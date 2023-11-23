ستساعدك المقالة التالية: 8 أفضل ممارسات بناء المجتمع من أجل مجتمعات قوية

لقد فكرت مؤخرًا في التحول إلى أداة إنتاجية جديدة في مكان العمل، وأردت أن أعرف كيف قام متخصصو التسويق الرقمي الآخرون بتسجيل ساعات المشروع في البرنامج. لذا التفتت إلى أ Facebook مجموعة الدعم للمستخدمين الجدد. وفي غضون ساعات قليلة، أجاب العديد من الأشخاص في مجال عملي على سؤالي.

هذه هي قوة المجتمع عبر الإنترنت.

الأبحاث أظهرت ذلك 76% من مستخدمي الإنترنت أن تكون جزءًا من مجتمع واحد على الأقل عبر الإنترنت. كما هو الحال مع العلامة التجارية التي تقف خلف أداة الإنتاجية الخاصة بي، يمكنك الاستفادة من هذه المجموعات لمساعدة العملاء في الإجابة على الأسئلة والتواصل مع بعضهم البعض.

ومع ذلك، عليك أن تفعل ذلك بشكل صحيح.

هذا هو ما يدور حوله هذا المقال. سنغطي ثمانية من أفضل الممارسات لبناء المجتمع عبر الإنترنت، بالإضافة إلى ثلاثة أمثلة لمجموعات ممتازة لإلهامك.

لنبدأ بـ “ماذا” و”لماذا”. المجتمعات عبر الإنترنت هي مجموعات من الأشخاص الذين يجتمعون في مساحة افتراضية مخصصة لمناقشة اهتمام أو تحدي أو هدف مشترك.

يمكن أن يساعدك إنشاء مجتمع عبر الإنترنت في:

زيادة الوعي بالعلامة التجارية بين العملاء المحتملين الجدد

اطلب تعليقات العملاء المخلصين بشأن تغييرات المنتج أو المنتجات الجديدة أو قرارات العلامة التجارية

قم بزيادة الإيرادات من خلال الاحتفاظ بالعملاء وجذب عملاء محتملين جدد (متوسط ​​عائد الاستثمار لـ المجتمعات المتقدمة عبر الإنترنت هي 7,071%)

قم بتوسيع نطاق وصولك عبر الإنترنت

زراعة سفراء العلامة التجارية

أثبت نفسك كقائد في الصناعة يمكن للأشخاص اللجوء إليه للحصول على معلومات تعليمية عالية الجودة

بالإضافة إلى ذلك، تتمتع المجتمعات عبر الإنترنت بفوائد قوية لخدمة العملاء. يمكن لأعضاء المجموعة تخفيف أعباء عمل وكلاء خدمة العملاء من خلال الإجابة على الأسئلة أو إصلاح المشكلات أو تقديم المشورة.

تعد المناقشات بين الأعضاء أيضًا أكثر فعالية للعملاء الجدد، حيث إنها بمثابة إحالة أكثر من كونها استجابة لخدمة العملاء. على سبيل المثال، تظهر الأبحاث ذلك 92% من الناس توصيات الثقة من النظراء، مقارنة بـ 37% لإعلانات محرك البحث و24% لإعلانات البانر.

أفضل الممارسات لمجتمعات قوية

يعد إنشاء مجتمع عبر الإنترنت لعلامتك التجارية أمرًا ذكيًا، ولكنه ليس سهلاً دائمًا. هناك العديد من المشكلات التي يتعين عليك مواجهتها – المعارك داخل المجموعة، والمتصيدون، والممثلون السيئون، والنضال من أجل إبقاء المجموعة “على قيد الحياة”.

فيما يلي ثمانية من أفضل الممارسات لمساعدتك في التعامل مع هذه الأمور والسيطرة على مجتمعك:

1. ضع قواعد واضحة

على الرغم من أن وضع القواعد والحدود قد يبدو مقيدًا للإبداع، إلا أنه أمر حيوي لنجاح مجتمعك عبر الإنترنت على المدى الطويل. تساعد القواعد على تعزيز بيئة ترحيبية وداعمة خالية من الجهات الفاعلة السيئة.

