ستساعدك المقالة التالية: 8 عمليات احتيال NFT يجب تجنبها

في الاقتصاد الرقمي اليوم، تعد الرموز غير القابلة للاستبدال (NFT) بمثابة جنون حيث يتمكن الناس من كسب المال عن طريق تداول NFTs. إنها أصول رقمية تأتي بجميع الأشكال والأحجام، بما في ذلك الأعمال الفنية والصور وملفات GIF والموسيقى وعناصر ألعاب الفيديو والمقتنيات والميمات والأزياء الافتراضية والمزيد. تساعد NFTs المبدعين على تضمين سلسلة من التعليمات البرمجية في أعمالهم حتى يتمكنوا من مشاركتها دون خوف من القرصنة وأيضًا ضمان حصولهم على أموال مباشرة من مؤيديهم ومعجبيهم من خلال الإتاوات والمبيعات.

تتطلع الشركات الصغيرة أيضًا إلى مشاريع NFT لحملتها التسويقية: الأدوات الترويجية وبرامج ولاء العملاء. في الواقع، يمكن جني الأموال من NFTs، ومن المتوقع أن يصل سوق NFT العالمي إلى حوالي $80 مليار بحلول عام 2025 تشجيع الأشخاص على إنشاء NFT. مع وجود الكثير من الأموال على المحك، أصبحت عمليات الاحتيال غير القابلة للاستبدال (NFT) الآن في كل مكان. فيما يلي بعض عمليات الاحتيال المتعلقة بـ NFT التي يجب تجنبها قبل البدء في شراء هذه الرموز المميزة.

ما هي عملية احتيال NFT؟

مثل أي استثمار، تحدث عمليات الاحتيال في الاستثمار عبر الإنترنت وتكلف الضحايا الكثير من المال. على سبيل المثال، بعض أسواق NFT هي مواقع تصيد حيث ينشئ المحتالون ما يشبه مواقع الويب الأصلية لخداع الزائرين لمشاركة تفاصيل سرية مثل المفتاح الخاص لمحفظة العملات المشفرة الخاصة بهم. ومما يزيد الأمر تعقيدًا أنه لا توجد طريقة حقيقية يمكنهم من خلالها استرداد أموالهم.

عمليات الاحتيال الشائعة في NFT التي يجب الحذر منها

نمت شعبية تداول الأصول الرقمية مثل NFTs بشكل كبير خلال السنوات القليلة الماضية، حيث تصل قيمة NFTs الآن إلى ملايين الدولارات. ولكن مع نمو أي سوق، من الطبيعي أن يستخدم المحتالون سوق NFT لمحاولة الاستفادة من المشترين غير المعروفين، إليك بعض عمليات الاحتيال الشائعة لـ NFT.

1. عمليات الاحتيال في سحب البساط

عملية سحب السجادة هي عملية احتيال يقوم فيها المروجون لمشروع ما بإثارة ضجة كبيرة عبر قنوات التواصل الاجتماعي، ثم يتوقفون فجأة عن دعمه ويأخذون أموال المستثمرين بعد ارتفاع السعر. ونتيجة لذلك، ينخفض ​​سعر NFT بشكل كبير إلى الصفر، مما يؤدي إلى خسائر للمستثمرين في NFT. يتضمن البديل حيث يقوم مطورو NFT بإزالة القدرة على بيع الرمز المميز حيث لن يتمكن المشترون من البيع حيث أضاف المطورون رمزًا لإزالة هذه القدرة

كيفية تجنب: أول شيء يجب التحقق منه هو المطورين الذين يقفون وراء المشروع لمعرفة ما إذا كانوا مطورين حقيقيين حصلوا على تقييمات جيدة عبر وسائل التواصل الاجتماعي. إذا كان لديهم عدد كبير من المتابعين ولكن تفاعلهم منخفض، فقد تكون هذه علامة واضحة. استخدم محافظ النسخ حيث يمكنك تحديد عدد الأموال التي تريد الالتزام بها في عملية شراء معينة – بما في ذلك العملات المشفرة لرسوم المعاملات، مما يحد من المخاطر الخاصة بك.

