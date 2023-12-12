ستساعدك المقالة التالية: 7 فوائد خفية للرسوم البيانية لتوليد العملاء المحتملين

تم التحديث: 6 يوليو 2020 – إذا كنت لا تستفيد من قوة الرسوم البيانية عندما يتعلق الأمر باستراتيجية تسويق المحتوى الخاصة بك، فأنت في عداد المفقودين بشدة! منذ عام 2012، زادت أحجام البحث عن الرسوم البيانية بنسبة تزيد عن 800 بالمائة– نعم، ثمانمائة!

الرسوم البيانية ليست جذابة بصريًا وممتعة للنظر إليها فحسب، ولكنها أيضًا أداة تسويقية فعالة للغاية.

لا ينبغي أن يكون الأمر مفاجئًا للغاية، حيث أن الرسوم البيانية تأخذ الارتباط الواقعي بالبيانات وتزوجها مع جوانب تصميم الرسومات. عادةً ما تكون البيانات الجافة تقفز من الصفحة مع الصور والاستعارات والألوان التي تضفي الحيوية على البيانات.

فيما يلي ثماني فوائد للرسوم البيانية ولماذا لا يمكنك غض الطرف عنها.

1. إنهم مقنعون وملفتون للنظر

يحب الناس المعلومات، وخاصة الإحصائيات والأرقام والأرقام. تعتبر الرسوم البيانية مثالية لتجميع الكثير من البيانات في تنسيق واحد سهل المتابعة يكون جميل المظهر ومقنعًا.

لن يقدّر جمهورك التنسيق الخالي من العيوب لمعلوماتك فحسب، بل سيجدون أيضًا معلوماتك أكثر مصداقية وإقناعًا.

ما يجعل المعلومات أكثر إقناعًا هو قدرتها على الفهم. تعتبر الرسوم البيانية ممتازة في مساعدة الأشخاص على تجميع البيانات. ما يعنيه ذلك هو أن التمثيل المرئي الخاص بك يساعدهم في الحصول بسرعة على الرؤى التي يحتاجون إليها، مما يضيف الكثير من القيمة إلى المحتوى الخاص بك.

عندما يتمكن الأشخاص من الحصول على رؤى بسرعة، يصبح المحتوى أكثر قابلية للتذكر. من المرجح أن يعودوا إليها مرة أخرى أو حتى يشاركوها عبر مؤسستهم ووفقًا لـ هوبسبوت، “ولدت مقالات المدونة التي تتضمن الرسوم البيانية ما معدله 178% روابط واردة أكثر و72% مشاهدات أكثر من جميع المنشورات الأخرى..”

2. يثبتون أنك الخبير

معظمنا معجب بالأرقام، لكن ضع الأرقام والرسومات معًا وسيكون لديك زواج في الجنة.

عندما تشارك معرفتك من خلال مخطط معلوماتي، فإنك لا تضع نفسك كخبير فحسب، بل تزيد أيضًا من مصداقية علامتك التجارية. يستغرق البحث المطلوب لإنشاء مخطط معلوماتي مقنع وقتًا ومعرفة وخبرة، وهو شيء لا يمتلكه القراء حتى تقدمه لهم.

سيقدر القراء المعرفة المكتشفة حديثًا ويثقون بك كخبير في المرة القادمة التي يطرح فيها الموضوع.

تسمح لك الرسوم البيانية بدمج البحث الذي قمت به بمفردك أو البحث الذي قمت بجمعه بطريقة مرئية. سوف يربط عملاؤك المحتملون قدرتك على رواية قصة بالبيانات المرئية، وهذا يساعدهم في التعرف عليك وعلى شركتك والوثوق بها.

كما ذكرنا في المقالات السابقة، عندما يعرفك عملاؤك المحتملون ويعجبون بك ويثقون بك، فإنهم يشعرون بالأمان ومن المرجح أن يتحركوا خلال دورة مبيعاتهم بشكل أسرع ويغلقون أكثر.

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3. أنها تولد المزيد من الزوار إلى موقع الويب الخاص بك

إذا كان مخطط المعلومات الخاص بك جميلًا وجذابًا، فمن الطبيعي أن يؤدي إلى جذب المزيد من الزيارات إلى موقع الويب الخاص بك. كل “نقرة” أو “مشاركة” تعني رؤية شخص آخر للمحتوى الخاص بك، وفي هذه الأيام، من المرجح أن يشارك الأشخاص المحتوى المرئي.

