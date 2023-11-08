ستساعدك المقالة التالية: 7 نصائح حول كيف تصبح كاتبًا مستقلاً ناجحًا

يمكن أن يكون كونك كاتبًا مستقلاً طريقة مجزية ومثيرة للاهتمام لزيادة الدخل أو حتى بناء مهنة.

ولكن لكي تتعلم كيف تصبح كاتبًا مستقلاً ناجحًا، فإن الأمر يتطلب شيئًا أكثر من مجرد موقف غير رسمي ومعرفة عابرة بكيفية كتابة جملة، فأنت بحاجة أيضًا إلى معرفة كيفية التنقل في أسواق الكتابة المستقلة.

إذا كنت جادًا بشأن رغبتك في أن تصبح كاتبًا مستقلاً ناجحًا، فإليك سبع نصائح للبدء.

1. افهم دورك

باعتبارك كاتبًا مستقلاً، فإن مهمتك هي أن تكتب ما يريدك عميلك أن تكتبه.

إذا كنت تكتب لمدونتك الخاصة، أو اخترت أن تكتب كتابًا خاصًا بك، فهذا هو الوقت الذي يمكنك فيه القيام بالشيء الخاص بك. لكن الكتابة للعملاء تعني أن تفضيلاتك الشخصية يجب أن تأخذ مقعدًا خلفيًا.

أنت تؤدي بالتأكيد خدمة للتأجير ككاتب مستقل.

وعلى الرغم من أنه يمكنك التمتع ببعض الحريات الإبداعية، إلا أنه يجب أن تكون مقيدة ضمن حدود ما قام عميلك بتعيينك للقيام به.

2. لا تدع الآراء الشخصية تقف في طريقك

لكي تكون كاتبًا مستقلًا ناجحًا، كما يقول المثل، قد تضطر إلى تقبيل الكثير من الضفادع على طول الطريق.

لن تكون كل مهمة كتابية مثيرة ومثيرة للاهتمام. قد تتعارض بعض المهام مع آرائك الشخصية.

ولكن إذا تم الدفع لك لكي تكون موضوعيًا، فيجب أن تكون موضوعيًا. قد يعني هذا الكتابة عن مواضيع تتعارض مع ما تؤمن به شخصيًا.

والخبر السار هو، ككاتب مستقل، لديك خيارات. يمكنك دائمًا رفض المشاريع التي تتعارض مع قيمك.

ولكن إذا كنت ستصبح كاتبًا مستقلاً ناجحًا على المدى الطويل، فلا يمكن أن يكون هناك الكثير من حالات رفض العمل ذي الأجر الجيد.

3. قم بتوسيع القيمة المضافة الخاصة بك

مع الأخذ في الاعتبار أن معظم العملاء يستأجرون كتابًا مستقلين مع وضع هدف نهائي في الاعتبار، يجب عليك العمل على توسيع القيمة المضافة للعملاء.

على وجه التحديد، تحتاج إلى البقاء على اطلاع على اتجاهات التسويق حتى يعمل المحتوى الذي تنشئه على جذب حركة المرور، أو تحويل العملاء المحتملين، أو القيام بأي شيء آخر يأمل العميل في تحقيقه من خلال توظيفك.

إذا كنت تعتقد أنه من المقبول أن تكون كاتبًا جيدًا وتترك التسويق لشخص آخر، فربما لم تسمع عن Google أو التصنيف أو تحسين محركات البحث أيضًا.

يتمتع الكاتب المستقل الرائع أيضًا بمهارة في استراتيجيات تسويق المحتوى، وتحسين محركات البحث، والتأكد من أنه مع تغير خوارزميات Google، تتغير استراتيجية الكتابة وفقًا لذلك.

4. تعرف على كيفية الالتزام بالموعد النهائي

إذا كنت شخصًا يواجه صعوبة في دفع الفواتير في الوقت المحدد أو الحضور في المواعيد في الوقت المحدد، فسيكون من الصعب أن تكون كاتبًا مستقلاً ناجحًا.

