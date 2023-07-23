ستساعدك المقالة التالية: 8 من بدائل Adobe Acrobat ومنافسين (أفضل اختيارات 2023)

هل تبحث عن أفضل بدائل Adobe Acrobat؟ لقد حصلت على تغطيتها.

في هذا المنشور ، نقارن أفضل البدائل للأشخاص الذين يرغبون في تحرير مستندات PDF وتوقيعها إلكترونيًا وتصديرها.

دعنا نقفز مباشرة إلى ذلك.

أفضل بدائل Adobe Acrobat – ملخص

TL ؛ DR

pdfFiller – أفضل بديل لبرنامج Adobe Acrobat بشكل عام.

– أفضل بديل لبرنامج Adobe Acrobat بشكل عام. سجل الان – أفضل بديل لبرنامج Adobe Acrobat لتوقيع المستندات. يتكامل مع pdfFiller.

– أفضل بديل لبرنامج Adobe Acrobat لتوقيع المستندات. يتكامل مع pdfFiller. إنتاجية Nitro PDF – أفضل بديل للمنظمات على مستوى المؤسسة.

– أفضل بديل للمنظمات على مستوى المؤسسة. محرر PDF-XChange – أفضل بديل مجاني لمحرر PDF.

– أفضل بديل مجاني لمحرر PDF. Smallpdf – أفضل بديل للمبتدئين.

1. pdfFiller

pdfFiller هي واحدة من أفضل بدائل Adobe Acrobat – إن لم تكن الأفضل – المتوفرة اليوم. إنه متاح كمحرر في المتصفح أو كتطبيق لأجهزة Android و iOS.

إنه الحل المثالي للأفراد أو الشركات التي يتعين عليها باستمرار توقيع أو تحرير مستندات PDF ومشاركة ملفات PDF مع مستخدمين آخرين.

ما الذي يمكن أن يفعله pdfFiller؟

باستخدام محرر PDF هذا ، يمكنك إجراء تغييرات على صفحات PDF مثل إدراج الإبرازات أو حجب النص أو محو النص تمامًا. ستتمكن أيضًا من ملء النماذج.

وعندما تكون جاهزًا لمشاركة ملفات PDF هذه ، يمكنك القيام بذلك ببضع نقرات. يمكنك إرسال مستندات PDF عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية أو بريد USPS أو الفاكس. يمكنك حتى الحصول على ملفات PDF موثقة عبر الإنترنت من خلال حساب pdfFiller الخاص بك.

حتى أنه يسمح لمستخدميه بتسجيل ملفات PDF من أي مكان – حتى أثناء تنقلك.

باستخدام تقنية airSlate pdfFiller ، يمكنك أتمتة إنشاء المستندات والتفاوض على العقود والتوقيع الإلكتروني دون الحاجة إلى لمس سطر واحد من التعليمات البرمجية.

هناك أيضًا ميزة تتيح للمستخدمين الوصول إلى مكتبة عبر الإنترنت للنماذج القانونية الخاصة بالولاية من أجل راحتهم. تحتوي المكتبة حاليًا على أكثر من 85000 حزمة من النماذج والنماذج القانونية بما في ذلك NDAs ونماذج العقارات وعقود العملاء والوصايا.

إيجابيات وسلبيات

الايجابيات سلبيات يمكن للمستخدمين أتمتة عمليات PDF هناك منحنى تعليمي لاستخدام الأداة من السهل مشاركة الملفات مع المستخدمين الآخرين ليست مثالية لحالات الاستخدام البسيطة متوافق مع الويب والجوال

التسعير

الخطة الأساسية هي 8 دولارات شهريًا ، بالإضافة إلى 12 دولارًا في الشهر ، والقسط هو 15 دولارًا في الشهر. هذه الأسعار للاشتراك السنوي على الرغم من وجود خيار للدفع على أساس شهري.

هناك نسخة تجريبية مجانية مدتها 30 يومًا.

2.

SignNow

سجل الان هو أفضل بديل لبرنامج Adobe Acrobat لتوقيع المستندات.

باستخدام محرر PDF هذا ، لم تعد مضطرًا لطباعة المستندات للتوقيع عليها.

ستتمكن من القيام بكل ذلك إلكترونيًا.

كل ما يحتاجه المستخدمون هو التسجيل للحصول على حساب وتحميل مستند وتوقيعه إلكترونيًا. الواجهة بسيطة بقدر ما تأتي ، مما يؤدي إلى عدم تعقيد العملية برمتها.

