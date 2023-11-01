ستساعدك المقالة التالية: 9 أفضل المكونات الإضافية للهدايا والمسابقات في WordPress (مقارنة 2023)

هل تبحث عن المكونات الإضافية للهدايا والمسابقات في WordPress؟

تعد الهدايا إحدى أكثر الطرق فعالية لزيادة متابعتك أو إثارة ضجة حول إطلاق جديد.

في هذا المنشور، ندرج أفضل مكونات WordPress الإضافية التي يمكنك استخدامها لاستضافة هدية وحتى توفير الميزات الرئيسية والإيجابيات والسلبيات وتفاصيل التسعير لكل منها.

نظرًا لعدم وجود العديد من المكونات الإضافية المخصصة لـ WordPress في السوق، فإن بعض الخيارات في هذه القائمة هي تطبيقات SaaS التي تتكامل مع WordPress من خلال مكون إضافي بسيط للموصل.

ضع ذلك في اعتبارك وأنت تشق طريقك عبر القائمة.

دعونا ندخل في ذلك.

أفضل الإضافات المجانية لـ WordPress

ليرة تركية؛دكتور:

أهم ثلاثة مكونات إضافية في هذه القائمة، بما في ذلك اختيارنا لأفضل مكون إضافي مجاني لـ WordPress.

سويبويدجت – أفضل مكون إضافي للهدايا لمعظم المستخدمين. تطبيق SaaS مع خطة مجانية + مكون WordPress الإضافي لسهولة التكامل.

– أفضل مكون إضافي للهدايا لمعظم المستخدمين. تطبيق SaaS مع خطة مجانية + مكون WordPress الإضافي لسهولة التكامل. ووريس – أفضل أداة لتوليد العملاء المحتملين بشكل عام. قم بتشغيل الهدايا والاختبارات والاستطلاعات والمزيد. خطة مجانية + البرنامج المساعد وورد.

– أفضل أداة لتوليد العملاء المحتملين بشكل عام. قم بتشغيل الهدايا والاختبارات والاستطلاعات والمزيد. خطة مجانية + البرنامج المساعد وورد. رافلبريس – أفضل مكون إضافي مخصص لهدايا WordPress.

1. الاجتياح القطعة

سويبويدجت هي أداة هدايا تحتوي على مكون إضافي خاص بـ WordPress.

يتم استخدامه من قبل أكثر من 10000 علامة تجارية حول الويب، بما في ذلك Rakuten وBitcoin.com وRare Beauty.

تم استخدام أداة الهدايا المجانية لتوليد أكثر من 60 مليون عميل محتمل و300 مليون إجراء و250 مليون مشاركة اجتماعية.

يقوم بذلك من خلال السماح لمستخدميه بتمكين أكثر من 90 مليون طريقة دخول من أكثر من 30 منصة وسائط اجتماعية عند إنشاء الهدايا.

تشرح إحدى دراسات الحالة التي استشهدت بها العلامة التجارية كيف تمكن YouTuber Greg the Gameaholic من الحصول على 40.000 عميل محتمل إضافي وأكثر من 24.000 متابع جديد على وسائل التواصل الاجتماعي من خلال استضافة هبة مع SweepWidget.

كما قام أيضًا بزيادة إيرادات إعلاناته بنسبة 400٪.

دلائل الميزات

يتضمن أكثر من 90 طريقة دخول.

دعم لأكثر من 30 منصة تواصل اجتماعي.

يلتقط عناوين البريد الإلكتروني ويصدرها إلى خدمة التسويق عبر البريد الإلكتروني تلقائيًا.

منشئ السحب والإفلات لتخصيص الألوان والأنماط الأخرى.

كوبونات ومكافآت فورية، يمكنك استخدامها لتحفيز المشاركين.

خيارات المشاركة الفيروسية للإحالات.

لوحات المتصدرين لتحفيز المشاركين على استخدام المزيد من طرق الدخول.

تسجيل الدخول الاجتماعي.

يمكن اختيار الفائزين بالهدية يدويًا أو عشوائيًا.

هبات مجدولة.

الايجابيات

حملات وإدخالات غير محدودة لجميع الخطط، حتى الخطة المجانية.

