ستساعدك المقالة التالية: 75+ أحدث إحصائيات أتمتة التسويق – معيار 2023

ما هي حالة أتمتة التسويق؟

لقد قمنا بتحديث تقريرنا الخاص بإحصائيات أتمتة التسويق بالبيانات المأخوذة من الدراسات بين عامي 2020 و 2022.

لذلك على عكس معظم منشورات المدونات الأخرى ، ستجد فقط أحدث وأحدث حقائق وإحصائيات أتمتة التسويق هنا.

سننظر في كيفية استخدام الشركات ومحترفي التسويق لأتمتة التسويق هذا العام ، واستكشاف حجم ونمو صناعة أتمتة التسويق ، والكشف عن معايير أتمتة التسويق المفيدة ، والإجابة على أسئلة مثل:

ماذا تفعل أتمتة التسويق؟

هل أتمتة التسويق مهمة؟

ما هو مستقبل أتمتة التسويق؟

ما هو متوسط ​​عائد الاستثمار لأتمتة التسويق؟

بالإضافة إلى الكثير أكثر!

مستعد؟ دعنا نقفز إليه!

إحصائيات أتمتة التسويق – اختيارات المحرر

86.1٪ من محترفي التسويق على دراية بمفهوم أتمتة التسويق.

84٪ من المسوقين الذين شملهم الاستطلاع استخدموا أتمتة التسويق بنجاح لتحقيق أولوياتهم القصوى.

ما يقرب من أربعة أخماس (72٪) أنجح الشركات تستخدم أتمتة التسويق

أتمتة التسويق هي تقنية التسويق الرقمي الأكثر فعالية بعد تسويق المحتوى وفقًا لمتخصصي التسويق العالميين.

متوسط ​​عائد الاستثمار لأتمتة التسويق هو 5.44 دولارًا أمريكيًا لكل دولار يتم إنفاقه

البريد الإلكتروني هو القناة التسويقية الآلية الأكثر شيوعًا. يستفيد 65٪ من جهات التسويق من أتمتة البريد الإلكتروني.

تتمثل أكبر فوائد أتمتة التسويق في توفير الوقت في المهام المتكررة وتسهيل اتصالات العملاء الشخصية ، وفقًا لـ 49٪ من الشركات.

HubSpot هو أشهر مزود لبرامج أتمتة التسويق ، بحصة سوقية تزيد عن 29٪.

إحصائيات استخدام أتمتة التسويق

أولاً ، لنلقِ نظرة على بعض الإحصائيات التي تسلط الضوء على عدد الشركات والمسوقين الذين يستخدمون أتمتة التسويق:

34٪ من الشركات التي شملتها الدراسة تستخدم أتمتة التسويق بدرجة محدودة.

25٪ من الشركات التي شملتها الدراسة تستخدم أتمتة التسويق على نطاق واسع.

28٪ من الشركات التي شملتها الدراسة لا تستخدمها حتى الآن ولكنها تخطط لاستخدامها في العامين المقبلين.

13٪ لا يستخدمون أتمتة التسويق على الإطلاق.

المصدر: Pedalix

نظر HubSpot أيضًا في استخدام أتمتة التسويق في تقريره الأخير ووجد أن:

التسويق هو أكبر قطاع أعمال يستخدم الأتمتة.

79٪ من الشركات تستخدم الأتمتة للتسويق ، مقارنة بـ 45٪ للمبيعات ، و 33٪ للتمويل.

26٪ ممن لا يستخدمون الأتمتة يخططون لاعتماد أتمتة التسويق قريبًا.

المصدر: HubSpot

من يستخدم أتمتة التسويق؟

ما نوع الشركات والمسوقين الذين يستخدمون أتمتة التسويق؟ إليك ما تخبرنا به البيانات عن مستخدمي أتمتة التسويق:

72٪ من الشركات الناجحة تستخدم أتمتة التسويق.

18٪ فقط من الشركات غير الناجحة تستخدم أتمتة التسويق.

المصدر: Pedalix

كما تظهر إحصائيات أتمتة التسويق هذه ، تستخدم الشركات الناجحة أتمتة التسويق للمساعدة في إنشاء العملاء المحتملين وجهود الاحتفاظ بالعملاء حوالي أربعة أضعاف الشركات غير الناجحة.