أحد الأشياء الرائعة في SignNow هو أنك تدفع فقط مقابل ما تستخدمه. ستتمكن من توفير الكثير من خلال عدم الدفع مقابل الميزات أو الخدمات التي لن تستخدمها.

إذا لم يكن لديك توقيع إلكتروني جاهز ، فلا داعي للقلق. لدى SignNow ميزة تتيح لك إنشاء واحدة من سطح المكتب أو الجهاز المحمول. يمكنك كتابة أو رسم أو تحميل صورة من توقيعك حتى تتمكن من البدء في توقيع ملفات PDF في دقائق.

لديك أيضًا القدرة على تنظيم مستنداتك في مجموعات وتوجيهها إلى المستلمين بناءً على أدوارهم في مؤسستك. إذا احتاج الأعضاء الآخرون إلى توقيع مستند ، فما عليك سوى مشاركة المستندات الخاصة بك باستخدام رابط. هذا يعني أنك لم تعد مضطرًا لإضافة عناوين بريد إلكتروني فردية.

هناك أيضًا خيارات مخصصة للعلامات التجارية تتيح للمستخدمين إضافة شعار شركتهم إلى كل توقيع إلكتروني يتم إرساله. هذا مفيد بشكل خاص لأولئك الذين يعملون مع العديد من العملاء.

إيجابيات وسلبيات

الايجابيات سلبيات برنامج قائم على السحابة يتيح لك الوصول إلى الأداة من أي مكان سيتعين عليك الدفع مقابل كل مستخدم تضيفه إلى اشتراكك هناك نسخة مجانية متاحة يتيح لك إنشاء توقيع من داخل الأداة

التسعير

تبلغ خطة الأعمال 8 دولارات شهريًا لكل مستخدم ، بينما تبلغ تكلفة Business Premium 15 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم ، بينما تبلغ تكلفة Enterprise 30 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم.

هناك أيضًا خطة airSlate Business Cloud التي تكلف 50 دولارًا شهريًا لكل مستخدم بحد أدنى 5 مستخدمين.

3.

PDFelement

PDFelement هو أفضل بديل لبرنامج Adobe Acrobat لأولئك الذين يريدون محرر PDF بمظهر وأسلوب عصريين.

يجب أن يشعر الأشخاص الجدد في تحرير ملفات PDF بأنهم في المنزل على الفور بفضل واجهة المستخدم البديهية. يجب على أي شخص مطلع على تحرير مستند Word أن يتدرب عليه بعد دقيقة أو دقيقتين من استخدام PDFelement.

باستخدام PDFelement ، ستتمكن من إضافة نص إلى نماذج PDF. لديك أيضًا خيار إضافة أشكال وصور إلى ملف PDF. يعد امتلاك خيار تخصيص العناصر حسب الحجم واللون والخط ميزة إضافية كبيرة.

يمكنك حتى إدراج روابط لملفات PDF. وإذا كنت بحاجة إلى علامة مائية ، فيمكنك إضافتها أيضًا.

يعد PDFelement أحد برامج تحرير PDF التي يمكنك استخدامها على أنظمة أساسية متعددة. لذا ، سواء كنت تستخدم جهاز كمبيوتر شخصي أو جهاز Mac أو جهاز محمول ، فلا يزال بإمكانك تحرير ملفات PDF. حتى أن هناك خيارًا سحابيًا لأولئك الذين يريدون ذلك على الرغم من أن الخدمة السحابية محدودة من حيث الميزات.

بشكل عام ، يعد PDFelement خيارًا رائعًا لأي شخص يريد محرر PDF يعمل خارج الصندوق.

إيجابيات وسلبيات

الايجابيات سلبيات واجهة مستخدم نظيفة وحديثة المظهر يمكن أن تكون الخطط باهظة الثمن بالنسبة للمستخدم العادي يمكنه تحويل ملفات PDF إلى تنسيقات ملفات أخرى ميزات الخدمة السحابية محدودة لديها ميزات خاصة للأعمال التجارية المتنامية

التسعير

هناك خطط مختلفة متاحة لـ PDFelement. بعضها للأفراد ، والفرق ، وقطاع التعليم ، وهناك أيضًا حزم.

بالنسبة للخطط الفردية ، يوجد المحترف بسعر 59.99 دولارًا في السنة والحزمة الفردية مقابل 99.99 دولارًا في السنة.

4. إنتاجية Nitro PDF

إنتاجية Nitro PDF هو أحد أفضل بدائل Adobe Acrobat للمؤسسات على مستوى المؤسسات.

بصرف النظر عن القدرة على التوقيع الإلكتروني على المستندات بسلاسة باستخدام ميزة التوقيع الإلكتروني غير المحدود من Nitro ، سيكون لديك إمكانية الوصول إلى محرر PDF قوي. سيمكنك هذا من إنشاء ملفات PDF وتحريرها وتحويلها.

تفخر الشركة أيضًا بقدرتها على تقديم حل ترخيص يعمل مع أهداف شركتك وأهدافها. وأنه قادر على القيام بذلك بسعر مناسب لمعظم الشركات.

إذن ما الذي يمكن أن تفعله أيضًا؟

يمكنك إجراء عمليات دمج PDf لتكثيف مجموعات مستندات PDF في ملف واحد لتسهيل عمليات البحث. سيكون لديك أيضًا عدد غير محدود من طلبات التوقيع من شخص لآخر.

تتوفر أيضًا قوالب PDF. هذا يعني أنك لن تضطر بعد الآن إلى قضاء الوقت في إعداد المستندات ، خاصة تلك التي قمت بإعادة استخدامها مرات لا حصر لها.

هناك نوعان من المنتجات التي تقدمها Nitro: Nitro Sign و Nitro PDF Pro. يركز الأول فقط على تلبية احتياجات التوقيع الإلكتروني ، لذا فهو ميسور التكلفة بشكل أكبر في حين أن الأخير يمثل حلًا متعدد الإمكانات.

إيجابيات وسلبيات

الايجابيات سلبيات يمكنه مسح المستندات ضوئيًا وتحويلها إلى نص قابل للتحرير هناك تقارير عن تعطل البرنامج في منتصف الاستخدام يثني عليه بعض المستخدمين لكونه حلاً فعالاً من حيث التكلفة تواجه التقارير أحيانًا مشكلات في التنسيق بعد تحويل المستندات إنه قادر على دمج ملفات متعددة في ملف PDF واحد

التسعير

لدى Nitro Sign ثلاث خطط: الأساسيات (9.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم) ، متقدم (19.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم) ، و Premium (تسعير مخصص).

Nitro PDF Pro هو ترخيص لمرة واحدة بقيمة 143.99 دولارًا لكل مستخدم.

5. محرر PDF-XChange

محرر PDF-XChange هو قارئ ومحرر PDF غني بالمميزات. وما يجعله أفضل هو أنه مجاني للاستخدام مع مسار للترقيات المدفوعة إذا كنت ترغب في إضافة المزيد من الوظائف.

يمكنك أداء الكثير من المهام باستخدام PDF-XChange Editor. يمكنك القيام بالطريقة المعتادة – إدخال نص في المستندات ، وإنشاء روابط أو إزالتها ، وإنشاء نماذج قابلة للتعبئة ، والمزيد. يمكنه التعامل مع معظم المهام التي تحتاج عادةً إلى Adobe Acrobat لتنفيذها.

بالطبع ، يمكنك أيضًا إضافة توقيعات رقمية إلى نماذج PDF.

هناك أيضًا خيار تحويل مستندات PDF إلى تنسيق Word. ومع ذلك ، يمكن أيضًا استخدام هذه الميزة إذا كنت مشتركًا مدفوع الأجر. هذا صحيح أيضًا لإنشاء نماذج PDF قابلة للتعبئة.

هذا أمر بسيط مثل محرري PDF. إذا كنت تريد شيئًا منسمًا ، فقد تكون هذه هي الأداة المناسبة لك.

إيجابيات وسلبيات

الايجابيات سلبيات هناك نسخة مجانية متاحة يحتوي الإصدار المجاني على ميزات تترك علامة مائية إذا تم استخدامها تتوفر معظم الميزات التي ستحتاج إليها في الإصدار المجاني واجهة المستخدم ليست سهلة الاستخدام مثل الأدوات الأخرى إنها مليئة بالميزات المفيدة

التسعير

هناك نسخة مجانية متاحة. ولكن إذا كنت ترغب في الوصول إلى جميع الميزات ، فيمكنك شراء محرر PDF-XChange: مستخدم واحد (56 دولارًا في السنة) ، أو 3 حزمة مستخدم (154 دولارًا في السنة) ، أو 5 حزمة مستخدمين (254 دولارًا في السنة).

