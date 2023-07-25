ستساعدك المقالة التالية: 8 طرق حقيقية تكسب 100 دولار في اليوم مع PayPal – طرق مجانية وسريعة للتجربة

كنت أقرأ سلسلة رسائل في المنتدى في ذلك اليوم حيث كان أحدهم يسأل عن كيفية ربح 100 دولار يوميًا باستخدام PayPal.

وبعد إجراء بعض الأبحاث حول هذا الموضوع ، يبدو أن هناك العديد من الأشخاص الآخرين يطرحون نفس السؤال.

عندما تفكر في الأمر ، يكون الأمر منطقيًا نوعًا ما.

بعد كل ذلك، يعد PayPal أحد أشهر أنظمة معالجة الدفع عبر الإنترنت في العالم ومتاح في أكثر من 200 دولة!

لذلك ، سننظر اليوم في بعض أكثر الطرق فعالية لكسب 100 دولار يوميًا باستخدام PayPal.

يمكن عمل كل هذه الأفكار من أجلها ، وقد تتمكن من كسب أكثر من 100 دولار في يوم عمل واحد إذا كنت محظوظًا بعض الشيء / حسنت مهاراتك بمرور الوقت!

دعنا نذهب اليها!

كيف تكسب 100 دولار في اليوم مع PayPal الآن

ملاحظة سريعة واحدة حول كسب المال باستخدام PayPal.

لقد رأيت الكثير من الأدلة تذكر أشياء مثل:

في حين أن هذه طرق ممتعة وسهلة لكسب أموال إضافية ، لا أعتقد أن لديهم القدرة على جني 100 دولار في اليوم على PayPal.

إذا كنت تريد ضمان 100 دولار في اليوم ، أعتقد أن العملية أصعب من مجرد تنزيل بعض التطبيقات.

ومع ذلك ، فإن المكافآت تستحق العناء إذا كنت ترغب في العمل! 🙂

1. الكتابة لحسابهم الخاص

عندما يتعلق الأمر بجني الأموال عبر الإنترنت ، أشعر أنه يتعين علي دائمًا ذكر الكتابة المستقلة.

الكتابة هي مصدر الدخل الرئيسي الآن بعد أن تركت وظيفتي اليومية للكتابة والتدوين. على المدونات والكتابة المستقلة تطحن مرة أخرى في فلوريدا!

واسمحوا لي أن أخبركم ، من الممكن بالتأكيد ربح 100 دولار في اليوم من الكتابة إذا كنت تعمل في طريقك للوصول إلى عدد كافٍ من العملاء.

انظر ، الشيء في الكتابة المستقلة هو أن الكتاب عادة ما يتم الدفع لهم مقابل كل كلمة.

في ما يلي بعض الأسعار التي جربتها بنفسي / أعرف عنها من أصدقائي الكتابيين وما يتطلبه الأمر للوصول إلى 100 دولار في اليوم:

مبتدئ (0.03 دولار إلى 0.07 دولار لكل كلمة) – بهذا المعدل ، سيتعين عليك كتابة ما يقرب من 1450 إلى 3300 كلمة لكسب 100 دولار في اليوم.

– بهذا المعدل ، سيتعين عليك كتابة ما يقرب من 1450 إلى 3300 كلمة لكسب 100 دولار في اليوم. متوسط (0.07 دولار إلى 0.15 دولار لكل كلمة) – بهذا المعدل ، يجب أن تكتب حوالي 670 إلى 1450 لربح 100 دولار في اليوم.

– بهذا المعدل ، يجب أن تكتب حوالي 670 إلى 1450 لربح 100 دولار في اليوم. متقدم (0.15 دولار إلى 0.50 دولار + لكل كلمة) – بهذا المعدل ، سيكون عليك فقط كتابة حوالي 200 كلمة إلى 670 كلمة لربح 100 دولار في اليوم.

إليك نظرة أخرى على بعض معدلات الكتابة المستقلة بناءً على الخبرة.

الآن ، عندما بدأت الكتابة المستقلة ، كنت أكسب 0.07 دولار لكل كلمة لمعظم عقدي.

لدي الآن بعض في 0.15 دولار إلى 0.25 دولار لكل نطاق للكلمة، ويدفع لي الكثير من عملائي من خلال PayPal. هذا يعني أنه يمكنني عادةً كسب 100 دولار يوميًا باستخدام PayPal إذا أمضيت معظم صباحي في كتابة مقال.

