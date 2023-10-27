ستساعدك المقالة التالية: 8 طرق لإثبات مسيرتك المهنية في مجال تحسين محركات البحث (SEO) في المستقبل في صناعة سريعة التغير

“لقد مات مُحسّنات محرّكات البحث (SEO)!” نسمع مرة أخرى، لما يبدو أنه المرة العشرين هذا العام.

“لم يعد أحد يستخدم Google بعد الآن، جميعهم يستخدمون TikTok لعمليات البحث!”

“الذكاء الاصطناعي التوليدي في صفحات SERP سوف يسرق كل نقراتنا!”

“من المستحيل إثبات قيمة تحسين محركات البحث (SEO) في عالم اليوم الذي لا يحتوي على ملفات تعريف الارتباط!”

هناك الكثير من المخاوف التي تدور حول صناعة البحث. الكثير من العذاب والكآبة.

في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وتباطؤ أسواق العمل، قد يكون العمل في مجال تحسين محركات البحث (SEO) أمرًا محفوفًا بالمخاطر.

هناك بالفعل الكثير من التغييرات في الأفق في كيفية عمل محترفي تحسين محركات البحث (SEO) وإثبات قيمتهم.

ومع ذلك، فهو بالتأكيد بعيد كل البعد عن سيناريو يوم القيامة الذي ينتشر على وسائل التواصل الاجتماعي في الوقت الحالي.

ما الذي من المحتمل أن يتغير في المستقبل القريب والذي قد يؤثر على أدوار تحسين محركات البحث (SEO).

هناك بعض التغييرات الرئيسية في الأفق والتي قد تؤثر بشكل كبير على الدور اليومي لمحترف تحسين محركات البحث (SEO).

الذكاء الاصطناعي ونماذج اللغات الكبيرة (LLMs)

لقد كان الذكاء الاصطناعي كلمة طنانة خلال العام الماضي، ولكن ما هو التأثير الواقعي الذي قد يحدثه على وظيفة محترف تحسين محركات البحث (SEO)؟

الذكاء الاصطناعي التوليدي في صفحات نتائج محرك البحث (SERPs)

وفي حين تخشى الصناعات الأخرى من احتمالية استبدال البشر بالذكاء الاصطناعي، لدينا قلق إضافي من إمكانية محو صناعتنا بأكملها.

إذا كانت محركات البحث تستبدل محتوى الطرف الثالث بمحتوى خاص بها يتم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي، فأين الحاجة إلى محترفي تحسين محركات البحث؟

الذكاء الاصطناعي يعني أنه من المتوقع أن نحقق المزيد مقابل أقل

تبحث العديد من الشركات عن طرق لتقليص تكاليف التشغيل من خلال إدخال الذكاء الاصطناعي ليحل محل الوظائف والمخرجات.

لقد كانت صناعة تحسين محركات البحث (SEO) سريعة دائمًا في أتمتة العمليات حيثما أمكن ذلك، ولكنها لا تزال تتطلب معرفة ومهارات محترف تحسين محركات البحث (SEO) لإنشاء التشغيل الآلي.

مع توفر تقنية الذكاء الاصطناعي مجانًا، هل يمكن لغير المتخصصين في تحسين محركات البحث (SEO) استخدام التكنولوجيا لتكرار معرفة متخصصي تحسين محركات البحث (SEO)؟

منصات البحث الأخرى

قد لا تكون خصائص البحث المملوكة لشركة Google وجهة البحث الأكثر شعبية إلى الأبد.

أصبح الباحثون أكثر وعيًا بتأثير استخدام منصات البحث الأكبر حجمًا

وهذا شيء ربما لم تتم مناقشته بما فيه الكفاية.

نحن نعلم أن الجيل Z أصبح أكثر وعيًا بالتأثير الاجتماعي والبيئي لأفعاله.

وقد يؤثر هذا قريبًا على اختيارهم لمحرك البحث.

على سبيل المثال، فإن التأثير البيئي الناجم عن تشغيل الخوادم الضخمة اللازمة لتشغيل محرك بحث مثل جوجل أو بينج ليس بالأمر الهين. قد نرى هذا الجيل يختار محرك بحث أكثر وعيًا بالبيئة مثل Ecosia لتعويض ذلك.