فيما يلي بعض القواعد القياسية التي يمكنك استخدامها في مجتمعك:

لا تعصب

لا يوجد ترويج ذاتي

قم بتوفير رابط archive.org أو outline.com لجميع المقالات الإخبارية المحمية بنظام حظر الاشتراك غير المدفوع

كن متحضرًا مع الأعضاء الآخرين

لا البريد المزعج

لا توجد مواد غير قانونية أو تشجع على أعمال غير قانونية

لا توجد مواد محمية بحقوق الطبع والنشر

قم بتمييز المحتوى الحساس باستخدام علامة NSFW (غير آمن للعمل).

وضع علامة على المحتوى المزعج

أعط أمثلة واضحة على السلوك غير المقبول عند كتابة القواعد. على سبيل المثال، إليك كيفية قيام مديري مجتمع r/CrappyDesign بتوضيح القاعدة “يجب أن تصف العناوين المحتوى وتمثله:”

بالإضافة إلى ذلك، تجنيد فريق متنوع لتشغيل مجموعتك. يعد التنوع أمرًا حيويًا لأن الأشخاص يقدمون تجارب فريدة يمكن أن تساعدك على اتخاذ قرارات أفضل. لإثبات ذلك، انظر إلى الأبحاث الصادرة عن People Management UK. وأظهرت الدراسة التي أجرتها المنظمة على 200 فريق أن الفرق المتنوعة تتخذ قرارات أفضل من الأفراد 87% من الوقت.

2. أن يكون لديك عمليات اعتدال شفافة

هل سبق لك أن كنت جزءًا من مجموعة انهارت بسبب مدير مجتمع سيء؟ وهذا ليس بالأمر غير المألوف، حيث أن الاعتدال يمكن أن يؤدي إلى إنشاء مجتمع عبر الإنترنت أو تدميره.

إن إعداد فريق الإشراف الخاص بك لتحقيق النجاح يمكن أن يساعدهم في التعامل مع المواقف الصعبة بسهولة. ويعني هذا جزئيًا وضع عقوبات واضحة حتى يعرف مديرو المجتمع الإجراء الذي يجب اتخاذه على الفور.

قم بتقسيم انتهاكات القواعد إلى فئات واضحة لتحديد العقوبات:

مخالفات تستحق الحظر الدائم

مخالفات تستحق الحظر المؤقت

مخالفات تستحق التحذير

ثم قم بإدراج الاستثناءات. هل سترفع الحظر عن المستخدمين الذين يعتذرون، أو يتراجعون عن تصريحاتهم الضارة، أو يدركون سبب خطأهم؟ لا يحتاج المشرفون إلى الاتفاق بنسبة 100%، لكنهم بحاجة إلى دعم قرارات بعضهم البعض بشأن الاستثناءات. لذا، تأكد من إشراك جميع مديري المجتمع في مناقشاتك.

بعد أن تقرر العقوبات، ابدأ ببعضها محادثات جماعية ليتعاون المشرفون عليها. تعد الدردشات الجماعية مهمة لأن المشرفين يمكنهم طلب المشورة بشأن التعامل مع الموقف والحصول على الدعم الفوري.

وأخيرًا، قم بإعداد نظام توثيق حتى تتمكن من تتبع انتهاكات القواعد. سيساعدك هذا النظام على تحديد المخالفين المتكررين الذين قد يتسللون عبر الشقوق إذا تعاملت التعديلات المختلفة مع كل انتهاك.

3. أعضاء الشاشة للقضاء على المتصيدون

لن يدخل الجميع إلى مجموعتك بنوايا سليمة. ويظهر تقرير صادر عن وزارة الشؤون الرقمية والثقافة والإعلام والرياضة في المملكة المتحدة ذلك 1% من مستخدمي الإنترنت من المملكة المتحدة تم التصيد في فترة 12 شهرًا. ويرتفع هذا الرقم إلى 5% إذا كان عمر الشخص من 16 إلى 24 عامًا.

