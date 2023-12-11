ستساعدك المقالة التالية: 8 طرق لقتلها باستخدام الفيديو في حملاتك التسويقية على قنوات متعددة

حوالي 65% من الناس هم المتعلمين البصرية. غالبًا ما يُطلق عليهم اسم المتعلمين المكانيين، ومن غير المستغرب أنهم يتعلمون ويتذكرون بشكل أفضل من خلال التواصل البصري.

لذلك ليس من المستغرب أن يصبح الفيديو أمرًا بالغ الأهمية لإنشاء رحلة مشتري رائعة تتوافق مع الطريقة التي يرغب بها عملاؤك المحتملون والعملاء في التفاعل مع علامتك التجارية.

ولكن تظل هناك أسئلة: أين وكيف يمكنك دمج الفيديو في تجارب التسويق والمبيعات وخدمة العملاء؟ أين يجب عليك استخدام الفيديو؟ كم عدد مقاطع الفيديو التي تعد عددًا كبيرًا جدًا من مقاطع الفيديو؟ ما هي النتائج التي يجب أن تتوقعها من الفيديو؟ كيف يمكنك تتبع أداء تلك الفيديوهات؟

دعنا نلقي نظرة على أفضل الطرق لبدء نشر الفيديو لزيادة الإيرادات في شركتك.

أولاً، دعونا نلقي نظرة على بعض البيانات. يعد هذا مهمًا بشكل خاص إذا كان مديرك التنفيذي أو قائدك ينكر أهمية الفيديو في جهودك لتحقيق الإيرادات:

81% من الشركات تستخدم بالفعل الفيديو كأداة للتسويق — ارتفاعًا من 63% خلال العام الماضي (HubSpot)

6 من كل 10 أشخاص يفضلون مشاهدة مقاطع الفيديو عبر الإنترنت بدلاً من التلفزيون (جوجل)

يرتفع استهلاك الفيديو عبر الهاتف المحمول بنسبة 100% كل عام (انسيفيا)

78% من الأشخاص يشاهدون مقاطع الفيديو عبر الإنترنت كل أسبوع، و55% يشاهدون مقاطع الفيديو عبر الإنترنت كل يوم (HubSpot)

YouTube هو ثاني أشهر موقع بعد جوجل (اليكسا)

يقول 59% من المديرين التنفيذيين أنهم يفضلون مشاهدة مقطع فيديو بدلاً من قراءة النص (WordStream)

يحتفظ المشاهدون بنسبة 95% من الرسالة عندما يشاهدونها في مقطع فيديو، مقارنة بنسبة 10% عند قراءتها في نص (انسيفيا)

72% من العملاء يفضلون التعرف على المنتج أو الخدمة عن طريق الفيديو (HubSpot)

92% من المستخدمين الذين يشاهدون الفيديو على الهاتف المحمول سيشاركونه مع الآخرين (WordStream)

مقتنع؟ يجب على كل شركة أن تستخدم الفيديو للمساعدة في سرد ​​قصتها في مجالات التسويق والمبيعات وخدمة العملاء في أعمالها. فيما يلي ثمانية تطبيقات تفصيلية حيث يساعدك الفيديو على جذب المزيد من العملاء المحتملين، والمزيد من فرص المبيعات عالية الجودة، والمزيد من نمو الإيرادات شهريًا.

1) على صفحات موقع الويب الخاص بك

لا تبدو مواقع الويب كما كانت قبل عامين أو ثلاثة أعوام فقط. أدى ظهور الأجهزة المحمولة وسلوك تمرير الزائر والتغييرات في خوارزميات بحث Google إلى تغيير التنسيق من النص الثقيل إلى النص الخفيف والمساحات البيضاء والصور في كل موقع ويب تقريبًا.

في الوقت نفسه، لكي تتمكن مواقع الويب من التصنيف والإشارة إلى القيمة لـ Google، فإنها تحتاج إلى تقديم اثنين من المقاييس الأساسية للغاية.

يحتاج زوارك إلى النقر على الصفحات الموجهة الأخرى على الموقع. إنهم بحاجة إلى التحويل بناءً على عروضك، ويجب عليهم البقاء على الصفحة. تعد نسبة النقر إلى الظهور ومتوسط ​​الوقت الذي تقضيه على الموقع وعدد مشاهدات الصفحة ومعدل الارتداد من مؤشرات الأداء الرئيسية المهمة التي تشير إلى قيمة Google وتساعد في ترتيب صفحاتك.

