ستساعدك المقالة التالية: 70 مطالبة لكتابة المدونة لإلهام كتلة كاتب YouBeat وإنشاء محتوى رائع (لجميع المدونين ومنافذ التدوين)

هل تكافح من أجل التوصل إلى فكرة لمنشور مدونتك التالية؟ ربما كنت تحدق في شاشة فارغة بينما تحارب كتلة الكتّاب – أو تتساءل عن التخلي عن التدوين والتسويق الرقمي تمامًا. أدخل: المفضل لدي مطالبات كتابة المدونة لإعادتك إلى المسار الصحيح اليوم.

قد يكون الخروج بأفكار المدونة أمرًا صعبًا ، حتى بالنسبة للمدونين المخضرمين – على الرغم من أنني أنشأت مولدًا مجانيًا لأفكار المدونة للمساعدة في ذلك بالضبط. من وجهة نظر أكثر تقليدية ، يعد العمل مع بعض مطالبات كتابة المدونات الإبداعية طريقة رائعة لبدء الأمور – مما يمنحك الإلهام الذي تحتاجه للبدء.

سواء كنت تعمل على منشورك الأول أو المنشور رقم 100 ، فإن هذه الرسائل الكتابية ستجعلك تتدفق من إبداعاتك. لقد قسمتهم إلى فئات مختلفة: يمكنك إما اختيار المطالبات التي تناسب نوع المنشور الذي تحاول كتابته ، أو يمكنك البحث في مطالبات كتابية محددة تتعلق بمجال التدوين الخاص بك.

مع هذه المطالبات ونصائح العصف الذهني في متناول اليد ، يمكنك الحصول على العصائر الإبداعية الخاصة بك تتدفق الآن. هدفي هو أنك لن تكافح أبدًا مع كتلة الكاتب مرة أخرى. أضف أداتي المجانية للكاتب AI ، ومولد عنوان المدونة ، وأداة البحث عن الكلمات الرئيسية ، وكتابة الفقرة ، ومولد الوصف التعريفي ، وستكون مدونًا على النار.

70 موجهًا لكتابة المدونة للحصول على كتلة الكاتب السابقة

إفشاء:يرجى ملاحظة أن بعض الروابط أدناه هي روابط تابعة ، وسأربح عمولة دون أي تكلفة إضافية. اعلم أنني أوصي فقط بالمنتجات والخدمات التي استخدمتها شخصيًا وأقف وراءها. عندما تستخدم أحد الروابط التابعة لي ، فإن الشركة تعوضني ، مما يساعدني في تشغيل هذه المدونة والحفاظ على المحتوى المتعمق الخاص بي مجانًا للقراء (مثلك).

ما هي موجهات كتابة المدونة وكيف يمكنك استخدامها؟

تعد مطالبات كتابة المدونة نوعًا من موجهات الكتابة الإبداعية ، حيث تمنحك أفكارًا أو نقاط بداية لمشاركات مدونتك. حتى لا يتم الخلط بينه وبين مطالبات ChatGPT للمدونين ، يمكنك عرض مطالبات الكتابة كموضوعات أو مواضيع أو حتى تحديات لجهودك في التدوين.

لا توجد طريقة “صحيحة” لاستخدام المطالبات الكتابية للمدونين. يحب بعض الأشخاص البحث في قوائم المطالبات حتى يعثروا على شيء يتردد صداها معهم. يختار الآخرون موجهًا عشوائيًا ويبدأون في تبادل الأفكار لتلائم هذا الأمر. قد ترغب أيضًا في تعديل المطالبات أو تعديلها بحيث تكون مناسبة تمامًا لك ولمدونتك. كل شيء يسير على ما يرام – طالما أنه يعمل على جعلك تقوم بالتدوين!

هناك طريقة أخرى لتحقيق أقصى استفادة من المطالبات الكتابية وهي استخدام ChatGPT: تغذية في الموجه ومعرفة ما تأتي به خوارزمية OpenAI. يمكن لـ ChatGPT فهم اللغة الطبيعية لذلك يمكن أن تعمل هذه المطالبات بشكل جيد هناك أيضًا.

