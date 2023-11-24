ستساعدك المقالة التالية: 8 أسباب تجعل التدريب على المبيعات استثمارًا ضروريًا

هناك الكثير من التردد في الاستثمار في تطوير المهارات والمعرفة داخل فريق المبيعات.

لهذا السبب، تتردد العديد من الشركات في الاستثمار فيها عندما يتعلق الأمر بالحصول على عوائد ذات مغزى. مع التغييرات الحالية التي تحدث مع ديناميكيات المبيعات المعقدة الحديثة بين الشركات، أصبح من الضروري بالنسبة للشركات أن تضع الحق في ذلك تدريب المبيعات والموارد التي ستمكن فرقهم من الازدهار الآن وكذلك بعد سنوات من الآن.

فيما يلي بعض الأسباب المقنعة تدريب المبيعات أنه مهم:

1. أصبح التدريب على المبيعات أكثر فعالية من حيث التكلفة من أي وقت مضى:

أحد الجوانب الإيجابية للوباء العالمي هو أن الفرق يمكنها الآن العمل عن بعد. لقد ظهر التدريب الافتراضي، بسبب تكلفته المنخفضة وفعاليته في تنمية المهارات بالمقارنة مع التدريس في الموقع، كبديل قيم للعديد من المؤسسات.

2. سيقدم فريق المبيعات الخاص بك قيمة تتجاوز خبرة المنتج:

في العديد من الصناعات، كان يُنظر إلى البائعين منذ فترة طويلة على أنهم مصدر للخبرة الفنية وليس كمستشارين يساعدون المشترين على حل المشكلات. في بيئة الشراء الرقمية اليوم، يحصل المشترون على معظم هذه المعلومات بأنفسهم، لذا عندما يتفاعلون مع البائع، فإنهم يتوقعون رؤى وقيمة إضافية بالإضافة إلى المنتج أو الخبرة الفنية.

مهارات البيع الاستشارية تعتبر حاسمة في وضع البائعين لديك كموارد قيمة تتجاوز مجرد توفير المنتج والخبرة الفنية من خلال استثمار الوقت في تلبية احتياجات العملاء أثناء هذه التفاعلات.

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3. بناء خط أساس أفضل لتنفيذ المبيعات:

بالنسبة للعديد من المؤسسات، يعتمد نوع التدريب الذي يتلقاه البائعون على وقت تعيينهم، أو الشركات التي عملوا فيها سابقًا. إن وضع نظام بيع جديد من خلال التدريب الفعال يبني خط أساس أفضل لجعل الجميع ينفذون بنفس المستوى.

4. إنشاء مفردات مبيعات مشتركة:

يساعد التدريب على منهجية المبيعات الأساسية على وضع لغة مشتركة للفريق للتواصل حول المواقف في مبيعاتهم اليومية.

سواء أكان البائعون يناقشون صفقات خطوط الأنابيب أو تدريب مديري الخطوط الأمامية على تحسين السلوكيات في هذا المجال، فإن وجود قاموس محدد للمصطلحات سيساعد في التأكد من إجراء المزيد من المحادثات بنجاح.

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5. دمج الموظفين الجدد في شركتك بسلاسة:

لقد أُثيرت ضجة كبيرة حول “الاستقالة الكبرى” التي جاءت مع جائحة كوفيد-19. ستحتاج إلى الاستفادة من هذه اللحظة، وجذب أفضل المواهب المتاحة وتعزيزها بسرعة من خلال تزويد الموظفين الجدد بالمهارات والأدوات والخبرة اللازمة للبدء في العمل.

6. التفوق على منافسيك الرقميين:

يقوم المشترون بالمزيد من الأبحاث والتقييمات الخاصة بهم عبر الإنترنت. وهذا يعني أنه إذا لم تكن شركتك في طليعة تمكين رحلة المشتري ذاتية التوجيه، فسوف تحتاج إلى التنافس ضد الشركات الأخرى التي قامت بذلك.

يكتسب البائعون الذين يتمتعون بمهارات بيع أقوى اهتمامًا وثقة من المشترين، مما يضعهم في موقف أقوى ضد المنافسة الرقمية.

7. دمج أدوات جديدة في عملية المبيعات:

توفر التطورات الحديثة في تكنولوجيا المبيعات للشركات الكثير من الفرص لتحسين الكفاءة والفعالية. ومع ذلك، قد تجد الشركات نفسها تشعر بالارتباك أو عدم التوافق مع الأدوات الجديدة التي تستخدمها بسبب ربطها بالعمليات القديمة.

من المهم أن تبذل جهدًا في توضيح كيفية استخدام فريق المبيعات لديك لهذه الأدوات الجديدة جنبًا إلى جنب مع التكنولوجيا والعمليات الحالية حتى لا يحدث أي ارتباك.

8. أتقن عملية البيع المعقدة مع العديد من صانعي القرار:

مع وجود أكثر من عشرة من صانعي القرار المشاركين في عملية الشراء، تبدأ منهجيات التدريب التقليدية على المبيعات في فقدان فعاليتها. غالبًا ما يكون من الصعب تعلم مهارات مثل التأهيل والاكتشاف وتوصيل القيمة عندما يكون هناك الكثير من الأشخاص المشاركين في هذه العملية.

إن الاستثمار في الأساليب الحديثة التي تراعي هذه الصعوبات يمكن أن يمنح فريقك ميزة ضد منافسيهم، مما سيقربهم من إبرام الصفقات مع العملاء.

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علاوة: إنها ليست تكلفة؛ إنه استثمار:

يرى بعض الناس تدريب المبيعات كمصروفات ضرورية بدلاً من الاستثمار في النمو المستمر للأعمال. والحقيقة هي أنها واحدة من أكثر الوظائف التي تعتمد على الأداء في أي مؤسسة وتتطلب عملاً مستمرًا على تحسين المهارات.