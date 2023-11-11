ستساعدك المقالة التالية: 6 ميزات مدعومة بالذكاء الاصطناعي على LinkedIn يجب أن تعرفها

الماخذ الرئيسية

يستخدم LinkedIn الذكاء الاصطناعي لتقديم توصيات وظيفية بناءً على مهاراتك واهتماماتك، مما يساعدك على استكشاف فرص وظيفية جديدة وإجراء تغييرات مهنية ناجحة.

تعمل الرسائل المدعومة بالذكاء الاصطناعي على LinkedIn على تسهيل وصول مسؤولي التوظيف إلى المرشحين المحتملين، وتوفير المساعدة في صياغة رسائل بريد إلكتروني جذابة للتواصل وتسليط الضوء على نقاط قوة الشركة.

تقترح ميزة “أشخاص قد تعرفهم” اتصالات بناءً على زملائك الحاليين والسابقين وغيرهم في مجال عملك، مما يسهل التواصل وبناء العلاقات المهنية.

تستخدم العديد من منصات التواصل الاجتماعي الذكاء الاصطناعي (AI) لمنح مستخدميها مجموعة واسعة من الخيارات، ولا يختلف LinkedIn في هذا الصدد. يمكنك استخدام ميزات الذكاء الاصطناعي لجعل ملفك الشخصي أكثر جاذبية لأصحاب العمل المحتملين والعثور على أشخاص قد تعرفهم في الحياة الواقعية أو في مجال عملك.

إن معرفة ما تقدمه LinkedIn من حيث الذكاء الاصطناعي سيساعدك على تحقيق المزيد من الاستفادة من المنصة، وأنت في المكان المناسب إذا كنت ترغب في التعرف على ذلك. سيعرض لك هذا الدليل بعضًا من أفضل الميزات المدعومة بالذكاء الاصطناعي في LinkedIn والتي يجب أن تعرفها.

1. تقديم توصيات وظيفية للمستخدمين

هل سبق لك أن كنت تبحث عن وظيفة جديدة على LinkedIn ولاحظت قائمة بالوظائف الموصى بها؟ تم تسليمها لك بواسطة الذكاء الاصطناعي. تعد توصيات الوظائف واحدة من أكثر ميزات LinkedIn التي يمكن الوصول إليها والمدعومة بالذكاء الاصطناعي، ويمكن أن تكون مفيدة في تحديد الفرص الجديدة المثيرة للاهتمام التي تناسب مجموعة مهاراتك.

قد تعرض ميزة الوظائف الموصى بها فرص عمل مخصصة لدورك الحالي، ولكن قد ترى أيضًا فرصًا في الجانب الأيسر قليلاً. لذلك، بالإضافة إلى البقاء في مجال خبرتك، فهي ميزة رائعة إذا كنت تتطلع إلى إجراء تغيير مهني ناجح.

ما عليك سوى النقر على وظائف علامة التبويب على LinkedIn وتحت موصى به لك، يختار عرض الكل.

2. الرسائل المدعومة بالذكاء الاصطناعي

على الرغم من أن LinkedIn أداة ممتازة للباحثين عن عمل، إلا أنها أيضًا شبكة مهمة لجهات التوظيف. يتم استخدام الذكاء الاصطناعي في التوظيف بطرق متعددة، ومع LinkedIn، يمكنك استخدام الرسائل المدعومة بالذكاء الاصطناعي للمساعدة في الوصول إلى المرشحين المحتملين.

باستخدام ميزة الرسائل التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي، يمكنك إنشاء رسائل بريد إلكتروني للتواصل مع الوظائف الشاغرة بشكل أسهل بكثير. سيساعدك موقع LinkedIn على تحديد المهارات الضرورية لهذا الدور، إلى جانب تسهيل شرح الوصف الوظيفي بطريقة جذابة. علاوة على ذلك، يمكنك استخدام أداة المراسلة المدعومة بالذكاء الاصطناعي للتحدث عن الشركة ولماذا تعتبر مكانًا رائعًا للعمل.

في وقت كتابة هذا التقرير في نوفمبر 2023، كانت الرسائل المدعومة بالذكاء الاصطناعي متاحة فقط لعدد صغير من مسؤولي التوظيف. علاوة على ذلك، يتعين عليك ضبط ملف التعريف الخاص بك على اللغة الإنجليزية حتى تتمكن من استخدام الإصدار المبكر من هذه الميزة. ومع ذلك، تهدف LinkedIn إلى توسيع نطاق إتاحة الأداة في الوقت المناسب.

إذا كنت تعمل في مجال الموارد البشرية وترغب في انضمام المزيد من الموظفين الموهوبين إلى شركتك، فاطلع على تطبيقات التوظيف الرائعة هذه لتوظيف المرشحين المهرة.

3. ميزة “أشخاص قد تعرفهم”.

هناك ميزة أخرى ربما تكون قد شاهدتها على LinkedIn وهي قسم “الأشخاص الذين قد تعرفهم” الموجود على الجانب الأيمن من ملفك الشخصي. هنا، عادةً ما ترى قائمة بالأشخاص الذين قد تعرفهم من خلال اتصالاتك، مثل الزملاء في شركاتك الحالية أو السابقة بالإضافة إلى الآخرين في مجال عملك.

