ستساعدك المقالة التالية: 9 أفضل المكونات الإضافية للمقتطفات الغنية لـ WordPress 2023 🎖 أصبح ترميز المخطط سهلاً

لقد كنت مفتونًا دائمًا بالمشهد المتغير للعالم الرقمي. باعتباري مستخدمًا مخصصًا لـ WordPress، فقد شهدت التطور المذهل لمواقع الويب والاستراتيجيات الكامنة وراء لفت الانتباه على محركات البحث. في سعيي لتحقيق التميز الرقمي، كان هناك مفهوم واحد يلفت انتباهي باستمرار: المقتطفات الغنية.

يمكن للمقتطفات المنسقة أن تغير كيفية ظهور موقع الويب الخاص بك في نتائج البحث، مما يجذب انتباه الزوار المحتملين. باعتباري من عشاق WordPress، فقد تعمقت في عالم المكونات الإضافية للمخطط لاستغلال هذه الإمكانات. يسعدني مشاركة اكتشافاتي معك.

في منشور المدونة هذا، سأطلعك على أفضل 9 مكونات إضافية للمقتطفات الغنية أو مكونات المخطط الإضافية لـ WordPress. لقد كانت هذه المكونات الإضافية بمثابة رفاقي الموثوق بهم، حيث ساعدتني في تحسين مواقع الويب الخاصة بي والوصول إلى آفاق جديدة في المجال الرقمي. سأشارك أفكاري وتجاربي الشخصية وكيف يمكن لكل من هذه المكونات الإضافية الارتقاء بموقع WordPress الخاص بك.

لذا، إذا كنت شغوفًا بـ WordPress وSEO مثلي، انضم إلي في هذه المغامرة. دعنا نستكشف عالم المقتطفات الغنية ونكتشف المكونات الإضافية التي ستجعل موقع WordPress الخاص بك يتألق في عام 2023.

ما هي المقتطفات الغنية؟

المقتطف المنسق عبارة عن كلمة تغطية تتحدث عن مجموعة من علامات البيانات المدروسة جيدًا والتي تم تطويرها لمساعدة محركات البحث في فهم محتوى صفحات الويب بشكل أفضل.

عندما تبحث عبر Google، يتم إنشاء الروابط الجذابة لمواقع الويب التي تظهر على الصفحة المقصودة من خلال الصور أو التقييمات بالنجوم أو المراجعات بمساعدة المقتطفات الغنية. يتم استخدام المقتطفات الغنية لتحسين المظهر والارتفاع انقر فوق “من خلال الأسعار”. لصفحة موقع الويب الخاص بك.

تتضمن المقتطفات الغنية العديد من الميزات التي تجذب الانتباه مثل

الصور أو مقاطع الفيديو المضمنة

تقييمات النجوم

معلومات المنتج

العناوين وأرقام الهواتف

الميزات الموجهة للوصفات

وقت الأحداث والموقع والتواريخ

المشاركات والصور المميزة

التعليقات

يمكن لجميع محركات البحث، بما في ذلك Google وYahoo وBing وما إلى ذلك، إنشاء مقتطفات غنية عندما يستخدم مطورو الويب علامات HTML خاصة. يمكنك تحديد موقع مجموعة من جميع العلامات التي تستخدمها Google بسرعة لتحديد هذه البيانات على Schema.org والتحقق من الروابط الخاصة بك باستخدام أداة اختبار البيانات المنظمة من Google.

تنبيه: كيفية إضافة علامة Schema.Org إلى WordPress من خلال مكونات Schema الإضافية

على سبيل المثال، إذا كان لديك موقع ويب لمراجعة المنتجات، فإن أي شخص يبحث على Google سيصل إلى صفحتك إذا كان رابط موقعك يعرض مراجعات جيدة وتقييمات بالنجوم ومنشورات مميزة بتنسيق مناسب. يتم إنشاء هذا المظهر من خلال المقتطفات الغنية التي تساعدك على الحصول على تصنيف جيد في محركات البحث. يمكن أن تدعم هذه المقتطفات المنسقة العديد من العلامات مثل التنسيقات الدقيقة وRDa و Schema.org.