يحتوي على مكون إضافي WordPress متكامل وتطبيق Shopify.

يعتمد التسعير في الغالب على العديد من مواقع الويب التي تحتاج إلى استخدام البرنامج الإضافي لها بدلاً من حركة مرور موقع الويب أو عدد الإدخالات.

يتيح لك جعل طرق الدخول الفردية إلزامية.

يتضمن القدرة على إضافة حقول نموذج مخصصة.

يتيح لك الإشراف على الإدخالات واستبعادها.

خيارات أمان متعددة، بما في ذلك Google reCAPTCHA ومكافحة الغش ومولد القواعد والحد من عدد الإدخالات لكل عنوان IP والمزيد.

يتضمن دعمًا لأكثر من 20 خدمة لإدارة علاقات العملاء (CRM).

يتضمن دعمًا لـ Google Analytics وZapier.

يمكن للمطورين تخصيص أداة الهبة نفسها باستخدام CSS المخصص.

يتوفر خيار التسمية البيضاء.

سلبيات

سيتم رفض استرداد الأموال إذا تلقت هديتك أكثر من 25 مشاركة.

التسعير

يبدأ سعر SweepWidget بسعر 29 دولارًا في الشهر أو 290 دولارًا في السنة.

يعتمد التسعير بشكل أساسي على عدد مواقع الويب التي تحتاج إلى المكون الإضافي لها، ولكن بعض الميزات تختلف بين الخطط.

تأتي جميع الخطط مع سياسة استرداد الأموال لمدة 14 يومًا، طالما أن هديتك تحتوي على أقل من 25 مشاركة.

تتوفر أيضًا نسخة مجانية محدودة.

اقرأ مراجعة SweepWidget الخاصة بنا.

2. ووريس

ووريس هو مكون إضافي مجاني لبرنامج WordPress يستخدمه ما يزيد عن 20000 علامة تجارية، بما في ذلك Starbucks وAdidas وCloudways وTupperware.

باعتباره تطبيق SaaS، فهو يتصل بموقع WordPress الخاص بك عبر مكون إضافي للموصل.

إنها منصة مختلطة لأنها تسمح لك أيضًا بإنشاء النماذج والاختبارات والصفحات المقصودة لتوليد العملاء المحتملين ونماذج الدفع.

سنركز على ميزته كمكون إضافي مجاني، ولكن ضع في اعتبارك أنه يحتوي على العديد من الميزات الإضافية الموجهة نحو الاستخدامات الأخرى أيضًا.

دلائل الميزات

منشئ مرئي بالسحب والإفلات يشبه واجهة مستخدم WordPress (UI) لمحرر الكتلة.

يتيح لك اختيار فائز عشوائيًا بنقرة واحدة، أو اختيار واحد يدويًا.

تحليلات مدمجة.

جوائز فورية.

إدخالات المكافأة. تكافئ هذه الميزة المشاركين على اتخاذ إجراءات محددة، مثل إحالة صديق، أو ملء حقول معينة.

مسابقات الصور مع إمكانية التصويت.

الايجابيات

حملات غير محدودة متاحة على جميع الخطط.

النسخة التجريبية المجانية متاحة.

وشملت قوالب مسبقة الصنع.

إدارة الدخول بسيطة.

ترسل إشعارات البريد الإلكتروني ملخصات الإدخال إلى صندوق الوارد الخاص بك. تتضمن هذه الميزة المنطق الشرطي والعلامات.

يتيح لك الاستهداف الجغرافي تحديد كيفية تصرف النماذج الخاصة بك بناءً على مكان تواجد المشاركين في العالم. يمكنك أيضًا تقييد المشاركين من البلدان الفردية تمامًا.

يتضمن الكشف عن الاحتيال عبر Google reCAPTCHA.

يتكامل مع العديد من حلول CRM.

تم تضمين خيار التسمية البيضاء.

التكامل زابير متاح.

يدعم CSS المخصص.

سلبيات

يعتمد السعر على عدد الإدخالات التي تحتاجها شهريًا، والتي يمكن أن تصبح باهظة الثمن. على سبيل المثال، تبلغ تكلفة الإدخالات غير المحدودة 1200 دولارًا شهريًا أو 11520 دولارًا سنويًا عندما تقدم الحلول الأخرى في هذه القائمة إدخالات غير محدودة مجانًا.

