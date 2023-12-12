ستساعدك المقالة التالية: 7 نصائح لتسويق المحتوى بالألعاب

يبحث مسوقو المحتوى دائمًا عن طرق جديدة للوصول إلى جمهورهم المستهدف. ولهذا السبب أصبح العديد من المسوقين مهتمين بالفعل باللعب. لا يسمح محتوى الألعاب بزيادة التفاعل مع العلامة التجارية وتقييمات أعلى لولاء العملاء فحسب، بل يسمح أيضًا لجمهورك المستهدف بتجربة جانب مختلف لم يسبق له مثيل من علامتك التجارية.

إذا لم تكن متأكدًا من كيفية عمل محتوى الألعاب، أو كيف يمكن أن يُحدث ثورة في استراتيجية المحتوى لديك، أو كيفية البدء، فابدأ بهذه النصائح السبعة.

انتظر — ما هو التلعيب؟

يسمع بعض الأشخاص أسلوب اللعب ويتخيلون على الفور لعبة لوحية أو لعبة فيديو. هذه الفكرة قريبة، لكنها ليست بالضبط ما تعنيه تقنية اللعب فيما يتعلق بتسويق المحتوى.

التلعيب هو تطبيق آليات تشبه الألعاب على الأنشطة غير المتعلقة بالألعاب (مثل تسويق المحتوى). الفكرة بسيطة – مكافأة “اللاعبين” بطريقة ما للمشاركة في نشاط يشبه اللعبة أنشأته العلامة التجارية. وهذا يناشد الجانب التنافسي للطبيعة البشرية ويؤدي إلى زيادة مشاركة العلامة التجارية والشعور الإيجابي بالعلامة التجارية.

إذا كنت بحاجة إلى مثال، فقد أنشأت Heineken مسابقة جذابة للغاية تسمى “الكراك بطولة الولايات المتحدة المفتوحة“. طلبت العلامة التجارية من اللاعبين متابعة المسابقة Instagram صفحة، وأدر هواتفهم جانبًا لرؤية صورة بانورامية للملعب، واتبع الخطوات الواردة في التسميات التوضيحية لتحقيق الفوز. كان على المشاركين اتباع الأدلة الموجودة في التسميات التوضيحية وإدخال كلمات المرور في التعليقات. ثم فاز التعليق الأول بتذكرتين لنهائي بطولة الولايات المتحدة المفتوحة للرجال. لقد كان نشاطًا بسيطًا وجذابًا وممتعًا أنشأته العلامة التجارية لخلق تجربة لا تُنسى لعملائها. بالإضافة إلى ذلك، قامت Heineken بجمع 1500 مستخدم معًا للمشاركة في اللعبة وشهدت زيادة في المتابعة بنسبة 20 بالمائة، وهو ما يعني مكافأة كبيرة.

ابدء

هناك مفهوم خاطئ شائع مفاده أن العلامات التجارية الكبرى ذات الميزانيات الكبيرة فقط هي التي يمكنها النجاح في تحويل المحتوى إلى ألعاب، ولكن هذا ليس هو الحال. تتمتع تقنية Gamification بالقدرة على العمل ضمن أي ميزانية تقريبًا، ولأي علامة تجارية، ولأي منتج أو خدمة.

إنها ببساطة مسألة التوصل إلى الفكرة الصحيحة لجمهورك المستهدف وعرضها أمامهم. فيما يلي بعض النصائح الأكثر فائدة للبدء في إضفاء طابع الألعاب على المحتوى الخاص بك:

1. ابدأ صغيرًا

إذا كانت هذه هي المرة الأولى التي تتعلم فيها عن أسلوب اللعب ولم تجرب هذه الإستراتيجية من قبل، فمن المهم أن تتخذ خطوات صغيرة. سيكون من الحكمة أن تبدأ بلعبة أو مسابقة أو مكافأة بسيطة، حتى تتمكن من البدء في تعلم كيفية عمل النظرية، وكيف يستجيب جمهورك، وأي نصائح لتحسين المحتوى الخاص بك في المستقبل.

فكر في شيء صغير يمكنك القيام به لاختبار ممارسة اللعب، مثل مكافأة المستخدمين على متابعتك Instagramأو الاشتراك في النشرة الإخبارية الخاصة بك، أو زيارة موقع الويب الخاص بك Facebook صفحة. فكر في الأمر على أنه اختبار تجريبي – ما هو الشيء البسيط الذي يمكنك القيام به لتبلل قدميك دون وضع الكثير على المحك؟

2. قم بمراجعة الأمثلة الناجحة

يعد فهم ما نجح مع العلامات التجارية الأخرى دائمًا مكانًا رائعًا للبدء. حاول قراءة بعض دراسات الحالة المختلفة التي نجح فيها أسلوب اللعب. على غرار مثال هاينكن، استخدمت العشرات من العلامات التجارية الأخرى نظرية التلعيب في استراتيجياتها التسويقية وحققت نجاحًا ساحقًا.

قبل أن تحاول استخدام التكتيك بنفسك، عليك أن تفهمه جيدًا كيف جعلتها الشركات الأخرى تعملوالمقياس الذي استخدموه، وكيف كافأوا المشاركين. حتى لو لم ينتهي بك الأمر إلى استخدام أي من الاستراتيجيات نفسها، على الأقل يمكنك دعم تكتيكاتك الخاصة بالمعلومات التي تعلمتها.

