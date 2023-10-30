ستساعدك المقالة التالية: 8 نصائح للعيش على دخل واحد عندما يكون المال شحيحًا

العيش على دخل واحد أمر صعب، ومن السهل أن تشعر بأنك محاصر بالظروف.

كثير من الناس يتوقون إلى القيام بشيء جديد ومختلف في حياتهم، لكنهم لا يستطيعون تفويت العمل لأن ذلك يعني فقدان الراتب (حتى لو كان أصغر مما يريدون).

ربما ستكون هناك حاجة إلى المزيد من التعليم لتحقيق المزيد من الأحلام المهنية، ولكن توفير ذلك أمر أقرب إلى المستحيل.

إن العيش على دخل واحد أثناء محاولة دعم الآخرين أمر صعب، ولكن من الممكن القيام به، حتى عندما يكون الشخص كذلك العيش من الراتب إلى الراتب.

فكر في هذه الأسئلة أولاً

سواء كان هناك شخصان فقط في المنزل، أو إذا كان هناك أيضًا فم صغير واحد (أو أكثر) لإطعامه، فهناك الكثير مما يجب مراعاته عند التفكير في التحول إلى ميزانية الدخل الواحد:

كم من الوقت ستحتاج الأسرة للعيش على دخل واحد؟

هل تم إنشاء صندوق الطوارئ بالفعل؟

ما هي تكلفة المعيشة في المنطقة؟

هل الأسرة مستعدة للالتزام بالحياة المقتصدة؟

هذه كلها أسئلة مهمة يجب طرحها قبل الانتقال إلى العيش بميزانية عائلية ذات دخل واحد. إنهم يمليون ما إذا كانت الأسرة في وضع يسمح لها بالعيش على دخل واحد أم لا.

بالنسبة للبعض، سيكون الانتقال سهلا إلى حد ما. وبالنسبة لآخرين، وليس ذلك بكثير. إن قطع مصدر الدخل بالكامل يمكن أن يضع الأسرة في مستوى أقل بكثير من الحد الأدنى المتوقع للمنطقة المحلية. لا بأس بهذا، ولكن ليس بالأمر الذي يسهل الاعتياد عليه، ولا ينبغي له أن يكون كذلك.

إن التضحية بإجازة سنوية والعيش بأقل من إمكانياتك أثناء سعيك للحصول على درجة علمية قد يعني الفرق بين البقاء عالقًا في وظيفة مسدودة أو العمل في مجال تحبه، مما يؤدي إلى كسب المزيد من المال بشكل ملحوظ. هذه هي المقايضة تماما.

حتى لو كانت هذه الخطوة جانبية (بدون مكاسب مالية)، فإن تولي دور وظيفي جديد يمكن أن يزيد بشكل كبير من نوعية حياة الشخص.[1] إذا كنت تعتقد أنك وشريكك على استعداد للقيام بهذه القفزة، فإليك بعض الأشياء المهمة التي قد ترغب في أخذها في الاعتبار أولاً.

كيف تعيش على دخل واحد عندما يكون المال شحيحاً

1. سداد الديون بقوة

قبل أن تحاول العيش على دخل واحد، أولاً النظر في سداد الديون. ليس من الحكمة أبدًا تحمل ديون بطاقات الائتمان ذات الفائدة العالية، والانخفاض المفاجئ في الدخل يمكن أن يؤدي بسهولة إلى تفاقم هذا الوضع المالي.

استخدم بطاقات الائتمان بشكل غير متكرر قدر الإمكان – خاصة إذا كنت تواجه صعوبة في سداد أكثر من الحد الأدنى للدفعة الشهرية (أو ما هو أسوأ من ذلك، تفويت الدفعات تمامًا). حاول ترك بطاقات الائتمان في المنزل واستخدامها في حالات الطوارئ فقط. ادفع جميع النفقات اليومية باستخدام بطاقة الخصم أو نقدًا.

بعض الديون – مثل الرهون العقارية وقروض السيارات والطلاب، على سبيل المثال – لا يمكن سدادها ببساطة. ولكن هذا لا يعني أنه لا يمكن سدادها أو حتى إعادة تمويلها. إن تخصيص أموال إضافية لدفع أقساط المنزل الشهرية – لأصل الدين، وليس الفائدة – يمكن أن يختصر سنوات من الرهن العقاري النموذجي لمدة 30 عاما.

2. لديك صندوق للطوارئ

إن العيش على دخل واحد لا يعني بالضرورة العيش على الكفاف. لتجنب هذا، إنشاء صندوق للطوارئ ليكون في متناول اليد لتغطية المفاجآت التي يمكن أن تحملها الحياة.

قد تختلف المسافة المقطوعة حسب ما يشكل حالة طوارئ، ولكن السيارات والسباكة والأطفال جميعهم لهم نصيبهم العادل من النفقات الإضافية. لا تنشئ صندوقًا للطوارئ فحسب، بل أيضًا ميزانية لوضع مبلغ شهري بعيدا لتجديده.