ولكن كما هو الحال مع معظم أجزاء تسويق المحتوى، يتعلق الأمر أكثر بما تفعله به، وكيفية كتابته، ومكان التواصل الاجتماعي معه، وهو ما يؤثر على قدرته على جذب المزيد من الزوار إلى موقع الويب الخاص بك.

عندما تقوم بإنشاء مخطط المعلومات البياني، تأكد من أنك تقوم بإنشائه مع وضع البحث في الاعتبار. تأكد من أنك تستخدم الكلمات الرئيسية الصحيحة.

تأكد من أنك تعرف تفاصيل متعمقة عن شخصياتك وتأكد من أنك تعرف كيف تخطط لإيصال مخطط المعلومات إلى العالم.

هل ستستخدمه في مواقع الإحالات؟ هل ستقومين بالترويج له عبر وسائل التواصل الاجتماعي؟ ما المواقع الاجتماعية؟ هل تخطط لإرساله عبر البريد الإلكتروني إلى العملاء المحتملين الحاليين أو العملاء الحاليين أو مجموعات محددة من العملاء المحتملين والعملاء؟

إذا أجبت على هذه الأسئلة قبل البدء في الإنتاج، فسيكون مخطط المعلومات البياني النهائي الخاص بك جاهزًا للانطلاق بمجرد الانتهاء منه.

4. يسهل قراءتها وفهمها وتذكرها

ما الفائدة من المحتوى الرائع إذا نسي القراء ما قرأوه بعد ثوانٍ من مغادرة الصفحة؟ لا تتم معالجة العناصر المرئية أسرع بـ 60.000 مرة من معالجة النصوص فحسب، بل أيضًا 65% من الناس متعلمون بصريًامما يعني أن العناصر المرئية هي إحدى أفضل الطرق لتوصيل المعلومات إلى القارئ.

باستخدام الرسوم البيانية، يستطيع القراء مسح المستند ضوئيًا بسرعة، وفهم الرسالة التي تحاول توصيلها، وتذكرها لفترة طويلة بعد مغادرتهم الصفحة.

ناهيك عن أن الرسوم البيانية جيدة بشكل خاص في تناول الأفكار المعقدة، المليئة بالحقائق وتبسيط القصة، باستخدام الصور و/أو العناصر المرئية لسرد القصة التي تكشف عنها البيانات بسرعة وسهولة. حتى القارئ المبتدئ يحصل على الرسالة ويفهمها بسرعة.

يعد إنشاء الذكريات أمرًا بالغ الأهمية عندما يتعلق الأمر بتطوير أجزاء تسويقية تولد عملاء محتملين. تتمتع الرسوم البيانية الرائعة بفرصة أكبر بكثير لإنشاء تلك الذكريات مقارنة بالورقة البيضاء القياسية أو الكتاب الإلكتروني أو دليل النصائح.

ونعلم أيضًا أنه كلما زادت الذاكرة، زاد عدد الإعجابات والمشاركات والتنزيلات وإعادة التوجيه والتعليقات. نحن نعلم أن كل هذه السلوكيات الإيجابية تساهم في زيادة التنشئة الاجتماعية لرسومات المعلومات الخاصة بك والتي تؤدي دائمًا تقريبًا إلى المزيد من فرص المبيعات والمزيد من العملاء الجدد المحتملين.

5. إنها رائعة لتحسين محركات البحث

كما ذكرنا من قبل، تعتبر العناصر المرئية أكثر “جديرة بالمشاركة” من المحتوى النصي التقليدي. إن طبيعة مخطط المعلومات الرسومي تجعل الأشخاص ينقرون عليه ويعجبون به ويشاركونه، مما يدفع Google إلى فهرسة موقع الويب الخاص بك بشكل أعلى بفضل خوارزمية “تصنيف الصفحات” من Google.

لذلك، ليس من المرجح أن يشارك الأشخاص مخطط المعلومات الخاص بك فحسب، بل إن Google يعتبره أكثر قابلية للمشاركة ومن المرجح أن يمنح صفحتك تصنيفًا أعلى.

مما يجعل اختيارك للكلمات الرئيسية والعبارات الرئيسية والأسئلة أكثر أهمية. أنت تكره أن يكون لديك أصل يحتل مرتبة عالية ولكنه يجذب النوع الخاطئ من الزائرين الجدد إلى موقع الويب الخاص بك.

جنبًا إلى جنب مع استراتيجية البحث في الموقع، فكر في بعض الاستراتيجيات خارج الموقع أيضًا. وهذا يعني التفكير في وضع العلامات والعلامة البديلة والأوصاف التعريفية وإنشاء البيانات الوصفية خلف مخطط المعلومات الخاص بك.

وهذا يضمن أنه عند نشر المحتوى الخاص بك خارج الموقع، لن يواجه Google أي مشكلة في العثور عليه وفهرسته ومنحك رصيدًا كاملاً لجذب الزوار مرة أخرى إلى صفحات موقع الويب الخاص بك.

6. إنها محمولة وسهلة التضمين

من منظور أكثر تقنية، فإن إحدى أكبر فوائد مخطط المعلومات الرسومي هو تصميمه المحمول والقابل للتضمين.

عندما تقوم بتضمين كود التضمين مع مخطط المعلومات البياني الذي قمت بتحميله أو نشره، يمكن للأشخاص الآخرين بعد ذلك مشاركة المحتوى الخاص بك بسهولة عن طريق تضمينه مباشرة في صفحات الويب الخاصة بهم. ال رسم بياني مدمج سيتم بعد ذلك الارتباط تلقائيًا بموقعك، مما يؤدي إلى جلب القراء من المواقع الأخرى إليك مباشرةً.

تأكد من أنك تعرف ما تريد منهم أن يفعلوه عند وصولهم. تعد النقرات على صفحات الويب الخاصة بك إحدى الإشارات المهمة إلى Google بأن صفحتك تقدم محتوى قيمًا. إذا كان الأشخاص يزورون صفحتك ثم يغادرونها أو يرتدونها، فأنت ترسل إشارة إلى Google بأن هذه الصفحة ذات قيمة منخفضة.

تأكد من أن لديك روابط صفحات إضافية، وعروض محتوى إضافية، ونقاط تحويل إضافية تنقل الزوار خلال رحلة المشتري الخاصة بهم، أو تؤهلهم بشكل أكبر للمبيعات، أو تحول الزوار المجهولين إلى عملاء متوقعين لفريق المبيعات.

7. من السهل تتبعها وتحليلها

أخيرًا، وليس آخرًا، من السهل تتبع وتحليل الرسوم البيانية. يتيح لك ذلك مراقبة مدى نجاح مخطط المعلومات البياني الخاص بك وتحديد ما إذا كان فعالاً أم لا. سيساعدك هذا أيضًا على بناء رؤى حول نوع المحتوى الذي يريده القراء، مما يساعد على نجاح الرسوم البيانية المستقبلية الخاصة بك.

تشبه المقاييس الرئيسية المرتبطة بالرسوم البيانية أشكال المحتوى الأخرى.

ستحتاج إلى تتبع النقرات على عبارات الحث على اتخاذ إجراء (CTA) إذا كان مخطط المعلومات مسورًا. ستحتاج إلى تتبع مرات المشاهدة للصفحات المقصودة المرتبطة ثم التحويلات على تلك الصفحة المقصودة المحددة.

يجب عليك تتبع مشاركات المحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي والنقرات المحددة على صفحتك المقصودة من مجموعة متنوعة من المصادر خارج الموقع مثل الصفحات المرجعية والمواقع الاجتماعية وأي إعلانات أو تجديد نشاط تسويقي قد تكون قيد التشغيل.

إذا كنت تقوم بإلغاء المحتوى، فاعتبر المشاهدات والتنزيلات والمشاركات بمثابة مقياس الأداء الرئيسي. إذا كنت ترغب في الحصول على خيال، يمكنك إعداد بعض تتبع وإعداد التقارير لإسناد الإيرادات لمعرفة مدى تأثير مخطط المعلومات الخاص بك في جذب العملاء المحتملين ثم ربط الإيرادات بتجربتهم مع مخطط المعلومات الخاص بك.

بشكل عام، يجب أن تتضمن استراتيجية المحتوى الخاصة بك مجموعة واسعة من تنسيقات المحتوى، ولكن يجب أن يكون مخطط المعلومات في أعلى القائمة، على افتراض أن شخصياتك مهيأة للحصول على المعلومات واستهلاكها بهذا النوع من التنسيق.