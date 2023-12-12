ستساعدك المقالة التالية: 6 مقاييس يحتاج كل موقع ويب ناجح إلى تتبعها

يمكن أن تكون مواقع الويب جميلة. في الحقيقة، أروع الأعمال التي أعتبرها أعمالًا فنية. الكثير من مواقع الويب الأكثر جاذبية مرتبة وسهلة للعين وسهلة التنقل.

ومع ذلك، لا يمكنك الحكم على موقع الويب من خلال غلافه. لمعرفة مدى نجاح موقع الويب الخاص بك حقًا، تحتاج إلى التعمق في البيانات والتحليلات.

على الرغم من أن قياس النجاح لا يمكن أن يعتمد دائمًا على الألوان والخطوط والأنسجة الجميلة، فإن Google Analytics يتميز بتنسيق الألوان إلى حد ما ليناسب جميع الأشخاص ذوي التفكير السليم. ولجميع أصحاب العقول اليسرى، هذه هي فرصتك للتألق حقًا.

يجب أن تكون البيانات والتحليلات هي الأساس عند الحكم على نجاح موقع الويب الخاص بك. إذًا، ما هي المقاييس التي يجب عليك التحقق منها؟ لنلقي نظرة.

1) عدد الزوار (ومصدرهم)

أحد المقاييس الرئيسية التي يجب التحقق منها هو عدد الزوار الذين يستقبلهم موقعك كل شهر. إن جذب الأشخاص لزيارة موقعك هو دائمًا الخطوة الأولى، أليس كذلك؟

راقب الارتفاعات في حركة المرور أو الانخفاض المفاجئ. عندما ترى زيادة كبيرة، سوف تريد أن تعرف من أين جاءت. إذا لاحظت انخفاضًا كبيرًا في عدد الزوار، فستحتاج إلى معرفة كيف حدث ذلك أو سبب حدوثه بأسرع ما يمكن.

ألقِ نظرة أيضًا على كيفية وصول الزوار إلى موقعك. ما هو مصدر يأتون من؟ هل يعثرون على موقعك من خلال بحث Google العضوي، أو من قنوات التواصل الاجتماعي، أو من خلال رابط إحالة؟

تعرف على الاتجاهات على موقعك.

2) معدل الارتداد

تحدد جوجل معدل الارتداد “كنسبة الزيارات التي تذهب إلى صفحة واحدة فقط قبل الخروج من الموقع.”

يمكن أن يشمل ذلك الزوار الذين:

اترك موقعك عن طريق النقر على رابط خارجي على صفحة الويب

اضغط على زر الرجوع في المتصفح

اكتب عنوان URL آخر في متصفح الويب

أغلق نافذة المتصفح أو علامة التبويب

لا تتفاعل مع صفحة الويب لفترة طويلة وانتقل إلى “مهلة الجلسة”

يجب أن تفهم ما إذا كان الزائرون الذين تقودهم يظلون موجودين عند وصولهم إلى موقعك أم أنهم يغادرون على الفور.

هل أجريت تغييرًا أو تحديثًا مؤخرًا على موقعك مما قد يتسبب في ارتفاع معدل الارتداد؟ إذا كان الأمر كذلك، فانظر إذا كان بإمكانك إجراء إصلاح لحل المشكلة.

ألقِ نظرة على المصادر وحدد المصادر التي ترسل الزوار بأعلى معدلات الارتداد. يساعدك فهم هذه البيانات على إجراء تحسينات والتركيز بشكل أكبر على المصادر التي ترسل زيارات عالية الجودة إلى موقعك.

افهم أيضًا طبيعة الصفحة التي تقوم بتقييمها. إذا كانت لديك صفحة اتصل بنا ويذهب الأشخاص إلى هناك للعثور على عنوانك، فقد يكون لهذه الصفحة معدل ارتداد مرتفع ولا يمثل ذلك مشكلة.

ترتبط مقالات المدونة أيضًا في كثير من الأحيان بمعدلات ارتداد عالية لأن الأشخاص يتلقون إشعارًا بالمدونة، ويزورون الصفحة، ويقرأون المقالة ثم يغادرون – تمامًا كما تتوقع منهم. مرة أخرى، ليس من المستغرب.

احتفظ بهذا المقياس في سياق الصفحة والغرض منها قبل أن تبدأ في القلق بشأن معدل الارتداد المرتفع على صفحات معينة.