هذا هو المكان الذي يصبح فيه الفيديو مفيدًا بشكل لا يصدق.

يجذب الفيديو زوار موقعك ويبقيهم على الموقع، مما يزيد من وقتهم في الموقع (وتؤدي النقرة إلى تقليل معدل الارتداد أيضًا).

تعد الصفحات الأساسية مهمة للترتيب على Google هذه الأيام، وغالبًا ما تحتاج هذه الصفحات الطويلة الغنية بالمعلومات إلى فيديو لتقسيم المحتوى وتحسين تجربة الزائر.

يمكن للفيديو أيضًا أن يوجه الزائر إلى الصفحة المقصودة إذا كان الفيديو الخاص بك يقدم عروض محتوى إضافية في نهاية الفيديو، مما يضيف قيمة أكبر من خلال توليد عملاء محتملين وفرص مبيعات.

2) على الصفحات المقصودة الخاصة بك

صفحات الموقع لها أهداف مختلفة عن الصفحات المقصودة. يجب أن تكون صفحات موقع الويب الخاص بك مصممة لتحكي قصة، ولتوجيه الزائرين إلى صفحات أخرى على الموقع ولجذب انتباه الزائر.

من ناحية أخرى، تضع الصفحات المقصودة هدفًا واحدًا في الاعتبار، ألا وهو تحويل الزوار إلى عملاء محتملين.

يختلف تصميم الصفحة المقصودة عن تصميم صفحة موقع الويب.

تحتوي الصفحات المقصودة على عناوين رئيسية قوية وعناوين فرعية قوية تركز على قيمة العرض على تلك الصفحة، بينما تزيد تصنيفاتك باستخدام كلمات رئيسية و/أو عبارات محددة.

تكون النسخة محكمة وتعرض بسرعة قيمة العرض على الصفحة، عادةً في تنسيقات نقطية.

توجد صورة للعرض وإثبات اجتماعي مرتبط مباشرة بالعرض.

يقوم الفيديو بعمل ممتاز في مساعدة زائرك على فهم قيمة عرضك، ويمكن أن يقدم دليلًا اجتماعيًا إضافيًا إذا كانت الصفحة تحتوي على شهادة من شخص وجد قيمة في العرض وهو على استعداد لمشاركتها مع الزائرين.

بدلاً من القراءة، يشاهد الزوار ثم يقومون بالتحويل.

عند الحديث عن التحويل، فإن الشكل أمر بالغ الأهمية. قم بتضمين أقل عدد ممكن من الحقول في ضوء العرض. وأيضًا، يجب ملء الحقول تدريجيًا استنادًا إلى الملف الشخصي للزائر، بحيث يكون هناك أقل قدر ممكن من الاحتكاك في إقناع هذا الزائر المجهول بمشاركة معلومات الاتصال الخاصة به.

إذا تم تصميم هذه الصفحات وكتابتها بشكل صحيح، فيجب أن تحقق معدل تحويل يتراوح بين 20% و40% في المتوسط.

3) جزء مهم من جهود تحسين محركات البحث (SEO) الخاصة بك

لقد قمنا بتغطية عدد من التحديات المتعلقة بتحسين محركات البحث (SEO) في الجزء الأول من هذه المقالة. يعد معدل تحويل الصفحة وتطوير العنوان والوقت الذي تقضيه في الموقع ومعدلات الارتداد أمرًا مهمًا.

يلعب الفيديو دورًا مهمًا آخر في جهود تحسين محركات البحث (SEO). في المقام الأول، جوجل يحب الفيديو، و YouTube هو الموقع الثاني الأكثر شعبية بعد جوجل. خلق شيء YouTube القناة ونشر الفيديو الخاص بك هناك وعلى مواقع مشاركة الفيديو الأخرى مثل فيميو و ميتاكافيه من المهم إرجاع الروابط والزوار من هذه المواقع.

للاستفادة من هذه المواقع بشكل فعال، تحتاج إلى أوصاف تعريفية قوية لمقاطع الفيديو، وعنونة تتضمن كلمات رئيسية، ووضع علامات تضع استراتيجية تحسين محركات البحث الخاصة بك في الاعتبار، ونصوص برمجية تتضمن كلمات رئيسية وعبارات رئيسية. تستخدم الكثير من خدمات الفيديو هذه تقنية النسخ التي تستمع إلى المسار الصوتي لأغراض تحسين محركات البحث.