على الرغم من أن كل حالة تصيد فريدة من نوعها، فإن العديد من المتصيدين يستهدفون مجموعات لأنهم يستطيعون الوصول إلى العديد من الأشخاص في وقت واحد (وبالتالي تعظيم تأثيرهم).

لا يمكنك منع المتصيدين بشكل كامل، ولكن يمكنك تقليل تأثيرهم عن طريق فحص الأعضاء المحتملين. على سبيل المثال، يمكنك تعيين الحد الأدنى من متطلبات الكارما لأحد المنتديات الفرعية. أو يمكنك جعل مجموعتك خاصة وطرح أسئلة التدقيق على الأعضاء المحتملين. جرب هذه الأسئلة:

لماذا تريد أن تنضم إلى هذه المجموعة؟

كيف وجدت هذه المجموعة؟

هل يمكنك تأكيد أنك قرأت القواعد وسوف تتبعها؟

بالطبع، يجب عليك أيضًا أن تفكر في ما يقوله الأشخاص من خارج مجموعتك عن علامتك التجارية حتى تتمكن من اتخاذ الإجراءات اللازمة إذا كان شخص ما يخطط لمهاجمتك. هذا هو المكان الذي توجد فيه أدوات الاستماع الاجتماعي (التي تسمى أحيانًا “أدوات مراقبة وسائل الإعلام”) تعال. تعمل هذه الأدوات على تجميع منشورات وسائل التواصل الاجتماعي، والمراجعات، والمقالات الإخبارية، ومنشورات المدونات، والمحتويات الأخرى عبر الإنترنت التي تشير إليك، حتى تتمكن من مراجعتها بسرعة واكتشاف الجهات الفاعلة السيئة.

4. حدد منصة استضافة تتماشى مع أعضائك

لن تنطلق مجموعتك أبدًا إذا لم تقم باستضافتها على منصة التواصل الاجتماعي التي يحبها الأعضاء المحتملون. لذلك، عند اختيار منصة مجتمعك الخاصة، اسأل أعضاء جمهورك المستهدف عن المنصة التي يفضلونها.

فيما يلي بعض المنصات التي قد يوصون بها:

Facebook مجموعات

رديت subreddits

قنوات الركود

مجموعات برقية

مجموعات الخلاف

مجموعات كورا

مجموعات الواتساب

تمنحك هذه الأنظمة الأساسية مجتمعًا على طراز المنتدى مصممًا للمشاركات القصيرة أو رسائل الدردشة. ومع ذلك، لا يزال من الممكن نشر محتوى طويل إذا كان هذا هو هدفك. ببساطة ابدا مدونة أو قاعدة معرفية وربط منشوراتك داخل المجموعة. يمكنك أن تفعل الشيء نفسه مع مقاطع الفيديو، ما عليك سوى تحميلها على YouTube وشارك الرابط.

5. استخدم ملف تعريف المجموعة بحكمة

الملف التعريفي لمجموعتك هو أول ما يراه الأعضاء المحتملون عندما يفكرون في الانضمام إلى مجموعتك. وبطبيعة الحال، يجب عليك استخدامه لصالحك لكسب أعضاء جدد وتعزيز أدائك في نتائج محرك البحث.

إليك بعض الأشياء التي يمكنك إضافتها إلى ملفك الشخصي:

بيان مهمة للمجموعة

وصف لنوع المشاركات المسموح بها في المجموعة

لمن المجموعة

علامات جغرافية إذا كانت علامتك التجارية تريد جمهورًا محليًا

روابط إلى موقع الويب الخاص بك أو ملفات تعريف الوسائط الاجتماعية الأخرى

البريد الإلكتروني لنشاطك التجاري ورقم الهاتف

بالإضافة إلى ذلك، حدد ملفك الشخصي وصور الغلاف بعناية. تحتاج إلى تحديد صور عالية الجودة تلتزم بمتطلبات حجم الصورة لمنصة مجتمعك. لا تختر صورًا عشوائية أيضًا – استخدم شعار علامتك التجارية وألوانها وأسلوبها لتحديد ملكيتك للمجموعة.