سياسة استرداد الأموال الصارمة، والتي تم دفن شروطها في شروط وأحكام الشركة بدلاً من أن تكون متاحة بسهولة على صفحة التسعير.

التسعير

يبدأ سعر Woorise من 29 دولارًا في الشهر أو 276 دولارًا في السنة.

تختلف بعض الميزات بين الخطط، لكن التسعير يعتمد بشكل أساسي على عدد الإدخالات التي تحتاجها شهريًا.

تتوفر أيضًا خطة مجانية محدودة بالإضافة إلى نسخة تجريبية مجانية مدتها 14 يومًا لخطة Pro (أعلى مستوى تسعير).

على الرغم من أنه يمكنك طلب استرداد الأموال في أي وقت، إلا أن Woorise لديها سياسة صارمة لاسترداد الأموال لحماية نفسها من المستخدمين الذين يريدون فقط استخدام المكون الإضافي للحصول على هدية واحدة.

لن تسترد أموالك مقابل دفعتك الأخيرة إلا إذا لم تكن لديك حملات نشطة قيد التشغيل، ولم تستخدم أي ميزات مدفوعة، وانتهت حملاتك السابقة قبل تاريخ تجديد خطتك.

توجد سياسة استرداد لمدة شهر واحد للاشتراكات السنوية، ولكن هذا صالح فقط إذا لم تقم بتشغيل حملة مباشرة بعد.

اقرأ مراجعة Woorise الخاصة بنا.

3. رافلبريس

رافلبريس هو مكون إضافي مخصص لهدايا WordPress.

إنها مملوكة لشركة Awesome Motive، وهي نفس الشركة التي تقف وراء WPBeginner وMonsterInsights وOptinMonster وSeedProd والمزيد.

تم تأسيس RafflePress بواسطة مؤسس Awesome Motive سيد بلخي ومبدع SeedProd جون تورنر.

يعمل توماس غريفين، المؤسس المشارك لشركة OptinMonster، كمستشار.

مثل Woorise، يمكن استخدامه لتقديم استطلاعات الرأي والاستطلاعات لجمهورك، ولكن مرة أخرى، سنركز على غرضه باعتباره مكونًا إضافيًا مجانيًا.

دلائل الميزات

منشئ السحب والإفلات.

قوالب معدة مسبقًا لإطلاق الهدايا بشكل أسرع.

إدخالات بنقرة واحدة لتقليل عدد الخطوات التي يتعين على المستخدمين اتخاذها للدخول.

صفحات مقصودة مخصصة تزيل الانحرافات عن نماذج الهدايا.

المشاركة الاجتماعية للإحالات.

هدايا الصور المتاحة.

الايجابيات

إدخالات وحملات غير محدودة على جميع الخطط.

يتم تضمين أكثر من 20 طريقة دخول، جميعها تتعلق بمشاركة وسائل التواصل الاجتماعي أو إجراءات محددة مرتبطة بموقعك على الويب، مثل زيارة الصفحة.

يسمح لك بجعل طرق دخول محددة إلزامية.

خطة مدى الحياة متاحة.

سياسة استرداد متساهلة. يمكنك طلب استرداد الأموال خلال 14 يومًا مهما حدث.

توزيع جوائز متعددة.

يتضمن دعمًا لعدد من خدمات إدارة علاقات العملاء (CRM) المختلفة.

تبقيك إشعارات البريد الإلكتروني على اطلاع دائم بالإدخالات.

التقارير المتاحة للإدخالات.

يتضمن دعمًا لـ CSS المخصص.

تتضمن المستويات الأعلى دعمًا لـ Zapier.

سلبيات

لا توجد مكافآت القسيمة.

وضع العلامات البيضاء غير متوفر.

التسعير

تبدأ الخطط بسعر 39.50 دولارًا للسنة الأولى.

تقدم RafflePress خصمًا على السنة الأولى، ثم تفرض سعرًا أعلى بكثير في كل مرة تقوم فيها بالتجديد.