2. عمليات التصيد الاحتيالي

تتضمن عملية التصيد الاحتيالي عبر NFT إعلانات زائفة من خلال مواقع ويب مزيفة ونوافذ منبثقة تطلب مفاتيح المحفظة الخاصة للمستخدمين أو عبارات أمان أولية مكونة من 12 كلمة. بمجرد حصولهم على مفاتيح محفظتك، سيقوم المحتالون باختراقها واستنفاد جميع العملات المشفرة ومجموعة NFT المخزنة فيها.

كيفية تجنب: لا تقم مطلقًا بإعطاء مفاتيح محفظتك على النوافذ المنبثقة أو مواقع الويب المشبوهة. انتقل دائمًا مباشرةً إلى مواقع الويب التي تم التحقق منها لإجراء معاملات العملات المشفرة، ولا تستخدم أبدًا الروابط أو النوافذ المنبثقة أو بريدك الإلكتروني لإدخال المعلومات الأساسية لمحفظتك.

3. عمليات احتيال العطاءات

تحدث عمليات الاحتيال في المزايدة عندما يرغب المستثمرون في إعادة بيع NFTs المشتراة في سوق ثانوية. بمجرد إدراج NFT الخاصة بهم للبيع في سوق NFT، قد يقوم مقدمو العروض بتبديل عملتك المفضلة بعملات مشفرة منخفضة القيمة دون إخبارك، مما يؤدي إلى خسائر محتملة بالنسبة لك.

كيفية تجنب: تحقق جيدًا من العملة المستخدمة قبل البيع. للحصول على رؤى إضافية، يرجى قراءة مقالتنا السابقة حول كيفية بيع NFT.

4. NFTs المزيفة

يحدث هذا عندما يسرق المحتالون عمل فنان ويفتحون عملاً مزيفًا في سوق NFT حيث يقومون بإدراج الأعمال الفنية المزيفة للبيع في المزاد. سيقوم المشترون المطمئنون بعد ذلك بإجراء عمليات شراء على NFT ليس لها قيمة.

كيفية تجنب: قبل الاستثمار في NFT من أي سوق، قم بإجراء بحث خاص بك للتأكد من أن NFT الذي تشتريه هو من حساب تم التحقق منه وأنه الفنان الحقيقي المعني. سيكون لدى معظم بائعي NFT الشرعيين علامة اختيار زرقاء بجانب أسماء المستخدمين الخاصة بهم.

5. المضخات والمقالب

تشير مخططات الضخ والتفريغ إلى قيام مجموعة ما بشراء NFTs وبالتالي زيادة الطلب بشكل مصطنع. المستثمرون المطمئنون الذين يعتقدون أن NFTs لها بعض القيمة سينضمون إلى المزاد ويبدأون في تقديم المزيد من العطاءات. بمجرد ارتفاع عروض الأسعار، سيقوم المحتالون ببيع NFTs لتحقيق الربح، مما يترك المشترين بأصول عديمة الفائدة.

كيفية تجنب: قم بمراجعة سجل معاملات NFT ومعلومات الاتصال الخاصة بالمنشئ المعني. المعاملات التي تتمحور حول تاريخ واحد يمكن أن تشير إلى مخطط المضخة والتفريغ

عمليات احتيال NFT الأقل شيوعًا

تتضمن بعض عمليات احتيال NFT الأقل شيوعًا ما يلي:

6. هبات NFT أو حيل الإسقاط الجوي

هنا يتظاهر المحتالون بأنهم منصات تداول NFT شرعية على وسائل التواصل الاجتماعي للترويج لحملات الهدايا المجانية لـ NFT المعروفة أيضًا باسم عمليات الاحتيال عبر الإسقاط الجوي. سيقدم لك المحتالون NFT مجانيًا إذا قمت بنشر رسالتهم والاشتراك في موقعهم على الويب. ثم يطالبونك بربط بيانات اعتماد محفظة metamask الخاصة بك لتلقي جائزتك أثناء ذلك، يقومون بتسجيل ما تكتبه والبدء في سرقة مكتبتك من NFTs بعد الوصول إلى حسابك.