4) في حملات البريد الإلكتروني

إذا كان الناس يفضلون المشاهدة بدلاً من القراءة، فلماذا نرسل إليهم رسائل بريد إلكتروني لقراءتها؟ بدلاً من ذلك، ضع الفيديو في حملات التسويق عبر البريد الإلكتروني أيضًا.

بينما يقضي الأشخاص أقل من 10 ثوانٍ على الصفحة الرئيسية لموقع الويب الخاص بك، فإنهم يقضون أقل من 20 ثانية في قراءة رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك.

كما ذكرت دوتديجيتال“وفقًا لتقرير من شركة Litmus Email Analytics، فإن متوسط ​​الوقت المستغرق في قراءة البريد الإلكتروني يبلغ الآن 11.1 ثانية، بزيادة 7% عن عام 2011. كما ارتفعت نسبة قراءة رسائل البريد الإلكتروني لأكثر من 18 ثانية إلى 44.4% مقارنة بـ 38.4% في عام 2011″. 2011.”

ولهذا السبب بالتحديد تحتاج إلى إبقاء رسائل البريد الإلكتروني قصيرة، وجلب الروابط لدفع الأشخاص إلى العودة إلى موقع الويب الخاص بك، وتضمين الفيديو.

تزيد معدلات فتح البريد الإلكتروني بنسبة 7% عند إضافة كلمة “فيديو” في سطر الموضوع. الناس يريدون المشاهدة. إنهم يشاهدون على أجهزتهم متى وأينما يريدون، ومن الأسهل عليهم سماع قصتك بالفيديو بدلاً من الكلمات.

5) في حملات التنشئة الخاصة بك

لماذا يقتصر استخدامك للفيديو على حملات البريد الإلكتروني العامة؟ يمكنك تطبيق نفس التفكير مع جهودك التسويقية الأكثر أهمية عبر البريد الإلكتروني – قيادة رسائل البريد الإلكتروني.

هذه هي الخيوط الخاصة بك. لقد قاموا بالفعل بالتحويل على موقع الويب الخاص بك وهم في منتصف رحلة الشراء الخاصة بهم. يجب أن تكون قادرًا على رعايتهم بشكل فعال من خلال رسائل البريد الإلكتروني للمساعدة في إرشادهم، وفي بعض الحالات، توجيههم خلال رحلة الشراء الخاصة بهم.

يمكن أن يكون الفيديو فعالاً بشكل لا يصدق في حملات الرعاية.

إليك رسالة بريد إلكتروني من Google كمثال:

أولاً، يمكن تصميم الفيديو بناءً على سياق التحديات التي يواجهها الأشخاص. إذا كانوا يقومون بتنزيل محتوى حول موقع الويب، فتأكد من أن مقاطع الفيديو تدور حول تصميم موقع الويب أو تطويره أو واجهة المستخدم/تجربة المستخدم أو تحسين معدل التحويل.

إذا كانوا يعملون في صناعة معينة، فاجعل الفيديو الخاص بك يركز على الصناعة التي يعملون فيها. وإذا كانوا في دور معين، فاجعل الفيديو الخاص بك يركز على التحديات المرتبطة بهذا الدور.

يمكن أن يؤدي هذا النهج السياقي تجاه المحتوى، وفي هذه الحالة الفيديو، إلى زيادة معدلات التحويل في حملات الرعاية بنسبة تصل إلى 50%.

هذه هي الصفحة التي أرسلها بريد Google الإلكتروني لمشاهدة الفيديو:

6) في عملية المبيعات الخاصة بك

الناس يتاجرون مع الناس. كلما جعلت عملية البيع الخاصة بك أكثر شخصية، كلما أصبح العملاء المحتملون قادرين على التعرف على مندوبي المبيعات لديك والإعجاب بهم والثقة بهم بشكل أسرع.

وكلما أسرعوا في التعرف عليهم والإعجاب بهم والثقة بهم، كلما شعروا بالأمان مع شركتك كخيار يريدون تحديده.

يأخذ الفيديو رسائل بريد إلكتروني باردة وغير شخصية (بغض النظر عن مدى ودية كتابتها) ويحولها إلى وجوه مبتسمة، حيث يشارك الأشخاص السعداء المعلومات بتنسيق يمكنه تعديل الاتصال العاطفي المطلوب للضغط على زر الشراء.

