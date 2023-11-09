ستساعدك المقالة التالية: 7 أسباب تجعل استخدام المستقلين يساعدك على توسيع نطاق عملك

أنت تتطلع إلى بيع منتج أو خدمة، لكنك غير متأكد من كيفية تنمية أعمالك. هناك بالفعل العديد من الخيارات للاستراتيجيات والتكتيكات.

مع عقد من الخبرة في مجال تسويق المحتوى، يمكنني أن أشهد أنني شهدت العديد من الشركات التي نجحت في توسيع أعمالها من خلال استخدام محتوى عالي الجودة لجذب جمهورهم.

(إذا كان مصطلح “محتوى عالي الجودة” يبدو غير واضح، فلا تقلق – سأقدم المزيد من التفاصيل بعد قليل.)

خلال إحدى المقابلات الخاصة بأطروحتي الخاصة بالتخصص في التسويق، أكد مدير التسويق في إحدى شركات التكنولوجيا (التي سأحتفظ باسمها سريًا لأسباب تتعلق بالخصوصية): “حتى قبل إطلاق المنتج، كان لدينا مائة قطعة من المحتوى جاهزة للنشر على موقعنا. مدونة.”

كان لدى هذه الشركة فريق متخصص لمراجعة المحتوى ودخلت في شراكة مع سوق مستقل، ومن المثير للاهتمام أنه مالك المدونة التي تقرأها حاليًا. لقد حققوا إنجازًا رائعًا يتمثل في إنتاج قدر كبير من المحتوى، سواء من حيث الجودة أو العمق، مما مكنهم من الحصول على تصنيف جيد وجذب جمهور مؤهل تأهيلاً عاليًا.

يضم Rock Content مجموعة تضم 15000 موهبة مستقلة في جميع أنحاء العالم. نحن نمثل قصة نجاحنا الخاصة، حيث انتقلنا من الصفر إلى أكثر من 8 ملايين زيارة شهرية للمدونة باللغات الإنجليزية والإسبانية والبرتغالية، مع صياغة غالبية المحتوى بواسطة مستقلين.

بالإضافة إلى الشركة الرائدة في مجال التكنولوجيا التي أجريت مقابلة معها من أجل أطروحتي، هناك عدد لا يحصى من الشركات الأخرى لديها رواياتها الخاصة عن المحتوى الذي ينتجه المستقلون، مثل الشركة الرائدة في تطبيق توصيل الطعام iFood (التي تتراوح زياراتها من صفر إلى مليون زيارة في السنة) ووكالة RivalMind.

لذلك، يمكنني بالتأكيد تعداد عدد كبير من الأسباب لاختيار المستقلين كوسيلة لرفع مستوى استراتيجيتك. ومع ذلك، لتجنب استهلاك الكثير من وقتك، فقد قمت بتقطيرها إلى السبعة الأكثر أهمية.

1. ما هو عدد أجزاء المحتوى التي تحتاجها لتوسيع نطاق عملك؟

السبب الأول هو الأكثر وضوحًا: تحقيق قابلية التوسع وزيادة كمية المحتوى دون المساس بالجودة.

إذا كنت بحاجة إلى 100 جزء من المحتوى بشكل عاجل، فإن الحل هو مجموعة من المستقلين ذوي الخبرة. وتوقع أن يكون SEO (تحسين محرك البحث) هو الحد الأدنى من أ سوق المحتوى المتخصص.

إذا كنت تفكر في استخدام الذكاء الاصطناعي في هذه العملية، فمن المؤكد أنه يمكن أن يعزز قابلية التوسع. ومع ذلك، قد يظل المحتوى الذي تم إنشاؤه بواسطة هذه التقنية بحاجة إلى التحرير. في مثل هذه الحالات، يمكنك اللجوء إلى مجموعة من المستقلين لتحرير المقالات.

2. لماذا لم أفكر في هذا من قبل؟

السبب الثاني هو أنه عند العمل على تخطيط المحتوى، من الشائع أن يظهر هذا السؤال: “لماذا لم أفكر في هذا من قبل؟”

عندما أطلب من المواهب الإستراتيجية إنشاء خطة محتوى، أدرك إمكانات التنوع في التدريس واكتشاف مسارات غير متوقعة.