25 موجهًا لكتابة المدونة العامة للتغلب على كتلة الكاتب من أجل الخير

لنبدأ ببعض المطالبات المصممة خصيصًا لأنواع معينة من المنشورات. لقد توصلت عمدًا إلى مطالبات هنا تعمل عبر جميع أنواع منافذ التدوين المربحة المختلفة. يمكنك أيضًا تعديل هذه الأفكار قليلاً لإنشاء منشورات أقصر لمنصات التواصل الاجتماعي.

موجهات كتابة المدونة لمنشورات “كيف”

أخذ صفحة من كتابي الخاص مع أدلة مثل كيفية بدء مدونة وكسب المال ، فإن منشور “كيف” هو أحد المدونات الكلاسيكية – ومن الرائع الرجوع إليه إذا كنت تواجه صعوبة في الحصول على الإلهام. جرب بعض هذه المطالبات لتساعدك على المضي قدمًا.

علم القارئ كيفية القيام بشيء صغير وقائم على الاكتفاء الذاتي. على سبيل المثال ، إذا كتبت مدونة للوصفات ، فقد تبتكر طريقة أساسية حول “كيفية تقطيع البصل” أو حتى “كيفية تسخين الفرن بشكل صحيح”. اكتب منشورًا إرشاديًا يعالج موضوعًا كبيرًا بطريقة مباشرة ومفيدة ، مثل “كيف تكون سعيدًا” أو “كيفية جني الأموال”. هل تستخدم برنامجًا أو أداة عبر الإنترنت تتناسب مع مكانتك؟ اكتب دليلًا إرشاديًا لبدء استخدامه. اختر سؤالاً يُطرح عليك كثيرًا وأنشئ منشورًا إرشاديًا يرشد القراء عبر كل ما يحتاجون إلى معرفته. اقلبها واكتب مشاركة “كيف”. قد يكون هذا شيئًا عمليًا مثل “كيف لا تشخر” أو شيئًا أكثر إلهامًا مثل “كيف لا تهتم بما يفكر فيه الناس”.

موجهات التدوين لقوائم

عنصر أساسي آخر في عالم المدونات هو القائمة أو مشاركة القائمة. هذا النوع من المحتوى ممتع في الكتابة … كل ما تحتاجه هو مطالبة للبدء.

اكتب قائمة بكتبك المفضلة المتعلقة بمجال تخصصك. إذا كانت لديك مجموعة من المفضلات ، فاختر موضوعًا معينًا وابتكار كتب لهذا الموضوع فقط. ضع قائمة بأفضل النصائح للمبتدئين أو الوافدين الجدد في مجال تخصصك. ماذا تتمنى لو كنت تعرف عندما بدأت؟ ما هي الدروس التي تعلمتها؟ اجمع اقتباساتك المفضلة – قد تكون ملهمة ، أو مضحكة ، أو ثاقبة ، أو أي شيء تعتقد أنه سيكون له صدى لدى القراء. اكتب منشور “أهم النصائح”: ابتكر الكثير من النصائح التي يمكن للقراء وضعها موضع التنفيذ ، دون الحاجة إلى متابعتها جميعًا مرة واحدة. أنشئ منشورًا “أفضل 10” يسرد أفضل 10 عناصر من نوع ما: الأفلام ، والأشخاص ، والمدن ، والوصفات ، والمطاعم المحلية … الأمر متروك لك.

