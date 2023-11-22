ستساعدك المقالة التالية: 8 مواقع للعثور على قوالب البريد الإلكتروني المجانية [2023]

استخدام HTML الصحيح قوالب البريد الإلكتروني سيعزز فعالية حملاتك التسويقية عبر البريد الإلكتروني. ناهيك عن أنه يمكنهم جعل علامتك التجارية تبدو احترافية وتميزها عن المنافسة.

لذا، إذا كنت ترغب في إنشاء حملات بريد إلكتروني مبهرة وتصميم بريد إلكتروني رائع، فلا تقلق! في هذا الدليل، نشارك أفضل الأدوات مع قوالب التسويق عبر البريد الإلكتروني المعدة مسبقًا والتي تخطف الأنظار!

ستجد أيضًا نصائح قيمة حول القوالب التي يمكنك اختيارها بناءً على أهدافك التسويقية عبر البريد الإلكتروني. هتافات!

ما هي قوالب البريد الإلكتروني؟

قوالب البريد الإلكتروني عبارة عن تخطيطات جاهزة للبريد الإلكتروني يمكن للمسوقين استخدامها إذا كانوا يفتقرون إلى الموارد اللازمة لإنشاء حملة بريد إلكتروني بتنسيق HTML من البداية أو كانوا يريدون فقط توفير الوقت. في معظم الحالات، فهي سهلة التخصيص بناءً على إرشادات العلامة التجارية لكل شركة.

بالإضافة إلى ذلك، تتيح العديد من الأدوات للمستخدمين إنشاء قوالب بريد إلكتروني فريدة باستخدام برامج تحرير البريد الإلكتروني البديهية في خطوات بسيطة. لذلك، إذا كان لديك اهتمام بالتصميم وترغب في القيام بالأشياء على طريقتك، فلا يزال بإمكانك الاستفادة من تلك المنصات.

أين يمكن العثور على قوالب التسويق عبر البريد الإلكتروني المجانية سريعة الاستجابة؟

في هذه القائمة، قمنا بجمع خدمات وأدوات التسويق عبر البريد الإلكتروني المناسبة للعلامات التجارية بجميع أنواعها، بدءًا من الشركات الصغيرة والمنظمات غير الربحية وحتى مؤسسات التجارة الإلكترونية الكبيرة، لمساعدة المسوقين على إنشاء رسائل بريد إلكتروني رائعة دون عناء. دعنا نستكشفها:

1. Wix (أكثر من 70 قالب بريد إلكتروني سريع الاستجابة)

أفضل ل: التجارة الإلكترونية، SaaS، الناشرين، المدونين، الوكالات

Wix هو عرض شامل لحلول التسويق عبر البريد الإلكتروني أكثر من 70 قالبًا للرسائل الإخبارية عبر البريد الإلكتروني سريعة الاستجابة وقابلة للتخصيص، مقسمة إلى فئات مختلفة مصممة لتناسب جميع الاحتياجات. علاوة على ذلك، باستخدام محرر السحب والإفلات المتطور الخاص بنا، يمكنك إنشاء رسائل إخبارية جميلة عبر البريد الإلكتروني تدمجها بأسلوبك الفريد.

وتخيل ماذا؟ لا تحتاج إلى أي معرفة بالبرمجة لتعديلها وإجراء تغييرات عليها. بامكانك ايضا قم بإنشاء صفحات مقصودة ونماذج اشتراك جذابة في خطوات بسيطة لتعزيز لعبة التسويق عبر البريد الإلكتروني حتى تأتي التحويلات في طريقك.

Wix هو أيضًا حل أتمتة لا مثيل له. قم بتقسيم قوائم البريد الإلكتروني الخاصة بك لتقديم حملات بريد إلكتروني مخصصة للغاية ومراقبة تقدمها في الوقت الفعلي.

أخيرًا وليس آخرًا، إذا قررت استخدام هذا النظام الأساسي، فلن تقلق كثيرًا بشأن معدل البريد العشوائي لديك سمعة مرسل Wix تصل إلى 98%. المشاركة إلى أقصى الحدود!