3) متوسط ​​الوقت المستغرق في الصفحة

ما المدة التي يقضيها زوار موقعك في صفحاتك؟ هل هي طويلة بما يكفي لتوضيح وجهة نظرك؟

ربما لديك مقاطع فيديو إعلامية على موقعك والهدف هو أن يشاهدها زوار موقعك. إذا كان متوسط ​​طول مقاطع الفيديو حوالي أربع دقائق، فهل يعكس متوسط ​​الوقت الذي تقضيه على الصفحة أن زوار موقعك يبقون لفترة كافية لمشاهدة مقاطع الفيديو؟

مثلما هو الحال عند تحليل معدل الارتداد، قم بإلقاء نظرة على المصادر التي ترسل لك الزوار الأكثر تأهيلاً الذين يقضون وقتًا كافيًا على صفحاتك.

4) نسبة النقر إلى الظهور لـ CTA

تعد العبارات التي تحث المستخدم على اتخاذ إجراء (CTAs) جانبًا مهمًا في كل صفحة ويب. تحتاج إلى توجيه زوار موقعك إلى الشيء التالي الذي تريد منهم أن يفعلوه (على سبيل المثال، التنزيل الآن، عرض المزيد، الإضافة إلى سلة التسوق). إذا لم يتم النقر على عبارات الحث على اتخاذ إجراء، فستحتاج إلى إجراء تغييرات حتى يتخذ زوار موقعك الخطوة التالية نحو أن يصبحوا عملاء.

توفر عبارات الحث على اتخاذ إجراء فرصة رائعة لإجراء بعض اختبارات A/B مع الموضع والحجم والتصميم والنص لتحليل ما يدفع المستخدمين للنقر عليه.

حاول استخدام الألوان المميزة ولكن لا تبدو غير مرغوب فيها. اجعل عبارات الحث على اتخاذ إجراء تبدو مثيرة للاهتمام بدرجة كافية للنقر عليها بينما تظل تبدو ذات قيمة وليست مثل الإعلانات. إنها لعبة توازن، ولكن قم بإجراء بعض الاختبارات وستكتشف الطريقة الصحيحة للقيام بذلك.

5) معدل التحويل

قد يكون هذا هو المقياس الذي تعرفه بالفعل. ومع ذلك، هناك العديد من الأنواع المختلفة لمعدلات التحويل.

ينظر معدل التحويل على مستوى الموقع إلى أداء الموقع بأكمله. عادةً ما يجب أن يكون هذا زائدًا بنسبة 1%، لكن المواقع الجيدة يمكنها التحويل على مستوى الموقع بنسبة 2% أو أعلى.

الصفحات المقصودة لديها أيضا معدلات التحويل. هذه معدلات تحويل خاصة بالصفحة وتتراوح عادةً بين 20% و40%. والسبب في ارتفاعها هو أن هذه الصفحات تجمع الزوار الذين يصلون بأهداف محددة للغاية. إنهم يريدون الحصول على كتابك الإلكتروني أو الاشتراك في النشرة الإخبارية عبر البريد الإلكتروني أو التسجيل في ندوة عبر الإنترنت.

عادةً ما تكون هذه الصفحات هي المكان الذي يجب أن تبحث فيه عن المكاسب السريعة التي تجذب المزيد من العملاء المحتملين المؤهلين للتسويق. ومن خلال إجراء بعض التعديلات على هذه الصفحات، يمكنك جذب عدد كبير من العملاء المحتملين الجدد.

6) التقدم في الهدف

أول شيء يجب أن تسأله دائمًا قبل البدء بأي مشروع هو “ما هي الأهداف؟” إن تتبع تقدمك نحو تحقيق هذه الأهداف لا يقل أهمية. يجب أن تكون جميع الأهداف ذكية – محددة وقابلة للقياس ويمكن تحقيقها وواقعية وفي الوقت المناسب.

إن اعتبار موقع الويب الخاص بك ناجحًا هو أكثر من مجرد مظهره من الخارج. يتطلب قياس نجاحها في الواقع نظرة متعمقة على التحليلات والبيانات.

لحسن الحظ، هناك الكثير من البيانات والموارد في متناول يدك. لا تضيعوا المزيد من الوقت. ابدأ بالبحث في تلك التحليلات اليوم!