موجهات الكتابة لمنشورات التسويق التابعة

التسويق بالعمولة هو وسيلة رائعة وسهلة للمبتدئين لكسب المال من التدوين. بعض أنواع المنشورات جيدة بشكل خاص لجلب الدخل التابع (إذا كنت عضوًا في البرامج التابعة المناسبة للمدونين). فيما يلي بعض مطالبات التدوين للمساعدة:

راجع منتجًا أو خدمة تستخدمها بشكل يومي (أو شبه يومي). يمكنك أيضًا تضمين صور أو مقطع فيديو يوضح كيفية استخدامك لها. قم بتجميع قائمة بأفضل المنتجات / الخدمات في فئة معينة. هذا نوع رائع من المنشورات التي يمكنك الارتباط بها على وسائل التواصل الاجتماعي. قم بإنشاء مقارنة منتج تأخذ 2 أو 3 منتجات شائعة وتقارن بينها وجهاً لوجه. (يعمل هذا بشكل جيد مع مُحسّنات محرّكات البحث ، حيث سيبحث العديد من الأشخاص عن X مقابل Y عند السعي لاتخاذ قرار الشراء.) احتفظ بدفتر يوميات أثناء تجربة منتج أو خدمة جديدة ، وسجل رأيك فيها وكيف تتطور وجهة نظرك. يمكنك استخدام هذا كأساس لمنشور مدونة. اكتب دراسة حالة حول النتائج التي حصلت عليها من منتج أو خدمة معينة (أو مقابلة شخص آخر لدراسة حالة).

موجهات كتابة المدونة للمنشورات الملهمة

تلتزم بعض المدونات فقط بالمحتوى المعلوماتي — لكن العديد منها يحاول أيضًا إلهام القراء ، مما يشجعهم على أن يحلموا بأحلام كبيرة. ستساعدك أفكار نشر المدونة هذه في إنشاء هذا النوع من المحتوى.

اكتب عن التحدي الأكبر الذي تواجهه (المتعلق بمجال تخصصك) – وكيف تغلبت عليه أو ما تعلمته منه. لا تخف من أن تكون ضعيفًا: يحب القراء أن يروا أنك إنسان أيضًا ، وأنك ترتكب الأخطاء تمامًا كما يفعلون. فكر في قرائك الذين قد يرغبون في التخلي عن هدفهم. اكتب منشورًا موجهًا إليهم ، وشجعهم على الاستمرار. إذا كان هذا يناسب صوت التدوين الخاص بك ، فيمكنك حتى كتابة هذا كما لو كنت تكتب لهم خطابًا. شارك الحقائق والأرقام حول مدى تقدمك من حيث بدأت. إذا كتبت عن الأعمال التجارية الصغيرة ، على سبيل المثال ، يمكنك مشاركة أرقام الدخل الخاصة بك على أساس سنوي ، بحيث يمكن للقراء أن يروا كيف نما عملك ببطء في البداية ، ثم أسرع بكثير. اختر بعض الاقتباسات الملهمة التي تجدها قوية بشكل خاص واشرح ما تعنيه كل واحدة بالنسبة لك. ابدأ محادثة أو حتى تحدي القراء للمشاركة فيها. شجعهم على تحديد هدف أو تحقيق شيء محدد.

موجهات الكتابة الممتعة للكتاب المبدعين

ماذا لو لم يكن لمدونتك “مكانة” على هذا النحو؟ يكتب بعض المدونين من أجل المتعة الشخصية فقط ، أو لجمهور صغير من الأصدقاء الشخصيين ، حيث يرون في مدوناتهم شكلاً من أشكال الإبداع غير الخيالي. إذا كان الأمر كذلك ، فجرّب مطالبات نشر المدونة هذه.

اختر الصورة التي التقطتها والتي تحبها. أخبر القصة وراء الصورة – العطلة العائلية المجهدة أحيانًا ، لحظة الهدوء والسكينة ، الصداقة الطويلة الأمد ، أو أيًا كان ما قد يكون. اكتب عن هواية أو اهتمام غير معتاد لديك. اشرحها لقرائك وحاول أن توضح سبب استمتاعك بها كثيرًا. اكتب خطابًا إلى نفسك السابقة ، في عمر معين. ما هي النصيحة التي تتمنى أن تقدمها لنفسك الأصغر سنًا؟ ماذا ستقول لهم أن يفعلوا بشكل مختلف؟ خيار آخر هو كتابة خطاب إلى أو من شخصية خيالية. صِف تجمعًا عائليًا: يمكن أن يكون عيد الميلاد أو عيد الشكر نموذجيًا ، حيث تكتب عن التقاليد الخاصة ، أو يمكن أن تكون ذكرى بارزة لوقت معين ، يتم سردها في شكل قصة قصيرة. ضع قائمة ببعض الأشياء التي تشعر بالامتنان لها في حياتك حاليًا. يمكن أن تكون أشياء صغيرة أو عادية – ولكن من خلال كتابتك ، يمكنك أن توضح للقراء سبب امتلائهم بالمعنى بالنسبة لك.