هناك أيضًا PDF-XChange Editor Plus: مستخدم واحد (72 دولارًا في السنة) ، أو 3 حزمة مستخدم (197 دولارًا في السنة) ، أو 5 حزمة مستخدم (326 دولارًا في السنة).

6.

Smallpdf

Smallpdf هو إدخال رائع آخر إلى قائمة بدائل Adobe Acrobat هذه.

إنها مجموعة من الأدوات التي يمكن أن تجعل تحرير PDF عملية سهلة قدر الإمكان.

سيتيح لك برنامج PDF هذا إضافة نصوص وأشكال وصور إلى ملف PDF الخاص بك. يمكنك حتى عمل التعليقات التوضيحية يدويًا إذا كنت تريد ذلك. يمكنك إنشاء توقيع وإضافته إلى ملف PDF. وإذا لزم الأمر ، يمكنك أن تطلب من أشخاص آخرين التوقيع على المستند الخاص بك.

يمكنك أيضًا استخدام Smallpdf لضغط حجم ملف PDF مع الاحتفاظ بجودته. تتيح لك هذه الأداة أيضًا تحويل الصور وملفات GIF إلى PDF. وإذا كان لديك الكثير من ملفات PDF في متناول اليد ، فيمكنك دمج هذه المستندات في ملف واحد.

يحتوي Smallpdf أيضًا على ميزة تقوم بتحويل ملفات PDF إلى مستندات Word قابلة للتحرير. ويمكنك تحويل ملفات PDF إلى تنسيقات أخرى مثل PPT و Excel.

سيقوم ماسح PDF المدمج بتحويل عمليات المسح من جهازك المحمول إلى ملفات PDF.

يمكنك إضافة كلمات مرور لتشفير ملفات PDF الخاصة بك لمزيد من الأمان.

إيجابيات وسلبيات

الايجابيات سلبيات هناك دعم للمستخدمين غير المتصلين إن الاضطرار إلى التبديل من أداة إلى أخرى أمر مرهق بعض الشيء الكثير من خيارات تحويل ملفات PDF هناك رسوم إضافية للمستخدمين الذين يرغبون في العمل دون اتصال يمكنك ضغط ملفات PDF دون التضحية بالجودة

التسعير

هناك نوعان من الخطط المتاحة. خطة Pro هي 9 دولارات شهريًا / مستخدم (يتم إصدار فاتورة بها سنويًا) بينما تبلغ خطة الفريق 7 دولارات شهريًا / مستخدم (يتم إصدار فاتورة بها سنويًا).

7. الصودا PDF

الصودا PDF هو بديل قوي لبرنامج Adobe Acrobat. نقطة بيعها الرئيسية هي سهولة استخدامها. باستخدام هذا المنتج ، سيتمكن المستخدمون من تعديل ملفات PDF بسهولة.

باستخدام محرر PDF ، يمكنك تغيير النص في مستند أو مسحه بالكامل. يمكنك أيضًا رسم أقسام من المستند وختمها وتمييزها. إذا لزم الأمر ، يمكنك تبييض أقسام بأكملها.

محرر PDF هذا قادر أيضًا على دمج وضغط الملفات. هل تريد دمج ملفات Word و Excel و PowerPoint في ملف PDF؟ يمكنك ذلك باستخدام Soda PDF.

يمكنك أيضًا إنشاء ملفات PDF من البداية من مسح ضوئي أو عنوان URL. يمكنك بسهولة تحويل مستند Microsoft Office مثل ملفات Word أو Excel أو PowerPoint إلى ملف PDF. حتى أن هناك ميزة تحويل الدُفعات لمعالجة ملفات متعددة في وقت واحد.

لديك خيار التوقيع الإلكتروني على مستند PDF. ويمكنك تتبع مستند وهو يشق طريقه إلى الموقعين الآخرين. حتى أن هناك طريقة لإرسال تذكيرات بحيث يكون الجميع على نفس الصفحة.

يمكن استخدام Soda PDf في وضع عدم الاتصال من خلال تطبيق سطح المكتب أو استخدامه عبر السحابة عبر أي متصفح ويب. يمكنك حتى حفظ ملفات PDF في Dropbox أو Google Drive أو SharePoint أو Evernote.