عند التخطيط للمحتوى لمدة ربع سنة، نحتاج دائمًا إلى مراعاة ما يلي:

شخصيات

مسابقة

الاحداث الحالية

في كل مرة يتعاون فيها شخص ما في هذه العملية، يكون المستفيد النهائي هو الشخصية، أي الفرد الذي تدور حوله كل الجهود: عميلك المستقبلي. ومن اللافت للنظر كيف يضيف التنوع عمقًا إلى التحديات وخصائص الحل.

بالحديث عن التنوع، فهذا يقودنا إلى أساس السبب التالي.

3. كتاب متخصصون: الهندسة، الصيدلة، الميكانيكا، الطب، وغيرها

ما هو القاسم المشترك بين كل هذه الملفات الشخصية المهنية؟ إذا كانوا جميعًا في نفس المكان، وهو سوق المحتوى، فالسبب بسيط: تقديم أفضل المقالات والكتب الإلكترونية ومواقع الويب ونسخ الوسائط الاجتماعية وأي شيء آخر ضروري ضمن استراتيجية التسويق الرقمي.

المحتوى المتخصص هو كعب أخيل للعديد من الشركات. “كيف يمكنني التوسع باستخدام المستقلين عندما يكون المحتوى الخاص بي عالي التقنية ومتخصصًا؟”

إذا كنت تعمل لدى وكالة أو تمتلكها، فقد تواجه أيضًا هذا السؤال: “كيف يمكنني العمل مع المحتوى المستقل عندما أخدم العديد من الشركات في مجالات مختلفة؟”

في الواقع، إذا كان هذا هو موقفك، أوصي بشدة بمراجعة هذه المقالة حول كيفية استخدام وكالة InfoStream للموظفين المستقلين لإنتاج محتوى عالي الجودة للعملاء في مختلف الصناعات.

في أكثر من مشروع، كنت بحاجة إلى فريقنا من المواهب للمساعدة في توظيف العقول المتخصصة. وذلك لأن العديد من عملائنا يحتاجون إلى المشاركة في محادثات عميقة مع جماهيرهم المؤهلة بنفس القدر. تعد هذه المحادثة المتساوية أحد الأصول القوية في السعي لتحقيق المواءمة بين الجمهور والحل.

لذا، نعم، لقد قمت بالفعل بتوسيع نطاق فريقي بحيث يضم موظفين مستقلين في مجالات الهندسة والمستحضرات الصيدلانية والتمريض والطب، ونواصل توسيع مجموعة المواهب لدينا لمجموعة واسعة من مهام المحتوى.

وعندما يتعلق الأمر بالتنسيق، فلدينا السبب الرابع في الأفق!

4. قد تحتاج إلى تنسيقات مختلفة: مواقع الويب، والصفحات المقصودة، والتصميمات الثابتة، ومقاطع الفيديو…

لتأسيس شركة في العالم الرقمي، تحتاج إلى عناصر أساسية مثل:

المواقع الإلكترونية

الصفحات المقصودة

التصميمات الثابتة (الرسوم البيانية، الرسوم البيانية، الرسوم التوضيحية)

التصميمات الديناميكية (الصوت أو الفيديو)

ودعونا لا ننسى المحتوى المكتوب الذي يدعم كل عنصر من هذه العناصر، أليس كذلك؟ الآن، إليك السؤال: هل يمكنك أنت أو فريقك التعامل مع كل هذا المحتوى دون تحميل زائد من حيث الوقت أو الموارد؟

إذا كانت الإجابة أي شيء آخر غير “نعم، نحن جيدون هنا”، فإن الحصول على 15 ألف فرصة للعثور على شخص يمكنه المساعدة أمر منطقي للغاية، أليس كذلك؟

ولهذا السبب يلعب المستقلون ذوو الخبرات المتنوعة، مثل المصممين والكتاب والمحررين والعديد من المهنيين الموهوبين الآخرين، دورًا مهمًا في توسيع نطاق عملك.

5. لماذا نطلق على المستقلين اسم “المواهب”؟

المحترفون الموهوبون هم أولئك الذين أثبتوا قدرتهم على أداء أدوارهم بإتقان. يمتلكون المعرفة والمهارات والخبرة في المهام التي يقومون بها. لذلك، من العدل الإشارة إلى المحترفين الذين يساهمون في نجاح استراتيجية المحتوى بـ “المواهب”.