لن تقوم Google بتقييد موقع الويب الخاص بك إذا كان لا يستخدم بنية بيانات المقتطف المنسق. ليس للمقتطفات الغنية تأثير مباشر على محركات البحث. تتمثل مزايا استخدام المقتطفات المنسقة على موقع الويب الخاص بك في ما يلي:

إنها تزيد من ظهور موقع الويب الخاص بك

يساعد المستخدم في تحديد مدى ملاءمة نتيجة البحث

كما أنه يساعد محركات البحث على فهم محتوى موقع الويب الخاص بك

يسمح لأصحاب المواقع بالاتصال عبر محركات البحث

إقرأ أيضاً – مراجعة تقييد المحتوى الاحترافي: هل هو أفضل مكون إضافي لعضوية WordPress؟

9 أفضل الإضافات الغنية بالمقتطفات أو الإضافات للمخططات في WordPress [2023]

1) البرنامج المساعد SchemaNinja Rich Snippets & Recommendation (منتجي الخاص)

مخطط النينجا يعد مرة أخرى مقتطفًا فخمًا لجميع المواقع المستندة إلى WP. وهو يدعم تحسين معدل النقر الخاص بك ويبني موقعًا فريدًا لموقعك على الويب من خلال واجهة المستخدم المضمنة فيه. تحدد هذه المقتطفات الغنية المميزة ترميز البيانات المنظمة الذي يمكن أن يدرجه ميكانيكيو الموقع في HTML الحالي الخاص بهم، مما يسمح لمحركات البحث بالتعرف بشكل أفضل على البيانات التي يتم تغطيتها في كل صفحة ويب.

يعمل البرنامج الإضافي SchemaNinja على جميع أنواع محتوى الويب وهو مفيد في إنشاء تقييمات Schema لمدوناتك/مواقع الويب الخاصة بك. يعد هذا المقتطف الغني مكونًا إضافيًا رائعًا لأي نوع من المدونات المتخصصة، خاصة بالنسبة إلى:

المدونون الذين يرغبون في الحصول على مكانة فريدة في العالم الرقمي

المسوقون التابعون والمسوقون بنظام CPA الذين يرغبون في التكيف السريع

تجار التجزئة في eCom الذين يرغبون في تحقيق أقصى استفادة من الأرباح من كل مستخدم

بائعو المنتجات الذين يرغبون في توسيع صفقاتهم ونشر المشاركات في العروض الترويجية

المستقلون الذين يرغبون في كسب المزيد من المال والحصول على نتائج غير عادية للعملاء

مكانة صنع المال، والتي تظهر المزايا والعيوب أو تصنيف الخدمة لأي سلعة

سمات:

تصنيف النجوم

دمج المخطط

مجموعة الروابط التابعة

توصيات شيمانينجا

تصنيف النجوم

استيعاب المخطط

دمج الارتباط التابع

الثناء

ضوابط كال تحث على اتخاذ إجراء

إضفاء الطابع الشخصي

التسعير:

مخطط النينجا تقدم ثلاث خطط تسعير أساسية لتلبية الاحتياجات المتنوعة لمستخدميها. تبلغ تكلفة الخطة “الشخصية” 39 دولارًا سنويًا، مما يتيح الوصول إلى موقع واحد.

بتكلفة 59 دولارًا سنويًا، يوسع المشروع “المحترف” إمكانية الوصول إلى 3 أماكن. توفر خطة “الوكالة”، بسعر 199 دولارًا سنويًا، إمكانية الوصول إلى مواقع غير محدودة. يتضمن كل برنامج جميع الميزات ويأتي مع ضمان استعادة الأموال لمدة 14 يومًا.