يشير هذا إلى أن مستخدمي أتمتة التسويق يكافئون بنجاح التسويق الرقمي.

يبدو أن استخدام أتمتة التسويق يرتبط أيضًا بحجم الميزانية:

81٪ من الشركات ذات الميزانيات التسويقية الكبيرة (500 ألف +) تستخدم تقنية أتمتة التسويق.

فقط 44٪ من الشركات ذات الميزانيات الصغيرة (أقل من 100 ألف) تستخدم تقنية أتمتة التسويق.

المصدر: Pedalix

يشير هذا إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة قد تعتقد أن برامج أتمتة التسويق أغلى مما هي عليه بالفعل. في الواقع ، ليس من الضروري أن تكلف الكثير لتنفيذ أتمتة التسويق. يمكنك البدء بميزانية صغيرة جدًا للتشغيل الآلي للتسويق والبناء من هناك.

لماذا نستخدم أتمتة التسويق؟

إليك سبب استخدام معظم جهات التسويق والشركات لأتمتة التسويق ، وفقًا لدراسة أجريت عام 2021:

أفاد 35 ٪ من المسوقين أن السبب الرئيسي لتنفيذ أتمتة التسويق هو تبسيط جهود التسويق والمبيعات.

يعتقد 34٪ ​​أن السبب الرئيسي هو تحسين مشاركة العملاء وتجاربهم.

30٪ يقولون أن أفضل سبب لاستخدام أتمتة التسويق هو تقليل المهام اليدوية.

يعتقد 28٪ أن السبب الرئيسي هو زيادة عدد العملاء المحتملين (28٪).

المصدر: Ascend2

ما هي فوائد التسويق الآلي؟

أجرى Pedalix دراسة في عام 2020 نظرت في رأي الشركات السويسرية في أتمتة التسويق. عندما يُسأل عن أكبر فوائد أتمتة التسويق:

قالت 49٪ من الشركات أن الميزة الرئيسية لأتمتة التسويق هي أنها توفر الوقت في المهام المتكررة وتمكن الاتصالات التسويقية الشخصية.

قال 45٪ من المشاركين أن الميزة الأكبر كانت تحسين الكفاءة والعائد على الاستثمار.

قال 39٪ أنها كانت قدرتها على توليد عملاء محتملين بجودة أعلى.

المصدر: Pedalix

تضمنت المزايا الأخرى التي تم إبرازها في الاستطلاع المزيد من العملاء المحتملين والتحويلات ، وتحسين ولاء العملاء ، وأوقات استجابة أسرع ، والمزيد من حركة المرور على الموقع ، وتعاون أسهل بين أقسام التسويق والمبيعات.

ركز استطلاع Pendalix حصريًا على الشركات السويسرية ولكن الإحصاءات في جميع أنحاء العالم ترسم صورة مماثلة:

يقول 43٪ من جهات التسويق أن أكبر فائدة من أتمتة التسويق هي تحسين تجربة العميل.

يعتقد 38٪ أن أكبر فائدة هي تمكين الموظفين من استخدام وقتهم بشكل أكثر فعالية.

يقول 35٪ إنها بيانات محسنة وعملية صنع القرار.

المصدر: Statista2

تحديات أتمتة التسويق

على الرغم من مزايا أتمتة التسويق ، لا تزال العديد من الشركات تكافح من أجل تنفيذها بشكل فعال:

لا يعتقد 54٪ من محترفي التسويق أنهم يحققون أقصى استفادة من أدوات أتمتة التسويق الخاصة بهم.

قال 20٪ فقط إنهم يستغلونها بكامل طاقتها.

المصدر: Ascend2

عندما سئلوا لماذا يعتقدون أنهم لا يستخدمون أدواتهم بشكل صحيح ، حدد المسوقون العوائق التالية:

قال 39٪ إنهم يفتقرون إلى التدريب اللازم للاستفادة الكاملة من أدوات أتمتة التسويق الخاصة بهم.

قال 32٪ إنهم لا يملكون الموارد اللازمة لإدارتها.

قال 31٪ إنهم لا يملكون الميزانية اللازمة لصيانة أدواتهم.

