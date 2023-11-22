ستساعدك المقالة التالية: 8 نصائح لحملات التسويق عبر البريد الإلكتروني السياسية التي تجعلك منتخبًا

التسويق السياسي عبر البريد الإلكتروني يدور الأمر كله حول بناء علاقة قوية مع جمهورك/ناخبيك، ويعد البريد الإلكتروني أداة تسويقية ممتازة لإنشاء هذه الرابطة ورعايتها نظرًا لطبيعتها الشخصية.

في عام 2016، حققت حملات التسويق عبر البريد الإلكتروني لباراك أوباما مبلغًا كبيرًا من إجمالي 690 مليون دولار تم جمعها.

وعلى الرغم من سهولة فهم التسويق عبر البريد الإلكتروني للحملات السياسية، إلا أن هناك بعض الاستراتيجيات التي يجب عليك اتباعها بأمانة لإنجاح حملاتك.

في هذه التدوينة، سنوضح أهم 8 إستراتيجيات يجب عليك اتباعها من أجل حملات تسويقية سياسية فعالة عبر البريد الإلكتروني!

1. أنشئ قائمة بريد إلكتروني عالية الجودة

قد تكون مجبرًا على تفضيل “الكمية على الجودة” ولكن في التسويق عبر البريد الإلكتروني، سيقودك هذا إلى عكس ما تهدف إلى تحقيقه. على وجه التحديد، سيؤدي شراء قوائم بريد إلكتروني عشوائية أو إرسال رسائل بريد إلكتروني جماعية إلى الأشخاص الذين لم يختاروا تلقيها إلى معدلات تسليم ضعيفة حقًا.

علاوة على ذلك، يمكنك أيضًا تشغيل عوامل تصفية البريد العشوائي الخاصة بمزود خدمة البريد الإلكتروني الخاص بك. إذا كان يشتبه في قيامك بإرسال عدد كبير جدًا من حملات البريد الإلكتروني غير المرغوب فيها، فقد تواجه مشكلات في خدمة التسويق عبر البريد الإلكتروني.

ونتيجة لذلك، من المهم للغاية الحصول على موافقة المستخدمين وتزويدهم بالبيانات اللازمة طريقة سهلة لإلغاء الاشتراك من رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك على الرغم من تطبيق CAN-SPAM فقط على رسائل البريد الإلكتروني التجارية.

أفضل طريقة لإنشاء قائمة عالية الجودة هي وضع نموذج اشتراك على موقع الويب الخاص بك. قم بتضمين العديد من حقول النموذج التي تراها ضرورية، ولكن تذكر أن طلب الكثير من التفاصيل قد يزعج أو “يخيف” المشتركين المحتملين.

يمكنك دائمًا تحسين نموذج الاشتراك الخاص بك عن طريق اختبار A/B لصيغ مختلفة لمعرفة ما هو الأفضل. لتتمكن من بناء القائمة، قم بإلقاء نظرة على بعض من أفضل منشئي النماذج عبر الإنترنت في السوق في الوقت الحالي.

لتعزيز جهود التسويق الرقمي الخاصة بك، تحتاج إلى ذلك الاستفادة من أي حسابات وسائل التواصل الاجتماعي لديك. سيؤدي دمج وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بك مع التسويق عبر البريد الإلكتروني إلى زيادة فرصك في إقناع الأشخاص بنجاح باتخاذ الإجراء المطلوب (مثل التصويت أو التبرع أو التطوع). يمكنك حتى تشغيل الإعلانات المدفوعة لزيادة التعرض.

وأخيرا، يمكنك استخدام أي بيانات الناخبين دون اتصال بالإنترنت لديك من الماضي (على سبيل المثال من الأحداث الشخصية).

نصيحة احترافية: بعد جمع عناوين البريد الإلكتروني، من الجيد استخدام أداة اختبار البريد الإلكتروني للتحقق من صحتها.

القوة الحقيقية للتسويق عبر البريد الإلكتروني تأتي من القدرة على إرسال الرسالة الصحيحة إلى الأشخاص المناسبين. خاصة بالنسبة لحملات البريد الإلكتروني السياسية، يمكنك أن تفهم أنه ليس كل الناخبين متماثلين.