45 موجهات التدوين لمنافذ المدونة الشهيرة

الآن بعد أن ألقينا نظرة على بعض مطالبات التدوين العامة ، دعنا نتعمق في مطالبات محددة حسب المكانة المتخصصة. إذا كنت تكتب في مكانة كبيرة وشعبية ، فمن المأمول أن تجد بعض المطالبات الرائعة هنا لإلهامك.

موجهات كتابة مدونة المالية

قدم نصيحتك للقراء في سن معينة (على سبيل المثال ، “نصائح مالية في الثلاثينيات من عمرك” أو “كيفية الاستفادة من أموالك في الخمسينيات من العمر”). بدلاً من ذلك ، يمكنك تقديم نصائح لمرحلة معينة من الحياة – على سبيل المثال ، “كيفية إدارة أموالك عندما تشتري للتو منزلك الأول.” قدم نصائح عملية ومشجعة حول كيفية الخروج من الديون: مشكلة كبيرة لكثير من الناس. يمكنك معالجة هذا في شكل دليل الأسئلة الشائعة (FAQ). شارك بنصيحتك بشأن الادخار: ما المبلغ الذي يجب على القراء توفيره؟ كيف يمكنهم الادخار بشكل أسرع؟ ماذا عن الادخار لمجموعة من الأهداف المختلفة بفترات زمنية مختلفة؟ اكتب عن الأخطاء المالية التي ارتكبتها وكيف تعافيت منها. اشرح بالضبط ما يجب على القراء فعله لتجنب هذه الأخطاء. قم بتغطية بعض عمليات الاحتيال الشائعة أو الممارسات الخطيرة بالمال ، مما يساعد القراء على اكتشاف العلامات الحمراء والحفاظ على أموالهم آمنة.

موجهات كتابة مدونة السفر

إذا كنت تشعر بعدم الإلهام إلى حد ما بمدونة السفر الخاصة بك ، فستعيدك مطالبات الكتابة هذه أثناء التنقل.

أخبر القراء عن المحتويات النموذجية لأمتعتك – ما هي “الأشياء التي يجب أن تحصل عليها” عندما تسافر؟ إذا كان ذلك ممكنًا ، شارك الصور ، ولا تنس استخدام الروابط التابعة أينما أمكنك ذلك. اكتب عن أسوأ رحلة قمت بها على الإطلاق ، بما في ذلك الكثير من الفكاهة. هذه طريقة رائعة لإبقائها حقيقية على مدونتك وإعلام القراء بأنك أيضًا قد حصلت على نصيبك من كوارث الإجازة. قدم نصائح حول الحصول على إجازة مناسبة للميزانية. ما هي البلدان أو المدن حيث يمكن للقراء الحصول على أقصى استفادة من أموالهم؟ ماذا عن الطرق الذكية لخفض تكاليف تذاكر الطائرة أو رحلات السفر الأخرى؟ اختر وجهة تحبها وشارك أهم الأسباب لزيارتها. ما هي المعالم السياحية أو المطاعم أو الخبرات المفضلة لديك هناك؟ كيف يمكن للقراء تحقيق أقصى استفادة من رحلة إلى ذلك المكان؟ شارك قصة ممتعة من رحلة حديثة. ما الذي برز في ذاكرتك؟ قم بالفعل برسم صورة للقارئ ، مع إعطائهم جميع التفاصيل حتى يتمكنوا من تخيل ما كانت عليه.

