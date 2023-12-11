ستساعدك المقالة التالية: 7 أفضل أدوات تسليم البريد الإلكتروني لتسويق البريد الإلكتروني عالي الأداء

بغض النظر عن حجمها، يتعين على الشركات أن تظل على اتصال مع عملائها المحتملين، ولا يزال البريد الإلكتروني هو أفضل طريقة

شئنا أم أبينا، نحن جميعًا مدمنون على بريدنا الإلكتروني. نحن نتحقق من ذلك باستمرار. إنها موجودة في جيوبنا، وفي سياراتنا، والآن على أجهزة التلفاز في منازلنا.

يقوم معظم الأشخاص بفحص البريد الإلكتروني وفرزه والتعامل معه كأول شيء يقومون به عند الاستيقاظ أو الوصول إلى المكتب. وهذا يجعل التسويق عبر البريد الإلكتروني أحد أهم أساليب الحملة في صندوق أدوات المسوق.

على الجانب الآخر، لم يكن الوصول إلى الأشخاص عبر البريد الإلكتروني أكثر صعوبة من أي وقت مضى بسبب العدد الهائل من رسائل البريد الإلكتروني والكم الهائل من رسائل البريد الإلكتروني السيئة والحلول التي أنشأناها للتعامل مع الكم الهائل من رسائل البريد الإلكتروني غير المرغوب فيها في صناديق البريد الوارد لدينا.

ما الذي يجب على المسوق فعله للتأكد من أن رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك تتجاوز الفوضى؟ لدينا أفكار.

تتوفر كمية هائلة من بيانات الأداء في حملات التسويق عبر البريد الإلكتروني. فيما يلي أهم نقاط البيانات الخاصة بي لتوضيح أن البريد الإلكتروني لا يزال قيد التشغيل وبصحة جيدة، ولكن يجب تحسينه وإدارته ونشره بشكل استراتيجي.

ما يصل إلى 60% من رسائل البريد الإلكتروني المفتوحة تتم عبر الهاتف المحمول، اعتمادًا على الصناعة. (مراقب الحملة)

معدلات التحويل لرسائل البريد الإلكتروني أعلى من وسائل التواصل الاجتماعي وحركة المرور المباشرة والبحث. (رؤى ذكية)

يعتبر رسم رحلة العميل واستخدام المحتوى المخصص من أكثر الطرق فعالية لتحسين أتمتة التسويق. (HubSpot)

تتمتع سير عمل الأتمتة المخصصة بأعلى معدلات النقر. (أومينسند)

يمكن أن تنتج رسائل البريد الإلكتروني المخصصة معدل معاملات أعلى بمقدار 6 مرات من رسائل البريد الإلكتروني التسويقية الأخرى. (مجتمع الأعمال 2)

لاحظ المسوقون الذين قاموا بتقسيم حملاتهم التسويقية عبر البريد الإلكتروني زيادة في الإيرادات بنسبة تصل إلى 760٪. (HubSpot)

58% من المستهلكين يتحققون من بريدهم الإلكتروني قبل القيام بأي شيء آخر عبر الإنترنت. (أوبتينمونستر)

في أمريكا الشمالية، يبلغ متوسط ​​معدل فتح البريد الإلكتروني 19%. (تحصل على رد)

توفر سطور الموضوع المخصصة زيادة بنسبة 26% في الأسعار المفتوحة. (مراقب الحملة)

47% من المستلمين يفتحون رسائل البريد الإلكتروني بناءً على سطر الموضوع وحده. (أوبتينمونستر)

يقضي الأشخاص 2.5 ساعة يوميًا في التحقق من رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بهم. (أدوبي)

1. قابلية التسليم

إذا سقطت شجرة في الغابة ولم يكن هناك أحد ليسمعها، فهل تحدث ضجة؟ تتشابه رسائل البريد الإلكتروني التي لا تصل أبدًا إلى الجمهور المستهدف. يبدو الأمر كما لو أنك لم ترسل رسائل البريد الإلكتروني مطلقًا. وهذا يجعل قدرتك على الحصول على رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك من خلال عوامل تصفية البريد العشوائي وإعادة توجيه المجلدات وجدران الحماية للشركة وإعدادات إدارة البريد الإلكتروني أولوية قصوى.

التسويق عبر البريد الإلكتروني هو التسويق 101 اليوم. يجب أن تقوم كل شركة بتشغيل حملة تسويقية شهرية على الأقل عبر البريد الإلكتروني للعملاء المحتملين وواحدة للعملاء أو العملاء الحاليين. نعم، هذه حملات مختلفة بقصص وعروض وأهداف مختلفة.

يجب أن يكون تسليم رسائل البريد الإلكتروني للعملاء أسهل، ويجب أن تتوقع الحصول على مقياس قابلية التسليم بنسبة 100٪ في جميع حملات التسويق عبر البريد الإلكتروني للعملاء. هذا لا يعني أنك لن تواجه أية مشكلات، مثل الارتدادات البسيطة للأشخاص الذين هم في إجازة والارتدادات الصعبة للأشخاص الذين تركوا المؤسسة.

الارتدادات الناعمة – أ ترتد لينة يعني أن عنوان البريد الإلكتروني كان صالحًا، وأن رسالة البريد الإلكتروني وصلت إلى خادم البريد الخاص بالمستلم.

يعني أن عنوان البريد الإلكتروني كان صالحًا، وأن رسالة البريد الإلكتروني وصلت إلى خادم البريد الخاص بالمستلم. الارتدادات القوية – أ ترتد الصعب يحدث عندما يتم رفض الرسالة نهائيًا إما لأن عنوان البريد الإلكتروني غير صالح أو أن عنوان البريد الإلكتروني غير موجود.

يجب أن يقوم فريق خدمة العملاء الخاص بك بتحديث رسائل البريد الإلكتروني للعملاء عندما يغادر الأشخاص وظائفهم أو يغيرونها. مرة أخرى، يجب أن تتوقع معدل تسليم مرتفع جدًا لرسائل البريد الإلكتروني للعملاء، وإذا كنت لا ترى ذلك، فيجب عليك التفكير في مشروع لتنظيف قاعدة بيانات العملاء الخاصة بك.

يجب أن تتراوح معدلات التسليم لقوائم البريد الإلكتروني المحتملة بين 95% و99%. سوف تتدهور قائمة العملاء المحتملين الخاصة بك بمرور الوقت، ويكاد يكون من المستحيل البقاء على اطلاع بالأشخاص الذين ربما دخلوا قائمتك منذ سنوات.

يجب عليك مراقبة هذا المقياس، لكنه لن يؤدي في كثير من الأحيان إلى اتخاذ أي إجراء ضروري.

2. تجنب قوائم البريد العشوائي

يقودنا هذا إلى الموضوع غير المريح المتمثل في وضع علامة على مرسلي البريد العشوائي. لقد كان علينا مساعدة عدد من العملاء (لم يكونوا عملاء في ذلك الوقت) للتخلص من قائمة البريد العشوائي. إذا كنت مدرجًا في قائمة مثل هذه، فيمكنك رؤية خدمات الإنترنت الخاصة بك مغلقة بالكامل بواسطة مزود الخدمة (مثل Comcast أو Verizon).

بالإضافة إلى ذلك، قد تتلقى بريدًا إلكترونيًا غير مريح من مزود خدمة البريد الإلكتروني الخاص بك. العملاء الذين قاموا (دون علمنا) بتحميل قوائم مسروقة أو مشتراة في بوابة HubSpot الخاصة بهم ثم رسائل البريد الإلكتروني المزعجة، تم تعليق امتيازات البريد الإلكتروني الخاصة بهم. أنت لا تريد أن تكون في هذا الموقف.

يلتزم مقدمو خدمة البريد الإلكتروني بإغلاق الحسابات التي ترسل رسائل بريد إلكتروني جماعية إلى الأشخاص الذين لم يمنحوا الإذن بإرسال بريد إلكتروني إليهم، وكل ما يتطلبه الأمر هو عدد قليل من تقارير البريد العشوائي.

تحتاج إلى متابعة جميع جوانب قانون CAN-SPAM لعام 2003، والذي تم تحديثه في عام 2009 اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) تم تمريره في عام 2018 ويؤثر على أوروبا. هناك أيضًا ما تم تمريره حديثًا قانون خصوصية المستهلك في كاليفورنيا (CCPA) قانون.

أحد الأسباب الكبيرة للعمل مع وكالة تسويق عبر البريد الإلكتروني هو أن هذه الوكالات تفهم القواعد واللوائح بالإضافة إلى القيود والمتطلبات المرتبطة بهذه الأحكام الثلاثة الملزمة قانونًا. إذا قمت بانتهاك أي من هذه الشروط، فقد تواجه عقوبات مالية كبيرة.

3. تحسين الأسعار المفتوحة

وعلى صعيد أكثر إيجابية، دعونا نتحدث عن أسعار الفائدة المفتوحة. هذا هو عدد الأشخاص الذين يفتحون بريدك الإلكتروني أو يقومون بمعاينته. هذه الملاحظة الأخيرة مهمة. إذا كان لديك جزء المعاينة في صندوق الوارد الخاص بك، فسيتم اعتبار هذه المعاينات مفتوحة، سواء قام شخص ما بفتح بريدك الإلكتروني بالفعل أم لا. من الجيد أن نعرف، أليس كذلك؟

على الرغم من أنني أكره المتوسطات (لأنها ليست ذات صلة بعملك، وآفاقك، وصناعتك، وبرنامجك التسويقي)، إلا أنه يتعين علينا أن ننظر إليها كنقطة بيانات لتقييم أداء التسويق عبر البريد الإلكتروني الخاص بك.

تتراوح المعدلات المفتوحة النموذجية بين 20% و30%. يرجى قياس الأسعار المفتوحة الخاصة بك واستخدام هذا الرقم كخط الأساس الخاص بك.

الأسعار المفتوحة هي الجميع حول سطر الموضوع الخاص بك. أفضل رهان لك هو الابتعاد عن الحيل، وبدلاً من ذلك اعمل بجد للتوصل إلى شيء مزعج وعاطفي ومقنع.

4. تحسين معدلات النقر إلى الظهور

كما قد تتخيل، تُظهر معدلات النقر إلى الظهور مدى فعالية بريدك الإلكتروني في إعادة الأشخاص إلى موقع الويب الخاص بك. ال فقط الهدف من التسويق عبر البريد الإلكتروني هو إعادة العملاء المحتملين إلى موقع الويب الخاص بك.

تتراوح معدلات النقر إلى الظهور النموذجية بين 2% و5%. مرة أخرى، يرجى قياس مقاييسك الحالية واستخدامها كأرقام أساسية. يجب عليك كل شهر أن تنظر إلى أرقامك وتتوقع أن ترى تقدمًا ولو بسيطًا.

إن جعل القراء ينقرون على روابط بريدك الإلكتروني يتعلق بالمحتوى والنسخ في البريد الإلكتروني. إبقاء النسخة قصيرة. يقضي الأشخاص من 20 إلى 30 ثانية في قراءة البريد الإلكتروني. ركز على رابطين أو ثلاثة روابط فقط. أخبر جزءًا من القصة، ثم اسمح لهم بالنقر لسماع بقية القصة أو قراءتها أو مشاهدتها.

إذا كان الأمر مثيرًا للاهتمام بدرجة كافية، فسوف ينقرون عليه. يمكنك أيضًا استخدام البريد الإلكتروني للترويج لعروض المحتوى على موقع الويب الخاص بك. الآن أصبحت رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك محددة، مع خطوات عمل موجهة (والأشخاص الذين يقومون بالتحويل يبحثون عن شيء محدد).

5. الحصول على الأسهم والأسهم

أنت ترسل قائمتك عبر البريد الإلكتروني، ولكن لديك هدف لتطوير القائمة. يعتقد معظم الناس أن البريد الإلكتروني ليس هو التكتيك المناسب لذلك، ولكن إذا قمت بصياغة قصة مقنعة ومزعجة وعاطفية في بريدك الإلكتروني وشجعت الأشخاص على إعادة توجيه بريدك الإلكتروني أو مشاركته مع الآخرين، فقد ينتهي بك الأمر إلى الحصول على جهات اتصال إضافية عبر البريد الإلكتروني من إرسال بريدك الإلكتروني إلى بريدك الإلكتروني. قاعدة البيانات الموجودة.

هذا أمر سهل – اطلب من المستلمين المشاركة أو إعادة التوجيه. تحتوي معظم رسائل البريد الإلكتروني على أزرار مشاركة وإعادة توجيه كخيارات عند إنشاء البريد الإلكتروني. عندما تذكّر الأشخاص بأن هذا خيار، نرى عادةً أن هذه الأزرار تستخدم بشكل متكرر أكثر.

6. الجدولة

إحدى أكبر المشكلات المتعلقة بالبريد الإلكتروني هي التخلص من الفوضى الموجودة في جميع صناديق البريد الإلكتروني لدينا. إن وجود سطر موضوع قوي يساعد، ولكن توقيت التسليم يساعد أيضًا.

تنص كل مقالة على أنه يجب إرسال رسائل البريد الإلكتروني B2B يوم الثلاثاء أو الخميس الساعة 10 صباحًا. هذا هو تفكير المدرسة القديمة. إذا كان الجميع يرسلون رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بهم، فيمكنك التأكد من أن عملائك المحتملين يحصلون على عدد كبير من رسائل البريد الإلكتروني غير المرغوب فيها في ذلك الوقت.

عليك أن تكون أكثر ذكاءً. ألن يكون من الأفضل إرسال رسائل البريد الإلكتروني عندما يكون المستلمون مستعدين لفتحها؟ وهنا يأتي دور التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

استخدم أداة مثل الحاسة السابعة لمعرفة متى يفتح جمهورك رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك، ثم يرتبون الإرسال بناءً على تلك البيانات. إذا فتحت رسائل البريد الإلكتروني هذه في الساعة 7 مساءً ليلة السبت، فهذا هو الوقت الذي يجب أن ترسل فيه بريدًا إلكترونيًا إليّ. لقد أصبح الآن واحدًا إلى واحد، بدلاً من واحد إلى متعدد.

تتحسن المعدلات المفتوحة بعامل يصل إلى 50٪ تقريبًا.

7. أتمتة العمليات

عندما تفكر في الطريقة “الصحيحة” للقيام بالبريد الإلكتروني، عليك أن تبدأ في النظر إلى تجزئة قاعدة بيانات بريدك الإلكتروني. كلما كانت المجموعات أصغر، أصبحت الرسالة أكثر تخصيصًا واستهدافًا. كلما كان العرض أكثر إحكامًا وفعالية، كان معدل الفتح ونسبة النقر إلى الظهور أفضل.

وهذا يعني أنه قد يكون لديك قائمة حسب الصناعة أو الدور أو حجم الشركة. قد تكون لديك قائمة بناءً على المنتج أو الخدمة التي تقدمها. بسرعة كبيرة، يمكن أن يكون لديك 10 قوائم أو أكثر وتحتاج إلى 10 إصدارات أو أكثر من كل بريد إلكتروني ترسله. وكلما كانت شخصية أكثر، كلما كانت النتائج أفضل.

من الأعلى، لاحظ المسوقون الذين قاموا بتقسيم حملات التسويق عبر البريد الإلكتروني الخاصة بهم زيادة تصل إلى 760٪ في الإيرادات. (HubSpot).

لكن كل هذا التقسيم يعني التعقيد، وهنا يأتي دور الأتمتة. يجب عليك إنشاء رسائل البريد الإلكتروني هذه، وإعدادها للإرسال، والسماح لها بالعمل مع الأتمتة ومراجعة النتائج.

تتيح لك أتمتة رسائل البريد الإلكتروني إمكانية العمل على حملات أخرى، مما يؤدي إلى تحسين الإبداع في حملاتك ويسمح لك بالقيام بالمزيد من أعمال تحسين الأداء. تعمل كل هذه الأنشطة ذات المردود المرتفع على تحسين الأداء أثناء تشغيل رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك في الخلفية.