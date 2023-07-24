ستساعدك المقالة التالية: 7 أنواع من تسويق المحتوى تعمل على توليد العملاء المتوقعين وزيادة المبيعات

هل تكافح من أجل الحصول على حركة مرور لا تقوم بالتحويل كما تعتقد؟

تشعر أن عملك لا ينمو. وبغض النظر عن مدى صعوبة المحاولة ، فلن تتمكن من تحقيق أهدافك المتعلقة بالإيرادات.

لقد مررنا جميعًا بهذا الموقف في وقت ما في أعمالنا. فقط عندما نتراجع خطوة إلى الوراء ونحاول اكتشاف الخطأ في إستراتيجية المحتوى الخاصة بنا ، سنكون قادرين على إصلاحه.

ما الذي يمكن أن تفعله استراتيجية المحتوى الصحيحة لعملك؟

باستخدام استراتيجية المحتوى الصحيحة ، ساعدت الشركة الناشئة:

مضاعفة إيراداتهم السنوية (+ 127٪)

ثلاثة أضعاف حركة المرور الشهرية على الموقع (+ 241٪) و

مضاعفة عدد الزيارات الواردة من نتائج البحث العضوية إلى أربعة أضعاف (+ 331٪)

كل ذلك في ستة أشهر! وباعتبارهم شركة ناشئة في مرحلة مبكرة ، لم يكن لديهم علامة تجارية ضخمة أو موارد لهم للاستفادة منها أيضًا.

أمتلك وكالة تسويق منتجات ، Growth Ramp ، مهمتها مساعدة 1000 رائد أعمال في الحصول على أول 1000 عميل.

لقد أدى التحول إلى خدمة الشركات الناشئة في مراحلها الأولى إلى ضبط ذهني على ما سيجعل المزيد من العملاء أسرع.

في هذه المقالة ، سوف أساعدك على فهم سبعة أنواع من المحتوى التي ستساعدك على جذب العملاء المحتملين وتحويلهم إلى عملاء مهمين.

هل أنت جاهز؟

ثم لنبدأ بتفكيك المراحل الخمس لتوعية العملاء.

المراحل الخمس لتوعية العميل

قبل النظر إلى المحتوى الذي يدفع المبيعات ، تحتاج إلى فهم المبادئ التي تجعل هذا العمل ناجحًا.

في الستينيات من القرن الماضي ، حدد يوجين شوارتز ، المسؤول التنفيذي في كتابة الإعلانات ، المراحل الخمس لإدراك العملاء في كتابه “Breakthrough Advertising”. هؤلاء هم:

الأكثر وعيا المنتج على علم مدركين للحل مدرك للمشكلة غير مدرك

اسمحوا لي أن أتطرق بإيجاز إلى كل:

1. العملاء الأكثر وعيا

يعرف عميلك منتجك ويدرك حاجته إليه. إنه جاهز تقريبًا للشراء منك.

الأمر متروك لك الآن لإعطائه الأسباب التي تجعله يشتري منك اليوم ، مثل العروض المحدودة المدة وعرض شهادات العملاء المتوهجة.

2. العملاء المدركين للمنتج

يدرك عميلك أن منتجك موجود ولكنه غير متأكد مما إذا كان مناسبًا له أو كيف يكون منتجك أفضل من منتج منافسيك.

3. العملاء الواعين بالحلول

يدرك عميلك جيدًا تحدياته ويعرف الحل الذي يحتاجه. ومع ذلك ، قد لا يكون على علم بمنتجك وكيف يمكنه حل مشكلته.

4. العملاء المدركين للمشكلة

يتعرف عميلك على التحديات التي يواجهها ولكنه لا يعرف الحل. يحتاج هذا العميل أيضًا إلى معرفة المزيد حول كيفية تحديد المشكلات المحتملة التي يواجهها وما هي الخيارات المتاحة أمامه كحل.

5. غير مدركين للعملاء

عميلك لديه مشاكل ولكنه ليس على علم بها. فكر في هذا العميل على أنه شخص يعاني من مرض ولكن لم يتم تشخيصه بعد من طبيب.

من خلال فهم المراحل الخمس لتوعية العملاء ، يمكنك تطبيقها على كل عنصر من عناصر إستراتيجيتك التسويقية.