2. Unlayer (أكثر من 600 قالب بريد إلكتروني سريع الاستجابة بدون تعليمات برمجية)

أفضل ل: أعمال حرة، وكالات

غير طبقة هو منشئ بريد إلكتروني رائع بتنسيق HTML يساعدك على إنشاء رسائل بريد إلكتروني وصفحات مقصودة جميلة المظهر بأقل جهد. مكتبتهم الواسعة من قوالب البريد الإلكتروني التي لا تحتوي على تعليمات برمجية ستناسب كلا من المستخدمين المبتدئين والمتقدمين، كما أن محرر السحب والإفلات يجعل عملية التحرير سهلة.

تعتبر الأداة مثالية خاصة للوكالات أو المستقلين الذين يريدون الكثير من الخيارات فيما يتعلق بتصميمات القوالب التي تم تصميمها جيدًا أيضًا. وغني عن القول أنها تستجيب بشكل كامل عبر الأجهزة المحمولة.

وأخيرًا، يمكن تصدير قوالب البريد الإلكتروني التي تم إنشاؤها باستخدام الأداة بسلاسة إلى 11 من موفري خدمة البريد الإلكتروني، مثل HubSpot وMailchimp وCampaign Monitor.

3. Stripo (+1050 قالب بريد إلكتروني بتنسيق HTML مجاني)

أفضل ل: الشركات الصغيرة والمتوسطة، التجارة الإلكترونية

إذا لم تكن في مزاج يسمح لك بالحصول على منصة شاملة للتسويق عبر البريد الإلكتروني ولكنك تبحث عن تخطيطات جديدة للبريد الإلكتروني، فمرحبًا بك في ستريبو – منصة تصميم البريد الإلكتروني. ما يجعل منشئ Stripo متميزًا حقًا هو قدرته على إضافة عناصر تفاعلية معدة مسبقًا مثل أزرار CSS المتحركة وصور GIF ومؤقتات العد التنازلي.

تحتوي المنصة على واحدة من أكبر مكتبات نماذج البريد الإلكتروني، والتي تغطي كل سياق بدءًا من رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالتخلي عن سلة التسوق وحتى رسائل البريد الإلكتروني للمتابعة والمعاملات. للوصول إلى القوالب المتميزة، يبدأ السعر من 15 دولارًا شهريًا.

بمجرد العثور على قالب البريد الإلكتروني المناسب لك، يمكنك ذلك قم بتصديره إلى مزود خدمة البريد الإلكتروني (ESP) الذي تختاره. تم دمج Stripo مع أكثر من 70 أداة للتسويق عبر البريد الإلكتروني مثل موسند أو ميلشيمب.

4. BEE مجاني (+1200 قالب بريد إلكتروني احترافي)

أفضل ل: المستقلون، الشركات الصغيرة والمتوسطة

مصدر آخر رائع لقوالب البريد الإلكتروني بتنسيق HTML لجذب جمهورك هو النحل مجانا، عرض أكثر من 1200 خيار لجميع الأذواق التصميمية. إن العثور على القالب المناسب لنوع البريد الإلكتروني الذي تريد إرساله هو أمر سهل. تتيح القائمة الوصفية للمستخدمين إمكانية تحديد جميع المربعات التي يحتاجون إليها لإنشاء الحملة التي يتوقون إليها.

وإذا لم تكن راضيًا عن القوالب الموجودة وترغب في إنشاء قوالب بريد إلكتروني مخصصة من البداية، فيمكنك إرسال مشروع إلى فريق التصميم الخاص بهم.

5. Litmus (27 قالبًا مجانيًا وحديثًا للبريد الإلكتروني بتنسيق HTML)

أفضل ل: المسوقين، المستقلين

عباد الشمس عبارة عن منصة تسويق عبر البريد الإلكتروني الكل في واحد مع وظائف إضافية لاختبار البريد الإلكتروني. إنها توفر مجموعة مختارة من 27 قالبًا حديثًا للبريد الإلكتروني بتنسيق HTML يمكنك تنزيلها واستخدامها مجانًا.