أفضل جزء هو أنك لست بحاجة إلى إنفاق المال لكسب المال ككاتب.

اقتراحي هو أن تبدأ من خلال الكتابة على Medium لإنشاء محفظة ومن ثم تقديم المدونين والمنشورات لخدماتك.

في النهاية ، يستغرق الأمر وقتًا لتنمية قاعدة عملائك ومعدلاتك لزيادة أرباحك بالساعة.

ومع ذلك ، حتى مع معدلات المبتدئين أو الكتابة لمطاحن المحتوى ، أعتقد أنه يمكنك كسب 100 دولار يوميًا باستخدام PayPal إذا كنت تكتب بعدد مناسب من WPM.

نصيحة محترف: احصل على المخطط الدقيق الذي اعتدت أن أذهب إليه من 0 دولار إلى 100000 دولار + في كتابة الدخل من خلال الدورة التدريبية الجديدة ، الكتابة لحسابهم الخاص من أجل الحرية!

2. رديت للتأجير

Reddit هو منتدى شائع على نطاق واسع وأنا متأكد من أنك سمعت به.

ومع ذلك ، هل تعلم أنه يمكنك أيضًا كسب المال على Reddit؟

Reddit For Hire ، أو r / ForHire ، هو منتدى فرعي حيث يمكن لـ Redditors نشر عروض العمل أو تقديم خدماتهم مقابل الدفع عبر الإنترنت.

نظرًا لأن هذا هو Reddit ، يعتمد العديد من المستخدمين بشكل طبيعي على PayPal لمعالجة الدفع وقبوله ، لذا فأنت تبحث عن طريقة أخرى فعالة لكسب المال من PayPal.

الآن ، فيما يتعلق بالوظائف التي يمكنك توقع العثور عليها في r / ForHire ، تشمل الأنواع الشائعة من العربات ما يلي:

برمجة العربات.

أعمال التصميم الجرافيكي.

ادخال بيانات.

كتابة المحتوى.

مقال / تعليمات المدرسة.

النسخ.

ترجمة.

هناك نسبة 2: 1 تقريبًا من الأشخاص الذين يبحثون عن عمل مقابل التوظيف في تجربتي ، ويحتاج حساب Reddit الخاص بك إلى بعض العمر والكرمة للنشر.

ومع ذلك ، فإن البحث السريع عن وظائف بقيمة 100 دولار يظهر لك أن الأشخاص يدفعون هذا المبلغ أو أكثر مقابل وظائف معينة:

الطريقة الأكثر فاعلية للبحث هي البحث ببساطة عن [Hiring] عندما تكون في r / ForHire لأن هذه هي الطريقة التي يجب تمييز فرص العمل بها.

مرة أخرى ، يعتمد عدد العربات التي تجدها وإمكانية كسبها على مكانتك.

ومع ذلك ، إذا كنت ترغب في جني 100 دولار يوميًا على PayPal ولا تمانع في إكمال الوظائف الفردية على Reddit ، أقترح الانضمام إلى r / ForHire ومتابعة الوظيفة.

قراءة إضافية – أكثر من 20 وظيفة تدفع 5000 دولار شهريًا.

3. الدراسات البحثية

كما ذكرت ، يقول الكثير من المدونين أنه يمكنك استخدام مواقع الويب الخاصة بالمهام الصغيرة مثل Survey Junkie لكسب 100 دولار في اليوم.

في حين أن هذه الأنواع من التطبيقات ومواقع الويب هي طريقة سريعة لكسب بعض المال ، في الواقع ، لا يمكنك كسب 100 دولار يوميًا معهم (أو حتى جني 50 دولارًا في اليوم ، كما أقول).

ومع ذلك ، استثناء واحد هو عالم دراسات بحثية مدفوعة.

مع مواقع الويب مثل Prolific and Respondent ، يمكنك أحيانًا العثور على استطلاعات طبية واستطلاعات رأي للمستهلكين تدفع 100 دولار لبضع ساعات من وقتك.

المستجيب مربح بشكل خاص ، بل إنه يعلن أنه يمكنك ذلك تكسب ما يزيد عن 150 دولارًا في الساعة لوقتك.

غزير هو صبي مختلف ويتطلب الحد الأدنى لسعر الساعة 6.50 دولارات، على الرغم من أنه يمكنك أحيانًا العثور على دراسات ذات رواتب أعلى على موقع الويب إذا كنت محظوظًا.

تلعب التركيبة السكانية والحياة المهنية دورًا هنا أيضًا لأن الباحثين يهتمون عادةً بالاستماع إلى مجموعة محددة جدًا من الأشخاص.

في النهاية ، نصيحتي هي التقديم على كل من Prolific و Respondent وإنشاء ملفات تعريف لكلا الشركتين.

إذا كانت دراسة بحثية مدفوعة الأجر تتطابق مع ملفك الشخصي ، فسوف يرسلون لك الفرصة عبر البريد الإلكتروني.

من يدري ، قد تكون قادرًا على الحصول على 100 دولار بسهولة مرة واحدة في القمر الأزرق ، وتدفع كلتا الشركتين من خلال PayPal!

قراءة إضافية – مراجعة غزيرة – هل هذه الشركة شرعية؟

4. التدوين

الآن ، أعرف ما تفكر فيه: “لا يمكنك جني 100 دولار يوميًا مع ضمان التدوين” أو “يتطلب التدوين الكثير من المال للبدء”.

وعلى الرغم من أنني أوافق على أن التدوين ليس بالضرورة دخلاً مضمونًا ويكلف بعض المال للبدء ، أعتقد أنه استراتيجية طويلة الأجل قابلة للتطبيق بشكل لا يصدق لكسب 100 دولار يوميًا عبر الإنترنت مجانًا.

دعني أشرح.

ربح موقع Online World 22000 دولار أمريكي في عام 2020 ، أي ما يقرب من 28000 دولار كندي (حيث أعيش) ، أو 76 دولارًا أمريكيًا في اليوم.

ولكن إذا تقدمنا ​​بسرعة أكثر قليلاً ، فإن This Online World الآن يكسب 400 دولار في اليوم ، وهذا فقط من Mediavine وحده!

عندما أحسب الدخل التابع ، فقد كانت هناك أيام تجني فيها This Online World 1000 دولار في اليوم ، وتكسب المدونة ما يقرب من 20000 دولار شهريًا في هذه المرحلة.

بالنسبة إلى السياق ، إنها سنتي الثالثة في التدوين ، لكنني أعرف الكثير من المدونين الآخرين الذين يكسبون بشكل روتيني 100 دولار في اليوم أو أكثر من مدونتهم.

وعلى الرغم من أنه قد يفاجئك ، إلا أن العديد من برامج التدوين وشبكات الإعلانات يمكنها الدفع لك من خلال PayPal.

بالإضافة إلى ذلك ، هناك العديد من الطرق لكسب المال من التدوين ، بما في ذلك:

عرض الإعلانات مع شركات مثل Monumetric و Mediavine.

التسويق بالتبعية.

التسويق عبر البريد الإلكتروني.

بيع المنشورات الدعائية.

بيع المنتجات الخاصة بك أو التنزيلات الرقمية.

من حيث النفقات ، لا يجب أن تكون المدونة مصدرًا للمال أيضًا.

في الواقع ، يمكنك بدء مدونتك الخاصة بموضوع تدوين مجاني أو رخيص واستضافة SiteGround بأسعار معقولة مقابل حوالي 7 دولارات شهريًا.

أنا واثق من أنك إذا تعلمت أساسيات مُحسّنات محرّكات البحث ، وكتبت محتوى قيمًا ، واخترت منصة وسائط اجتماعية واحدة للتركيز عليها ، فستتمكن من كسب المال من التدوين.

في النهاية ، هذه واحدة من أبطأ الطرق لكسب المال عبر الإنترنت.

ولكن ، إذا كنت تحب الكتابة وترغب في تطوير أحد الأصول ، أعتقد أن التدوين هو السبيل للذهاب!

5. بيع الأشياء على الإنترنت

إذا كنت في حالة مزاجية للقيام ببعض عمليات التنظيف في الربيع ، فيمكنك استخدام التطبيقات لبيع الأشياء لكسب بعض المال السريع عبر الإنترنت.

الفكرة هنا بسيطة للغاية: ابحث عن أشياء في منزلك لم تعد تستخدمها ، وقم بإدراجها على الإنترنت ، وابحث عن مشترين لتحقيق دخل إضافي.

تتضمن بعض تطبيقات البيع ومواقع الويب الشائعة التي يمكنك تجربتها ما يلي:

eBay – أحد أشهر الأسواق عبر الإنترنت للبائعين.