للحصول على مثال لملف تعريف جماعي مصمم جيدًا، قم بمراجعة Gals Who Sweat Facebook مجموعة. الملف التعريفي للمجموعة غني بالمعلومات ومهني ويخبر الأعضاء الجدد بما يمكن توقعه إذا انضموا.

6. استهدف نسبة مشاركة تبلغ 10%

عندما يبدأ المسوقون الرقميون وأصحاب العلامات التجارية مجتمعًا عبر الإنترنت، فإنهم غالبًا ما يطرحون سؤالًا رئيسيًا واحدًا: “كيف أعرف ما إذا كان مجتمعي عبر الإنترنت ناجحًا؟” ثم، في محاولة لكسب استحسان كل عضو، يقومون بنشر أشياء عالية الصوت ومبالغ فيها عدة مرات في اليوم.

وهذا خطأ، حيث أن العديد من أعضاء مجموعتك يفضلون التربص. احترم ذلك واهدف إلى تحقيق معدل مشاركة بنسبة 10% من خلال استراتيجيات المشاركة الدقيقة.

تمنح الاستراتيجيات الدقيقة الأشخاص محتوى مثيرًا للقراءة، ولكنها لا تبدو “باعثة للمبيعات”. فيما يلي بعض الاستراتيجيات التي يمكنك تجربتها:

السماح للمستخدمين بنشر الأسئلة أو طرح الأفكار أو الصراخ (المعروف أيضًا باسم “المحتوى الذي ينشئه المستخدم (UGC)”)

نشر استطلاعات الرأي أو الاختبارات

إنشاء منشورات أسبوعية مثل منشور دردشة يوم الجمعة أو منشور يوم الاثنين

نشر فيديوهات قصيرة

استضافة المسابقات أو الهدايا

إنشاء مجلة رقمية ليقرأها الناس

ستعمل تقنيات البيع المبسط هذه على تعزيز مجتمعك على المدى الطويل، مما يزيد من مدى مجموعتك.

7. انتبه إلى مجموعتك “الأساسية”.

كما ذكر في “6. الهدف هو الوصول إلى نسبة مشاركة 10%”. سيكون بعض أعضائك أكثر حماسًا من الآخرين. هؤلاء الأعضاء هم مجموعتك “الأساسية”، وهم الأشخاص الذين يجب عليك التركيز عليهم أكثر من غيرهم.

يُطلق على هذا أحيانًا اسم “مبدأ باريتو” أو “قاعدة 80/20” نسبة إلى الاقتصادي الإيطالي فيلفريدو باريتو. لاحظ باريتو أن معظم النتائج تأتي من مصادر “قليلة حيوية”.

إن مبدأ باريتو ليس قاعدة صارمة وسريعة، بل هو نظرية يجب عليك مراعاتها عند تنمية مجموعتك. من الأفضل الحفاظ على مجموعتك الأساسية بدلاً من التركيز على العملاء المحتملين الجدد، حيث أن أعضاء المجتمع الأساسيين سيحيلون الآخرين طالما أنهم سعداء.

لا تقلق، فأنت لا تحتاج إلى جذب جمهورك الأساسي من خلال الإيماءات الكبيرة.

الأشياء الصغيرة مثل التعليق على منشوراتهم بسرعة والإجابة على أسئلتهم وقول “شكرًا لك” بانتظام ستعزز العلاقة. بالإضافة إلى ذلك، اطلب تعليقات من المدافعين عن علامتك التجارية واضبط المجموعة حسب أذواقهم.

8. اكتشف ما يحفز أفراد المجتمع

أخيرًا، راقب مجموعتك بعناية لمعرفة ما الذي يحفز أعضاء المجتمع على النشر والتعليق والمشاركة. تعد زيادة مشاركة المجموعة أمرًا حيويًا في الحفاظ على الأعضاء وجذب أعضاء جدد، حيث يرغب الأشخاص في الانضمام إلى المجتمعات الجذابة، وليس المملة.