تغطي قوالب البريد الإلكتروني هذه 4 فئات رئيسية:

قوالب إطلاق المنتج

قوالب البريد الإلكتروني للتجارة الإلكترونية

قوالب تسويق المنتجات

قوالب البريد الإلكتروني للمعاملات

6. TOPOL (110+ قوالب بريد إلكتروني سريعة الاستجابة)

أفضل ل: التجارة الإلكترونية، فرق التصميم

توبول هو منشئ ومحرر بريد إلكتروني عبر الإنترنت يقدم أكثر من 100 قالب بريد إلكتروني مجانًا. تصاميم البريد الإلكتروني هي مظهر احترافي وملون وممتع ويمكنهم بالتأكيد مساعدة الشركات على التفاعل مع جمهورها.

توفر المنصة خيارات تصدير متنوعة. يمكنك إما تنزيل ملف HTML أو تصديره مباشرةً إلى نظام التسويق عبر البريد الإلكتروني الخاص بك.

يتم عرض جميع التصميمات بشكل جيد على أي جهاز محمول وفي برامج البريد الإلكتروني الأكثر شيوعًا.

7. ديسباتش (15 قالب بريد إلكتروني مفتوح المصدر)

أفضل ل: المدونون، التجارة الإلكترونية

ديسباتش هو منشئ بريد إلكتروني تفاعلي ومحرر مرئي بدون تعليمات برمجية. إنه يمنح الشركات في جميع الصناعات الأدوات اللازمة لتصميم رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالمعاملات والترويج سريعة التحميل.

على وجه التحديد، توفر المنصة 15 نموذجًا للبريد الإلكتروني مفتوح المصدر، بما في ذلك رسائل البريد الإلكتروني الترحيبية والتأكيدية والرسائل الإخبارية وما إلى ذلك. ويمكنك أيضًا بسهولة قم بإنشاء قوالب البريد الإلكتروني المخصصة الخاصة بك دون أي معرفة بالبرمجة.

ما ستجده مثيرًا للاهتمام بخصوص Dyspatch هو أوقات تحميل رسائل البريد الإلكتروني التي تم إنشاؤها باستخدام النظام الأساسي. نظرًا لنهج الهاتف المحمول أولاً، يتم تحميلها بشكل أسرع من رسائل البريد الإلكتروني التقليدية.

8. Brevo (أكثر من 40 نموذجًا للبريد الإلكتروني)

أفضل ل: التجارة الإلكترونية والناشرين والوكالات

بريفو (المعروف سابقًا باسم Sendinblue) يوفر للمستخدمين أكثر من 40 قالبًا للبريد الإلكتروني سريع الاستجابة لاستخدام طريقة السحب والإفلات دون مهارات البرمجة. تتضمن المنصة أيضًا محرر البريد الإلكتروني WYSIWYG HTML للمستخدمين الأكثر تقدمًا الذين يرغبون في كتابة التعليمات البرمجية الخاصة بهم.

بالإضافة إلى ذلك، يوفر Brevo إمكانات الرسائل النصية القصيرة (SMS) ومنشئ الصفحات المقصودة لتحقيق أقصى قدر من توليد العملاء المحتملين. وأخيرًا، من خلال خدمة SMTP، ستتمكن من إرسال رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالمعاملات في اللحظات الحرجة أثناء رحلة المشتري.

كيفية اختيار القالب المناسب لحملات البريد الإلكتروني الخاصة بك

في بعض الأحيان، يكون من الصعب تحديد القوالب التي سيتم استخدامها من بين الخيارات المتاحة. فيما يلي بعض الخطوات التي يجب اتباعها:

حدد أهداف التسويق عبر البريد الإلكتروني

أولاً، فكر في ما تريد تحقيقه من خلال حملاتك التسويقية. هل ترغب في تعزيز الوعي بالعلامة التجارية أو زيادة مبيعاتك في فترة معينة؟ هذه الإجابات سوف تساعدك اختر نمط القالب الذي يعمل بشكل أفضل في كل مرة.

على سبيل المثال، إذا كنت تريد إرسال حملة ترويجية، فأنت بحاجة إلى مخطط تفصيلي يعرض منتجاتك بشكل جميل، مع زر واضح للحث على اتخاذ إجراء. فيما يلي مثال لقالب Wix:

من ناحية أخرى، يجب أن تكون رسالة البريد الإلكتروني الترحيبية أكثر وضوحًا، مع نسخة أقل ومحتوى أكبر.