إنها واحدة من المكونات الإضافية المبتكرة لتقييم المخطط والتي ستساعدك على تنمية أعمالك باستخدام أزرار الحث على اتخاذ إجراء الجذابة. الدفع دروس فيديو SchemaNinja وأدلة وكيفية استخدام SchemaNinja

ابدأ مع Schema Ninja الآن

إنه مكون إضافي ممتاز يسمح لك بإدراج Rich Snippets بسهولة في موقع الويب الخاص بك. تساعدك واجهته سهلة الاستخدام على دمج بنية أكثر دقة لأنواع مختلفة من المحتوى. يمكنك إدخال المراجعات والمقالات ومقاطع الفيديو والمؤلفين والتقييمات وما إلى ذلك، مدعومة بالعديد من الوظائف الإضافية المخصصة لمساعدة أولئك الذين يحتاجون إلى ميزات مثل دمج WooCommerce، والأكواد القصيرة المخصصة، ومقتطفات للمواقع والخرائط.

يمكنك إضافة علامات دلالية/منظمة، وتحسين نتائجك لمحركات البحث، واكتساب المزيد من الحركة. السعر 69 دولارًا.

سمات:

عمليات التثبيت سهلة

وثائق مفصلة

دعم العملاء من الدرجة العالية

ويمكن ترجمتها إلى أي لغة

مجموعة مفيدة من الإضافات

يدعم علامات schema.org

وشملت أنواع مختلفة من التقييمات

تعمل الوظائف الإضافية على إدراج المزيد من الثراء والوظائف والتكاملات

التسعير:

تقدم WP Rich Snippets خطط تسعير متنوعة تلبي احتياجات وميزانيات متعددة. تبدأ الخطة الأساسية بسعر 69 دولارًا سنويًا، مما يوفر ترخيصًا واحدًا لموقع واحد وعامًا واحدًا من التحديثات والدعم. المستوى التالي، البرنامج الاحترافي، يكلف 99 دولارًا سنويًا ويقدم ثلاثة تراخيص للمواقع ودعمًا ذا أولوية.

توفر الخطة النهائية تراخيص غير محدودة للموقع بسعر 199 دولارًا سنويًا لأولئك الذين يحتاجون إلى مزيد من المرونة. أخيرًا، بالنسبة للمطورين أو الوكالات، هناك خطة مدى الحياة بسعر 399 دولارًا، بما في ذلك تراخيص غير محدودة للموقع وتحديثات ودعم مدى الحياة.

ابدأ مع WP Rich Snippet الآن

تم إنشاء هذا البرنامج الإضافي بواسطة MyThemeShop، الذي يقوم أيضًا بتطوير سمات WP. إنه مكون إضافي شامل لـ WP مع ميزات وسائط متعددة ممتازة. يقوم بإنشاء مراجعات مثل – تصنيفات النجوم أو الأصوات أو النسب المئوية أو النقاط أو الدوائر لمراجعة الألقاب. إنه بسيط مثل أي مكون إضافي عادي آخر ولا يتطلب بنية ترميز معقدة. لذلك فهو يوفر عليك أيضًا الوقت الذي تقضيه في تحرير سمات WP الخاصة بك.

وباعتباره مقتطفًا منسقًا، فإنه يعزز أيضًا تصنيف محرك البحث الخاص بك ويساعد في زيادة حركة المرور. السعر 39 دولارًا

سمات:

يوفر تجربة مستخدم غنية

قم بتضمين رسوم CSS المتحركة لإنشاء مظهر جذاب

جودة مدمجة رائعة للتقييم التلقائي للنجوم على الصور المصغرة

متوافق مع جميع المواضيع

تكاملات سريعة الاستجابة بنسبة 100%

القطعة المبوبة مدمجة

خيارات ألوان غير محدودة

متوافق مع المواقع المتعددة والمستخدمين المتعددين

نظام إدارة المراجعة النشط

التسعير:

مراجعة الفسفور الابيض برو هو مكون إضافي مميز من WordPress مصمم لتسهيل إجراء التقييمات الشاملة والجذابة على موقع الويب الخاص بك.