إيجابيات وسلبيات

الايجابيات سلبيات واجهة مستخدم نظيفة وودية لا يوجد تطبيق جوال حتى الآن هناك وثائق متاحة للمستخدمين لأول مرة يمكن أن يكون المنتج بطيئا في بعض الأحيان أدوات رائعة لتحويل ملفات PDF

التسعير

تبلغ الخطة القياسية 6.75 دولارًا أمريكيًا شهريًا (يتم إصدار فاتورة بها سنويًا) ، بينما تبلغ تكلفة الإصدار الاحترافي 8.25 دولارًا أمريكيًا شهريًا (يتم إصدار الفاتورة سنويًا) ، بينما تبلغ تكلفة الأعمال 16.67 دولارًا أمريكيًا شهريًا (يتم إصدار الفاتورة سنويًا).

8. محرر Foxit PDF

فوكسيت مثالي لأولئك الذين يحتاجون إلى بديل لبرنامج Adobe Acrobat لتحرير PDF البسيط.

Foxit هي أداة بسيطة تتيح للمستخدمين إنشاء مستندات PDF الخاصة بهم وتعديلها ومشاركتها وإدارتها ومراجعتها وحمايتها. يعمل هذا المحرر على Windowsو MacOS و iOS و Android. هناك أيضًا نسخة سحابية.

يتيح هذا المنتج لأي شخص تحرير ملفات PDF مثل المحترفين. يبدو ويعمل مثل أي معالج نصوص. هذا يعني أنه يمكن للمستخدمين إجراء تغييرات بسرعة حتى لو كانت لديهم خبرة قليلة أو معدومة في العمل باستخدام Adobe Acrobat أو أدوات مماثلة من قبل.

هناك وظائف تعاون مضمنة ولكنها متاحة فقط لأولئك الذين قاموا بالترقية إلى إصدار Foxit Pro.

يمكنك تصدير ملفات PDF إلى أي تنسيق ملف شائع بما في ذلك Word و PowerPoint و Excel و HTML و RTF.

يمكن تنظيم صفحات PDf لدعم سير عمل محدد. يمكنك أيضًا دمج عدة مستندات PDF معًا. من الممكن أيضًا إضافة طوابع وعلامات مائية ورؤوس وتذييلات.

إيجابيات وسلبيات

الايجابيات سلبيات هناك خيار دفع لمرة واحدة يمكنه توفير أموال المستخدمين على المدى الطويل يمكن أن تتعرض واجهة المستخدم للنقر أو الخطأ لبعض المستخدمين يعمل على كل منصة تقريبًا (Windowsو MacOS و iOS و Android و Cloud) لا يمكن الوصول إلى الميزات التعاونية المتقدمة إلا في إصدار Pro يمكن للمستخدمين المشاركة والتعاون في الوقت الفعلي

التسعير

يتوفر برنامج Foxit PDF Editor مقابل رسوم لمرة واحدة قدرها 159 دولارًا. يبلغ سعر برنامج Foxit PDF Editor Pro 179 دولارًا. وتجدر الإشارة إلى أن هناك خيارات دفع شهرية وسنوية متاحة.

أسئلة مكررة

هل هناك بديل جيد لبرنامج Adobe Acrobat؟

نعم ، هناك عدة. أنت مقيد فقط بميزانيتك وما هي احتياجاتك. pdfFiller هو البديل المفضل لدينا.

هل يوجد بديل مجاني لبرنامج Adobe Acrobat؟

نعم. يعد محرر PDF-XChange أحد الأمثلة ولكن هناك خيارات أخرى.

هل برنامج Foxit PDF Editor مجاني؟

يحتوي برنامج Foxit PDF Editor على نسخة تجريبية مجانية يمكن للمستخدمين تنزيلها ولكنها ليست مجانية تمامًا.

اختيار أفضل بديل لبرنامج Adobe Acrobat

لقد ناقشنا عددًا قليلاً من الخيارات.

أفضل اختيار لدينا هو pdfFiller. إنها منصة قوية وهي الأفضل لمعظم المستخدمين. يسهل النظام الأساسي إنشاء ملفات PDF وتحريرها وإدارتها عبر الإنترنت.

بالنسبة لأولئك الذين يحتاجون إلى توقيع مستند قوي أيضًا ، يعد SignNow خيارًا رائعًا. إنها من نفس شركة pdfFiller وهي تتكامل بشكل مثالي.

إذا كنت تبحث عن بديل مجاني لبرنامج Adobe Acrobat ، فإن PDF-XChange Editor يعد خيارًا جيدًا ، ولكن كن مدركًا أنه يترك علامة مائية. إذا كان هذا بمثابة كسر للصفقة ، فسيكون أحد الخيارات المميزة أعلاه خيارًا أفضل.

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