كيفية تجنب: تحقق مرة أخرى من صفحة الوسائط الاجتماعية الخاصة بالحساب للتحقق و/أو تأكد من أن الرابط المرسل إليك يطابق عنوان URL الخاص بشركة NFT.

7. عمليات احتيال المستثمرين

نظرًا لعدم الكشف عن هويته نسبيًا الممنوح لـ NFT عبر الإنترنت، غالبًا ما يستخدم محتالو التداول هذا لإنشاء مشاريع تبدو وكأنها استثمارات قابلة للتطبيق لتختفي فقط بالأموال التي جمعوها من الأشخاص المهتمين.

كيفية تجنب: تأكد من أنه يمكنك التحقق من منشئ المشروع والحصول على معلومات الاتصال الخاصة به. قم ببعض التحقيقات ومعرفة ما إذا كانت هناك أي شكاوى سابقة فيما يتعلق بالتعامل مع الآخرين.

8. انتحال صفة دعم العملاء

شكل مختلف من عمليات التصيد الاحتيالي حيث سيتظاهر المتسللون بأنهم موظفو دعم العملاء في أسواق blockchain ويتواصلون مع المشترين المطمئنين من خلال Discord أو Telegram. محتالو NFT من خلال استخدام رابط مزيف ومواقع ويب ذات مظهر رسمي، سيحصلون تحت خدعة حل المشكلات على معلومات شخصية والوصول إلى محافظ العملات المشفرة.

كيفية تجنب: تواصل فقط مع صفحة الويب الرسمية للمنشئ المعين أو منصات التواصل الاجتماعي الرسمية لأسواق NFT.

تجنب عمليات الاحتيال في مجال NFT

نصائح لتجنب عمليات الاحتيال عبر NFTالوصف حافظ على خصوصية مفاتيحك الخاصة تأكد من عدم مشاركة مفتاحك الخاص مع أي شخص أبدًا. تعزيز الأمن الخاص بك على الإنترنت قم بإنشاء كلمات مرور قوية وتمكين المصادقة الثنائية لتعزيز الحماية. التعامل مع المواقع الرسمية تجنب المنصات المشبوهة؛ التزم بشبكات blockchain والمواقع الرسمية. قم بإجراء بحث كافٍ قبل الاستثمار قم بإعطاء الأولوية للبحث، وقراءة المراجعات، وتقييم مشاركة منشئي المحتوى، والتأكد من الشرعية قبل إجراء عملية شراء. تحقق دائمًا من سعر مشروع NFT التحقق من أسعار NFT على منصات التداول ذات السمعة الطيبة؛ غالبًا ما تشير الأسعار المنخفضة بشكل مريب إلى عملية احتيال.

تعمل معظم عمليات احتيال NFT الشائعة إما عن طريق سرقة بيانات اعتماد تسجيل الدخول إلى محفظة العملة المشفرة الخاصة بك أو خداعك للاعتقاد بأنك قمت بشراء أو بيع NFT شرعي بنجاح. لتجنب التعرض للخداع من خلال عمليات الاحتيال هذه، اتبع القواعد التالية:

حافظ على خصوصية مفاتيحك الخاصة: تأكد من عدم مشاركة مفتاحك الخاص مع أي شخص.

عزز أمانك على الإنترنت: لا تنس إنشاء كلمات مرور قوية لمحفظة العملات المشفرة وحسابات NFT الأخرى. لمزيد من الأمان، قد ترغب في اختيار المصادقة الثنائية لجميع حسابات NFT الخاصة بك.

تعامل مع المواقع الرسمية: قاوم إغراء الصفقات وشبكات blockchain المشكوك فيها. إذا كان الأمر جيدًا جدًا لدرجة يصعب تصديقها، فمن المحتمل أن يكون كذلك.

قم بإجراء بحث كافٍ قبل الاستثمار: انظر إلى المراجعات ومستوى التفاعل الذي يتمتع به منشئو المحتوى ومعرفة ما إذا كانت هناك أي شكاوى سابقة فيما يتعلق بمعاملاتهم. كن حذرًا دائمًا ولا تقم بالشراء إلا عندما تكون متأكدًا من المعلومات.