عنوان “الموهبة” مخصص للمهنيين المستقلين ذوي الخبرة المثبتة. تحافظ المحفظة الكاملة ومراجعات العملاء الإيجابية على الموظفين المستقلين في مجموعة المواهب لدينا، وعلى استعداد لمساعدتك في توسيع نطاق أعمالك.

وهناك أفراد في مجموعة المواهب لدينا يحملون درجات الماجستير أو الدكتوراه أو درجات التخصص، وكلهم يتبعون الجانب الأساسي الذي سأشرحه لك في السبب السادس لتوسيع نطاق المحتوى مع المستقلين.

6. جودة المحتوى، وخاصة التركيز على تحسين محركات البحث (SEO).

يعد Breathing SEO أمرًا ضروريًا لكونك منتجًا مستقلاً للمحتوى سوق محتوى الروك.

أجرؤ على القول أنه حتى الرسائل التي يرسلها المستقلون لدينا إلى عائلاتهم وأصدقائهم قد يتم تحسينها لبعض الكلمات الرئيسية. ففي نهاية المطاف، فإنه يجعل من السهل البحث في تاريخنا والعثور على المعلومات التي لا تستطيع ذاكرتنا تذكرها تمامًا.

بغض النظر عن النكات، يسعى المحترفون المستقلون دائمًا إلى التحسين نظرًا لأن هذا سوق تنافسي. إنهم بحاجة إلى أن تكون تقنيات تحسين محركات البحث الرئيسية في متناول أيديهم.

لقد خضع كل واحد من الموظفين المستقلين المتخصصين البالغ عددهم 15000 في قاعدة بياناتنا لعملية اختيار صارمة للتواجد هناك، ونحن نواصل مراقبة ذلك عن كثب.

ولكن بعيدًا عن التقنية، ما الذي يمتلكه المستقل؟ العنصر الأخير، في رأيي، إلى جانب التحسين الجيد، يُحدث فرقًا في جودة المحتوى:

7. الأصالة

الأصالة عنصر يمكن أن يكون مثيراً للجدل إلى حد ما، ويرجع ذلك أساساً إلى القول المأثور: “لا جديد تحت الشمس”.

في الواقع، عادة ما يبدأ إنشاء شيء ما من نقطة مرجعية. لكنني أعتقد أن الأصالة تكمن في الاختلاف.

القيام بالأشياء بشكل مختلف. تجاوز ما تقترحه التقنية. أن تكون حدسيًا بدرجة كافية لاتخاذ خطوة نحو شيء جديد. كبشر، نحن نمتلك هذه القوة التحويلية للأصالة.

وهذا شيء لا يزال الذكاء الاصطناعي، على سبيل المثال، يعاني منه. فهو يساعد على توسيع نطاق إنتاج المحتوى ولكنه يفتقر إلى القوة الأصلية والحدسية النموذجية للكائنات الواعية.

في مقابلة حصرية مع Rock Content، لخص موردي أوبرستين، رئيس تحسين محركات البحث في Wix، الأمر قائلاً: “لن يتمكن الذكاء الاصطناعي أبدًا، على سبيل المثال، من تكرار التجربة الفعلية. قد يحاول تقليد التجربة، لكن ذلك لن ينجح دائمًا بطبيعته».

وبعبارة أخرى، فإن أفضل ما في العالمين هو الجمع بين الذكاء الاصطناعي لتعزيز الكفاءة في تسويق المحتوى، إلى جانب اللمسة الإنسانية الفريدة للأصالة.

حسنًا، يحتوي سوق المحتوى الخاص بـ Rock Content على بعض الحيل فيما يتعلق بهذا الأمر: نحن نقدم أكثر من خمس أدوات للذكاء الاصطناعي لمساعدتك في عمليتك، جنبًا إلى جنب مع مجموعة المواهب الواسعة لدينا.

في هذه المقالة، قمت بإدراج سبعة أسباب لاستخدام المستقلين في استراتيجية تسويق المحتوى الخاصة بك والتي تتوافق بشكل وثيق مع تجربتي اليومية. ولكن هناك الكثير والكثير مما يمكن قوله.

أنا دائمًا على تواصل مع المواهب واستراتيجيات المحتوى من مختلف المجالات. ولهذا السبب أنا واثق من أن 15000 رأس يفكرون أفضل من رأس واحد فقط.

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