بالنسبة لخطة RafflePress الأساسية، فإن سعر التجديد هو 79 دولارًا سنويًا بعد السنة الأولى البالغة 39.50 دولارًا.

تتوفر أيضًا خطة مدى الحياة لعدد غير محدود من المواقع كما هو الحال في الإصدار المجاني المحدود.

جميع الخطط مدعومة بضمان استرداد الأموال بنسبة 100% لمدة 14 يومًا.

اقرأ مراجعة RafflePress الخاصة بنا.

4. المسابقات عن طريق المكافآت الوقود

المسابقات عن طريق مكافآت الوقود يعد واحدًا من أفضل الإضافات الخاصة بمسابقات WordPress.

يمكنك استخدامه لإنشاء هبة متوسطة، ولكنه يتيح لك أيضًا إجراء مسابقات إرسال الفيديو، ومسابقات “استمع واربح”، والمزيد.

تحتوي الأداة على مكون إضافي مخصص لـ WordPress، ولكنها متاحة أيضًا لـ Shopify.

لقد تم استخدامه لاستضافة مسابقات لـ WGN America وBD Outdoors والعديد من البرامج الإذاعية.

دلائل الميزات

أكثر من 35 طريقة دخول.

يتكامل مع أكثر من 14 منصة.

ميزات الترويج، بما في ذلك الصفحة المقصودة قبل الإطلاق.

حملات مستمرة تختار الفائزين كل يوم أو أسبوع أو وفقًا لجدول زمني محدد مسبقًا.

مسابقات الفيديو.

مسابقات المعارض التجارية.

استمع واربح مسابقات لمحطات الراديو والبودكاست.

محتويات النموذج الأول لتوليد العملاء المتوقعين.

إحصائيات.

الايجابيات

تراخيص غير محدودة لموقع WordPress متاحة على جميع الخطط.

مسابقات وإدخالات غير محدودة متاحة على جميع الخطط.

خيارات متعددة للجوائز والفائزين.

يتضمن ميزات استهداف الدولة.

التحقق من العمر متاح.

يتم قبول CSS وHTML المخصصين.

تم تضمين تكامل Zapier.

تصدير عناوين البريد الإلكتروني إلى Mailchimp، وKlaviyo، وAweber، وCampaign Monitor، وConstant Contact، وiContact، وVertical Response.

سلبيات

سياسة استرداد صارمة مدفونة في شروط وأحكام التطبيق.

الأنماط قديمة بعض الشيء مقارنة بالخيارات الأخرى في هذه القائمة.

يحتاج إلى المزيد من عمليات التكامل، بما في ذلك عمليات التكامل لمزيد من خدمات التسويق عبر البريد الإلكتروني وإدارة علاقات العملاء.

التسعير

يحتوي هذا البرنامج المساعد على خطة مجانية محدودة.

يبدأ سعر الإصدار المميز من 13.95 دولارًا أمريكيًا في الشهر أو 139.56 دولارًا أمريكيًا في السنة.

المزيد من الميزات المتقدمة، مثل مسابقات الفيديو واختيار الفائز تلقائيًا في نهاية المسابقة، متاحة فقط على مستوى الأسعار الأعلى.

يحتوي المكون الإضافي على سياسة صارمة لاسترداد الأموال لمدة يومين، وتكون صالحة فقط إذا لم تستخدم المكون الإضافي. بخلاف ذلك، لن يتم إصدار المبالغ المستردة إلا إذا أكد المطور أنها معيبة.

ولحسن الحظ، يتوفر إصدار تجريبي للتجربة كما هو الحال في الإصدار المجاني.

5. بصيص

بصيص عبارة عن منصة تسويق تتكون من عدد قليل من تطبيقات SaaS المختلفة: مكافآت لتزويد العملاء بمكافآت فورية قابلة للاسترداد مقابل إكمال إجراءات محددة، وCaptures لجذب العملاء المحتملين، ومعارض لعرض معرض سريع الاستجابة على موقعك.

هناك أيضًا تطبيق رابع يسمى المسابقات، والذي سنركز عليه، وتحديدًا البرنامج المساعد Gleam’s WordPress Giveaway.