تحقق دائمًا جيدًا من سعر مشروع NFT: دائمًا قبل إجراء أي عملية شراء لـ NFT، تحقق من السعر على منصة تداول رسمية مثل OpenSea أو Axie Marketplace أو OpenSea أو Raible أو Mintable. إذا ظهر السعر أقل مما هو مدرج في موقع التداول الشرعي، فمن المرجح أن يكون ذلك عملية احتيال.

NFT عبارة عن أصل رقمي فريد يمثل ملكية أو إثبات صحة عنصر معين باستخدام تقنية blockchain. على عكس العملات المشفرة مثل البيتكوين، فإن NFTs غير قابلة للاستبدال، مما يعني أن كل واحدة فريدة وغير قابلة للتبديل مع الرموز المميزة الأخرى على أساس فردي.

الخصائص الرئيسية للNFTs

1. التفرد

كل NFT مميز ويمثل عنصرًا محددًا أو جزءًا من المحتوى. يتم الحفاظ على هذا التفرد من خلال البيانات الوصفية وتجزئة التشفير.

2. عدم تجزئة

NFTs غير قابلة للتجزئة، مما يعني أنه لا يمكنك تقسيمها إلى وحدات أصغر كما هو الحال مع العملات المشفرة.

3. التوافقية

يمكن استخدام بعض NFTs عبر تطبيقات أو منصات مختلفة. على سبيل المثال، قد يتم استخدام زي افتراضي تم شراؤه كـ NFT في إحدى الألعاب في لعبة أخرى.

4. مراقبة الملكية

إن امتلاك NFT يعني أنك تمتلك ملكية العنصر الفريد الذي يمثله، على الرغم من أن هذا قد لا يشمل حقوق الملكية الفكرية للعنصر نفسه.

5. المصدر

تحتوي NFTs على معلومات مفصلة حول تاريخ الملكية، مما يوفر سجلاً واضحًا وغير قابل للتغيير لمن يملك العنصر.

تطبيقات NFTs

لا تقتصر NFTs على الفن الرقمي ويمكن تطبيقها على مجالات مختلفة:

الفن الرقمي : يمكن للفنانين ترميز أعمالهم، مما يتيح إثبات الأصالة والملكية.

: يمكن للفنانين ترميز أعمالهم، مما يتيح إثبات الأصالة والملكية. المقتنيات : من بطاقات التداول إلى الحيوانات الأليفة الافتراضية، تسمح NFTs بشراء وبيع العناصر الفريدة والقابلة للتحصيل.

: من بطاقات التداول إلى الحيوانات الأليفة الافتراضية، تسمح NFTs بشراء وبيع العناصر الفريدة والقابلة للتحصيل. العقارات : يمكن شراء العقارات الافتراضية وبيعها على شكل NFTs في العوالم الافتراضية.

: يمكن شراء العقارات الافتراضية وبيعها على شكل NFTs في العوالم الافتراضية. الموسيقى والإعلام : يمكن للموسيقيين والمبدعين ترميز المحتوى الخاص بهم، وتوفير طرق جديدة لبيع وتوزيع أعمالهم.

: يمكن للموسيقيين والمبدعين ترميز المحتوى الخاص بهم، وتوفير طرق جديدة لبيع وتوزيع أعمالهم. اصول فيزيائية: يمكن أن تمثل NFTs أيضًا ملكية الأشياء المادية، وربط الرمز الرقمي بعنصر حقيقي.

إيجابيات وسلبيات NFTs

الايجابيات:

الملكية والسيطرة : توفر NFTs طريقة جديدة لامتلاك الأصول الرقمية والتحكم فيها.

: توفر NFTs طريقة جديدة لامتلاك الأصول الرقمية والتحكم فيها. الإبداع والابتكار : إنها تفتح فرصًا إبداعية للفنانين والمطورين.

: إنها تفتح فرصًا إبداعية للفنانين والمطورين. الشفافية: تضمن تقنية Blockchain سجلات ملكية شفافة وغير قابلة للتغيير.

سلبيات:

مخاوف بيئية : تستهلك بعض منصات NFT طاقة كبيرة، مما يؤدي إلى مخاوف بيئية.