نحن نرى أيضًا المزيد من الأشخاص يفهمون كيفية تعقبهم عبر الإنترنت ويرغبون في مزيد من عدم الكشف عن هويتهم عند البحث.

الجمهور يستخدم منصات أخرى للبحث

كان بقاء مستخدمي TikTok على المنصة للبحث عن النصائح والمنتجات والمزيد بدلاً من الذهاب إلى محرك بحث تقليدي بمثابة أخبار كبيرة هذا العام.

النقرات التي كانت تُنسب سابقًا إلى البحث العضوي يتم احتسابها الآن كزيارات على وسائل التواصل الاجتماعي.

إثبات قيمة SEO

مع التركيز المتزايد على الميزانيات، والتوحيد، والأتمتة، نحتاج إلى أن نكون قادرين على إثبات قيمة مجموعة مهارات محترفي تحسين محركات البحث (SEO) أكثر من أي وقت مضى.

قد لا يتم احتساب عدد أقل من مستخدمي البحث كزيارات عضوية بسبب استخدامهم لمنصات أخرى لإجراء عمليات البحث فحسب، بل إن نماذج الإحالة المتغيرة في أدوات مثل Google Analytics 4 تعني أن التحويلات تُنسب إلى مكان آخر أيضًا.

في ظاهر الأمر، يبدو أن “نموذج الإحالة المستندة إلى البيانات” في Google Analytics 4 يقلل من قيمة البحث المجاني في رحلة العميل.

على سبيل المثال، رأيت أن تقرير GA4 ينسب 21% من قيمة التحويل إلى البحث المجاني و79% إلى البحث المدفوع.

هذا على الرغم من أن رحلة العميل تتكون من 20 زيارة بحث عضوية تليها زيارة بحث مدفوعة واحدة.

يتم فقدان المزيد من بيانات الزيارة الآن بعد أن أصبحت الموافقة على استخدام ملفات تعريف الارتباط للتتبع مطلبًا قانونيًا في العديد من البلدان حول العالم.

ونتيجة لذلك، أصبح من الصعب بشكل متزايد إثبات فعالية تحسين محركات البحث (SEO).

تأمين مستقبلنا المهني في ضوء التغييرات

إذًا كيف نضمن أن أدوارنا كمحترفي تحسين محركات البحث (SEO) تواكب الأوقات المتغيرة وتظل مفيدة للمؤسسة؟

تم تصميم النصائح الثمانية التالية للمساعدة في التخفيف من المخاطر التي تهدد حياتنا المهنية والتي يخشاها الكثيرون.

1. قم بتوصيل الحاجة إلى مهارات تحسين محركات البحث (SEO) أكثر من أي وقت مضى

أحد الأسباب التي تجعل هذا الوقت محفوفًا بالمخاطر بالنسبة للعديد من محترفي تحسين محركات البحث (SEO) هو فكرة أن الأمور تتغير بسرعة كبيرة.

يبدو أن استخدام الذكاء الاصطناعي في SERPs قد حدث بين عشية وضحاها. ومع ذلك، أصبحت العقارات المدرجة في SERPs للقوائم العضوية أصغر بشكل متزايد، وأصبحت الحدائق المسورة لمحركات البحث أكبر.

ومع ذلك، يمكنك (ويجب عليك) أن تجادل بأن هذا يعني أن الحاجة إلى محترفي تحسين محركات البحث (SEO) تتزايد. وطالما بقيت قوائم البحث العضوي، فستظل المنافسة للظهور في تلك الفتحات قائمة.

ستظل الحاجة إلى استراتيجية قوية لتحسين محركات البحث (SEO).

قد تنخفض النقرات على مواقعنا الإلكترونية من نتائج البحث العضوية، لكن العلامات التجارية ستظل ترغب في أن يتم الاستشهاد بها في إجابات الذكاء الاصطناعي العامة. سيظلون يريدون أن يكونوا هم من يتولون أي عقارات عضوية متبقية.

وستظل هذه المسؤولية ثابتة على عاتق كبار المسئولين الاقتصاديين.