تذكر أن الأشخاص يتخذون قرارات الشراء عاطفيًا. إذا أعجبهم ممثلوك لأنهم شاهدوا مقطع فيديو ودودًا ساعدهم في اتخاذ قرارهم، فستتفوق على منافسيك.

يُترجم هذا بشكل مباشر إلى مساعدتك على تقصير دورة المبيعات وإغلاق فرص المبيعات لديك بشكل متكرر. يعمل كلا المقياسين على زيادة الإيرادات بشكل كبير.

7) في حملات ABM الخاصة بك

يلعب الفيديو دورًا رئيسيًا في تحقيق النتائج الرئيسية التي يجب أن تبحث عنها من حملات التسويق القائمة على الحساب (ABM).

أولاً، تريد اتصالات جديدة مع الأشخاص الذين حددتهم ولكنهم لا يعرفونك ولا يعرفون شركتك بعد. يسهل الفيديو الحصول على هذه الاتصالات الجديدة ويرفع معدلات الاتصال هذه بنسبة تقارب 100%.

تبدأ الكثير من حركات الاتصال باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، إما LinkedIn أو Twitter. من خلال تقديم مقطع فيديو في رسالة LinkedIn الخاصة بك أو الخاصة Twitter الرسالة، لديك فرصة أفضل لتأمين هذا الاتصال الجديد.

استفد من رسالتك (القصة) التخريبية والمقنعة والعاطفية للحصول على هذا الاتصال الجديد.

بعد ذلك، تريد أن تتفاعل هذه الاتصالات الجديدة مع المحتوى الخاص بك. الآن وبعد أن أصبحت متصلاً، يمكنك العمل على حثهم على المشاركة في محادثة معك من خلال توفير المزيد من مقاطع الفيديو.

إحدى أفضل الطرق للقيام بذلك هي استخدام عملائك لإخبار قصتك، خاصة عندما يبدأون بقصة مشابهة لجهات الاتصال المستهدفة في حملة ABM الخاصة بك.

إن تقديم محتوى الفيديو يعني المزيد من النقرات والمزيد من المشاهدات والمزيد من التحويلات في نهاية جلسة مشاهدة الفيديو. كلما زاد التفاعل، زادت فرصك في نقل هؤلاء الأشخاص إلى دورة مبيعات نشطة.

8) لخدمة العملاء بشكل أفضل

تفوت العديد من الشركات فرصة تحقيق إيرادات إضافية من عملائها الحاليين. هذا شيء يجب عليك تضمينه في استراتيجية نمو إيراداتك لعام 2020.

يأتي العملاء إليك يوميًا بأسئلة ومخاوف وطلبات. في بعض الحالات، يجب أن تؤدي هذه التفاعلات إلى مبيعات إضافية وعملاء أكثر سعادة.

يمكنك استخدام الفيديو لتوضح لهم كيفية استخدام منتجاتك وتعرفهم على المنتجات الجديدة التي تحل مشاكلهم. يمكن أن يعرّفهم الفيديو باستخدامات جديدة لمنتجاتك والتي من شأنها أن تؤثر على مقدار ما يشترونه.

ومن ناحية الخدمات، يمكنك استخدام الفيديو لمشاركة القصص من العملاء الآخرين الذين اشتروا خدمات جديدة أو استفادوا من خبرتك بطرق مبتكرة.

بشكل عام، يجب أن يكون الفيديو مهمًا لخدمة العملاء الجيدة بقدر أهميته لاكتساب عملاء جدد.

نحن جميعًا نتحرك بسرعة كبيرة لدرجة أن القراءة سرعان ما أصبحت الخيار الثاني وراء المشاهدة. تريد دائمًا أن تعكس جهودك التسويقية والمبيعاتية سلوكيات العملاء المحتملين والعملاء. ومع تغير هذا، عليك أن تتغير أيضًا.

في مقال قادم، سنتحدث عن كيفية إنشاء مقاطع الفيديو هذه، لأن الكثير قد تغير هنا أيضًا. ما كان باهظ الثمن ومعقدًا في السابق أصبح الآن أرخص وأسهل بكثير.

في غضون ذلك، ابدأ في النظر في رحلات المشتري الخاصة بالعملاء المحتملين، وحدد ثلاثة أماكن على الأقل (وما يصل إلى تسعة) حيث يمكن للفيديو أن يعزز رحلة المشتري الخاصة بهم ويربطهم بشركتك بشكل أفضل.