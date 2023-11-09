ستساعدك المقالة التالية: 6 Instagram نصائح تسويقية لتعزيز الوعي بالعلامة التجارية

Instagram حققت خطوات كبيرة منذ بدايتها. وفي غضون عشر سنوات فقط، حققت نموًا هائلاً وقدمت تنسيق الصور المربع الشكل الذي تحبه الشركات والأفراد.

هل تستخدم حاليا Instagram للتسويق أم النظر فيه في 2023؟ إذا كان الأمر كذلك، البقاء على اطلاع على آخر التطورات واعتماد فعالة Instagram تعتبر استراتيجيات التسويق حاسمة لنجاح جهودك. مع هذه القاعدة الكبيرة من المستخدمين، من السهل أن تشعر بالإرهاق والضياع على المنصة. Instagram هي أداة رائعة للتعامل مع العملاء المحتملين، ولكن الاتساق أمر بالغ الأهمية، بغض النظر عن أهدافك.

في منشور المدونة هذا، قمنا بتجميع بعض النصائح المثبتة والفعالة Instagram استراتيجيات التسويق لمساعدتك على اكتساب المتابعين، وزيادة التفاعل، وحتى زيادة المبيعات. هيا بنا نبدأ!

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Instagram يتضمن التسويق استخدام النظام الأساسي لتوسيع جمهورك وجذب العملاء المحتملين وزيادة المبيعات. مع ضخم 2 مليار مستخدم نشط, Instagram يوفر قاعدة واسعة من العملاء المحتملين لعملك.

واحدة من المزايا الرئيسية ل Instagram هو تركيزها على المحتوى المرئي، بما في ذلك الصور والرسومات والرسوم المتحركة، إلى جانب النص. يعد هذا مفيدًا بشكل خاص للشركات، حيث تتلقى المشاركات التي تحتوي على عناصر مرئية علامة زيادة مذهلة في التفاعل بنسبة 650% من المشاركات النصية العادية.

من خلال الصور ومقاطع الفيديو الجذابة، Instagram يتيح لك التفاعل مع متابعيك بشكل مقنع. ومع ذلك، فعالة Instagram التسويق يذهب إلى ما هو أبعد من ذلك. فيما يلي بعض الأسباب وراء الدمج Instagram تعتبر استراتيجيات التسويق في نمو عملك أمرًا ضروريًا:

تعزيز المشاركة: Instagram تفتخر بواحدة من أقوى معدلات المشاركة بين منصات التواصل الاجتماعي. وهذا يعني أنه إذا تم تنفيذه بشكل صحيح، فيمكنك تجميع الإعجابات والمتابعين والتعليقات بسرعة.

قدرات التسوق: يمكنك بيع منتجاتك مباشرة من خلال Instagram الإعلانات وإعلانات التسوق وإعلانات القصص والمزيد. Instagram يوفر طرقًا مختلفة لبيع منتجاتك بضائع، والاستفادة من قاعدة المستخدمين الواسعة وميزات التسوق وأشكال الإعلانات المتنوعة. على الأقل 75% من Instagram المستخدمين لقد اشتريت شيئًا ما على المنصة. Instagram يوفر أيضًا أدوات التسوق مثل علامة تبويب المتجر وعلامات المنتجات والكتالوجات والتسوق المباشر و Instagram الخروج للترويج لمنتجاتك.

إنشاء محتوى متنوع: Instagram يمكّنك من إنشاء مجموعة واسعة من المحتوى، بما في ذلك الصور ومقاطع الفيديو والدوائر والبكرات والقصص، مما يزيد من إمكانية المشاركة إلى أقصى حد.

زيادة عدد الزيارات إلى موقعك على الويب: عن طريق إضافة روابط إلى الخاص بك Instagram القصص والسيرة الذاتية، يمكنك بسهولة زيادة حركة المرور إلى موقع الويب الخاص بك.