يسمح لك باستضافة المسابقات والهدايا التي تحتوي على جوائز وفائزين متعددين.

تم استخدام التطبيق لإنشاء أكثر من 5 مليارات مشاركة من أكثر من مليون مسابقة، بما في ذلك المسابقات التي أنشأتها Shopify وTrivago وHubSpot وRazer.

دلائل الميزات

أكثر من 20 طريقة دخول.

يتصل بأكثر من 20 منصة.

محرر سهل الاستخدام.

يدعم ما يصل إلى 500 فائز و50 جائزة لكل مسابقة.

قوالب معدة مسبقًا لأنواع مختلفة من الحملات.

يتضمن خيارات المشاركة الفيروسية.

طرق متعددة لاختيار الفائز، بما في ذلك Instagram منتقي التعليقات.

الايجابيات

حملات وإدخالات غير محدودة لجميع الخطط، حتى الخطة المجانية.

يتضمن كشف الاحتيال وSmart CAPTCHA.

يأتي مع العديد من عمليات التكامل مع Google Analytics وZapier وخدمات التسويق عبر البريد الإلكتروني وإدارة علاقات العملاء.

دعم CSS المخصص.

خيار التسمية البيضاء.

دعم الأولوية متاح مع بعض المستويات.

سلبيات

تتوفر الخطط فقط على أساس كل موقع على حدة، وهو ما قد يصبح مكلفًا للغاية إذا كنت تريد استخدام التطبيق على مواقع متعددة.

تكون المبالغ المستردة مؤهلة فقط إذا لم تقم بإطلاق حملة. في حين أن هذه السياسة تحمي Gleam من المستخدمين الذين “يتناولون العشاء وينطلقون”، إذا جاز التعبير، فإنها لا تحمي المستخدمين الذين لا يحبون التطبيق حقًا أو لديهم مشاكل معه.

البرنامج المساعد ووردبريس قديم. سيكون من الأفضل استخدام روابط التضمين الخاصة بهم بدلاً من تثبيت البرنامج الإضافي الخاص بهم.

التسعير

يبدأ سعر تطبيق Gleam’s Competions من 49 دولارًا شهريًا.

هناك خطة أصغر وأرخص بسعر 120 دولارًا سنويًا، ولكن يمكنك شراؤها سنويًا فقط.

هناك أيضًا خطة مجانية محدودة.

تعتمد كل خطة على الميزات التي تحتاجها بالإضافة إلى عدد الجوائز والفائزين الذين تحتاجهم لكل مسابقة.

يمكنك أيضًا الوصول إلى جميع تطبيقات Gleam الأربعة (المسابقات والمكافآت واللقطات والمعارض) مقابل 97 دولارًا أمريكيًا في الشهر أو 948 دولارًا أمريكيًا في السنة.

لا يتوفر استرداد الأموال خلال 30 يومًا إلا في حالة عدم بدء تشغيل الحملة مطلقًا.

6. هبات بسيطة

هبات بسيطة، كما يوحي الاسم، هو مكون إضافي مجاني خفيف الوزن وسهل الاستخدام.

تم تصميم واجهة المستخدم الخاصة به مباشرةً في محرر WordPress، لذا فهي بديهية جدًا وسهلة الاستخدام أيضًا.

على الرغم من بساطته، فهو مكون إضافي قوي جدًا يقدم كل ما تحتاجه لاستضافة هدية.

دلائل الميزات

15 طرق الدخول.

واجهة مستخدم مدمجة مباشرة في WordPress.

قوالب مبنية مسبقا.

إدخالات المكافأة لاستكمال الإجراءات الإضافية.

جوائز متعددة والفائزين، بما في ذلك الجوائز الفورية.

طرق متعددة لاختيار الفائزين.

تسجيل الدخول الاجتماعي ل Facebook و Twitter.

المشاركة الاجتماعية لإنشاء هبات فيروسية.

تقارير لإحصائيات الهبات.

الايجابيات

لديه كتلة مخصصة لمحرر الكتلة.

يمكن أن يظهر نموذج الهبة كنافذة منبثقة على موقعك.

