأمين حسابك

سواء كنت ضيفًا أو مضيفًا، فإن اتخاذ هذه الاحتياطات يمكن أن يقلل بشكل كبير من خطر الوقوع ضحية لعمليات الاحتيال ويضمن أن تجربتك مع Airbnb آمنة وممتعة ولا تُنسى. تذكر أنه على الرغم من وجود عمليات الاحتيال، فإن غالبية معاملات Airbnb مشروعة وناجحة.

أسئلة مكررة

ما هو الاتجاه الحالي في إضافات مضيف Airbnb؟

تظهر الإحصائيات الأخيرة أن مضيفي Airbnb يضيفون ما يقرب من 14000 قائمة جديدة إلى نظامهم الأساسي كل شهر.

من كان المضيف الأول لـ Airbnb؟

أصبح الرئيس التنفيذي لشركة Airbnb بريان تشيسكي هو المضيف الأول في عام 2007.

كم عدد القوائم الموجودة على Airbnb هذا العام؟

هذا العام، كان هناك أكثر من 7 ملايين قائمة في جميع أنحاء العالم، تغطي 100000 مدينة ذات قوائم نشطة.

ما هي التحديات التي تنشأ بسبب العدد المتزايد من مضيفي Airbnb؟

أدى العدد المتزايد من المضيفين إلى مشكلات مثل المضيفين المحتالين والحسابات المزيفة وعمليات الاحتيال المختلفة. وأشار بعض الأفراد إلى قواعد مكتوبة بشكل فضفاض وعدم اتساق في التنفيذ.

ما هي الأنواع الشائعة من عمليات الاحتيال عبر Airbnb؟

تشتمل عمليات الاحتيال على Airbnb على قوائم مزيفة تحتوي على تقييمات وصور مزيفة، وأساليب الطعم والتبديل، وطلب الدفع خارج منصة Airbnb، والأضرار المزيفة، والمراجعات المزيفة، والحجوزات المتعددة.

كيف يمكن للضيوف تجنب الوقوع في فخ القوائم المزيفة؟

يجب على الضيوف إجراء بحث شامل حول المساكن، والتحقق من معلومات المضيف، واستخدام منصة الدفع الرسمية الخاصة بـ Airbnb، والثقة في غرائزهم، والتأكد من أن عنوان URL الخاص بالحجز آمن (يبدأ بـ “https” ويحتوي على رمز قفل).

ما هي الاحتياطات التي يجب على المضيفين اتخاذها لضمان تجربة إيجابية؟

يجب على المضيفين تقديم معلومات دقيقة عن مكان الإقامة، والتواصل من خلال نظام المراسلة الخاص بـ Airbnb، والاستجابة لاستفسارات الضيوف، ووضع توقعات واقعية، وتأمين حسابهم على Airbnb.

ما أهمية شارة Airbnb Superhost؟

يجب على الضيوف البحث عن شارة المضيف المتميز في الملف الشخصي للمضيف، والتي تشير إلى مضيف يتمتع بسجل قوي من التقييمات الإيجابية ورضا الضيوف.

كيف يمكن للضيوف التحقق من شرعية قائمة Airbnb؟

يمكن للضيوف التحقق من الملف الشخصي للمضيف للحصول على معلومات الاتصال الكاملة والهويات الحكومية، وقراءة التقييمات، وإجراء بحث عكسي عن الصور، والحذر من الأخطاء الإملائية وطلبات الدفع غير المعتادة.

ما الذي يجب على الضيوف فعله إذا اشتبهوا في تعرضهم للاحتيال؟

يمكن للضيوف الإبلاغ عن المشكلات إلى مركز حل Airbnb وإلغاء الحجوزات في غضون 48 ساعة من إجرائها، خاصة إذا كانت هناك مشكلات في مكان الإقامة أو استجابة المضيف.

كيف تتعامل Airbnb مع المبالغ المستردة للضيوف الذين تعرضوا للاحتيال؟

لدى Airbnb فريق دعم العملاء ومركز حل للتعامل مع نزاعات استرداد الأموال. يجب على الضيوف الإلغاء خلال 48 ساعة من الحجز وقبل 14 يومًا من تسجيل الوصول لاسترداد كامل المبلغ.

هل هناك سياسات إلغاء محددة للمضيفين والضيوف؟

نعم، تقدم Airbnb سياسات إلغاء مختلفة للمضيفين والضيوف، بما في ذلك السياسات المرنة والمعتدلة والصارمة وغيرها، اعتمادًا على مكان الإقامة والظروف.

كيف يمكنني الاتصال بدعم عملاء Airbnb للحصول على المساعدة؟

يمكنك الوصول إلى فريق دعم عملاء Airbnb عن طريق الاتصال بالرقم 1-855-424-7262 إذا واجهت مشكلات في العمليات عبر الإنترنت أو كنت بحاجة إلى مساعدة بشأن حجزك.

ما الخطوات التي يمكن أن تضمن تجربة Airbnb آمنة وممتعة؟

يجب على كل من الضيوف والمضيفين إعطاء الأولوية للعناية الواجبة والمعلومات الدقيقة والتواصل الآمن والتوقعات الواقعية والالتزام بمنصة Airbnb الرسمية للمدفوعات لخلق تجربة آمنة وممتعة.