Poshmark – رائع لبيع الملابس والإكسسوارات وحقائب اليد والأحذية.

Decluttr – طريقة سهلة لبيع الهواتف القديمة والإلكترونيات وأقراص DVD وألعاب الفيديو و Lego مقابل PayPal cash.

Facebook السوق – يعد هذا أحد أسهل الخيارات إذا كنت تفضل البيع المحلي نقدًا بدلاً من PayPal.

Mercari – يعد هذا أحد أسهل التطبيقات مبيعًا ويتيح لك بيع كل شيء من الأثاث إلى الملابس.

SidelineSwap – إحدى أفضل الطرق لبيع الملابس والمعدات الرياضية المستعملة عبر الإنترنت.

إجمالي المبيعات التي شاركها بائع Poshmark على Reddit … مجنون جدًا!

تدفع لك جميع هذه المنصات تقريبًا من خلال PayPal أو الإيداع المباشر ، وتتم معالجة المدفوعات بسرعة نسبيًا.

بالطبع ، هذا ليس بالضرورة مبلغًا ثابتًا قدره 100 دولار في اليوم لأنك ستنفد من الأشياء لبيعها في النهاية.

لتعويض ذلك ، تفكر في بدء عمل تجاري متقلب ومصدر منتجات من مبيعات المرآب وتجار التجزئة بأسعار مخفضة وأسواق السلع المستعملة لبيعها عبر الإنترنت.

يمتلك صديقي ناثان نشاطًا تجاريًا متقلبًا على موقع eBay ، وهو قادر على جني بضع مئات من الدولارات شهريًا من الأرباح لجهوده.

قراءة إضافية – هل من الأفضل البيع على Mercari أو eBay؟

6. العربات الأخرى لحسابهم الخاص

الكتابة بالقطعة هي مصدر الدخل الذي أستخدمه في العمل الحر.

ومع ذلك ، إذا كنت لا تحب الكتابة أو لديك مهارات أخرى ، فمن الواضح أنك لست بحاجة إلى الاعتماد على الكتابة للحصول على دخلك.

في الواقع ، تتمتع الكثير من الصناعات المستقلة بإمكانية الحصول على أجر بالساعة 100 دولار يوميًا من خلال PayPal.

تتضمن بعض العربات الشعبية والمربحة التي تعمل لحسابها الخاص:

برمجة.

عمل مساعد افتراضي.

التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو الإعلانات المدفوعة.

التصميم الجرافيكي أو تصميم الويب.

التدريس عبر الإنترنت.

تطوير التطبيق.

ضمان الجودة واختبار الموقع.

بإذن من Clockify.me – متوسط ​​أرباح العامل المستقل بالساعة حسب المجال.

الآن ، لا توجد طريقة صحيحة للدخول في هذه الأنواع من العربات المستقلة.

بالإضافة إلى ذلك ، ستحتاج إلى المهارات اللازمة لبناء محفظة ، وعادةً ما يستغرق الأمر وقتًا (وممارسة) لتقديم العروض والعملاء على المدى الطويل.

ومع ذلك ، فإن إحدى نقاط البداية الجيدة هي استخدام لوحات الوظائف البعيدة للبحث عن عمل.

أنا شخصياً استخدمت UpWork لكسب المال هذا العام ، وبينما لا تدفع UpWork من خلال PayPal ، فإن الكثير من الأسواق المستقلة المماثلة تفعل ذلك.

بدلاً من ذلك ، يمكنك التفاوض مع العملاء مباشرةً وطلب فقط الحصول على أموال من خلال PayPal مقابل العمل الذي تكمله.

بشكل عام ، يعد العمل الحر أحد أفضل الطرق لكسب المال بسرعة ، ويسعد معظم العملاء أن يدفعوا لك نقدًا من PayPal مقابل جهودك.

7. التدريب عبر الإنترنت

إذا كنت خبيرًا في شيء ما ولديك أوراق اعتماد لدعمه ، فإن التدريب عبر الإنترنت هو فكرة أخرى قابلة للتطبيق.

منحت ، هذه مساحة مشبعة ، وتحتاج حقًا إلى معرفة ما تتحدث عنه ولديك نوع من الجمهور الحالي لعرض خدماتك عليه.

ومع ذلك ، بصفتي مدونًا ، أعرف العديد من الأشخاص الذين يكسبون المال من تدريب الأشخاص في مجالات مثل:

ادارة مالية.