تصدير قائمة البريد الإلكتروني إلى ملف CSV أو التكامل مع خدمة التسويق عبر البريد الإلكتروني.

يتضمن الحماية من الاحتيال عبر Google Captcha وMath Captcha.

يتمتع بقدرات أتمتة البريد الإلكتروني، بما في ذلك تذكير المشاركين بتاريخ انتهاء الهبة.

يتكامل مع خدمات التسويق عبر البريد الإلكتروني.

يتكامل مع WooCommerce والتنزيلات الرقمية السهلة.

سلبيات

على الرغم من أنه ميسور التكلفة، إلا أن البرنامج المساعد يحتاج إلى المزيد من طرق الدخول.

يحتاج إلى عمليات تكامل مع CRMs وZapier.

التسعير

لدى Simple Giveaways نسخة مجانية محدودة.

يبدأ سعر الإصدار المميز من 49 دولارًا سنويًا لترخيص موقع واحد.

جميع المشتريات مدعومة بضمان استرداد الأموال بنسبة 100% لمدة 30 يومًا.

7. شورت ستاك

كومة قصيرة هو تطبيق تسويقي يُستخدم بشكل أساسي كحل للمسابقات والهدايا.

يتم استخدامه من قبل أكثر من 8000 شركة، بما في ذلك الأسماء الكبيرة مثل Netflix، وPetSmart، وLiveNation، وUFC، وValvoline، وTootsie Roll، وFrontier Airlines.

على الرغم من أنه ليس الخيار الأكثر بديهية في هذه القائمة وستحتاج إلى تصميم هداياك خارج WordPress، ثم تضمينها باستخدام كتلة HTML المخصصة لمحرر الكتل، إلا أنه لا يزال خيارًا قويًا جدًا للاختيار.

يحتوي على ميزات إنشاء العملاء المحتملين والصفحة المقصودة، لكننا سنركز على الميزات التي تسمح لك بإنشاء مسابقات على وسائل التواصل الاجتماعي.

دلائل الميزات

أكثر من 10 طرق دخول.

مسابقات الفوز الفوري.

مسابقات الفيديو.

مسابقات الصور.

إدخالات المكافأة للإحالات.

طرق متعددة لاختيار الفائزين، بما في ذلك منتقي الفائز العشوائي وتصويت المستخدم.

أتمتة البريد الإلكتروني.

تحليلات لتوليد العملاء المحتملين وإحصائيات المسابقة.

الايجابيات

خيار رائع للفرق.

القدرة على عرض الهبة كنافذة منبثقة.

يمكنك تصفية طرق الإدخال بناءً على الطريقة التي يملأ بها المشاركون النموذج الخاص بك.

تتوفر العديد من عمليات التكامل لتسويق البريد الإلكتروني وخدمات إدارة علاقات العملاء (CRM).

تم تضمين عمليات تكامل Google Analytics وZapier.

خيار التسمية البيضاء.

سلبيات

يحتوي محرر التطبيق على منحنى تعليمي.

هيكل التسعير معقد بعض الشيء. سيكون من الأسهل الاختيار بين مستويات التسعير إذا كانت تختلف حسب عدد المشاركين أو أعضاء الفريق الذي يمكنك الحصول عليه.

يمكن استخدام المزيد من طرق الدخول، خاصة بالنسبة للسعر.

التحليلات غير متوفرة في طبقة التسعير الأولى.

التسعير

يبدأ سعر ShortStack من 99 دولارًا شهريًا أو 948 دولارًا سنويًا.

تختلف بعض الميزات بين الخطط، لكن التسعير يعتمد بشكل أساسي على عدد الإدخالات التي تحتاجها مع الخطة الأساسية التي تقدم ما يصل إلى 10000 إدخال.

يحتوي ShortStack أيضًا على نسخة تجريبية مجانية تسمح لـ 20 مشاركًا وعدد غير محدود من مشاهدات الصفحة.

فهو يتيح لك الوصول إلى معظم الميزات المتوفرة في خطة الوكالة حتى تتمكن من تجربة النظام الأساسي.

8. ووبوكس

ووبوكس هو تطبيق تسويقي بديهي مصمم لجذب العملاء المحتملين من خلال النماذج التفاعلية.