ابدأ بالتحدث إلى مؤسساتك حول هذه التغييرات وعزز أهمية تحسين محركات البحث (SEO) في ظهور الذكاء الاصطناعي التوليدي الذي يتولى مسؤولية SERPs.

2. اشرح أين لن يتم استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي

هناك نقطة أخرى يجب التأكيد عليها عند التحدث إلى أصحاب المصلحة حول تحسين محركات البحث (SEO) وهي أنه ستكون هناك بعض المجالات التي لن يظهر فيها الذكاء الاصطناعي التوليدي كثيرًا في SERPs.

يعتبر كلمات جوجل الخاصة:

“هناك بعض المواضيع التي تم تصميم SGE بحيث لا تولد استجابة لها. في بعض المواضيع، قد يكون هناك ببساطة نقص في الجودة أو المعلومات الموثوقة المتاحة على شبكة الإنترنت المفتوحة.

وبالنسبة لهذه المجالات – التي تسمى أحيانًا “فراغات البيانات” أو “فجوات المعلومات” – حيث تتمتع أنظمتنا بثقة أقل في استجاباتنا، تهدف شركة SGE إلى عدم إنشاء لقطة مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

انظر إلى صناعتك الخاصة وفكر في المجالات التي قد ينطبق عليها ذلك – على سبيل المثال، سيناريوهات YMYL عالية المخاطر أو حيث لا توجد بيانات كافية. من المحتمل أن تظل هذه فرصة مفتوحة للبحث العضوي.

ابدأ بإجراء هذه المناقشات مع أصحاب المصلحة الرئيسيين الآن للمساعدة في طمأنتهم بالحاجة إلى استراتيجية مستمرة لتحسين محركات البحث.

3. تعلم مطالبة الذكاء الاصطناعي

احتضن الذكاء الاصطناعي بدلاً من الخوف منه. تدرب على الإنشاء الفوري وصقله.

التعود على كون الذكاء الاصطناعي جزءًا من وظيفتك.

إذا سار العالم بالطريقة التي توقعتها الزوايا المتشائمة للإنترنت، فقد تقع الوظائف على عاتق الذكاء الاصطناعي.

ومع ذلك، فإن استخدامه ضمن دورك كخبير في تحسين محركات البحث يعني أنك ستكون جاهزًا لتوضيح كيف يجعلك الذكاء الاصطناعي أكثر كفاءة، مما يوفر وقتك للجوانب التي لا يمكن استبدالها.

4. اعرض الأمور التي لا يمكن للذكاء الاصطناعي توليها

على الرغم من أن الذكاء الاصطناعي سيكون مفيدًا جدًا في تنفيذ عمليات تحسين محركات البحث، إلا أنه ستكون هناك دائمًا أمثلة حيث لا يمكنه تولي وظيفة الإنسان بالكامل.

جوهر هذا هو أن SEO يحتوي على الكثير من الأجزاء المتحركة.

في أي وقت، سيحتاج محترف تحسين محركات البحث (SEO) إلى وضع استراتيجية، مع الأخذ في الاعتبار مدى تعقيد موقع الويب والصناعة والمنافسين. سيتعين عليهم تحديد أولويات الميزانيات والموارد لضمان تنفيذ العمل المناسب في الوقت المناسب.

سيكون هناك اتصال مع أصحاب المصلحة للحصول على الموافقة والتوقيع. سيكون هناك حل للمشكلات مع المطورين لإيجاد حل مناسب لهم ولتحسين محركات البحث.

على الرغم من أن الذكاء الاصطناعي قد يكون قادرًا على المساعدة في أجزاء من هذا – أو حتى محاولة كل ذلك إلى حد ما – فمن غير المرجح أن يكون بمستوى كافٍ ليحل محل دور محترف تحسين محركات البحث.

5. نقل المهارات إلى محركات البحث الأخرى

فكر في توسيع تجربتك مع محركات البحث مثل Ecosia وDuckDuckGo.

باعتبارنا محترفين في مجال تحسين محركات البحث (SEO)، غالبًا ما ننشغل بتركيز جهودنا على محركات البحث الرئيسية في منطقتنا فقط.

على الرغم من وجود أوجه تشابه في كيفية تصنيف المحتوى، إلا أنها ليست متطابقة.