3. افهم هيكلك واجعله بسيطًا

إذا كان المحتوى مربكًا جدًا، فسوف تواجه مشكلات. لا ينبغي على المشاركين قراءة دليل مكون من عشر صفحات فقط لفهم اللعبة وكيفية مكافأتهم. قبل أن تفكر في نقل المحتوى إلى مرحلة الاختبار، تأكد من أنك وفريقك لديك فهم واضح لكيفية عمل اللعبة، وكيفية الفوز، والقواعد التي يجب اتباعها.

إذا كان عليك أن تسأل نفسك أسئلة حول كيفية اللعب، فهذا يعني أنك بحاجة إلى الاستمرار في التفكير في الهيكل. اجعل الأمور بسيطة وواضحة وسهلة المتابعة؛ وإلا فإن المشاركين سيشعرون بالارتباك وستكون معدلات التسرب مرتفعة للغاية.

4. تعرف على جمهورك المستهدف

سيؤدي تلاعب المحتوى دون فهم واضح لجمهورك المستهدف إلى بعض الأخطاء الجسيمة.

قد تلاحظ أن جمهورك غير مهتم بالمحتوى في المقام الأول وبالتالي من غير المرجح أن يتفاعل معه. ربما لا يهتمون بالمكافآت التي تقدمها ولا يشعرون بالرغبة في اللعب. أو ربما لا يكون المحتوى الخاص بك جذابًا بدرجة كافية ولم يجذب انتباههم منذ البداية.

إذا كان لديك فهم واضح لهوية جمهورك، وما الذي يثير اهتمامهم، وكيفية إثارة اهتمامهم، فسيكون من الأسهل عليك إنشاء شيء سيستمتعون به في المقام الأول.

5. احصل على حوافز واضحة

سواء أكان الأمر يتعلق بعينة منتج جديد، أو قسائم ترويجية، أو نسخة تجريبية مجانية، يجب أن تكون هناك حوافز واضحة إذا كنت تريد أن تنجح عملية اللعب مع جمهورك المستهدف.

إذا قمت بإجراء مسابقة أو محتوى يعتمد على الألعاب من قبل، فمن المفترض أن تكون لديك فكرة جيدة عما نجح وما لم ينجح. إذا كانت هذه هي المرة الأولى التي تجري فيها مسابقة، فتأكد من قياس الحوافز التي أثرت على جمهورك وتلك التي لم تؤثر.

إذا كان ما يريده الناس حقًا هو عينة من المنتج واستمررت في تقديم القسائم، فسوف تنخفض مستويات مشاركتك أكثر فأكثر. افهم الحوافز التي يهتم بها جمهورك وقدمها قبل أي شيء آخر.

6. حدد الأهداف

قبل إطلاق محتوى الألعاب الخاص بك، من المهم أن يكون لديك الوسائل اللازمة لقياس النجاح. بالنسبة للكثيرين، يمكن أن يكون هذا بسيطًا مثل تحديد بعض الأهداف الرئيسية، مثل زيادة المتابعين بنسبة 20 بالمائة أو مشاركة 1000 شخص في المسابقة.

بدون أهداف واضحة، من الصعب معرفة ما إذا كان تشغيل المحتوى المحتوي على الألعاب يستحق العناء على المدى الطويل. فكر في دمج الأدوات التحليلية لتتبع سلوكيات المشاركين، مثل المدة التي قضاها شخص ما في اللعب أو عدد المستخدمين الذين أكملوا اللعبة. إذا لم يتم الوصول إلى أهدافك أو لم تظهر المقاييس علامات إيجابية، فأنت تعلم أن الوقت قد حان لإعادة التفكير في الإستراتيجية وإجراء بعض التغييرات.

7. التطور مع التكنولوجيا

لا تخف من السماح للتكنولوجيا بتغيير إستراتيجية اللعب لديك. مع سيطرة محتوى الفيديو، تزداد شعبية الواقع المعزز (AR) والواقع الافتراضي (VR). الذكاء الاصطناعي عندما تبدأ في جمع معلومات أفضل، سيكون من الحكمة السماح لها بمساعدتك في تحسين إستراتيجية اللعب لديك.

سيسمح لك ذلك بإنشاء محتوى أكثر جاذبية وأكثر تخصيصًا وتحفيزًا لجمهورك، مما يؤدي إلى معدلات مشاركة أعلى وتسويق أكثر نجاحًا. بالإضافة إلى ذلك، إذا فشلت في التطور، سيكون هناك العشرات من المنافسين الذين لديهم شيء أكثر إثارة ليقدموه، مما يبعد اللاعبين عنك. ابق متيقظًا ولا تنس أن التكنولوجيا يمكن أن تساعد في تحسين إستراتيجية اللعب لديك على عدد من المستويات المختلفة.

لا تدع اللعب يطغى عليك! اتبع هذه النصائح وشاهد كيف يمكن لهذه الإستراتيجية الممتعة أن تبدأ في جذب عملائك تنمية عملك.