موجهات كتابة مدونة الأبوة والأمومة

إذا كنت تدير مدونة أم أو مدونة لأبي ، فستكون مطالبات الكتابة هذه في زقاقك.

اكتب عن “يوم في الحياة” يوضح كيف تسير الأمور في مرحلة معينة من رحلتك الأبوية ، وشارك تفاصيل حول روتين أطفالك ، والأنشطة النموذجية ، والمدرسة ، وما إلى ذلك. ضع قائمة بالأشياء التي تقلقك قبل إنجاب الأطفال والتي تبين أنها ليست مشكلة كبيرة. شارك بالنصائح للآباء الجدد ، أو أولياء الأمور في مرحلة جديدة (على سبيل المثال ، بدء الطفل في المدرسة) في شكل خطاب. تحدث عن أفضل الألعاب أو مشترياتك الأخرى. ما الذي صمد أمام اختبار الزمن؟ ما الذي لا يزال يتم استخدامه أو اللعب به بعد سنوات؟ اكتب عن بعض أكثر الأشياء المضحكة التي قالها أطفالك – أو عن بعض من أغرب المفاهيم الخاطئة (ولكن في نهاية المطاف يمكن الاعتماد عليها) لديهم.

موجهات كتابة مدونة التكنولوجيا

أنشئ قائمة بالاختصارات المفيدة لبرنامج مشهور ، مثل Excel أو Google Docs أو Notion. قم بإعداد دورة تدريبية مجانية أو دليل نهائي لبرنامج ما (مثل WordPress) ربما يقوم بتجميع الأجزاء الأخرى التي كتبتها أو ربطتها ببرامج تعليمية من قبل مدونين آخرين. سجل مقطع فيديو أو اكتب درسًا تعليميًا عن استخدام صغير ولكنه مهم للتكنولوجيا. على سبيل المثال ، إذا ركزت على التدوين ، فيمكنك شرح كيفية إنشاء وصف تعريفي لمحركات البحث. اختر موضوعًا تكنولوجيًا تم تداوله في الأخبار مؤخرًا وتناوله ، مثل الذكاء الاصطناعي أو التشغيل الآلي. اكتب عن سبب قيامك بالتبديل من أداة إلى أخرى – هذا رأي آخر في منشور “المقارنة” ولكنه يمكن أن يساعد القراء أيضًا على فهم رحلتك في مجال تخصصك.

موجهات كتابة مدونة الطعام

يعد تدوين الطعام أحد المجالات المفضلة لدي – وإليك بعض التوجيهات لإعادتك إلى الشعور بالإلهام من خلال قائمة المدونات الخاصة بك.

ضع قائمة بمجموعة من الطرق لاستخدام مكون مشترك. اختر شيئًا ربما يتركه القراء غالبًا ، أو شيئًا قد ينتهي بهم الأمر بشرائه أو الحصول عليه بكميات كبيرة (على سبيل المثال ، وفرة من الطماطم من حديقتهم). اكتب دليلاً لخضروات معينة: كيفية طهيها ، والوصفات التي تستخدمها ، وعندما تكون في الموسم ، ومدة بقائها في الثلاجة ، وما إلى ذلك. أخبر القراء عن أداة المطبخ أو الأداة الذكية المفضلة لديك. يمكنك حتى إنشاء مقطع فيديو يوضح كيفية استخدامك له. دع القراء يعرفون متى يستحق إنفاق المزيد للحصول على مكونات ذات جودة أفضل … ومتى يضيعون أموالهم فقط. اكتب عن الأطعمة الموجودة في الموسم الآن وشارك الوصفات أو الأفكار لاستخدامها (هذا النوع من المنشورات يمكنك القيام به كل ثلاثة أشهر أو حتى شهريًا).