مراقبة المنافسين: Instagram أصبحت نقطة محورية للعديد من الشركات. وبالتالي، يمكنك مراقبة منافسيك واستراتيجياتهم عن كثب.

6 فعالة Instagram استراتيجيات التسويق التي تحتاج إلى معرفتها

ولمساعدتك على الارتقاء بعملك إلى المستوى التالي، قمنا بتجميع قائمة بالستة الأوائل Instagram استراتيجيات التسويق.

#1. إعطاء الأولوية لمحتوى الجودة

ليس من المستغرب أن يظل المحتوى عالي الجودة هو حجر الزاوية في أي محتوى فعال Instagram استراتيجية التسويق. في السنوات الأخيرة، ابتعدت العلامات التجارية عن المحتوى المصقول والمفلتر بشكل كبير لصالح الأصالة.

ما يميزك عن الآخرين هو الصور التي يمكن الارتباط بها وغير المصفاة والتي تعرض منتجك أو فريقك أو مكتبك. المحتوى الحقيقي الذي يوضح شخصيتك الحقيقية ويحل المشكلة له صدى جيد Instagram.

خذ هذا المثال، جنرال إلكتريك Instagram حساب. على الرغم من عدم وجود منتجات جذابة بصريًا مثل المكياج أو الملابس أو براقة مثل المركبات أو العطلات، فقد أنشأت GE مزيجًا مثيرًا للمحتوى. ويتضمن اقتباسات تحفيزية، وتصميمات هندسية على الآلات، وقصص اهتمامات إنسانية حقيقية، مما يثبت أن أي علامة تجارية يمكن أن تزدهر على المنصة.

نصائح للمحترفين

مثل Instagram بهدف التنافس مع TikTok، سيستمر محتوى الفيديو في الهيمنة. معدل المشاركة ل Instagram مقاطع الفيديو أعلى مرتين من منشورات الصور. في عام 2023، استخدم المزيد Instagram أشرطة الفيديو، وكذلك Instagram العيش و Instagram بكرات. لتحسين محتوى الفيديو الخاص بك، فكر في استخدام أدوات برامج تحرير الفيديو التي تناسب احتياجاتك.

يمكن أن تعمل علامات التصنيف على توسيع نطاق وصولك بشكل كبير وجذب جمهور جديد. استخدم علامات التصنيف ذات الصلة التي تتوافق مع الديموغرافية المستهدفة. أفضل ما في الأمر هو أنه يمكنك إنشاء علامات تصنيف مخصصة لعلامتك التجارية. من المرجح أن يتابع العملاء علامتك التجارية إذا وجدوا علامات التصنيف الخاصة بك جذابة وذات صلة.

خذ إشارة من ويوورك، علامة تجارية مشتركة للمساحات المكتبية، والتي لا تستخدم الصور الجذابة فحسب، بل تتضمن أيضًا علامات تصنيف ذكية للترويج لنفسها على موقعها Instagram حساب الأعمال وزيادة التعرض.

الترويج للمحتوى الموجود خلف الكواليس

يعد بناء الوعي بالعلامة التجارية أمرًا بالغ الأهمية، كما أن عرض فريقك أو الأشخاص على وسائل التواصل الاجتماعي يضيف مصداقية لشركتك. خذ الإلهام من متحف متروبوليتان للفنون، التي تشارك قصصًا عن مبدعيها. إنها تتيح للجمهور تقدير الأعمال الفنية المعروضة في المتحف والتعرف على الحياة والقصص التي تقف وراءها.

#2. احتضن قوة البكرات والقصص

Instagram وسرعان ما أصبحت البكرات والقصص واحدة من أكثر الميزات شعبية على مستوى العالم، كما أشار اتجاهات جوجل.

Instagram تسمح لك البكرات بإنشاء وتحرير محتوى فيديو قصير يصل طوله إلى 60 ثانية. بدءًا من إطلاق الاتجاهات وحتى مشاركة مقاطع المنتجات المضحكة والمفيدة، يمكن أن تساعدك البكرات على تعزيز المشاركة.