تختلف كل مجموعة عن الأخرى، لذلك سيتطلب الأمر التجربة والخطأ. اختبر العديد من أنواع المنشورات واكتشف ما يناسبك من خلال قياس مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) مثل عدد المشاهدات والانطباعات الإيجابية والتعليقات والمشاركات.

بالإضافة إلى ذلك، فكر في كيفية تطوير الصداقات بين الأعضاء. تظهر الأبحاث من مؤشر الويب العالمي ذلك 66% من أعضاء مجتمع الإنترنت انضم للتواصل مع الأشخاص الذين يشاركونهم اهتماماتهم.

المجتمعات التي يجب أن تستلهم منها

الأبحاث أظهرت ذلك 61% من المستهلكين نعتقد أن المحتوى الجذاب الذي لا يُنسى والشخصية المميزة تجعل العلامات التجارية تبرز على وسائل التواصل الاجتماعي. سيغطي هذا القسم ثلاث مجموعات تتم إدارتها بشكل جيد للإلهام حول بناء مجتمع يلبي هذه المعايير.

نادي نيويورك تايمز للبودكاست

أنشأته صحيفة نيويورك تايمز في عام 2017، نادي نيويورك تايمز للبودكاست Facebook تستضيف المجموعة مناقشات البودكاست الكبيرة والصغيرة. تضم المجموعة حاليًا أكثر من 37400 عضوًا ويبلغ متوسطها ثلاث مشاركات يوميًا.

إليك ما تفعله هذه المجموعة بشكل جيد:

من السهل العثور على المجموعة

المشرفون يحكمون بعناية

تركز المجموعة بشكل صارم على موضوع ما (البودكاست)

محتوى المجموعة متنوع وجذاب

الكتلة الراحة الثرثرة وBST

Nugget Comfort Chatter & BST (الشراء والمبادلة والبيع) هي مجموعة يديرها العملاء لمحبي أريكة الأطفال Nugget. تضم المجموعة أكثر من 83000 عضو وتنشر 22 مشاركة يوميًا في المتوسط.

إليك ما تفعله هذه المجموعة بشكل جيد:

يتمتع الأشخاص بحرية إنشاء أنواع عديدة من المشاركات

القواعد واضحة وموضحة بشكل جيد

يتم الترحيب بأعضاء المجتمع الجدد ترحيبًا حارًا

يتمتع المجتمع بحراسة جيدة ضد المتصيدين (لأنه خاص ويستخدمون أسئلة الفحص)

نادي المهنة

يدير نادي التوظيف البروفيسور هيذر أوستن، وهو عبارة عن مجتمع للباحثين عن عمل والقائمين بالتوظيف لمناقشة ممارسات التوظيف والسير الذاتية والمهارات والتطوير المهني. تضم المجموعة أكثر من 12000 عضو ويبلغ متوسطها خمس مشاركات يوميًا.

إليك ما تفعله هذه المجموعة بشكل جيد:

يشجع المشرفون المشاركات من المستخدمين الأساسيين

القواعد مفصلة وواضحة للغاية

ينتج البروفيسور أوستن مواد تكميلية وبرامج مجتمعية للمجموعة

يمكن أن يؤدي إنشاء مجتمع عبر الإنترنت إلى زيادة إيراداتك وتعزيز العلاقات مع العملاء وتعزيز التواجد الرقمي لعلامتك التجارية. ومع ذلك، فإن إتقان إدارة المجتمع ليس بالأمر السهل دائمًا.

لكي تكون مدير مجتمع جيدًا، تحتاج إلى قواعد واضحة، وفحص الأعضاء، وممارسات الإشراف الجيدة. الاتجاه أمر حيوي أيضا. قبل أن تبدأ مجتمعك الخاص عبر الإنترنت، اسأل نفسك، “ما الذي نحاول تحقيقه؟” إن معرفة “لماذا” سيساعدك على اتخاذ قرارات إدارة المجموعة.

وبالطبع، لا تنس أن تكون مبدعًا وتستمتع.