موجهات الكتابة للتنمية الشخصية

امنح القراء صورة “قبل” و “بعد” لحياتك. ما الذي تغير في السنوات القليلة الماضية؟ ربما تكون قد سددت ديونك ، أو أصبحت أكثر إنتاجية ، أو حسنت صحتك بشكل ملحوظ. شارك أفضل النصائح “الصغيرة” التي تحدث فرقًا كبيرًا حقًا. فكر في أشياء مثل جعل المنبه بعيدًا عن متناول اليد حتى تنهض من السرير. ما الأشياء الصغيرة والسهلة التي يمكن أن تساعد جمهورك المستهدف على تحقيق تقدم كبير؟ صِف روتينك الصباحي المعتاد – واشرح سبب تضمينك للعناصر المختلفة. يمكنك أيضًا إضافة المزيد من قصتك الشخصية ، مع توضيح كيفية تغير روتينك في مراحل مختلفة من حياتك. اختر مؤثرًا شهيرًا وناقش بعض منشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي. ماذا يمكن أن يتعلم قراؤك منهم؟ أنشئ أداة أو نموذجًا أو موردًا لمساعدة القراء في تحقيق أهدافهم ، وشارك ذلك في منشور مدونة. على سبيل المثال ، قد تجعل متتبعًا للعادة قابلًا للطباعة ليتمكن القراء من تنزيله ، واستخدام المنشور الخاص بك لمناقشة العادات وكيفية استخدام المتعقب.

موجهات كتابة مدونة الأعمال

سواء كنت تدرس حول التسويق عبر الإنترنت ، أو أساسيات العمل ، أو كيفية تطوير لعبة المتابعة الخاصة بك كمؤسس لبدء التشغيل ، فإن مطالبات كتابة مدونة الأعمال هذه ستوجهك في الاتجاه الصحيح.

اكتب بصراحة عن أي إخفاقات في العمل تعرضت لها. تفشل العديد من الشركات الصغيرة ، ومن المطمئن للقراء معرفة أن الفشل بالتأكيد ليس النهاية! تعامل مع “الأمور الأولى” ، مثل إنشاء موقع الويب الأول الخاص بك ، أو تعيين أول موظف لك ، أو تشغيل حملتك التسويقية الأولى. كل هذه يمكن أن تكون تحديات رهيبة للقراء: دليل يشرح ما يجب القيام به وما يمكن توقعه سيساعد حقًا. ضع قائمة بأفضل ملفات البودكاست أو الكتب الصوتية أو غيرها من الموارد التي يمكن للقراء المشغولين الاستمتاع بالاستماع إليها. إذا كان لدى شركتك عدد من الموظفين ، ففكر في إجراء مقابلات معهم للمدونة. اسألهم عن عملهم ، وأكثر ما يستمتعون به ، وما هي النصيحة التي قد يقدمونها لقرائك. تحدث عن أهم المؤتمرات أو الأحداث التي يمكن لأصحاب الأعمال الصغيرة إلى المتوسطة زيارتها. اشرح لمن هو الأفضل لكل مؤتمر / حدث وشارك تفاصيل حول ما يمكن توقعه وكيفية تحقيق أقصى استفادة منها.

موجهات الكتابة الخاصة بالصحة واللياقة البدنية

اكتب “دليل المبتدئين” إلى جانب من جوانب الصحة واللياقة البدنية – ربما لنوع معين من التمارين ، مثل الجري ، أو إلى نوع من برامج الأكل الصحي ، مثل عد السعرات الحرارية ، أو نظام كيتو ، أو الصيام المتقطع. تحدث عن رحلتك الصحية ، بما في ذلك أي تحديات واجهتها. ما الذي ساعدك على تجاوز الأوقات الصعبة؟ اكتب عن الأخطاء الشائعة أو سوء الفهم حول جانب معين من الصحة أو اللياقة البدنية. ما الخرافات أو أنصاف الحقائق التي تجد نفسك تسمعها مرارًا وتكرارًا من القراء؟ كيف يمكنك فضح هذه؟ أنشئ مقطع فيديو يوضح تمرينًا أو أسلوبًا معينًا ، وشاركه مع القراء. يمكنك أيضًا تضمين مقاطع فيديو قصيرة متعددة في منشور مدونة واحد. شارك نصائح الصحة واللياقة لمختلف الأعمار أو مراحل الحياة. ما هي النصيحة الصحية التي تقدمها لشخص في العشرينات من عمره مقابل شخص في الستينيات من عمره؟ ماذا عن الآباء المشغولين البقاء في المنزل مقابل البالغين الذين ليس لديهم أطفال يعملون لساعات طويلة؟