3. تخلص من النفقات غير الضرورية لتعيش على دخل واحد

إذا كان أحد الشركاء لا يعمل، فإن النفقات المتعلقة بالعمل السابق لذلك الشخص ستنخفض أو تختفي تمامًا. يتضمن ذلك نفقات السفر والغاز وتآكل السيارة وملابس العمل والتنظيف الجاف وطلب الوجبات بالخارج. سيساعد التخلص من هذه التكاليف في توفير المال على المدى الطويل، ولكن ابحث أيضًا عن طرق أخرى لتقليل الإنفاق.

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. فكر في التخلص من تلفزيون الكابل.

ابحث عن أسعار أفضل للتأمين على المنزل والسيارات.

إعادة تمويل القروض الطلابية.

يعد هذا أيضًا وقتًا رائعًا للتخلص من الخدمات المدفوعة مثل تنسيق الحدائق أو تنظيف المنزل أو حتى تمشية الكلاب.

إذا لم تكن قد قمت بالكثير من الطهي في المنزل من قبل، فغير تلك العادات. يمكن أن تكون الأطعمة المعبأة والوجبات الجاهزة باهظة الثمن. تخلص من المزيد من الدهون عن طريق الاستغناء عن الوجبات الخفيفة الإضافية والأطعمة المصنعة باهظة الثمن التي يمكن أن تكون غير صحية لكل من الجسم والميزانية.

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4. خفض تكاليف السكن

عادة ما يمثل السكن الجزء الأكبر من ميزانية أي زوجين. بالنسبة للكثيرين، فإن الأخطاء في شراء المنزل هي السبب في عدم قدرتهم على العيش على دخل واحد. تجنب أن تصبح فقيرًا في المنزل.

بالطبع، سيكون من المثالي العيش في حي لائق به مدارس جيدة، ولكن عند التسوق لشراء منزل جديد، استهدف شراء منزل يفوق قدرتك على تحمل تكاليفه. قد يعني ذلك إنشاء منزل مستقل بدلاً من مسكن لأسرة واحدة، ولكنه يعني أيضًا أن المكان الجديد سيكون في متناول الجميع بدخل واحد. فكر أيضًا في إعادة استخدام جزء من منزل أصغر؛ على سبيل المثال، قم بتحويل الطابق السفلي إلى غرفة ألعاب للأطفال أو مكتب أحد الوالدين.

يمكن للأزواج الذين يمتلكون منزلًا بالفعل ولا يستطيعون تحمل تكاليفه التفكير في تقليص حجمه، حتى ولو مؤقتًا.

إعادة تمويل المنزل هو خيار آخر. بالنسبة لبعض الأزواج، يمكن أن يكون التوفير الذي يأتي مع ذلك كبيرًا. لا تشعر بأنك مجبر على التنافس مع الأصدقاء أو الأحباء. التضحية على المدى القصير يمكن أن تعني المزيد من المنزل في المستقبل.

5. القضاء على انخفاض قيمة الأصول

اعتمادًا على المنطقة، قد يكون بيع سيارة ثانية خيارًا متاحًا. إذا لم يكن ذلك عمليًا، ففكر في استبدال سيارة مستهلكة للوقود بسيارة مستعملة وفعالة في استهلاك الوقود. انخفاض أسعار التأمين عن طريق زيادة الخصم الخاص بك. عندما يحين وقت التسوق لشراء سيارة، فكر في السيارة المستعملة بدلاً من الجديدة.

يمكن لأولئك الذين يتمتعون بالذكاء في السيارات توفير المال عن طريق الشراء من بائع خاص بدلاً من الوكيل. فقط تأكد من موافقة البائع على قيام ميكانيكي بفحص السيارة قبل التوقيع على الأوراق. ويجب على البائع خصم تكلفة أي إصلاحات ضرورية من سعر الشراء.

6. تجربة العيش على دخل واحد قبل الإقلاع عن التدخين

قبل أن يقدم أحد الزوجين إشعاره لمدة أسبوعين، اقضي بعض الوقت في العيش على دخل الفرد الذي سيبقى يعمل فقط.

خلال تلك الفترة، استخدم دخل الزوج الذي يأمل في ترك القوة العاملة له سداد الديون وزيادة الادخار. ستوفر هذه التجربة فكرة جيدة عما هو مطلوب وما هو غير ضروري للعيش بنجاح على دخل واحد.

7. خفض شريحة الضرائب الخاصة بك

من الممكن أن تقع الأسر التي تعيش على دخل واحد فقط في شريحة ضريبية أقل. وهذا يعني أنهم قد يحتاجون إلى زيادة الإعفاءات، ومنحهم أموالاً إضافية في كل فترة دفع.

لا تريد بالضرورة استرداد ضرائب كبيرة من مصلحة الضرائب الأمريكية كل عام. هذا يعني أن عائلتك دفعت للحكومة الكثير من المال.

8. حاول العمل عن بعد لتسهيل العيش على دخل واحد

في هذه الأيام، ليس من الضروري أن يذهب الأشخاص في العديد من المجالات إلى المكتب.

إذا كان فرد الأسرة “غير العامل” يقضي عدة ساعات في الأسبوع العمل في موقف بعيد، وهذا من شأنه أن يضيف بعض الأموال الإضافية إلى خزائن الأسرة. ويمكن أن يؤدي أيضًا إلى فرص وظيفية جديدة في المستقبل، سواء عن بعد أو داخل الشركة.