وبناء على ذلك، فمن الضروري أن قم بتقسيم قائمتك البريدية إلى شرائح أصغر وأكثر استهدافًا. بهذه الطريقة، ستتمكن من استهدافهم بشكل أكثر فعالية وتحفيزهم في النهاية على اتخاذ الإجراءات اللازمة.

يمكن أن يحدث التقسيم بطرق مختلفة اعتمادًا على البيانات المتوفرة لديك عن المشتركين لديك. المعايير الأساسية التي يمكنك البدء بها هي:

جنس

عمر

دخل

موقع

الإهتمامات

التبرعات

إن تقسيم قاعدة المشتركين لديك سيسمح لحملات البريد الإلكتروني الخاصة بك بأن تلقى صدى لدى جمهورك وستحظى بفرص أفضل لتوجيههم بنجاح نحو عبارة تحث المستخدم على اتخاذ إجراء أو جعلهم يتفاعلون معك.

3. قم بتخصيص رسائلك

تحدثنا سابقًا عن قيمة التجزئة. وبدون ذلك، سيكون تخصيص رسائلك السياسية أمرًا صعبًا للغاية، إن لم يكن مستحيلًا.

تريد كل حملة ترسلها إليها أشعر أنها موجهة خصيصا للفرد الذي يستقبله. بهذه الطريقة، يمكنك إنشاء اتصال “شخصي” مع جمهورك وزيادة فعالية رسالتك المستهدفة.

لنفترض أن لديك رجالًا ونساءً مقسمين حسب فئتهم العمرية ودخلهم. هل ستديرون نفس الحملة تجاه شاب عاطل عن العمل يبلغ من العمر 25 عامًا وسيدة ذات دخل مرتفع تبلغ من العمر 50 عامًا؟ بالطبع لا وهذا هو جمال التخصيص.

وإذا أخذنا في الاعتبار أيضاً حقيقة مفادها أن الرسائل الشخصية القادمة من مرشح سياسي من الممكن أن تؤثر على قرارات الناس، فهذا يشكل سبباً إضافياً لإثبات تلك العلاقة “الشخصية”.

تتضمن أساليب التخصيص الأساسية ما يلي:

استخدام الاسم الأول للمشترك في سطر موضوع البريد الإلكتروني أو الحملة

تحسين وقت إرسال البريد الإلكتروني حسب المناطق الزمنية

مع ذكر مدينة/مقاطعة المشترك

بشكل عام، يساعد التخصيص في الحملات السياسية في زيادة معدلات الفتح ونسب النقر إلى الظهور.

4. صياغة سطر موضوع قوي

من المحتمل أن يكون سطر موضوع البريد الإلكتروني من بين أهم أجزاء الحملة. وذلك لأنه أول ما يراه المشترك وهو العامل الوحيد الذي يؤثر على فتح البريد الإلكتروني.

يعد المعدل المفتوح هو المقياس الأكثر أهمية في التسويق عبر البريد الإلكتروني السياسي لأنه يعني أن المزيد من الأشخاص يتعرفون على آرائك وخططك ونواياك السياسية. في النهاية، يُترجم هذا إلى وصول عدد أكبر من الأشخاص إلى CTA واتخاذ الإجراءات اللازمة.

سطر الموضوع الجيد سوف يجذب القارئ ويثير فضوله.

هنا بعض سطور الموضوع التي استخدمها أوباما خلال إحدى حملاته السياسية. فيما يلي سطور المواضيع البارزة الأخرى من حملة بيرني ساندرز:

“أريد أن أكون صريحاً معك”

“قرار صعب للغاية”

من المستحسن أن تجعل سطور الموضوع الخاص بك واضحة وموجزة قدر الإمكان. وفي الوقت نفسه، من المهم الاستفادة من الاستعجال. من الناحية المثالية، يجب أن يكون سطر الموضوع الخاص بك 50 كلمة كحد أقصى، كما HubSpot وتقترح.