يبلغ سعره 77 دولارًا لترخيص الموقع الواحد، والذي يتضمن سنة واحدة من الدعم والتحديثات. تسمح خطة العضوية الموسعة الخاصة بهم بالوصول إلى جميع منتجاتهم مقابل 420 دولارًا سنويًا.

ابدأ مع WP Review Pro الآن

إنه مكون إضافي مجاني لمواقع WP. يوفر هذا المقتطف المنسق طرقًا مختلفة لدمج المراجعات الغنية على صفحة الويب الخاصة بك. يساعدك على القفز بسرعة وبشكل طبيعي إلى قمة ترتيب SERP. يساهم المقتطف المنسق في زيادة نسبة النقر إلى الظهور بنسبة 30%. لقد ربطت Rich Reviews نفسها بـ “Shopper Approved”، وهي إحدى الشركات التابعة لشركة Google. لنفترض أنك أصبحت أحد العملاء المعتمدين للمتسوقين. في هذه الحالة، فإن الجمع بين هذا النظام الأساسي وكونه شريكًا مقبولاً لدى Google ويحمل رابط المشاركة المركزي عبر الإنترنت سيعطي مراجعاتك دعاية شاملة.

سمات :

لا يؤدي هذا المقتطف الغني إلى إبطاء موقع الويب الخاص بك

متوفر بجميع اللغات الرئيسية

تتكون من ورقة أنماط خارجية لسهولة التخصيص

يمكنك الدمج بسهولة مع حسابات المستخدمين وصور Gravatar

تظهر في تنسيق البيانات الجزئية

آلية بسيطة ومتوافقة مع جميع أنواع المواقع

خيارات ألوان رائعة ودعم العملاء

التسعير:

تقدم المراجعات الغنية مجموعة متنوعة من مستويات التسعير لتلبية الاحتياجات المختلفة. الخطة الأساسية مجانية، وتوفر الميزات الأساسية لبدء الأعمال التجارية.

توفر الترقية إلى الخطة المميزة، بسعر 99 دولارًا شهريًا، ميزات إضافية مثل دعم الأولوية وخيارات التخصيص المتقدمة. بالنسبة للشركات التي تطالب بحل أكثر شمولاً، توفر خطة Enterprise، بسعر 199 دولارًا شهريًا، كل شيء في الخطة المميزة بالإضافة إلى إدارة الحساب المخصصة وطلبات الميزات ذات الأولوية.

ابدأ بالمراجعات الغنية الآن

يقدم هذا البرنامج المساعد مخططًا/ترميزًا منظمًا شاملاً ودقيقًا يشتمل على التقييمات ومعلومات الأحداث وتفاصيل الوصفات وصفحات المجموعة وأكثر من ذلك بكثير. كما يساعدك أيضًا على إضافة التعليقات والمواضيع إلى ترميز العمل الإبداعي للمخطط وأنواعه الفرعية مثل المقالات أو منشورات المدونات أو صفحات الويب. ويحتوي أيضًا على جميع مراجعات منتجات WooCommerce والصور والمتغيرات والتقييمات في الإصدار الاحترافي.

كما يوفر ترميز المخطط لعدد قليل من المنصات الاجتماعية. إنها إضافة إلى البرنامج المساعد WPSSO (تحسين المشاركة الاجتماعية في WordPress). يقوم تلقائيًا بإنشاء علامات وصفية كاملة ودقيقة وترميز المخطط لتحسين المشاركة الاجتماعية (SSO) وتحسين محرك البحث (SEO). يكلف 19.95 دولار.

سمات:

يوفر الحد الأقصى لطول السرد

إدراج إعداد ترميز مخطط إضافي للمدونة والصفحة الأولى الثابتة، بالإضافة إلى الأرشيف والمستخدم والمؤلف وصفحة نتائج البحث

يمكن أن تشمل الحد الأقصى لعدد الصور

يحتوي على نسخة احتياطية للمكون الإضافي AMP

يقدم ميزات WPSSO Free أو Pro

تشتمل النسخة الاحترافية على علامات المانحين للكتاب المشاركين والكتاب الضيوف.