على سبيل المثال ، يمكنك أيضًا تطبيق هذه المبادئ على محتوى الوسائط الاجتماعية. مع أكثر من 2.77 مليار شخص يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي ، هناك العديد من الفرص للتواصل مع العملاء في المستقبل.

هناك طريقة أخرى للقيام بذلك وهي تثقيف عملائك بأنواع مختلفة من المحتوى.

هذا هو آدم من لوجانيكس يشاركنا رأيه:

دعنا نلقي نظرة على هذه الأنواع من المحتوى وكيف يمكنها المساعدة في جذب العملاء إليك.

7 أنواع من محتوى توليد الرصاص

1. تفكيك / تحليل المحتوى

يساعد محتوى التمزيق / التحليل العملاء المدركين للحلول. نظرًا لأن هؤلاء الأشخاص يراجعون الحلول ، فإنهم يريدون رؤية عملية تفكيرك بالتفصيل.

تعتبر أجزاء تفكيك المحتوى حسابات مفصلة ومحددة للغاية عن كيفية قيام شركتك بحل مشاكل العميل. إنه يمنح العملاء المحتملين نظرة ثاقبة لعملية التفكير في شركتك ويظهر لهم استراتيجياتك على مستوى عالٍ.

فيما يلي مثالان ممتازان لمحتوى teardown:

2. محتوى المقارنة

يستهدف محتوى المقارنة الفئة الثانية من الأشخاص ، العملاء المدركين للمنتج.

أنشئ محتوى بمقارنة منتجك بمنتج منافس. يمنحك هذا النوع من الإعلانات المقارنة فرصة لعرض منتجك ضد منافس.

عادةً ما يستهدف محتوى المقارنة كلمات رئيسية مثل:

[Competitor] بديل. مثال: بديل MailChimp.

[Competitor 1] ضد [Competitor 2]. مثال: MailChimp مقابل Mailerlite.

فيما يلي بعض الأمثلة على المحتوى المقارن قيد التنفيذ:

أولاً لدينا اتصال داخلي مقابل Drift للدردشة الحية.

كما ترى ، يبدأ المحتوى بتسليط الضوء على الجمهور (الشركات سريعة النمو) مع الفائدة التي يريدونها (زيادة الإيرادات).

في أسفل الصفحة ، تشارك Intercom أرقامًا مختلفة لإثبات أنها الخيار الأفضل في زيادة الإيرادات.

ثانيًا ، إليك صفحة مقارنة لمواقع مثل Upwork التي تنظم مقالات المراجعة (والتي سأشاركها أكثر في غضون لحظة). هذه صفحة بسيطة للحصول على المزيد من الزيارات العضوية ، والتي يمكنك إعادة توجيهها إلى صفحات الأموال الأخرى.

ثالثًا ، لنلقِ نظرة على LastPass مقابل 1Password.

كما ترى ، كل ميزة لها فائز واضح بين الاثنين. يمكن أن تساعد مقارنات الميزات القارئ في تحديد الأداة التي يجب استخدامها في حالة تفضيل ميزات معينة.

قد يرغب القراء الذين قد يكونون غير مبالين بميزة معينة في الوصول إلى النص الكامل. لذلك في نهاية المنشور ، هناك فائز شامل.

3. مراجعة المحتوى

إذا كنت مثلي ، فسوف تنظر على الأقل Amazonقبل شراء منتجاتهم. ولكن ماذا لو لم يتم تشغيل منتجك Amazon؟ (أو إذا كان الأمر كذلك ، فهل هناك طريقة يمكنك من خلالها تعظيم القيمة للأشخاص الذين يبحثون عن المزيد من المراجعات؟).

الجواب هو مراجعة المحتوى.

مراجعة المحتوى يستهدف العملاء المهتمين بالحلول. عندما تنشئ محتوى يراجع منتجًا أو تطبيقًا معينًا ، يمكنك إخبار الناس عن سبب كونه الأفضل من نوعه في السوق.

استخدم كلمات رئيسية مثل هذه في عنوان المحتوى الخاص بك: “[Competitor] مراجعة. مثال: مراجعة Mailchimp “.