نايك، من بين العديد من العلامات التجارية الأخرى، نجحت في إتقان لعبة البكرة. لقد حصدت إحدى مقاطع الفيديو الأكثر شعبية 11.5 مليون مشاهدة مثيرة للإعجاب. (الرابط أدناه)

على الجانب الآخر، إذا كنت تتطلع إلى التفاعل مع متابعيك، Instagram يمكن أن تكون القصص أداة تسويقية مذهلة. نظرًا لأن القصص تكون مرئية لمدة 24 ساعة فقط، فإن ذلك يخلق إحساسًا بالحاجة الملحة للمشاهدين للتعرف على المحتوى الخاص بك قبل أن يختفي.

لكن، Instagram يسمح لك بحفظ القصص المحددة كأبرز الأحداث، والتي لن تنتهي صلاحيتها. يمكن عرض هذه النقاط البارزة كأيقونات قابلة للنقر في ملفك الشخصي، مما يوفر وسيلة للمتابعين للوصول إلى القصص الصريحة المهمة والدائمة الخضرة حتى بعد فترة الـ 24 ساعة الأولية.

نصائح للمحترفين

تأكد من أن رسالتك واضحة وموجزة خلال الثواني القليلة الأولى لجذب انتباه المشاهد.

قم بمحاكاة الأسلوب المميز لعلامتك التجارية في بكراتك وقصصك. على سبيل المثال، ناسا يستخدم صورًا فضائية آسرة، وصورًا لمعدات فريدة، وتحديثات حول اكتشافات الفضاء لإشراك عشاق العلوم. يمكن لعلامتك التجارية أن تعرض منتجات جديدة أو لحظات من وراء الكواليس أو حقائق مثيرة للاهتمام ذات صلة بصناعتك.

استخدم الملصقات لعرض علامات التصنيف والأوصاف وعلامات الموقع والمعلومات الأخرى لتعزيز التفاعل مع قصصك وقابلية اكتشافها.

أضف عبارة تحث المستخدم على اتخاذ إجراء باستخدام رمز الاستجابة السريعة الذي تم إنشاؤه باستخدام أي صانع رمز الاستجابة السريعة أو روابط تشعبية لتوجيه حركة المرور إلى موقع الويب الخاص بك أو صفحات مقصودة محددة. ستمكنك بعض حلول QR Code مثل Beaconstac من الإنشاء Instagram رموز الاستجابة السريعة أيضًا.

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استخدم أدوات مثل Instagram Feed Pro لتوجيه المشاهدين من قصصك إلى موقع الويب الخاص بك، وزيادة عدد المشاهدات وزيادة حركة المرور.

#3. التوقيت هو المفتاح: انشر بشكل استراتيجي وتجنب الإفراط في النشر

إذا كنت ترغب في زيادة التفاعل مع الخاص بك Instagram المحتوى، وانتبه لتوقيت مشاركاتك. من خلال النشر بشكل استراتيجي في الأوقات التي يكون فيها جمهورك أكثر نشاطًا، يمكنك الاستفادة من ذلك Instagramخوارزمية لتوسيع نطاق وصولك وتعزيز المشاركة.

Instagramتقوم خوارزمية ’s بإعطاء الأولوية للمحتوى المنشور مؤخرًا، مما يدفع المنشورات القديمة إلى الأسفل. وهذا يعني أن المحتوى الخاص بك قد لا يشاهده جمهورك المستهدف إلا إذا كانوا متصلين بالإنترنت عند النشر. إذًا، كيف يمكنك مواجهة هذا التحدي؟ اقرأ نصائحنا الاحترافية.