قد ترغب في بدء التجربة لمعرفة ما الذي يعمل بشكل جيد مع محركات البحث الأكثر تخصصًا.

تعرف على الاختلافات في SERPs وأي فروق دقيقة تختلف عن كيفية عمل محركات البحث الأكثر شيوعًا في مجالك.

راقب كيفية استجابة التركيبة السكانية المستهدفة لقضايا مثل خصوصية البيانات والتأثير البيئي.

6. ابدأ في تطبيق مهاراتك خارج منصات البحث التقليدية

بعيدًا عن محركات البحث، فكر في تعلم كيفية تحسين الأنظمة الأساسية الأخرى التي تحتوي على وظائف البحث، مثل وسائل التواصل الاجتماعي ومواقع مراجعة الصناعة.

على سبيل المثال، المهارات التي تم تطويرها كمحترف تحسين محركات البحث (SEO) تضعك في المقدمة عند فهم كيفية القيام بذلك Facebookتستجيب خوارزمية s للمحتوى.

سوف يضعونك أيضًا في موقع رائع للسيطرة Amazonقوائم المنتجات.

قم ببناء خبرتك العملية في تحسين الأنواع الأخرى من وظائف البحث. على سبيل المثال، قد تعتمد صناعتك على الظهور في TripAdvisor.

ابحث عن الفرص في دورك الحالي، أو اطلع على المشاريع الشخصية التي تمنحك الخبرة في التصنيف باستخدام خوارزميات الأنظمة الأساسية المختلفة.

7. قم بتوسيع تأثيرك إلى ما هو أبعد من التسويق

ابحث عن فرص لإظهار مهاراتك المكتسبة من خلال تحسين محركات البحث (SEO) في أقسام الأعمال الأخرى.

على سبيل المثال، فهم كيفية عمل محركات البحث يمكن أن يجعلك مستشارًا مفيدًا للفريق الذي يتطلع إلى تحسين وظيفة البحث الداخلي لموقعك على الويب.

سوف تفهم الكود إلى درجة لا يفهمها العديد من غير المطورين.

ستعني مهاراتك في الموازنة بين احتياجات المستخدمين واحتياجات محركات البحث أنك من المحتمل أن تكون عمليًا للغاية في أسلوبك في التوصية بتحسينات موقع الويب.

ابدأ في البحث عن فرص لتوسيع تأثيرك عبر الأعمال.

8. انظر إلى ما هو أبعد من مقاييس حركة المرور لإظهار النتائج

باعتبارنا محترفين في تحسين محركات البحث، لدينا تاريخ في التركيز على المقاييس التي لا تظهر بالضرورة القيمة الحقيقية لعملنا. ومع ذلك، فإن المقاييس الأساسية التي نتفق عليها جميعًا (في الغالب)، مثل مرات الظهور والجلسات، قد تصبح أقل إثارة للإعجاب.

نظرًا لأن محركات البحث توفر المزيد من الإجابات ضمن SERPs، أو يلجأ المزيد من الأشخاص إلى منصات أخرى مثل TikTok للاكتشاف، فقد تنخفض مقاييسنا الرئيسية عامًا بعد عام.

نحن بحاجة إلى البدء في التعامل مع مقاييس أخرى كمقياس لنجاحنا.

على سبيل المثال، إذا كان ظهور الذكاء الاصطناعي التوليدي يعني أن عددًا أقل من الأشخاص سينقرون للوصول إلى موقعنا على الويب لأن لديهم جميع المعلومات المقدمة لهم، فهل يمكننا البدء في تتبع الإشارات إلى العلامة التجارية في SERPs بدلاً من ذلك؟

في ملخص

سيكون هناك الكثير من التغييرات التي ستحدث في صناعة البحث خلال السنوات القليلة المقبلة؛ ومع ذلك، كان هذا هو الحال أيضًا خلال العقد الماضي أو نحو ذلك!

كمحترفين في مجال تحسين محركات البحث (SEO)، سنحتاج إلى التكيف مع التقنيات والمنصات الجديدة واحتضانها، ولكنها ستكون فرصة رائعة لاستعراض عضلاتنا بطرق جديدة.

المزيد من الموارد: