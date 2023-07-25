ستساعدك المقالة التالية: 7 ألعاب ألغاز شرعية مقابل المال (اربح أموالًا حقيقية!)

إذا كنت مثلي ، فأنت تحب حل أحجية جيدة.

ألعاب الألغاز هي طريقة ممتعة لتشغيل عقلك أثناء قضاء الوقت. وبعض ألعاب الألغاز ، مثل Sudoku أو ألعاب الكلمات المختلفة ، كانت موجودة منذ عقود في هذه المرحلة.

لكن ، هل تعلم أنه من الممكن بالفعل لعب ألعاب الألغاز مقابل المال؟

هذا صحيح: هناك الكثير من الألعاب النقدية الشرعية التي تتيح لك لعب ألعاب الألغاز مقابل المال. لذلك ، يمكنك كسب المال من لعب ألعاب الفيديو بينما تشعر بالرضا عن حل بعض الألغاز الصعبة.

دعنا نذهب اليها.

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أفضل ألعاب الألغاز التي تدفع نقودًا حقيقية

لقد اختبرت التطبيقات التي تدفع لك مقابل ممارسة الألعاب لسنوات. وفي هذه الأيام ، لم يكن كسب المال عبر الإنترنت أسهل من أي وقت مضى أثناء الاستمتاع بجلسة لعب ممتعة.

فكر في أنواع الألعاب التي تستمتع بلعبها وما هي مهاراتك. بعد ذلك ، تكون مستعدًا للغوص في قائمة أفضل ألعاب الألغاز التي تدفع نقدًا.

1. المباراة للفوز

المباراة للفوز هي لعبة ألغاز شهيرة للحصول على أموال نقدية من Rewardify ، وهي نفس الشركة التي تقف وراء ألعاب الألغاز المدفوعة مثل Words To Win.

إن مقدمة التطبيق بسيطة للغاية: فأنت تكمل ألعاب الألغاز الخاصة به لكسب إدخالات يانصيب لجوائز نقدية يومية وشهرية.

الألغاز بسيطة للغاية ، وعليك فقط مطابقة ثلاثة رموز متتالية مع بضع حركات فقط لكسب النقاط. طريقة اللعب مشابهة لألعاب مثل Candy Crush ، لذلك قد تكون على دراية بها بالفعل.

يحتوي Match To Win على مسابقات يانصيب نقدية من PayPal كل يوم ، وغالبًا ما يكون اليانصيب الشهري 1000 دولار أو أكثر.

عليك أن تكون محظوظًا بعض الشيء لكسب المال من خلال لعبة الألغاز النقدية هذه. ولكن إذا كنت تحب هذا النوع من أحجية الاتصال ، فقد تكون لعبة Match To Win تستحق المحاولة.

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2. البنغو النقدية

هل أنت من محبي البنغو؟ إذا كان الأمر كذلك ، فإن إحدى ألعاب الألغاز الشرعية التي تدفع أموالًا حقيقية يمكنك تجربتها هي البنغو النقدية.

يتيح لك تطبيق Bingo التنافسي هذا اللعب ضد لاعبين آخرين في ألعاب Bingo الكلاسيكية. ومع ذلك ، فإن التطور هو أنه يمكنك استخدام عمليات التقوية لربط الأرقام بشكل أسرع ولتعزيز درجاتك.

هذه التعزيزات من القوة تجعل اللعبة أكثر إستراتيجية وشبيهة بالألغاز. وبما أن مجموعات الجوائز غالبًا ما تصل إلى 25 دولارًا إلى 75 دولارًا أو أكثر ، فهي واحدة من أكثر التطبيقات ربحًا في هذا النوع.

فقط لاحظ أنه يتعين عليك دفع رسوم دخول صغيرة للعب في الألعاب النقدية. لذلك ، هذا التطبيق ليس متاحًا للجميع إذا كنت لا تريد إنفاق الأموال. ولاحظ أن الألعاب النقدية غير متوفرة في: AZ ، IN ، IA ، LA ، ME ، SC ، MT ، WA.

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3. مكعب مكعب

Cube Cube هي لعبة ألغاز أخرى للنقد يمكنك لعبها إذا كنت تحب لعب Tetris.

تتيح لك لعبة Skillz هذه التنافس في ألعاب تتريس ضد لاعبين آخرين مثل Bingo Clash. مرة أخرى ، تشترك في بطولات ضد لاعبين حقيقيين ، ويخرج أفضل اللاعبين بحصة من مجموع الجوائز.

يمكن أن تحتوي الألعاب النقدية على جوائز تتراوح من 25 دولارًا إلى 50 دولارًا أو أكثر ، لذا فهي أيضًا صخب جانبي لائق. وهناك ألعاب مجانية متاحة أيضًا إذا كنت لا ترغب في دخول البطولات.

بشكل عام ، تعد Cube Cube واحدة من أفضل ألعاب الألغاز التي تدفع إذا كنت من محبي لعبة tetris. وهو متاح أيضًا لنظامي التشغيل iOS و Android.

4. سوليتير كلاش

مثل Bingo Clash ، هناك تطبيق آخر لألعاب الألغاز يدفع أموالًا حقيقية يمكنك استخدامه سوليتير كلاش.

تتيح لك لعبة المال على iPhone هذه التنافس في ألعاب Solitaire الكلاسيكية ضد لاعبين آخرين في البطولات. ينسحب أفضل اللاعبين الذين حصلوا على أفضل الدرجات في نهاية المباراة المحددة بوقت بحصة من مجموعات الجوائز النقدية.

غالبًا ما تدفع الألعاب من 5 دولارات إلى 35 دولارًا أو أكثر حسب الدورة التي تدخلها. لذلك ، قد يعني فوز واحد أو اثنين بعض المال السريع في جيبك.

رسوم الدخول للبطولات هي بضعة دولارات ، لذا ضع ذلك في الاعتبار. ولكن إذا كنت تستمتع بلعبة ألغاز Solitaire جيدة ، سوليتير كلاش يمكن أن يكون يستحق المحاولة.

5. الأبطال المرصع بالجواهر

إذا كنت لا تزال تبحث عن ألعاب ألغاز نقدية ، فهناك خيار آخر يمكنك تجربته وهو Bejeweled Champion ، وهو تطبيق ألعاب مدفوع من Swagbucks.

Swagbucks هو موقع gpt شهير استخدمته خلال السنوات القليلة الماضية لكسب المال. وأنا أحب أن لديها طرقًا مختلفة لكسب المال من خلال الألعاب ، مثل ألعاب الألغاز النقدية و ألعاب التوافه المدفوعة.

وفي الوقت الحالي ، تدفع Swagbucks أيضًا أعضائها مقابل لعب ألعاب الألغاز مثل Bejeweled Champions.

تضع هذه اللعبة لمسة على لعبة Bejeweled الكلاسيكية من خلال السماح لك باللعب ضد لاعبين آخرين لكسب النقود. وتدفع لك Swagbucks نقودًا إذا دفعت للدخول في بطولات مدفوعة الأجر في Bejeweled Champions.

يمكنك أيضًا استكشاف ألعاب Swagbucks الأخرى ، والتي تتضمن ألعابًا مثل Scrabble Cubes و Solitaire Cube وألعاب البحث عن الكلمات و Blackout Bingo والمزيد.

بالإضافة إلى ذلك ، غالبًا ما تقدم Swagbucks مكافأة تسجيل فورية للأعضاء الجدد لمساعدتك على البدء.

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6. PCH Wordmania

إذا كنت تحب ألعاب الكلمات ، فإن PCH Wordmania هي لعبة ألغاز نقدية أخرى يمكنك إضافتها إلى قائمة التطبيقات الخاصة بك.

يتيح لك تطبيق كسب المال لنظامي التشغيل iOS و Android ممارسة ألعاب الكلمات مقابل المال التي يديرها المضيف المشهور عالميًا ستيف هارفي. ويمكنك الفوز بجوائز ضخمة مثل السيارات والمكافآت النقدية والإجازات إذا كنت محظوظًا في مسابقة يانصيب التطبيق.

تعلن PCH عن الفائزين في مسابقة يانصيب كل يوم اثنين. وبينما يجب أن تكون محظوظًا للفوز ، فإنها لا تزال طريقة ممتعة للعب ألعاب الكلمات مقابل المال في أوقات فراغك.

7. Blockolot

لعبة ألغاز أخيرة يمكنك لعبها هي Blockolot ، وهو تطبيق ألعاب iOS يجمع بين Sudoku و tetris.

تشبه هذه اللعبة من Aviagames ألعاب الألغاز النقدية الأخرى في هذه القائمة حيث تتنافس في البطولات للفوز بجوائز نقدية. بدلاً من ذلك ، يمكنك لعب ألعاب Blockolot المجانية إذا كنت ترغب فقط في الاستمتاع.

تتراوح مجموعات الجوائز بشكل عام بين 5 دولارات و 25 دولارًا ، ولكن يمكنك العثور على بطولات متعددة اللاعبين تدفع 50 دولارًا أو أكثر.

من واقع خبرتي ، تعد Blockolot واحدة من أكثر ألعاب الألغاز النقدية تحديًا. ولكن قد يكون هذا صخبًا جانبيًا ممتعًا إذا كنت من محبي ألعاب سودوكو وتريد دورانًا جديدًا للأشياء.

قراءة إضافية – أفضل الألعاب التي تدفع على الفور إلى التطبيق النقدي.

أفضل بدائل لألعاب الألغاز النقدية

الآن بعد أن عرفت بعضًا من أفضل ألعاب الألغاز التي تدفع المال ، أريد تغطية بعض الأفكار الأخرى التي يمكنك استخدامها لكسب المال باستخدام هاتفك في أوقات فراغك.

بعد كل شيء ، في حين أن ألعاب الألغاز النقدية ممتعة ، إلا أنها ليست دائمًا الأعلى ربحًا أو الأكثر ثباتًا.

تشمل العديد من البدائل التي أستخدمها وأستمتع بها:

لقد صنعت أيضًا ملف YouTube فيديو يغطي طرقًا أكثر شرعية لممارسة الألعاب مقابل المال.

أنا شخصياً أحب تطبيقات مثل Cash Giraffe ومواقع الاستطلاعات مثل Branded Surveys في الوقت الحالي. ولكن هناك العديد من الأعمال الجانبية المشروعة التي يمكنك استكشافها هذه الأيام.

هل ألعاب الألغاز التي تدفع المال مشروعة؟

نعم ، تعتبر ألعاب الألغاز التي تدفع المال شرعية ، ويمكنك استخدام تطبيقات الألعاب هذه لكسب أموال مجانية وبطاقات هدايا في وقت فراغك. ومع ذلك ، لن تدفع لك هذه التطبيقات دخلاً بدوام كامل.

في الواقع ، تعد ألعاب الألغاز النقدية مجرد وسيلة ممتعة لكسب بعض المال على الجانب. إذا كنت ترغب في كسب المزيد من المبالغ الكبيرة ، فمن الأفضل لك العثور على وظيفة مشروعة عبر الإنترنت أو استخدام تطبيقات gig الاقتصادية بدلاً من ذلك.

افكار اخيرة

آمل أن تتيح لك قائمة ألعاب الألغاز التي تدفع نقودًا حقيقية إعطاء عقلك تمرينًا أثناء كسب بعض المال المجاني.

إذا كنت مثلي ، فأنت تقضي الوقت بالفعل في اللعب على هاتفك أو تصفح الويب. وباستخدام هذه التطبيقات ، يمكنك تحويل جلسة اللعب التالية إلى فرصة لكسب المال.

بالتأكيد ، لن تكسب 100 دولار في اليوم أو أي شيء من هذا القبيل باستخدام هذه التطبيقات. لكنني أعتقد أنها طريقة ممتعة للاستمتاع ببعض المكافآت المجانية أثناء الاستمتاع.

لعب سعيد!

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