نصائح للمحترفين

تتمثل الطريقة البسيطة في نشر المنشورات بين الساعة 9 صباحًا و11 صباحًا عندما يستخدمها معظم الأشخاص بشكل نشط Instagram. يمكنك أيضًا أن تهدف إلى تحقيق المثالية Instagram فترة النشر بين الساعة 10 صباحًا و11 صباحًا في أيام الجمعة والساعة 11 صباحًا في أيام الأربعاء، حيث تميل هذه الأوقات إلى توليد مشاركة أعلى. يحاول Instagramميزة جدولة التطبيق الجديدة لجدولة منشوراتك قبل 75 يومًا.

من المهم ألا تربك جمهورك بالمشاركات المفرطة. يمكن أن يبدو الإفراط في النشر أمرًا يائسًا وقد يؤدي إلى إلغاء متابعة المستخدمين لحسابك. يستخدم المسوقون المحترفون أدوات جدولة وسائل التواصل الاجتماعي لتخطيط وجدولة منشوراتهم، مما يسمح لهم بتحقيق أقصى قدر من التفاعل مع تجنب الوقوع في مأزق الإفراط في النشر.

#4. الاستفادة من المحتوى الذي ينشئه المستخدم (UGC)

عندما يتعلق الأمر بالفعالية والخالية من التكلفة Instagram تعزيز الاستراتيجيات، والمحتوى الذي ينشئه المستخدم (UGC) يسلط الضوء.

شجع متابعيك ومجتمعك على مشاركة الصور أو مقاطع الفيديو التي تعرض منتجاتك عليها Instagram. على الرغم من أن كل صورة لن تكون احترافية، إلا أنه لا شيء يفوق صحة صور العملاء وقصصهم.

من الأمثلة الرائعة على الاستفادة من المحتوى الذي ينشئه المستخدمون من GoPro. مع أكثر من 20 مليون متابع على Instagram، يعمل حساب الأعمال الخاص بـ GoPro على زيادة التآزر بين النظام الأساسي وكاميرات الفيديو القابلة للتكيف. تمتلئ خلاصاتهم بالمحتوى الذي ينشئه المستخدمون والتي أنشأها العملاء، مما يجعل منتجاتهم تنبض بالحياة من خلال تجارب حقيقية.

نصائح للمحترفين

شجع متابعيك على مشاركة المحتوى معك ووضع علامة على علامتك التجارية في منشوراتهم.

اتبع خطى ريد بول التي أنشأت الهاشتاج #يعطيك أجنحة، تم استخدامه في ما يقرب من 500000 مشاركة. قم بتطوير علامة تصنيف فريدة تتوافق مع علامتك التجارية وشجع متابعيك على استخدامها عند مشاركة تجاربهم.

أعد مشاركة تجارب العملاء الإيجابية

إذا كان شخص ما يهتم بعلامتك التجارية، فأعد توظيف المحتوى الخاص به وأعد مشاركته على شبكاتك.

الاستفادة من آراء العملاء

إذا كنت قد جمعت شهادات أو مراجعات العملاء، استخدمها! شارك المراجعات على منصات التواصل الاجتماعي الأخرى أيضًا، أو استخدمها لإنشاء صورة أو مقطع فيديو للحصول على نتائج أفضل حمامة فعل فيها Instagram إعلان.

#5. التعاون مع المؤثرين

يستمر التسويق عبر المؤثرين في جذب الجماهير في عام 2023. ومع تزايد الطلب على المحتوى الأصيل، يجب على العلامات التجارية أن تتعاون مع المؤثرين الذين يتوافقون بشكل جيد مع قيمهم. يضم سوق المؤثرين العالمي أكثر من تضاعف من عام 2019 إلى 16.4 مليار دولار في عام 2022.

نصائح للمحترفين

عند اختيار Instagram مؤثرًا للترويج لعلامتك التجارية، لا تضع في اعتبارك المشاهير فحسب، بل أيضًا الأفراد الذين يتردد صداهم في الحياة اليومية Instagram مستخدم.

ابحث عن المؤثرين ذوي الصلة وقم بتطوير حملة

اختر الأشخاص المؤثرين الذين يتوافقون مع قيم علامتك التجارية ولديهم جمهور مستهدف مماثل. تعاون معهم لإنشاء حملة تعرض منتجك أو خدمتك بشكل فعال.