: تستهلك بعض منصات NFT طاقة كبيرة، مما يؤدي إلى مخاوف بيئية. القضايا القانونية والأخلاقية : أدى النمو السريع للرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) إلى ظهور تساؤلات حول حقوق الملكية الفكرية والانتحال وغير ذلك الكثير.

: أدى النمو السريع للرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) إلى ظهور تساؤلات حول حقوق الملكية الفكرية والانتحال وغير ذلك الكثير. تقلبات السوق: يمكن أن يكون سوق NFT متقلبًا للغاية، حيث تتقلب الأسعار بشكل كبير.

هل NFT مشروعة؟

NFTs هي أحدث ظاهرة في الاقتصاد الرقمي. إنها توفر معاملات أصول رقمية سلسة بين المبدعين والمعجبين وبالتالي تستغني عن الوسيط. للذكاء، يمكن أن يكون تداول مستثمري NFT في NFTs مجزيًا. للحصول على رؤى إضافية، يرجى قراءة مقالتنا حول كيفية كسب المال باستخدام NFT.

هل NFT مخطط هرمي؟

لا تعد NFTs مخططًا هرميًا، بل هي وسيلة يتداول الأشخاص من خلالها الأصول الرقمية من خلال استخدام العملة المشفرة. NFTs لا مركزية ومحدودة العدد ولها عقود ذكية. إذا كنت تمتلك NFTs، فإن قيمة NFTs تأتي من ندرتها تمامًا مثل الفنون الجميلة الواقعية ولديها أيضًا القدرة على التقدير بمرور الوقت. يمكن أيضًا برمجة NFTs بواسطة أصحابها للمساعدة في توليد الإتاوات لهم أيضًا.

الأسئلة الشائعة

ما هي عمليات احتيال NFT؟

تشير عمليات احتيال NFT إلى ممارسات خادعة تتضمن رموزًا غير قابلة للاستبدال، حيث يبيع المحتالون أصولًا رقمية مزيفة أو مزيفة.

كيف يمكنني التعرف على عملية احتيال NFT؟

يتطلب التعرف على عمليات الاحتيال الخاصة بـ NFT تحقيقًا دقيقًا، بما في ذلك البحث في النظام الأساسي والبائع، والتحقق من صحة الرمز المميز، والتحقق من العلامات الحمراء المعروفة.

ما هي الاحتياطات التي يمكنني اتخاذها ضد عمليات الاحتيال المتعلقة بـ NFT؟

لتجنب عمليات الاحتيال على NFT، تحقق دائمًا من منشئ المحتوى، واستخدم منصات ومحافظ آمنة ومعترف بها، واتبع إرشادات المجتمع المعمول بها، وتجنب الصفقات التي تبدو جيدة جدًا لدرجة يصعب تصديقها.

هل يمكنني استرداد الأموال المفقودة من عملية احتيال NFT؟

قد يكون استرداد الأموال المفقودة بسبب عملية احتيال NFT أمرًا صعبًا، وغالبًا ما يكون مستحيلًا. قد يؤدي الإبلاغ الفوري إلى جهات إنفاذ القانون والمنصة المعنية إلى زيادة الفرص.

أين يمكنني شراء NFTs بأمان؟

قم بشراء NFTs من منصات معروفة وذات سمعة طيبة، وتحقق دائمًا من صحة الرمز المميز ومصداقية البائع.

كيف يقوم المحتالون بتنفيذ عمليات الاحتيال عبر NFT؟

قد يستخدم المحتالون منصات مزيفة، أو ينتحلون شخصية فنانين حقيقيين، أو يبيعوا رموزًا مسروقة أو غير موجودة، أو يتلاعبون بتفاصيل المعاملات لتنفيذ عمليات احتيال NFT.

هل جميع منصات NFT محفوفة بالمخاطر؟

لا، العديد من منصات NFT المشروعة تتبع بروتوكولات الأمان وتوفر معاملات آمنة. يمكن أن يؤدي البحث عن المنصات واتباع إرشادات المجتمع إلى تخفيف المخاطر.