8 أسباب تجعل التوجيه مهمًا لرواد الأعمال في عام 2023

ستساعدك المقالة التالية: 8 أسباب تجعل التوجيه مهمًا لرواد الأعمال في عام 2022

يعيش رواد الأعمال حياة مثيرة، مليئة بالمكافآت والمخاطر. ومع ذلك، حتى أصحاب الأعمال يحتاجون إلى مستشارين موثوقين من وقت لآخر. هذا هو الوقت الذي يأتي فيه الإرشاد. ومن خلال التوجيه، يمكن لرواد الأعمال تعلم دروس قيمة وجعل أعمالهم أكثر نجاحًا. يمكن للإرشاد أن يساعد الشركة بعدة طرق، بدءًا من صياغة قرارات عمل معينة وحتى إنشاء شراكات جديدة.

ولكن أولا، دعونا نفهم من هو مرشد الأعمال؟

مرشد الأعمال هو شخص يتمتع بخبرة في مجال الأعمال وعلى استعداد للعمل كصديق موثوق به بهدف تقديم المشورة والمشورة من منظور جديد، والتعاون مع رائد الأعمال لمساعدة المشروع على النجاح على المدى الطويل.

وبناء على الدراسات الحديثة، 93% من رواد الأعمال الشباب شعروا بالحاجة إلى التفاعل مع المرشدين الذين كانوا هناك وفعلوا ذلك وشاهدوا كل شيء. لقد شهدت الشركات التي تم إرشادها ضعف معدل النجاح والنمو والإيرادات مقارنة بنظيراتها التي لم يتم إرشادها.

إن التأثير الذي يوفره الإرشاد للعمل التجاري واضح بناءً على البحث الذي أجرته شركة Kabbage, Inc.، والذي تشير نتائجه إلى ما يلي:

يعتقد 92% من أصحاب الأعمال الصغيرة أن المرشدين لهم تأثير مباشر على نمو أعمالهم واستمرارها.

89% من أصحاب الأعمال الصغيرة الذين ليس لديهم مرشد يتمنون لو كان لديهم مرشد. تسلط هذه الإحصائيات الضوء على أن مجتمع رواد الأعمال يحتاج إلى مرشدين يمكنهم تقديم نصائح قوية لمساعدتهم على تجاوز تلك السنوات الأولى المهتزة.

دعونا نستكشف كيف يفيد برنامج الإرشاد رجل الأعمال ومؤسسته!

1. يعمل الموجهون كملاحين

من المهم لرواد الأعمال الناشئين أن يعرفوا الطريق الصحيح الذي يجب عليهم اتباعه عندما يشرعون في رحلتهم الريادية. سر النجاح في أي عمل تجاري هو أن تتعلم قدر المستطاع عنه. إن وجود مرشد يوسع منظور رواد الأعمال، مما يجعلهم أكثر قدرة على تحليل المشكلات من وجهات نظر متعددة ويمنحهم الثقة للتعاون مع مصادر موثوقة، مما يضمن وصولك إلى وجهتك بسلاسة وأمان.

2. يمكن للموجهين تقديم وجهات نظر غير متحيزة

يلعب الموجهون دورًا محايدًا في حياتك، لذا فهم قادرون على تقديم آراء غير متحيزة حول الموضوعات التي تهمك. سواء كنت عالقًا في اختيار الخيار الأفضل لبدء مشروع تجاري أو كان لديك مجموعة متنوعة من الأفكار، فإن الموجهين هم مصدر ممتاز للمشورة. يقدم الموجهون آراء بناءً على تجاربهم السابقة التي يشعرون أنها تناسب وضعك.

3. يمكن للموجهين مساعدتك في تحديد المعالم الرئيسية

يلعب الموجهون دورًا مهمًا في مساعدة رواد الأعمال في اتخاذ خيارات تحديد الأهداف والاحتفال بالمعالم المهمة حتى يظلوا مشاركين ومتفائلين أثناء وبعد التفاعل بين المرشد والمتدرب.

4. يمكن للموجهين المساعدة في الاستثمارات

المستثمر الملائكي أو الرأسمالي المغامر هو شخص أو مجموعة تقوم بتمويل الشركات الناشئة. من المحتمل أن يتخذوا إجراءات إيجابية للاستثمار في شركتك الناشئة بمجرد أن يفهموا إمكانات فكرة عملك غير المثبتة والواعدة من خلال عيون متخصص من ذوي الخبرة في الصناعة.

5. يساعدك الموجهون على عدم إعادة اختراع العجلة

على الرغم من أنه من المتوقع عمومًا أن يعمل رواد الأعمال الشباب بشكل أكثر ذكاءً ويتخلصوا من الطرق القديمة للقيام بالأشياء، فمن المستحسن دائمًا الجمع بين الخبرات القديمة والأساليب الجديدة. يقدم الموجهون إرشادات استباقية ونصائح سليمة من أجل تحقيق المعالم في الوقت المناسب من خلال التكيف مع تقنيات العمل الذكية.

6. الموجهون يقدمون كلمات التشجيع

يمنحك الإرشاد دفعة إضافية من الثقة عندما تكون الأوقات صعبة، ويقدم الدعم وكلمات التشجيع التي تحفزك على الاستمرار في المضي قدمًا. في غياب المرشد، يمكن أن تصبح الأفكار السلبية أكثر انتشارًا، خاصة عندما تتعامل مع موضوع صعب. التشجيع يحفزك على الاستمرار رغم العقبات.

7. يمكن للموجهين وضع حدود ثابتة

يتم بناء الإرشاد الفعال على الحدود التي تحدد التوقعات الاجتماعية وتجعلك تشعر بالأمان. يضع المرشد حدودًا صحية تفيدك. يمكن للموجهين المساعدة في تحديد الأولويات، وتحديد السلوكيات غير المقبولة، وتقديم التوجيه فيما يتعلق بالموازنة بين العمل والحياة الشخصية. إنها تساعد في نشر الوعي بأية مشكلات قد تؤثر على صحتك العاطفية وتوفر حلولاً للتغلب على أي سلبيات ذات حدود.

8. يمكن للموجهين المساعدة في اتصالات الشبكات

من الشائع أن يقدم الموجهون اتصالات الشبكة الخاصة بهم إلى المتدربين. بمساعدة المرشد، يمكنك إنشاء اتصالات مهنية جديدة، مما قد يؤدي إلى فرص عمل جديدة. إذا كان معلمك يخطط لحضور مؤتمرات وندوات عمل معك، فأظهر اهتمامك بمقابلة جهات اتصال جديدة.

يعتبر التوجيه عملية متسقة – على الرغم من أنك قد لا تحتاج إلى مرشد طوال الوقت، إلا أن مجرد معرفة أنه يمكنك الوصول إلى شخص ذي خبرة في أي وقت يوفر راحة كبيرة.