بمجرد العثور على هؤلاء الأشخاص، يمكنك إما زيارة ملفاتهم الشخصية مباشرة أو إرسال طلب اتصال إليهم. ال قد تكون تعرف الناس تعد علامة التبويب إحدى الأدوات العديدة المفيدة للتواصل. وإذا كنت تريد الارتقاء بمهاراتك في هذا المجال إلى المستوى التالي، ففكر في الاطلاع على أفضل طرقنا لبناء شبكة احترافية على LinkedIn.

4. احتمال الاهتمام

مثال آخر على الذكاء الاصطناعي في التوظيف باستخدام LinkedIn هو ميزة “احتمال الاهتمام”، التي تم إطلاقها في عام 2023. عندما يتواصل القائمون على التوظيف مع الأشخاص، هناك احتمال كبير بأن العديد من المستخدمين لن يهتموا باستكشاف فرصة جديدة. ونتيجة لذلك، يمكن أن يؤدي هذا إلى إضاعة الكثير من الوقت وفقدان المرشحين الموهوبين الذين يرغبون في الانضمام إلى شركتهم.

يستخدم LinkedIn العديد من المعلمات لتحديد ما إذا كان المرشح مهتمًا بفرصة عمل محتملة. يتضمن ذلك ما إذا كان المرشح مهتمًا بصاحب العمل، وما إذا كان يبحث عن فرص عمل جديدة أم لا.

إذا كان أحد الموظفين المحتملين مهتمًا بدور ما، فسيرى مديرو التوظيف رسالة خضراء بعنوان احتمال كبير للاهتمام. بالنسبة لأولئك الذين قد يكونون مهتمين بمعرفة المزيد، سترى احتمالية معتدلة للاهتمام بدلاً من.

إذا كنت تبحث عن فرص عمل جديدة على LinkedIn، فقد لا ترغب في أن يعرف الأشخاص أنك شاهدت ملفاتهم الشخصية. يمكنك قراءة هذا الدليل حول كيفية عرض الملفات الشخصية للأشخاص الآخرين على LinkedIn بشكل مجهول إذا كان ذلك يناسبك.

5. بناء الملف الشخصي

في عام 2023، أطلقت LinkedIn ميزة تحسين الملف الشخصي في الوضع التجريبي والتي تسمى “تحسين ملفك الشخصي”. يمكنك استخدام الأداة لضبط عنوانك الرئيسي، إلى جانب تعديل القسم “حول” الخاص بك. اعتبارًا من أكتوبر 2023، أصبحت هذه الميزة متاحة فقط لمشتركي LinkedIn Premium (هل يستحق LinkedIn Premium الدفع مقابله؟).

لكن الخبر السار هو أنك لا تحتاج إلى اشتراك Premium لإنشاء ملف تعريف رائع. يمكنك تحسين ملفك الشخصي على LinkedIn للحصول على المزيد من العملاء كموظف مستقل، وتنطبق هذه النصائح أيضًا على الأشخاص الذين يبحثون عن وظيفة بدوام كامل.

6. إنشاء الأوصاف الوظيفية

بالإضافة إلى استخدام الذكاء الاصطناعي لصياغة الرسائل، يتمتع القائمون على التوظيف على LinkedIn أيضًا بالقدرة على إنشاء توصيف وظيفي باستخدام التكنولوجيا. اعتبارًا من أكتوبر 2023، تتوفر الميزة باللغة الإنجليزية فقط ولمجموعة صغيرة من حسابات LinkedIn، ولكن من المحتمل أن يتمكن المزيد من المستخدمين من الوصول إلى الميزة في المستقبل.

باستخدام ميزة الوصف الوظيفي المدعومة بالذكاء الاصطناعي، يمكنك تحديد موقع افتتاحك. علاوة على ذلك، لديك أيضًا خيار التحدث عن نوع الوظيفة واسم الشركة، بالإضافة إلى العديد من الميزات الأخرى.

إذا كنت تبحث عن وظيفة جديدة، فيجب عليك الانتباه للعديد من العلامات الحمراء في الوصف الوظيفي (سواء تم إنتاجها بواسطة الذكاء الاصطناعي أم لا). بهذه الطريقة، ستجد أنه من الأسهل اختيار الدور الذي يناسبك بشكل أفضل.

يستخدم LinkedIn الذكاء الاصطناعي بعدة طرق فعالة

سواء كنت ترغب في تحسين ملفك الشخصي على LinkedIn أو تحسين بحثك عن مرشحين ذوي مهارات عالية كموظف توظيف، فهناك العديد من الميزات المدعومة بالذكاء الاصطناعي على LinkedIn والتي يمكنك الاطلاع عليها. بعض هذه التوصيات، مثل التوصيات الوظيفية، راسخة. لكن البعض الآخر، مثل الرسائل التي ينشئها الذكاء الاصطناعي، لا تزال في أيامها الأولى.

على الرغم من أنه يمكنك استخدام بعض الميزات المدعومة بالذكاء الاصطناعي مجانًا، إلا أنك ستحتاج إلى اشتراك LinkedIn Premium للآخرين. إذا كنت تشعر أن هذه الأدوات ستكون ضرورية لحياتك المهنية، فقد يكون من المفيد الترقية.