قال 25٪ أن المشكلة كانت عملية إعداد معقدة.

المصدر: Ascend2

نظرت دراسة مختلفة أيضًا في التحديات التي واجهتها الشركات عند تنفيذ أتمتة التسويق ، حيث حدد المستجيبون الذين شملهم الاستطلاع مشاكل مماثلة:

حدد 33٪ من الشركات التي شملتها الدراسة أن نقص الخبرة هو أكبر عقبة تمنعها من تنفيذ أتمتة التسويق (كان هذا هو العائق الأول للتبني في المسح).

قال 24٪ أن التحدي الأكبر هو عدم كفاية جودة البيانات.

قال 24٪ أن المشكلة تكمن في أنها كانت أولوية منخفضة للشركة.

قال 23٪ إنهم لا يملكون أموالًا لميزانية أتمتة التسويق.

قال 21٪ أن المشكلة تكمن في الافتقار إلى استراتيجية أتمتة تسويقية واضحة المعالم.

قال 20٪ أن أنظمتهم معقدة للغاية بحيث لا يمكنهم تنفيذ أتمتة التسويق.

المصدر: Pedalix

كيف يتم استخدام التسويق الآلي؟

فيما يلي بعض إحصائيات أتمتة التسويق التي تُظهر حالات استخدام أتمتة التسويق الأعلى ، وفقًا لمسوقين شملهم الاستطلاع.

65٪ من المسوقين يقومون بأتمتة جهودهم التسويقية عبر البريد الإلكتروني ، مما يجعل البريد الإلكتروني هو القناة التسويقية الآلية الأكثر شيوعًا. ().

يستخدم 47٪ من جهات التسويق أتمتة التسويق في إدارة وسائل التواصل الاجتماعي.

يستخدم 30٪ من محترفي التسويق أتمتة التسويق في صفحاتهم المقصودة.

يستخدم 28٪ من جهات التسويق أتمتة التسويق في الإعلانات المدفوعة.

يستخدم 25٪ من جهات التسويق أتمتة التسويق لتتبع الحملات.

يستخدم 23٪ من جهات التسويق أتمتة التسويق لإدارة المحتوى.

يستخدم 21٪ من جهات التسويق أتمتة التسويق للدردشة الحية (روبوتات الدردشة).

المصدر: Ascend2

58٪ من المسوقين يستخدمون الأتمتة لإدارة المهام.

يستخدم 42٪ من جهات التسويق التشغيل الآلي للمحتوى.

31٪ من المسوقين يستخدمون الأتمتة لروبوتات المحادثة.

المصدر: HubSpot

ما هي استراتيجيات أتمتة التسويق الأكثر فعالية؟

وفقًا للإحصاءات ، يبدو أن معظم المسوقين راضون عن استراتيجيات أتمتة التسويق الحالية:

يصنف 65٪ من جهات التسويق استراتيجية أتمتة التسويق الخاصة بهم على أنها “فعالة جدًا” أو “فعالة للغاية”.

صنف أقل من 1٪ إستراتيجية أتمتة التسويق على أنها “غير فعالة على الإطلاق”.

المصدر: HubSpot

إذن كيف يحقق هؤلاء المسوقون هذا النجاح؟ هيا نكتشف.

فيما يلي بعض الاستراتيجيات التي يستخدمها المسوقون لتضخيم فعالية جهود أتمتة التسويق ، وفقًا للبيانات:

يقول 52 ٪ من جهات التسويق أن بيانات الجودة كان لها التأثير الأكبر على نجاح أدوات أتمتة التسويق الخاصة بهم.

يقول 46 ٪ من المسوقين إن ضمان تنفيذ الأتمتة أدى إلى تضخيم نجاحهم بشكل استراتيجي.

قال 45٪ أن مواءمة أهداف المبيعات والتسويق بشكل صحيح كان له أكبر تأثير على نجاح أتمتة التسويق.

تشمل الإستراتيجيات المهمة الأخرى للاستخدام الناجح التي تم إبرازها في الاستطلاع رسم خرائط رحلة العميل (26٪) ، وتسجيل النقاط الرئيسية (18٪) ، وتحديد الشخصيات (13٪).