كيف تدير مدونة أو عمل تجاري عبر الإنترنت.

تسويق وسائل الاعلام الاجتماعية.

التدريب على الإعلانات المدفوعة.

تدريب اللياقة.

بالطبع ، هناك أيضًا مجالات تدريب أخرى مثل التطوير الشخصي ، ومدربين الحياة ، ومرشدي الأعمال … تحصل على الفكرة. مثال على صفحة خطة تدريب من Rob Lipsett ، أحد مستخدمي YouTube للياقة البدنية الذي اتبعته لفترة من الوقت.

وعلى الرغم من أنني شخصياً لا أحب مجالات التدريب المختلفة ، فليس هناك من ينكر أن الكثير من الناس على استعداد للدفع مقابل مساعدة الخبراء.

إذا كنت مهتمًا بالتدريب ، فإن نصيحتي هي أن تبدأ مدونة ، YouTube قناة أو بودكاست أو منفذ بيع يمكنك من خلاله تقديم محتوى حقيقي للناس.

مع زيادة جمهورك وتحسين حياة الأشخاص الذين يتابعونك بالفعل ، يمكنك التفرع إلى جلسات تدريب فردية أو بيع الكتب الإلكترونية.

قد يستغرق هذا الخيار بعض الوقت ، ولكن مهلا ، إنها طريقة أخرى قابلة للتطبيق للحصول على أموال من خلال PayPal.

بالإضافة إلى ذلك ، أعتقد أن القيام بذلك بالطريقة الشرعية أفضل بكثير من التظاهر بأنك شيء لا تعرفه وتقديم التدريب للناس دون مساعدتهم أولاً!

8. بيع على Etsy

قبل بضع سنوات ، قامت Etsy بتمكين مدفوعات PayPal لأصحاب المتاجر ، وهو خبر سار إذا كنت ترغب في جني 100 دولار يوميًا باستخدام PayPal.

Etsy هي واحدة من أكبر الأسواق لأي شيء عتيق أو يدوي أو فني.

تشمل العديد من الفئات الشائعة على Etsy:

مُكَمِّلات

عمل فني

ملابس

اللوازم الحرفية

مجوهرات

ملصقات

ألعاب الأطفال

وإحدى مزايا بيع الأشياء على Etsy مقابل إطلاق عملك الخاص عبر الإنترنت بشيء مثل Shopify هو أنه يمكنك الوصول إلى سوق يضم ملايين المشترين الموجودين بالفعل على المنصة.

بالإضافة إلى ذلك ، يمكنك أن تكون مبدعًا في البيع على Etsy ، ولا يتعين عليك حتى صنع المنتجات بنفسك!

على سبيل المثال ، كان أحد صخب الكلية الذي جربته هو بيع منتجات مطبوعة عند الطلب على Etsy لكسب المال من سلع meme.

إستعملت برنتيفاي، مزود POD الشهير ، للتعامل مع جميع عمليات الشحن والتصنيع لأكواب meme الخاصة بي.

هذا مجرد مثال واحد على كيفية البيع على Etsy ، ويجني الأشخاص أيضًا المال عن طريق بيع التنزيلات الرقمية مثل المطبوعات الفنية أو المواد المطبوعة.

خلاصة القول هي أن Etsy لديها القدرة على جني 100 دولار في اليوم نقدًا من PayPal إذا حصلت على ما يكفي من مقل العيون على واجهة متجرك.

قراءة إضافية – كيفية صنع وبيع الملصقات الرقمية.

أسئلة مكررة

كيف يمكنني الحصول على 100 دولار مجانًا من أموال PayPal؟

هناك الكثير من الطرق للحصول على أموال مجانية عند الاستفادة من مكافآت التسجيل المختلفة أو برامج المكافآت.

ولكن على الرغم من أن العديد من هذه المكافآت تدفع لك نقدًا من PayPal ، فمن غير المحتمل أن تتمكن من جني 100 دولار على الفور باستخدام هذه الطرق.

على سبيل المثال، راكوتين يدفع لك 30 دولارًا نقدًا في PayPal عند التسجيل وإجراء عملية شراء مؤهلة بقيمة 30 دولارًا أو أكثر ، لكن هذا لا يزال يترك 70 دولارًا لك.