باعتبارك كاتبًا مستقلاً، لن يأتي أحد ويغلق التلفاز ويعلن أن لديك ساعتين فقط حتى يحين موعد كتابة المقال. لن يبقيك أحد في الموعد المحدد إلا أنت. يجب أن تكون سيدًا في ضبط الوقت الخاص بك.

هناك كل أنواع الطرق لإنشاء التذكيرات. جربها واختبرها واكتشف طريقة لجعل واحدة منها على الأقل تعمل.

لأنه ككاتب مستقل، فإن يومك – وليلتك – سيكون محكومًا بالمواعيد النهائية.

5. اكتشف نظامًا ماليًا

أحد أكبر التحديات التي تواجه كونك كاتبًا مستقلاً هو التعامل مع التدفق النقدي.

قد يدفع بعض عملائك فورًا بعد التقديم (لكن القليل منهم يفعل ذلك)، وقد يدفع البعض الآخر خلال عشرة أيام وقد لا يدفع البعض الآخر إلا بعد مرور ستة أو ثمانية أسابيع طويلة.

إذا كنت تريد إبقاء الأضواء مضاءة في المنزل وعدم عيش حياة الولائم أو دورات المجاعة، فأنت بحاجة إلى اكتشاف نظام نقدي حيث يكون لديك تدفق نقدي لائق.

إن كيفية القيام بذلك سيكون متروكًا لك تمامًا، لأنه يعتمد على قاعدة عملائك وعدد المرات التي تحصل فيها على أموال. لكن اكتشاف نظام مالي لا يقل أهمية عن معرفة كيفية التهجئة عندما تكون كاتبًا مستقلاً.

6. حافظ على أدواتك آمنة

تتضمن أدواتك جهاز الكمبيوتر الخاص بك، والإنترنت، وكلمات المرور الخاصة بك، ومكتبتك المرجعية، وأقلامك، وأوراقك، وأي شيء آخر تحتاجه لإكمال العمل عالي الجودة في الوقت المناسب.

تحتاج إلى الحفاظ على هذه الأشياء آمنة. مثلما لا تسمح لأطفالك وأصدقائك بإثارة الشغب في جميع أنحاء مكتب عملك، يجب ألا تسمح لأي شخص بالاستيلاء على أدوات الكتابة أو المساحة الخاصة بك عندما تحتاج إلى العمل. يتضمن ذلك المراهقين الذين يرغبون في استخدام جهاز الكمبيوتر الخاص بك لتنزيل الأغاني أو تشغيل RuneScape أو أي شيء آخر.

اجعل أدواتك هي مجالك الخاص حتى تكون آمنة ومأمونة بالنسبة لك لممارسة عملك ككاتب مستقل.

7. كن محترفًا

أثناء سير عملك، سيكون لديك العديد من الحالات التي تحتاج فيها إلى التواصل مع العملاء. في بعض الأحيان يكون الهدف هو التعرف على مهمة الكتابة، وفي بعض الأحيان يكون توضيح التعليمات، وفي أحيان أخرى يكون قبول النقد لعملك.

لن يكون كل عميل سعيدًا بعملك طوال الوقت. قد يطلبون منك تغييرات، وقد يتهمونك بعدم إجراء الأبحاث، أو أي شيء آخر.

بغض النظر عما يقوله العميل أو كيف يقول ذلك، يجب أن تكون محترفًا.

في مواجهة النقد، يجب أن تقول شكرًا لك على الإشارة إلى أخطائك. في مواجهة الوقاحة، قم بالرد بموضوعية واسأل كيف يمكنك تحسين الأمور.

ليس من المقبول أبدًا أن تفقد أعصابك أو أن تكون ساخرًا أو غير محترم للعميل. ومن المحتمل أنه عندما يرى العميل مدى اعتدالك ومدى احترافك في التعامل مع النقد، فسوف يحترمك ويطلب منك المزيد.

ستساعدك هذه النصائح السبعة حول كيفية أن تصبح كاتبًا مستقلاً ناجحًا، ولكن ما تحتاجه حقًا هو مكان للعثور على العملاء وكسب المال.

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