المصدر: Ascend2

حجم سوق برامج أتمتة التسويق

مع إدراك المزيد والمزيد من الشركات لفوائد أتمتة التسويق ، ازداد الطلب على تكنولوجيا أتمتة التسويق. إليك ما تخبرنا به أحدث إحصائيات أتمتة التسويق حول حجم السوق:

بلغت قيمة صناعة برمجيات أتمتة التسويق 3.6 مليار دولار أمريكي في عام 2020.

المصدر: Statista3

من المتوقع أن ينمو سوق برمجيات أتمتة التسويق العالمي بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ حوالي 8.15٪ بقيمة 1.43 مليار دولار أمريكي بين عامي 2022 و 2027.

معدل النمو السنوي المقدر لعام 2022 هو 7.33٪.

المصدر: MarketWatch

ما هو أفضل برنامج أتمتة التسويق؟

هل تتساءل عن أكثر منصات وأدوات أتمتة التسويق شيوعًا؟ هيا نكتشف.

تهيمن HubSpot على سوق برمجيات أتمتة التسويق. تمتلك 29.51٪ من حصة السوق ، مما يجعلها المزود الرائد لحلول أتمتة التسويق.

تأتي Adobe Experience Cloud في المرتبة الثانية بنسبة 12.11٪ من حصة السوق.

تعد Oracle Marketing Cloud (8.63٪) والحملة النشطة (8.01٪) و Salesforce Pardot (4.89٪) من رواد السوق الآخرين.

المصدر: Statista4

لكن تذكر: لمجرد أن منصة أتمتة التسويق تحظى بشعبية ، فهذا لا يعني أنها الخيار الأفضل لعملك.

هناك الكثير من حلول برامج MA ، لذا تأكد من موازنة خياراتك قبل التسرع في اتخاذ القرار. يمكنك البدء بالاطلاع على تقريرنا المتعمق عن أفضل برامج أتمتة التسويق للعثور على الأداة المناسبة لعملك!

ما هي الميزات الأكثر أهمية في برامج أتمتة التسويق؟

هناك العشرات (إن لم يكن المئات) من منصات أتمتة التسويق المتاحة للاختيار من بينها – فما الذي يجب أن تبحث عنه عند مقارنة خياراتك؟ إليك ما يعتقده معظم المسوقين:

وفقًا للمشاركين في الاستطلاع ، يعتقد 55 ٪ من المسوقين أن التكامل السهل مع مجموعة الأدوات الحالية (CRM ، وما إلى ذلك) هو أهم ميزة في نظام التشغيل الآلي للتسويق.

يعتقد 45٪ أن تسجيل النقاط الرئيسية والتأهيل القيادي هما أهم الميزات.

يعتقد 35٪ أن إنشاء المحتوى والتواصل عبر البريد الإلكتروني من أهم الميزات.

24٪ يعتقدون أن توزيع محتوى الوسائط الاجتماعية هو أهم ميزة.

المصدر: Pedalix

تكامل منصة أتمتة التسويق

كما ذكرنا أعلاه ، يعد التكامل السهل أهم ميزة يجب البحث عنها في نظام التشغيل الآلي للتسويق – ولكن ما مدى صعوبة دمج حلول الأتمتة في مجموعة أدواتك الحالية؟ هيا نكتشف.

يقول 39 ٪ من جهات التسويق أن حل أتمتة التسويق الخاص بهم متكامل إلى حد ما مع مجموعة التكنولوجيا الخاصة بهم.

29٪ يقولون أنه متكامل في الغالب.

25٪ يقولون أنها ليست متكاملة على الإطلاق.

قال 7٪ فقط أنه متكامل تمامًا.

المصدر: Ascend2

ما هي أهم مؤشرات الأداء الرئيسية لأتمتة التسويق؟

كيف تقيس نجاح جهود أتمتة التسويق الخاصة بك؟ من خلال النظر إلى مؤشرات الأداء الرئيسية الخاصة بك ، بالطبع! فيما يلي أهم مؤشرات الأداء الرئيسية لأتمتة التسويق وفقًا للإحصائيات:

يعتقد 48 ٪ من محترفي التسويق الذين شملهم الاستطلاع أن معدل التحويل هو أهم مؤشر أداء رئيسي لقياس فعالية أتمتة التسويق.