موجهات كتابة مدونة لايف ستايل

يدور تدوين أسلوب الحياة حول بناء اتصال مع القراء – وستساعدك أفكار القصة الصحيحة على تمييزك عن الحشد في هذا المكان المليء بالحيوية.

أخبر القراء عن يومك المعتاد. في أي وقت تستيقظ؟ ماذا تأكل؟ ماذا تفعل من أجل العمل والمتعة؟ يحرص قراء مدونة لايف ستايل على التعرف عليك وما الذي يجعلك تدق. تحدث عن عملية الشراء الأخيرة المفضلة لديك: ما الذي أحببته منذ لحظة شرائه؟ (لا تنس الروابط والصور التابعة لها.) ما هي أنشطة الرعاية الذاتية التي تستمتع بها؟ شارك هذه مع قرائك – مرة أخرى ، لا تنس الروابط التابعة ، إذا كان ذلك مناسبًا. شارك الكتب أو الأفلام أو البرامج التلفزيونية التي كنت تستمتع بها مؤخرًا. ما أكثر شيء أحببته فيهم؟ لماذا تنصحهم لقرائك؟ أخبر القراء عن رحلة نهارية أخيرة ممتعة. إلى أين ذهبت ، مع من ذهبت ، وماذا فعلت؟

موجهات كتابة مدونة الجمال والموضة

اكتب عن إكسسواراتك المفضلة وكيف تستخدمها لتصميم ملابس مختلفة. أضف صورًا أو حتى مقطع فيديو. أنشئ دليلًا بسيطًا وأساسيًا لتقنية تجميل معينة ، مثل “5 خطوات لتحديد كحل لا تشوبه شائبة”. اجعل الأمر سهلاً وانتقل خطوة بخطوة. اختر اتجاهًا معينًا للجمال أو الموضة وأخبر القراء عن رأيك فيه. قد ترغب في استكشاف تاريخ هذا الاتجاه أو يمكنك فقط إبداء رأيك. اعرض للقراء ما يوجد في حقيبة مكياجك – أو المنتجات التي لا تغادر المنزل بدونها. (هذا منشور رائع لتحقيق أرباح من الشركاء التابعين). امنح القراء نصائح للعناية بالبشرة لمختلف الأعمار أو لأنواع البشرة المختلفة (الجافة ، الدهنية ، إلخ).

احصل على التدوين مرة أخرى: استخدم موجهات الكتابة هذه لإلهام رسالتك التالية

يمثل حظر الكتاب صراعًا لكثير من المدونين – ولا يعد الخروج بفكرة بعد فكرة أسبوعًا بعد أسبوع أمرًا سهلاً ، حتى لو كان التدوين جزءًا مهمًا من إستراتيجيتك التسويقية.

آمل أن تمنحك مطالبات كتابة المدونة الخاصة بي الإلهام الذي تحتاجه للتحرك مرة أخرى ، مهما كان مكانتك. يمكنك حتى دمج المطالبات كجزء منتظم من سير عمل التدوين الخاص بك.

بمجرد اختيارك للموجه ، لدي الكثير من المساعدة لك في كتابة المنشور وتنظيمه. تحقق من نصائحي حول كتابة منشور مدونة ودليلي لإنشاء بنية منشورات مدونة تربط القراء بكل ما تحتاج إلى معرفته.

ضع في اعتبارك أيضًا أن استخدام أدوات الكتابة الصحيحة (مثل مجموعة أدوات الذكاء الاصطناعي الخاصة بي ، RightBlogger) يمكن أن يساعد بشكل كبير في تدمير كتلة الكاتب السابق إلى الأبد.