التسعير:

يقدم WPSSO Schema JSON-LD Markup مستويات تسعير مختلفة تلبي الاحتياجات المختلفة. المستوى “الأساسي” هو 59 دولارًا سنويًا للشركات الصغيرة أو مواقع الويب الشخصية، مما يوفر ميزات أساسية ودعمًا قياسيًا للعملاء. بالنسبة لمواقع الويب متوسطة الحجم، يوصى بمجموعة “Pro” بسعر 119 دولارًا سنويًا، والتي تتضمن ميزات متقدمة ودعمًا ذي أولوية.

يمكن للشركات أو المؤسسات الكبيرة الاستفادة من فئة “النخبة” بسعر 239 دولارًا سنويًا، مع توفير جميع الميزات المتاحة والدعم ذي الأولوية والوصول إلى جميع التحديثات الجديدة. من المهم ملاحظة أن كل قصة تتضمن عامًا من التحديثات والدعم. الأسعار بالدولار الأمريكي وتخضع للتغيير دون إشعار مسبق.

ابدأ مع مخطط WPSSO الآن

مع أكثر من ألف عملية تثبيت، يعد هذا البرنامج الإضافي ميسور التكلفة، بالإضافة إلى ميزات رائعة مثبتة مسبقًا. يمكنك اختبار جميع المقتطفات باستخدام أداة التحقق من Rich Snippet. عند شراء البرنامج الإضافي، يتم تقديمه مع رموز قصيرة محددة مسبقًا. ومع ذلك، يمكنك أيضًا إدراج مشاركتك الخاصة في كل مشاركة وصفحة ويب. يمكنك بسهولة تثبيت البرنامج المساعد بمساعدة فيديو دليل المستخدم المتوفر على YouTube.

ستعلمك التحميلات المتسقة حتى تتمكن من تحديث المكون الإضافي الخاص بك. يمكنك تجميع المقتطفات الأخرى مع هذا المقتطف. يساعدك في إنشاء نتائج البحث باستخدام البيانات الجزئية المنظمة (scema.org). تعتمد محركات البحث الكبرى على هذا البرنامج المساعد لاستكشاف صفحات الويب الصحيحة. يكلف 20 دولارا.

سمات:

يسمح لك بإنشاء شفرات مقتطفات غنية خاصة

يمكنك أيضًا تغيير تلك المثبتة مسبقًا

ليست هناك حاجة إلى مهارات ترميز خاصة لتثبيت البرنامج المساعد

إنه البرنامج الإضافي الموصى به لجميع مواقع الويب المستندة إلى WP

يدعم جميع المقتطفات الرائدة

يوجد منشئ رمز قصير مدمج

التسعير:

يعد البرنامج الإضافي Rich Snippets WordPress أداة قوية لتحسين محركات البحث لموقع الويب الخاص بك. يختلف السعر حسب نوع الخطة. تبلغ تكلفة الخطة الأساسية 69 دولارًا سنويًا وهي مناسبة للمشاريع الشخصية الصغيرة.

تعد خطة Pro بسعر 149 دولارًا سنويًا خيارًا تجاريًا ممتازًا، حيث تقدم ميزات ودعمًا متميزًا. مع الميزات المتقدمة والدعم ذي الأولوية، يأتي الهدف النهائي بسعر 299 دولارًا سنويًا.

ابدأ باستخدام المقتطف المنسق الآن

وهو مكون إضافي مجاني يمكن الوصول إليه من دليل المكونات الإضافية لـ WordPress.org. لا يستغرق الأمر سوى دقيقة واحدة لتثبيت المكون الإضافي ثم تعزيز جميع صفحاتك ومشاركاتك وصفحات المؤلف والمزيد باستخدام البيانات الموجودة مسبقًا على موقع WordPress الخاص بك. ويقدم كل ثلاثة.