ادخل إلى سوق النانو والمؤثرين الصغار

إذا كنت تعمل بميزانية محدودة، ففكر في الشراكة مع أصحاب النفوذ الصغير والصغير الذين قد يكون لديهم بضعة آلاف من المتابعين. على الرغم من قلة متابعتهم، غالبًا ما يتمتع هؤلاء المؤثرون بمعدلات مشاركة أعلى لأنهم يستطيعون الحفاظ على اتصال أوثق مع جمهورهم.

على سبيل المثال، شركة الأحذية سبيري ركزت جهودها التسويقية على Instagram وتعاونت بنجاح مع أكثر من 100 من أصحاب التأثير الصغير للترويج لأعمالهم. من خلال تحديد الأفراد الذين كانوا ينشرون بالفعل محتوى عالي الجودة حول العلامة التجارية، أشركتهم سبيري في إنشاء محتوى مرئي استثنائي خاص بهم Instagram حسابات.

#6. تأكد من استخدامك Instagram إعلانات

في حين أنه من الممكن تطوير قوي Instagram استراتيجية المحتوى وقاعدة المتابعين بشكل عضوي، فإن الاستثمار في الحملات الإعلانية المدعومة يمكن أن يعزز المشاركة بشكل كبير. تتيح لك الإعلانات المدعومة لفت الانتباه إلى أكثر منتجاتك جاذبية Instagram حملات بين السوق المستهدف باستخدام أدوات مثل “الإعلانات المدعومة”.

Instagram يقدم نفس خيارات الاستهداف القوية مثل Facebook، مما يتيح لك تركيز جهودك على العملاء الذين من المرجح أن يشاهدوا إعلاناتك ويقوموا بالتحويل. أ أخصائي التسويق الرقمي يمكن أن تساعدك على استخدام إعلانات Insta بمهارة أكبر.

نصائح للمحترفين

صياغة التسميات التوضيحية القابلة للتنفيذ

شجع العملاء على متابعة صفحتك والتفاعل معها من خلال تضمين عبارات مقنعة تحث المستخدم على اتخاذ إجراء في نسخة إعلانك.

مراقبة وتحسين حملاتك

تتبع أداء إعلاناتك. سيوفر تحليل البيانات من كل إعلان رؤى قيمة ويساعدك على تحسين الحملات المستقبلية.

التأكيد على المحتوى المرئي والفيديو

تميل العناصر المرئية ومحتوى الفيديو إلى الأداء الجيد Instagram. استخدم ميزات مثل المقاطع والقصص وإعلانات الفيديو لعرض منتجاتك أو خدماتك بشكل فعال.

أخبر قصة عن منتجاتك

تُعد المقاطع والقصص وإعلانات الفيديو منصات رائعة لتوضيح كيفية عمل منتجك والفوائد التي يقدمها. خذ الإلهام من العلامات التجارية مثل فيسي، وهي علامة تجارية للأحذية معروفة باستخدامها الفعال لسرد القصص من خلال إعلانات الفيديو.

الوجبات الجاهزة الرئيسية

تأسيس حضور قوي للعلامة التجارية على Instagram يعد عنصرًا حاسمًا في أي استراتيجية تسويق ناجحة عبر وسائل التواصل الاجتماعي. Instagram، المنصة المفضلة لأصحاب النفوذ والمسوقين وأصحاب الأعمال، توفر ثروة من الأدوات والموارد التعليمية لمساعدة العلامات التجارية في توسيع نطاق وصولها.

مع هؤلاء الستة الأفضل Instagram استراتيجيات التسويق لعام 2023، نأمل أن تضع استراتيجية ذكية وممتعة وناجحة Instagram استراتيجية التسويق التي ستساعدك على التفوق على منافسيك في كل منعطف.

بقلم ماريا بركات