و تذكر! إن محاولة استخدام سطر موضوع “clickbaity” لن يؤدي إلا إلى إزعاج المشتركين لديك، ولن يزيد من تفاعلهم. بعد كل شيء، لا أحد يريد أن ينخدع.

5. تحسين الحملات للأجهزة المحمولة

شيء آخر يجب عليك مراعاته هو المكان الذي سيشاهد فيه المشتركون حملاتك. لقد تغيرت الأمور بشكل جذري عن الماضي وأصبح المزيد والمزيد من الأشخاص يتحققون من رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بهم على الأجهزة المحمولة.

في الحقيقة، بحسب ليتموس، يتم الآن فتح 42% من رسائل البريد الإلكتروني على جهاز محمول. وهذه بالتأكيد نسبة كبيرة. ما يوضحه هذا هو أن الأشخاص يربطون رسائل البريد الإلكتروني الشخصية الخاصة بهم بأجهزتهم المحمولة للبقاء على اطلاع دائم في جميع الأوقات.

علاوة على ذلك، إذا كنت تقوم بالجري أيضًا Facebook الإعلانات، فأنت تستهدف بالفعل مستخدمي الهاتف المحمول.

ونتيجة لذلك، فمن المنطقي تحسين حملات البريد الإلكتروني السياسية الخاصة بك من أجل الاستجابة عبر الهاتف المحمول حتى لا تفقد فعاليتها.

يتيح لك Wix، على سبيل المثال، معاينة الشكل الذي ستبدو عليه حملاتك إذا شاهدها المشتركون على جهاز محمول. علاوة على ذلك، إذا قمت بتحديد أحد القوالب المتاحة، فاعلم أنها تستجيب أيضًا للجوال.

عموما، يجب عليك تجنب كتابة جدران طويلة من النص لأن هذا ليس مثاليًا للمشاهدين عبر الأجهزة المحمولة. كما يجب ألا تقوم بتضمين صور أو عناصر مرئية ذات أحجام ملفات كبيرة.

علاوة على ذلك، من المهم أن ضع عبارات الحث على اتخاذ إجراء في المركز، لأنها بهذه الطريقة سوف تبرز ومن المرجح أن يتم النقر عليها.

6. اختر اسم المرسل الصحيح

الاتصالات عبر الإنترنت لها طبيعة “غير شخصية” متأصلة. لتصحيح هذه المشكلة، عليك التأكد من أن الشخص الذي يتلقى حملات البريد الإلكتروني السياسية الخاصة بك يشعر بأنه على دراية بالشخص الذي يرسل رسائل البريد الإلكتروني.

كيف يمكنك تحقيق ذلك؟ بواسطة تحديد اسم المرسل الذي سيتعرف عليه جمهورك على الفور.

على سبيل المثال، يمكنك استخدام اسم المرشح (أي بيرني ساندرز)، واسم المرشح بالإضافة إلى إشارة إلى الحملة أو الانتخابات (أي باراك أوباما لمنصب الرئيس) أو أشكال أخرى.

بهذه الطريقة، يمكنك إنشاء “اتصال” مع مستلمي رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك!

ما يجب عليك تجنب بأي ثمن هو اسم عشوائي أو عام، والأهم من ذلك هو اسم المرسل “بدون رد”. لن يؤدي هذا إلى جعل حملاتك تبدو غير مألوفة فحسب، بل قد يشكك بعض الأشخاص أيضًا في شرعيتها.

وفي الوقت نفسه، لن يكون لديهم أي سبب لوضعك في قائمة “المرسلين الآمنين” ومواصلة تلقي رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك.

7. استخدم قوالب البريد الإلكتروني الجاهزة

إن إنشاء كل شيء من الصفر ليس دائمًا أمرًا مثاليًا لأنه يستغرق وقتًا وفي بعض الأحيان كل ما تحتاجه لإنشاء حملة فعالة هو الإلهام الصحيح.

باستخدام مكتبة نماذج برنامج التسويق عبر البريد الإلكتروني، لا يمكنك توفير الوقت الحاسم فحسب، بل يمكنك أيضًا إنشاء حملات متعددة وتحديد ما يناسب كل جمهور.