تشتمل عناصر بنية موقع Google على فتات التنقل ومربع بحث روابط أقسام الموقع واسم موقعك في النتائج.

فهو يصادر معلمات عناصر البيانات ويسمح بالحصول على عناصر مبتكرة مثل التحقق من الصحة والتحليلات الدلالية وإعداد تقارير Schema.org من خلال حسابات Schema App Pro وAgency. كما أنه يقوم أيضًا بتخصيص الرسوم البيانية المعرفية والعروض الترويجية للأحداث والإجراءات والمحتوى والمقتطفات الغنية والأعمال التجارية المحلية. تبدأ الحزمة المميزة بسعر 37 دولارًا.

سمات:

يسمح لك بإدارة مجالات متعددة

يتكامل Schema App WooCommerce مع البرنامج المساعد Schema App هذا

يمكنك الوصول إلى فريق الخبراء من خلال خطط الدعم المميز

يمكن للحسابات غير المقيدة إنشاء وتعديل ما يصل إلى 50 عنصر ملف لـ 10 صفحات ويب.

أفضل البرنامج المساعد لتعزيز قدرة الموقع

التسعير:

يقدم تطبيق Schema مجموعة من خيارات التسعير المصممة لتلبية الاحتياجات الفريدة لمختلف الشركات. تعتبر الخطة الأساسية، بسعر 30 دولارًا شهريًا، مثالية للشركات الصغيرة وتوفر الوصول إلى أدوات ترميز المخطط الأساسية.

توفر الخطة المميزة، بسعر 100 دولار شهريًا، المزيد من الميزات المتقدمة مثل وحدة تحكم بحث جوجل التكامل والدعم المتميز. بالنسبة للمؤسسات واسعة النطاق، يقدم تطبيق Schema خطة مؤسسية مخصصة. يعتمد تسعير خطة المؤسسة على حجم الشركة ومتطلباتها المحددة.

ابدأ باستخدام تطبيق Schema الآن

إنها حزمة متميزة من جميع المقتطفات الغنية التي تحتاجها لتعزيز تصنيف موقع الويب الخاص بك. يمكن إضافة هذه المقتطفات إلى أنواع المحتوى المختلفة لمنشور مدونتك، مثل مقاطع الفيديو والوصفات والتطبيقات والأشخاص وغير ذلك الكثير. إنه مقتطف منسق مفتوح المصدر مع أكثر من 50000 عملية تثبيت حالية. يعد تثبيت البرنامج الإضافي مع جميع الميزات المميزة أمرًا سريعًا وسهلاً.

حتى مع الإصدار المفتوح، فإنك تحصل على دعم قوي للعملاء، على عكس المكونات الإضافية المجانية الأخرى. إنه يزيل نسبة النقر إلى الظهور (CTR) الخاصة بك ويساعد على تحسين تحسين محركات البحث (SEO) والتصنيفات. وهو يوفر قاعدة مستخدمين تفاعلية لأنه يدعم جميع أنواع المخططات، بما في ذلك مسارات التنقل والكتب والشركات المحلية.

سمات:

مكون إضافي مفتوح المصدر ومجاني

وهو يدعم جميع أنواع المخططات لصفحات الويب الخاصة بك

يقدم عناصر رائعة لجعل موقع الويب الخاص بك متميزًا عن الآخرين

يساعد في المشاركة الاجتماعية من خلال الفيسبوك

متوافق مع جميع محركات البحث مثل جوجل وياهو وبينج

من السهل تثبيت البرنامج المساعد

التسعير:

يعد البرنامج الإضافي All In One Schema.Org Rich Snippets ميسور التكلفة للغاية. تبلغ تكلفة ترخيص الموقع الواحد 59 دولارًا سنويًا، بما في ذلك جميع الميزات والتحديثات والدعم.