اختر أفضل أداة لك

في نهاية المطاف، لا يقتصر الأمر على القوالب فقط. إذا كنت بحاجة إلى منصة لتبسيط عملية التسويق عبر البريد الإلكتروني، فأنت بحاجة إلى التحقق من كل التفاصيل للحصول على الأداة التي تعمل.

قبل إجراء مكالمتك النهائية، تصفح قوالبهم لمعرفة التنوع الذي يقدمونه وما إذا كانوا يناسبونك. وتذكر أنه يمكنك دائمًا ذلك دمج نظام التسويق عبر البريد الإلكتروني الخاص بك مع مكتبات قوالب البريد الإلكتروني الخارجية إذا كنت لا تريد تقييد نفسك.

اتبع إرشادات علامتك التجارية

وبالطبع، تأكد من أن القوالب التي تستخدمها تناسب أسلوب علامتك التجارية. بمجرد أن يفتح المشتركون حملاتك عبر البريد الإلكتروني، يجب أن يكونوا قادرين على التعرف على أنك المرسل قبل أن تلتقط أنفاسهم!

هذا لا يعني أنه لا يمكنك التجربة من وقت لآخر لتحسين مظهر علامتك التجارية طالما أنها تتوافق مع جهود علامتك التجارية.

قوالب التسويق عبر البريد الإلكتروني لكل الأذواق!

كما يمكنك أن تفهم، هناك الكثير من القوالب التي تغطي كل الصناعات والاحتياجات، بغض النظر عن أسلوبك. لذا، في المرة القادمة التي تكون فيها على وشك إرسال بريد إلكتروني فضفاض إلى حد ما، تذكر أنه لا يوجد عذر لخفض جودة البريد الإلكتروني، خاصة عندما تجعل منصات البريد الإلكتروني صياغة رسائل بريد إلكتروني مخصصة أمرًا سهلاً!

هل أنت مستعد للعثور على القوالب التي سيعشقها عملاؤك؟ تصفح مكتبة قوالب Wix باستخدام قوالب مصممة بشكل احترافي وذات مظهر مثالي لزيادة مؤشرات الأداء الرئيسية الخاصة بك. جربها اليوم مجانا!

الأسئلة الشائعة حول قالب التسويق عبر البريد الإلكتروني

والآن حان الوقت لطرح بعض الأسئلة السريعة حول هذا الموضوع للمسوقين المستعجلين:

1. كيف أقوم بإنشاء قالب للتسويق عبر البريد الإلكتروني؟

يمكنك إما توظيف مصمم لمساعدتك أو استخدام أداة إنشاء القوالب. تمكّنك معظم منصات التسويق عبر البريد الإلكتروني من إنشاء قوالب بريد إلكتروني من البداية بخطوات بسيطة، حتى للمحترفين الذين ليس لديهم خبرة في التصميم والبرمجة.

2. ما هي فوائد قوالب التسويق عبر البريد الإلكتروني؟

تمكنك قوالب التسويق عبر البريد الإلكتروني المصممة بشكل احترافي من زيادة مشاركة العملاء. يمكن أن يؤدي هذا في النهاية إلى تعزيز معدلات التحويل الخاصة بك في المستقبل، مما يساهم في عائد استثمار عملك.

3. أين يمكنني الحصول على قوالب التسويق عبر البريد الإلكتروني؟

قمنا هنا بجمع بعض أفضل الأدوات التي تقدم قوالب تسويق عبر البريد الإلكتروني والتي تُحدث فرقًا: 1) Wix، 2) Unlayer، 3) Stripo، 4) BEE Free، 5) Litmus، 6) TOPOL، 7) Dyspatch، 8) Brevo ، 9) Mailchimp، 10) مراقب الحملة، 11) ActiveCampaign و 12) الاتصال المستمر.

4. كيف يمكنني إضافة قالب في Gmail؟

انتقل إلى “الإعدادات” في حساب Gmail الخاص بك وابحث عن علامة التبويب “خيارات متقدمة”. قم بتمكين قسم “القوالب” وانقر على “حفظ التغييرات”. بعد كتابة النسخة، انتقل إلى النقاط الثلاث أدناه، وحدد “القوالب” و”حفظ كقالب جديد”.