فيما يلي مثال على محتوى المراجعة: مراجعة Toptal: هل يستحق Toptal ذلك للتوظيف؟

تعد مراجعة المحتوى مسرحية ممتازة إذا كان لديك برنامج تابع. كل ما يحتاجه مسوق المنتج هو التواصل مع المدونين ومعرفة ما إذا كانوا يرغبون في كتابة مراجعة.

هل تحتاج إلى مزيد من الإلهام؟ تحقق من أمثلة المراجعة هذه:

4. محتوى دراسة الحالة

تُظهر دراسات الحالة كيف ساعد منتجك العميل في التغلب على تحدٍ معين أو الحصول على نتيجة معينة. نتيجة لذلك ، يمكن أن يستهدف هذا النوع من المحتوى كلاً من العملاء المدركين للمنتج والمدركين للحلول.

محتوى دراسة الحالة:

يساعد العملاء المدركين للمنتج في مقارنة نتائجك مع المنافس.

يساعد العملاء المهتمين بالحلول على فهم كيفية عملك وكيف يمكنك حل مشكلتهم.

هناك طريقة للحصول على عملاء محتملين حتى لو لم يكن لديك دراسة حالة حتى الآن. سأشارك كيفية القيام بذلك في القسم التالي.

يجب أن تظهر دراسات الحالة النتائج التي يرغب بها عملاؤك وكيف يمكنك الحصول على هذه النتائج لهم. يمكنك أيضًا إعداد تسلسلات البريد الإلكتروني للعملاء المحتملين الحاليين من خلال عرض محتوى دراسة الحالة لهم المتعلق باحتياجاتهم.

فيما يلي بعض الأمثلة على دراسات الحالة قيد التنفيذ:

دراسة حالة ديسيبايت

عادةً ما تريد الشركات إحدى النتائج الثلاثة: حركة المرور أو العملاء المحتملون أو المبيعات. مع Decibite ، ذكرت أنني تمكنت من تحقيق إيرادات سنوية أكثر بنسبة 127٪.

بالإضافة إلى ذلك ، تغلبت على اعتراض مشترك لدى العملاء ، “كم من الوقت سنستغرق حتى نحصل على نتائج؟” الإشارة إلى أن الأمر استغرق ستة أشهر يمنح العملاء المحتملين فهمًا واضحًا للقيمة التي سيحصلون عليها من خدماتي.

دراسة حالة هوتجار

تم ذكر العلامات التجارية الكبيرة مرات لا تحصى عبر الإنترنت من قبل العديد من المنشورات. المشكلة؟ غالبًا ما تكون هذه الإشارات غير مرتبطة ، مما يوفر صفرًا من زيارات الإحالة التي تولد عملاء متوقعين ومبيعات.

في دراسة الحالة هذه ، قامت uSERP ببناء خطة توعية مخصصة ، وتفصيل العملية ، وإنشاء معدل تحويل بنسبة 25٪ عند وضع رابط يقود حركة إحالة.

تظهر كل من دراسات الحالة هذه العملية والنتيجة.

يمكنك أيضًا إنشاء صفحة مخصصة لدراسة حالة قصيرة. يتيح ذلك لأي شخص استيعاب النتائج التي تقدمها بسرعة.

من خلال الارتباط بدراسة الحالة الكاملة ، يساعد هذا العملاء على فهم عمليتك خطوة بخطوة. إليك بعض الأمثلة التي يجب وضعها في الاعتبار:

يمكنك أيضًا إجراء دراسات متعمقة لموضوعاتك.

خذ EveryNight ، شركة مؤلفة من خبراء النوم في مجال العافية ، على سبيل المثال. هذه الصفحة هي مركز محتوى لبياناتهم ودراساتهم الأصلية ، وهي غنية بالمعلومات وجذابة بصريًا للعملاء:

هذا المحتوى غني بالمعلومات ويساعد في الترويج للبضائع الخاصة بهم. سواء كانت دراسة حالة تسويقية أو دراسة حالة للنوم ، فإن البيانات الأصلية والبحوث والمعلومات تساعد العملاء على الوثوق بعلامتك التجارية كقائد في مساحتك.

5. “محتوى دراسة الحالة” حتى لو لم تكن لديك دراسات حالة

لقد رأيت للتو كيف يمكن لدراسات الحالة أن تولد إيرادات. ولكن ماذا لو لم تعمل مع أي عملاء حتى الآن؟

في هذه الحالة ، يمكنك مقابلة المؤثرين بشأن النتائج التي يريدها عملاؤك.