كان العملاء المحتملون المؤهلون للمبيعات (SQL) ثاني أكثر مؤشرات الأداء الرئيسية شيوعًا ، حيث قال 43٪ من المسوقين إنه المقياس الأكثر فائدة.

تشمل مؤشرات الأداء الرئيسية الأخرى الشائعة لقياس نجاح أتمتة التسويق إجمالي عدد العملاء المتوقعين (43٪) ومعدلات الفتح / النقر (31٪) والإيرادات (29٪) ورضا العملاء (27٪).

المصدر: Pedalix

عائد الاستثمار لإحصائيات أتمتة التسويق

قبل أن تستثمر في أتمتة التسويق ، ربما ترغب في معرفة نوع العوائد التي يمكن أن تتوقع رؤيتها ومتى.

إذن ، ما هو عائد الاستثمار لأتمتة التسويق؟ دعنا نلقي نظرة على بعض الإحصائيات:

توفر أتمتة التسويق عائد استثمار يبلغ 5.44 دولارًا أمريكيًا لكل دولار يتم إنفاقه على مدار السنوات الثلاث الأولى.

تسترد الشركات تكلفة استثماراتها الأولية في أتمتة التسويق في أقل من ستة أشهر ، في المتوسط.

يتم دفع عائد الاستثمار لأتمتة التسويق من خلال زيادة إنتاجية المبيعات ، وزيادة كفاءة الحملة ، وتحسين مشاركة العملاء المحتملين ، وتوفير التكاليف.

المصدر: Nucleus Research

تعمل أتمتة التسويق على زيادة إنتاجية المبيعات بنسبة 14.5٪ وتقليل النفقات العامة بنسبة 12.2٪

المصدر: معالج التدوين

إحصاءات أتمتة التسويق B2B

كيف تختلف شركات B2B عن شركات B2C عندما يتعلق الأمر بأتمتة التسويق؟ هيا نكتشف.

يعتقد 59 ٪ من محترفي التسويق بين الشركات في الولايات المتحدة أن التحليلات والتقارير القابلة للتنفيذ هي أهم ميزة عند اختيار برنامج أتمتة التسويق.

المصدر: Statista5

يقول 71 ٪ من جهات التسويق في B2B إنهم يستخدمون الأتمتة في جهود التسويق عبر البريد الإلكتروني. هذا أعلى بست نقاط مئوية من محترفي التسويق العام (B2B & B2C).

تخطط 39 ٪ من شركات B2B لتنفيذ أتمتة التسويق للمساعدة في جهود إدارة وسائل التواصل الاجتماعي في العام المقبل.

المصدر: Act-On

Note: إذا كنت ترغب في معرفة المزيد عن جانب B2B للأشياء ، تحقق من منشورنا على إحصاءات التسويق B2B.

اتجاهات أتمتة التسويق

أخيرًا ، دعنا نلقي نظرة على بعض أحدث اتجاهات أتمتة التسويق:

نما الاهتمام بالبحث عن “أتمتة التسويق” خمسة أضعاف على الأقل منذ عام 2004 ، وبلغ ذروته في شباط (فبراير) 2022.

المصدر: Google Trends1

جنوب شرق آسيا هي المنطقة الأكثر اهتمامًا بـ “أتمتة التسويق” ، وفقًا لبيانات Google Trends من السنوات الخمس الماضية. تم إدراج كل من لاوس وفيتنام وسنغافورة وماليزيا في أفضل 5 دول حسب الاهتمام بالبحث.

المصدر: Google Trends2

تستمر Chatbots في كونها اتجاهًا رئيسيًا لأتمتة التسويق. ستشمل 70٪ من تفاعلات العملاء قريبًا روبوتات محادثة أو تقنية مشابهة ، وفقًا لتوقعات شركة Gartner.

المصدر: جارتنر

مصادر إحصاءات أتمتة التسويق

إحصائيات أتمتة التسويق: الأفكار النهائية

بهذا نختتم تقريرنا حول أحدث إحصائيات وحقائق واتجاهات أتمتة التسويق.

نأمل أن تكون قد تعلمت شيئًا جديدًا وجمعت رؤى مفيدة لتوجيه استراتيجيتك للعام المقبل.

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