يمكن أن تكون هذه القوالب نقطة انطلاق جيدة فيما يتعلق بالشكل الذي ينبغي أن يكون عليه التصميم العام لبريدك الإلكتروني.

إذا كنت تستخدم أداة تسويق عبر البريد الإلكتروني الكل في واحد، فيمكنك أيضًا الاستفادة من قوالب الصفحات المقصودة وإنشاء صفحات مستقلة يمكنك الترويج لها لتشجيع الاشتراك في البريد الإلكتروني وإجراءات جمع التبرعات والمزيد.

بهذه الطريقة، سيكون لديك استراتيجية تسويقية سياسية كاملة.

8. توظيف التفاعل

هل يمكنك تخصيص أكثر من 3 دقائق لرسالة إلكترونية سياسية؟ وربما تكون 3 دقائق مبالغة أيضًا. هل تعرف لماذا؟ لأنها مملة للغاية في أذهان الناس.

ولهذا السبب، ينبغي للحملة السياسية أن تستثمر في رسائل البريد الإلكتروني القصيرة، التي تحتوي على الكثير من الروابط والإحالات لأي شخص يريد معرفة المزيد. علاوة على ذلك، يمكنك اختر محتوى أقل وقم بدمج العناصر التفاعلية.

يمكن أن تكون العناصر عبارة عن استطلاعات رأي واختبارات من شأنها تحويل البريد الإلكتروني من قناة تقليدية إلى قناة تفاعلية. بهذه الطريقة يمكنك كسر رتابة ما اعتاد عليه الناس وما اعتادوا عليه فتح “قناة اتصال” من خلال الخوض في المواضيع التي تهم الناخبين المحتملين.

ما هي تكلفة الحملات السياسية؟

لقد ناقشنا الاستراتيجيات الأساسية التي تحتاج إلى اتباعها لتحقيق النجاح في جهود التسويق عبر البريد الإلكتروني السياسي. ولكن عن التكلفة؟

تعتمد معظم خدمات التسويق عبر البريد الإلكتروني أسعارها على عدد المشتركين لديك. وهذا يعني عمليًا أنك قد تحتاج إلى دفع ثمن باهظ نظرًا لأن قوائم البريد الإلكتروني السياسية تميل إلى أن تكون كبيرة جدًا.

ومع ذلك، تقدم بعض أدوات التسويق عبر البريد الإلكتروني أيضًا خطط الدفع أولاً بأول التي تمنحك اعتمادات البريد الإلكتروني. نظرًا لأن الحملات السياسية عادةً ما تكون نشطة لفترة قصيرة من الوقت، فقد تجد أن نموذج التسعير هذا يناسبك بشكل أفضل أو يناسب أهدافك المحددة بشكل أفضل.

ومن أمثلة الخدمات التي تقدم نموذج التسعير هذا Mailchimp وWix. وعلى الرغم من أن كلا الخدمتين رائعتان بشكل عام، إلا أن أرصدة Mailchimp وخطط الاشتراك باهظة الثمن (تبدأ الخطط المدفوعة بسعر 20 دولارًا شهريًا).

هذا ليس هو الحال مع Wix، في حين أن هناك فائدة إضافية تتمثل في أسعار معقولة إلى حد كبير. وهذا يشكل خدمة Wix من بين أفضل بدائل Mailchimp في السوق حاليًا.

حملات التسويق عبر البريد الإلكتروني السياسية التي تجعلك منتخبًا

يدور التسويق عبر البريد الإلكتروني للحملات السياسية حول استهداف جمهورك بشكل فعال من خلال التجزئة والرسائل الشخصية. علاوة على ذلك، يتعين عليك القيام بكل شيء لتحسين معدلات الفتح من خلال صياغة سطور مواضيع ذكية أو استخدام عناصر تفاعلية.

اتبع النصائح المذكورة أعلاه وستحظى حملاتك بفرص عالية في تحقيق الهدف!

وإذا كنت تريد خدمة جديرة بالثقة من حيث إمكانية التسليم مع توفير تكلفة معقولة، فقم بالتسجيل للحصول على حساب Wix لزيادة التفاعل مع جمهورك.