تتضمن الطرق الأخرى لكسب 100 دولار مجانًا باستخدام PayPal الآن استخدام مواقع استطلاعات مختلفة وتطبيقات مكافآت مثل:

المسوحات ذات العلامات التجارية : أحد مواقع الاستطلاعات المفضلة لدي والذي يقدم مكافآت PayPal وبطاقات الهدايا.

: أحد مواقع الاستطلاعات المفضلة لدي والذي يقدم مكافآت PayPal وبطاقات الهدايا. بحوث كوز الصنوبر : اربح أموال وبطاقات هدايا PayPal مجانية للإجابة على الاستطلاعات وسحب الأموال على الفور!

: اربح أموال وبطاقات هدايا PayPal مجانية للإجابة على الاستطلاعات وسحب الأموال على الفور! Swagbucks : مع Swagbucks ، يمكنك الحصول على أموال مقابل ممارسة الألعاب والإجابة على الاستطلاعات والتسوق عبر الإنترنت

: مع Swagbucks ، يمكنك الحصول على أموال مقابل ممارسة الألعاب والإجابة على الاستطلاعات والتسوق عبر الإنترنت مسح Junkie: شارك برأيك واستفد من أموال PayPal مجانًا بمجرد أن تكسب 5 دولارات.

فقط تذكر ، كما قلت ، ليست مواقع الاستطلاع و gpt webitses هي أفضل طريقة لكسب 100 دولار باستخدام PayPal مجانًا لأنها تستغرق وقتًا ولا تدفع أجرًا مرتفعًا للغاية بالساعة.

في رأيي ، تعد الأعمال الجانبية مثل العمل الحر أو بدء عمل تجاري عبر الإنترنت طرقًا أفضل لكسب نقود PayPal بسرعة.

إذا كنت تريد بعض الأفكار للحصول على أموال مجانية ، يمكنك التحقق من بلدي YouTube فيديو عن الحصول على أموال مجانية من PayPal!

مرة أخرى ، العديد من هذه الأساليب مجانية بسيطة وليست وظائف بدوام كامل ، لذا ضع ذلك في الاعتبار!

قراءة إضافية – أفضل الطرق لكسب 3000 دولار بسرعة.

هل يمكنني حقًا كسب 100 دولار في اليوم باستخدام PayPal؟

من المؤكد أنه من الممكن جني هذا المبلغ من المال يوميًا باستخدام PayPal ، خاصةً إذا كنت تعمل بشكل مستقل ولديك عدد كافٍ من العملاء للحصول على عمل ثابت.

فقط لاحظ أنه في كثير من الأحيان ، يدفع العملاء الفواتير شهريًا أو على أساس التجنيب. هذا يعني أنه على الرغم من أنك قد تربح من الناحية الفنية 100 دولار في اليوم نقدًا عبر PayPal عبر الإنترنت ، فإنك تحصل فعليًا على أموال كل 30 يومًا.

على سبيل المثال ، أقوم بإصدار فاتورة لجميع عملائي الذين يعملون لحسابهم الخاص في نهاية الشهر. كما يدفع لي Mediavine كل 30 يومًا أيضًا.

قراءة إضافية – كيفية ربح 300 دولار في اليوم – أفضل الطرق.

افكار اخيرة

آمل أن تساعدك قائمة الأفكار هذه لكسب 100 دولار يوميًا مع PayPal على البدء في رحلتك عبر الإنترنت!

تذكر فقط، يمكن أن تصبح PayPal شديدة الانحدار لاستخدامها بمرور الوقت مع زيادة أرباحك.

للاحتفاظ بالمزيد من أموالك التي كسبتها بشق الأنفس ، أقترح قراءة المنشور الخاص بي حول كيفية تجنب رسوم PayPal أيضًا.

في نهاية اليوم ، هذا مجرد نظام معالجة للدفع … إذا لم يعمل من أجلك ، فلن يعمل.

أنا شخصياً أستخدم PayPal في الكثير من أعمالي وأعمالي التجارية عبر الإنترنت ، ولكن هذا هو ما أفضله الآن!

وتذكر أنه يمكنك دائمًا تجربة تطبيقات gig الأخرى التي تدفع لك مقابل التسوق ، مثل جني الأموال باستخدام DoorDash أو Instacart ، بينما تعمل على جني أموال PayPal مجانية على الجانب.

على أي حال ، حظًا موفقًا في سعيكم لكسب المال باستخدام PayPal!

سوف أمسك بكم يا رفاق في المرة القادمة.

قراءة اضافية: