ستساعدك المقالة التالية: 8 طرق لزيادة الإنتاجية في مكان العمل

معظم أصحاب الأعمال لا يركزون على طرق زيادة الإنتاجيةولهذا السبب تتراجع العديد من الشركات الصغيرة حتى بعد تحقيق نجاح هائل في البداية.

تؤدي بيئة العمل السيئة إلى نقص الإنتاجية، ومع انخفاض مستوى الإنتاجية، تبدأ الأعمال في التراجع.

إذا كنت ترغب في الحصول على عمل صحي حيث يمكنك التمتع بثقافة عمل رائعة مع موظفين سعداء، وموظفين سيدعمونك ويدعمون رؤيتك، فإن بيئة العمل الصحية والعالية أمر ضروري.

نتائج إنتاجية عالية سيؤدي إلى زيادة الربحية، وانخفاض تكاليف الإنتاج، والأهم من ذلك أنه سيؤدي إلى تحسين خدمات العملاء.

الإنتاجية العالية مهمة جدًا لأي منظمة لأنها تؤدي إلى النمو التنظيمي. يمكن أن تؤدي التغييرات الطفيفة البسيطة إلى تغييرات جذرية حيث يمكن لكل من الموظفين والمالكين التعايش والعمل لتحقيق نفس الهدف.

إن خلق بيئة عمل صحية سيؤدي إلى علاقة عمل جيدة. زيادة الإنتاجية يمكن أن تعزز الأرباح بسهولة.

لزيادة الإنتاجية إليك بعض النصائح لزيادة إنتاجيتك.

أنت تستطيع زيادة الإنتاجية في مكان العمل باستخدام هذه النصائح الأساسية. هذه هي أفضل الطرق لزيادة الإنتاجية وتحسين حالة مكان عملك.

1. واجبات المندوب:

لا بد أنك سمعت مقولة “الأمر لا يتعلق بالعمل الجاد، بل من الذكاء أن تعمل”. هناك 24 ساعة فقط في اليوم، ولا يمكن إكمال جميع المهام بواسطتك وحدك.

عندما ينمو عملك إلى مؤسسة كبيرة، فأنت بحاجة إلى تفويض مهمتك. لن يؤدي هذا فقط إلى تخفيف أعبائك ولكن أيضًا ستظهر لموظفيك أنك تثق بهم في بعض المهام المهمة.

سوف يرتبطون برؤيتك، وسوف يتواصلون معك ويصبحون أكثر استباقية.

موظفيك هم العنصر الأكثر أهمية في مؤسستك. يمكن للمفوضين الجيدين بناء فرق قوية وناجحة تكون أكثر من قادرة على تلبية متطلبات أعباء العمل الثقيلة.

تذكر إذا كانت مهمة بسيطة ولكن عمل المدير لا يعني أنه يمكن للآخرين القيام بها. باعتبارك رئيسًا، ستظل تلعب دورًا مهمًا للغاية في المنظمة ولكن عملك لن يكون في عملية الترجمة بل في توجيه الفريق، وفي النهاية ستكون مسؤولاً عن العمل.

2. تحسين ظروف مكان العمل:

إن موظفيك هم جزء من عائلة عملك ويجب عليك الاعتناء بهم. زودهم بالأدوات والمعدات المحسنة وبيئة صحية، ولا تجعلهم متعددي المهام ولكن اربطهم بالمواعيد النهائية. حافظ على الحد الأدنى من الانقطاع أثناء انشغالهم بالعمل.

إن بيئة العمل الصحية والجيدة ستجعل موظفيك سعداء وستكون استباقية وستتولى المزيد من المهام وستنضم إليك لتحقيق رؤيتك.

يمكن اتخاذ إجراء بسيط لزيادة الإنتاجية من خلال تحسين الظروف:

تقليل التشتيت: يمكن أن يؤدي الافتقار إلى القواعد والكثير من الحرية إلى تشتيت الانتباه. يحتاج كل مكان عمل إلى بعض الانضباط مثل وقت الغداء وساعات العمل وأوقات الراحة وأشياء أخرى كثيرة. يدعم العرض: كل مكتب لديه بعض الخلافات أثناء العمل معًا هي بعض الأيديولوجيات التي تكون بداية الجدال. تقع على عاتقك كملاك مسؤولية التأكد من إنهاء هذه المعارك قبل أن تبدأ.

3. تتبع الوقت للمهام:

ل زيادة الإنتاجية، يجب أن يكون هناك موعد نهائي لجميع المهام. النتيجة هي الأهم، لن يهتم أحد بحجم الجهد الذي تبذله في العمل، كل الناس ما هي النتيجة هل أنت ناجح أم فاشل.

ومن ثم تحتاج إلى الحفاظ على انضباط موظفيك. بدءًا من مهمتهم اليومية وحتى بعض الأعمال المهمة التي تفوضهم بها، يجب أن يكون هناك جدول زمني يجب أن يتم العمل بموجبه. اجعلهم يكتبون أهدافهم وحدودهم.

هناك العديد من التطبيقات المتاحة مجانًا والتي تعتبر رائعة لمراقبة الجداول الزمنية لتتبع العمل. وهذا يقلل من هدر الوقت ويركز الجميع على إنجاز العمل. سيساعدك ذلك على وضع العمل والعملية والنظام للعمل عليه.

4. كن استباقيًا لزيادة الإنتاجية:

من المهم أن يكون جميع موظفيك استباقيين، ولكن لجعلهم يشعرون بالرضا والاستباقية، فأنت العنصر الأساسي. إذا أظهرت لهم النوع الصحيح من الذكاء والطاقة فسوف تتبع خطواتك. شارك رؤيتك ونجاحك معهم.

اجعلهم يشعرون بأنهم جزء من كل نجاحك، واجعلهم يشعرون بأنهم مرغوبون في مؤسستك والأهم من ذلك كله مساعدتهم في وقت الحاجة.

في بعض الأحيان، قد يشعر موظفوك بأنهم عالقون أو يحتاجون إلى بعض الأموال العاجلة. هذه هي الأوقات التي يتعين عليك فيها أن تظهر لهم ما تعنيه العائلة بالنسبة لك.

كن عالقًا مع موظفيك، ساعدهم عندما يحتاجون إليك ولن يتركوا جانبك أبدًا، وسيحترمونك ويدعمونك.

5. امتلك الأدوات والمعدات المناسبة:

نحن نعيش في عصر رقمي حيث كل عمل يتم بواسطة الآلات، والتكنولوجيا هي الأهمية القصوى لأي عمل تجاري. في جميع الصناعات، هناك الكثير من المنافسة ودخول اللاعبين في السوق.

للتنافس مع هؤلاء، تحتاج إلى استخدام الأدوات والمعدات المناسبة، فهذا سيجعل المهمة أسهل، ويحافظ على بياناتك آمنة، وتدريب موظفيك بشكل أفضل ومساعدة العملاء المحتملين.

العديد من المنظمات هي عنيد واختيار عدم المضي قدمًا في المستقبل والوقت. وهذا يجعلهم يبقون في الخلف ويخسرون عملائهم وصفقاتهم التجارية.

إنهم لا يفهمون السبب وهذا يكلفهم أيضًا بعضًا من أفضل موظفيهم لأنهم يرغبون في العمل على تكنولوجيا أفضل وشركات ناجحة.

6. تأكد من أن موظفيك سعداء:

كما تمت مناقشته أعلاه، فإن موظفيك هم مثل عائلتك وأنت مسؤول عن رفاهيتهم. يمكن أن يكون مكان العمل مكانًا مرهقًا عندما لا تحقق النتائج.

يميل بعض الموظفين إلى العمل بجدية كبيرة والعمل في ظل ظروف مرهقة للغاية. هناك بعض الطرق البسيطة التي تجعلهم يشعرون بالارتياح والتخلص من التوتر.

امنحهم بعض الوقت إجازة عندما يحتاجون إلى إجازات أو ليقضوها مع أسرهم.

قم ببعض الأنشطة الممتعة مرة واحدة في الشهر ليستمتعوا بها مع زملائهم.

قم بتنظيم بعض الرحلات أو حفلات العشاء لتجعلهم يستمتعون ويتخلصون من التوتر.

7. كن فعالاً:

أنت تتمتع بالكفاءة وتعمل على تحقيق إنجازات صغيرة ولكن إنجازاتك لا قيمة لها إذا لم تكن تعمل في نفس الاتجاه وتبتعد عن هدفك طويل المدى لمجرد أن هذه الأهداف ليس لها تخطيط مناسب، فهي غير محددة على أساس طويل – المدى والقصير.

إنك تغير رؤيتك في كثير من الأحيان مما يجعل موظفيك في حيرة من أمرهم ويستمرون في تغيير مكان عملهم. لكي تكون فعالاً في الاتجاه الصحيح، تحتاج إلى إنشاء تخطيط للمدى الطويل والقصير.

إن مفتاح الالتزام بخطتك هو مراجعة خطتك كل ستة أشهر والحكم على التقدم الذي تحرزه، وتتبع عملك ومقدار الطاقة التي يحتاجها ومقدار الوقت الذي تمنحه له.

8. لا تحاول القيام بمهام متعددة:

المزيد من المهام يعني المزيد من الأخطاء. إن الافتقار إلى التركيز والتركيز لا يمكن أن يجعل عملك مثاليًا أبدًا. عندما تعمل على عدة مهام في وقت واحد، ينقسم عقلك إلى أنشطة مختلفة.

عندما تعمل على مهمة واحدة وتضع كل جهودك في نفس المهمة المعينة ستتمكن من الاستمتاع بالمهمة وأدائها بتميز وتألق والأهم من ذلك أنك لن تشعر بالتوتر والتعب لأن الإحساس بالإنجاز يمنحك الأدرينالين الاندفاع الذي يجعلك تشعر بالارتياح.

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خاتمة:

وفي النهاية عملك مثل طفلك الذي تغذيه وتطعمه وتتركه ينمو معك. من خلال بذل كل جهودك فقط لمشاهدتها تنجح.

مع كل الخير والحب الذي تقدمه لعملك، من المهم جدًا بالنسبة لك أن تحافظ على الانضباط، وتضعه في هيكل لمساعدة موظفيك وجعلهم يعملون لتحقيق نفس الهدف والرؤية.

شارك أهدافك الأسبوعية مع موظفيك، واجعلها جزءًا من إنجازاتك، وفي بعض الأحيان حفزهم لتجعلهم يشعرون بقيمتهم في مؤسستك.