تتمثل مهمة وكالتي في مساعدة 1000 رائد أعمال في الحصول على أول 1000 عميل. يستغرق الحصول على 1000 عميل وقتًا. قبل أن أتمكن من إظهار كيفية الحصول على هذه النتائج ، أجريت مقابلات مع مؤسسين آخرين لمعرفة كيف حصلوا على أول 1000 عميل.

قد تعتقد ، “بما أنني لم أحصل على هذه النتائج ، فلماذا يولد هذا المحتوى عملاء محتملين؟”

هناك سببان لعمل هذا:

أنت تربط علامتك التجارية بالنتيجة. نعم لم تحصل على النتيجة. لكن من خلال إجراء مقابلات مع الآخرين ، سيفترض الناس بحق أنك ستفهم هذه العملية بشكل أفضل. يمكنك إضافة فكرك الريادي إلى المحتوى. بعد كل مقابلة ، شاركت وجهة نظري حول ما فعله شخص ما. نتيجة لذلك ، أصبح هذا مشابهًا لمحتوى teardown والتحليل الذي شاركته سابقًا.

6. قوائم “أفضل”

العديد من المسوقين الذين أتحدث معهم يكرهون هذه الأنواع من المقالات. ومع ذلك ، من المهم أن تتذكر أن هدفك هو خدمة العميل ، وليس تفضيلاتك الشخصية.

لإنشاء منشور مقال “أفضل” ، يجب عليك إنشاء قائمة بمنافسيك ومراجعة كل واحد بإيجاز. يمكنك وضع منتجك أو شركتك أولاً في القائمة ، ولكن تذكر أن تكون صادقًا في مراجعاتك.

وفيما يلي بعض الأمثلة على ذلك:

أفضل 10 دورات في تسويق المحتوى عبر الإنترنت في العالم – في هذه المقالة ، يراجع توماس 10 دورات مختلفة لتسويق المحتوى. إذا كان لديه دورة تسويق المحتوى ، فسيكون هذا نوعًا رائعًا من المقالات لبيعها.

أفضل الميكروفونات بودكاست [2019] – في هذا المنشور من Buzzsprout ، قارنوا بعضًا من أفضل الميكروفونات للبودكاست. نظرًا لأنه يتعلق مباشرة بمكانتهم المتمثلة في استضافة البودكاست والمنتجات ، فمن غير المنطقي توفير هذه المعلومات للعملاء. إذا باعت Buzzsprout أجهزة ميكروفون ، فيمكنها أيضًا تضمين منتجها في القائمة.

المنشور واسع جدًا ويراجع الميكروفونات المختلفة بإيجابياتها وسلبياتها وصورها وأسعارها.

إنه بمثابة دليل للعملاء الذين يمكنهم بعد ذلك اتخاذ قرار مستنير واختيار منتجك.

7. الإجابة على أسئلة العملاء الشائعة والمشكلات

يعيش 59٪ من الأمريكيين من راتب إلى شيك أجر. يبحث الناس على الأرجح عن طرق لكسب دخل إضافي لإعالة أنفسهم.

تحتوي الصفحة الرئيسية لـ SwagBucks على الكثير من المعلومات حول كيف يمكن للأشخاص كسب المال من خلال العمل عبر الإنترنت. كما أن لديها أزرار CTA (Call-to-action) بارزة معروضة والتي تعمل كمغناطيس رئيسي / opt-ins.

افكار اخيرة

يمر العملاء بواحدة من خمس مراحل من الوعي بمنتجاتك وحلولك. الأمر متروك لك كشركة للتواصل معهم وتثقيفهم حول المشكلات التي يواجهونها ، وإظهار سبب كون الحل الذي تقدمه هو أفضل خيار متاح لهم.

تعد مقالات المقارنة ومحتوى المراجعة ودراسات الحالة ومقالات teardown ومقالات القوائم من أفضل أنواع المحتوى التي ستساعدك على زيادة المبيعات.

يؤدي إنشاء أنواع مختلفة من المحتوى إلى توليد العملاء المحتملين وتعزيز المبيعات. كلاهما يساعدك على زيادة الإيرادات وتطوير علاقة قوية مع عملائك.

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