يمكن لأولئك الذين يديرون مواقع ويب متعددة اختيار تصريح 5 مواقع بسعر 89 دولارًا سنويًا أو ترخيص 25 موقعًا بسعر 159 دولارًا سنويًا.

ابدأ باستخدام مخطط الكل في واحد الآن

إذا كان لديك موقع قائم على المنتجات وتقدم مراجعات لجميع المنتجات المذكورة، فإن هذا البرنامج الإضافي يعمل بشكل أفضل بالنسبة لك. فهو يغير منشوراتك العادية إلى تحليلات مفصلة مع التقييمات المناسبة والروابط والمزايا والعيوب والمقتطفات الغنية ومراجعات المستخدم. على سبيل المثال، إذا قمت بمراجعة الأدوات الذكية، فيمكنك تقييم هذا العنصر المعين بناءً على معلمات مختلفة مثل البطارية والمعالج والأجهزة وميزات الجودة وما إلى ذلك، وسيعرض هذا البرنامج الإضافي جميع أجزاء المعلومات بشكل جذاب.

سمات:

إنشاء doodad تقييم أفضل المنتجات

ما عليك سوى تحديث جميع ألوان الأداة من تفضيلات السمات

أدخل زر التنزيل في المقالات

قم بإرفاق أداة ختامية ساحقة في نهاية مشاركاتك

قم بتضمين بدائل مراجعة المستخدم الدقيقة لملاحظات WordPress

قم بإلحاق المقتطف المنسق (المخطط) بالمحتوى الخاص بك

التسعير:

اعتبارًا من الآن، يبدأ سعر الإصدار الاحترافي من 75 دولارًا سنويًا لترخيص موقع واحد.

ابدأ بمراجعة منتج WP الآن

ما هو البرنامج المساعد لتقييم المخطط الجيد؟ تم تحديث 9 أفضل الإضافات الغنية بالمقتطفات لـ WordPress [2023]

هناك العديد من ملحقات WordPress الغنية بالمقتطف متوفرة في السوق. لكن اتخاذ القرار بشأن البرنامج المساعد المثالي يعتمد كليًا على مكانة موقع الويب. إذا كان لديك موقع لمراجعة المنتجات، فإن WP Product Review Lite وWP Review PRO هما خياران جيدان. يمكنك استخدام ALL IN ONE SCHEMA.ORG RICH SNIPPETS والمكون الإضافي SchemaNinja Rich Snippets & Recommendation للمشاركات الأخرى.

انتبه: كيفية إنشاء موقع لمراجعة المنتجات باستخدام WordPress لكسب المال

انتبه: ما هي المقتطفات الغنية في WordPress؟ وأوضح بالتفصيل

أتمنى أن تكون لديك معرفة أساسية بمكونات Rich Snippet الإضافية لمواقع WordPress. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة روابط تنزيل كل مكون إضافي للمخطط.

روابط سريعة

خاتمة:

كما ترون، تتوفر الكثير من الخيارات لموقع WordPress الخاص بك فيما يتعلق بالمقتطفات الغنية أو المكونات الإضافية للمخطط. يوصى بشدة باختيار مكون إضافي ليس سهل الاستخدام فحسب، بل يدعم أيضًا البرمجة المباشرة ويوفر دعمًا جيدًا وإجراءات أمان ويحتوي على مجموعة واسعة من الميزات للمساعدة في تحسين أداء موقع الويب الخاص بك.

نأمل أن تكون هذه القائمة قد أعطتك فكرة عن أفضل المكونات الإضافية Rich Snippet أو المكونات الإضافية للمخطط لعام 2023 حتى تتمكن من تخصيص الوقت للعثور على المكون الإضافي المثالي لموقعك والذي يساعدك على تقديم المعلومات الأكثر صلة لمستخدميك. مع كل هذه الخيارات، ستجد مكونًا إضافيًا واحدًا يناسب احتياجاتك تمامًا!