يمكنك استخدامه لإنشاء كل شيء بدءًا من نماذج الاشتراك العامة في البريد الإلكتروني وحتى نماذج الاختبارات والاستبيانات.

والأهم من ذلك، بقدر ما يتعلق الأمر بهذه المقالة، يمكنك استخدامها لإنشاء نماذج الهدايا.

يحظى التطبيق بشعبية كبيرة وقد تم استخدامه من قبل شركات مثل Spotify، وHot Wheels، وNFL، وCabela’s، وFossil، وAmerican Airlines، وRiot Games، وFiji Water.

Note أن التطبيق نفسه ليس مكونًا إضافيًا مخصصًا لـ WordPress.

لديهم مكون إضافي للموصل، ولكن كل ما يفعله هو السماح لك بتضمين النماذج الخاصة بك على موقع WordPress الخاص بك باستخدام رمز قصير.

ستحتاج إلى إنشاء النموذج الخاص بك باستخدام تطبيق الويب الخاص بالأداة بدلاً من ذلك.

دلائل الميزات

10 طرق للدخول.

منشئ السحب والإفلات.

هبات.

انتصارات فورية.

طرق متعددة لاختيار الفائز، بما في ذلك منتقي الفائز العشوائي ومنتقي التعليقات Instagram و Facebook.

يتيح لك قبول الطلبات للمسابقات.

الايجابيات

حملات غير محدودة على جميع الخطط.

عدد غير محدود من المشاركين متاح لمعظم الخطط.

هيكل تسعير بسيط.

خيار رائع آخر للفرق.

خيار التسمية البيضاء.

دعم CSS وHTML المخصص.

تصدير البيانات ويتكامل مع خدمات التسويق الرئيسية.

سلبيات

لا المبالغ المستردة. والأسوأ من ذلك أن صفحة التسعير لا تحتوي على تحذير بشأن كون المبيعات نهائية.

يحتاج إلى المزيد من طرق الدخول.

التسعير

لدى Woobox خطة مجانية للأبد تتيح لك الوصول إلى ميزات محدودة وما يصل إلى 100 مشارك شهريًا.

يبدأ سعر الإصدار المميز من 37 دولارًا في الشهر أو 384 دولارًا في السنة.

جميع الخطط متشابهة إلى حد ما، ولكن يمكنك الوصول إلى ميزات التخصيص الأكثر تقدمًا وأعضاء الفريق الإضافيين في المستويات الأعلى سعرًا.

لا تقدم Woobox المبالغ المستردة.

9. العروض السهلة

EasyPromos عبارة عن منصة تسويقية تأتي مع عدد من الأدوات المختلفة التي يمكنك من خلالها الترويج لعلامتك التجارية وجذب عملاء محتملين ومتابعين جدد في هذه العملية.

وقد تم استخدامه لإنشاء أكثر من مليوني حملة ترويجية، بما في ذلك من قبل شركات مثل Black and Decker، وReal Madrid، وMovistar.

مثل الحلول الأخرى في هذه القائمة، لا يحتوي على مكون إضافي مخصص لـ WordPress.

بدلاً من ذلك، يمكن استخدام مكون WordPress الإضافي لإنشاء رمز قصير أو عنصر واجهة مستخدم يسمح لك بعرض نماذج الهدايا التي تنشئها باستخدام Easypromos على موقعك.

دلائل الميزات

أنواع حملات متعددة للاختيار من بينها.

العشرات من أنواع الإدخال والنماذج المتاحة.

جوائز فورية.

يقبل الملفات لمسابقات التقديم.

طرق متعددة لاختيار الفائز، بما في ذلك منتقي التعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي.

الايجابيات

واجهة مستخدم نظيفة.

يتكامل مع التسويق عبر البريد الإلكتروني وحلول إدارة علاقات العملاء.

تم تضمين عمليات التكامل مع Google Analytics وZapier.

خيار التسمية البيضاء.

CSS مخصص متاح.

سلبيات

سياسة استرداد الأموال ليست صديقة للمستهلك.

يمكن أن يكون مكلفًا، خاصةً إذا كنت تريد تخصيص نماذجك باستخدام CSS.

بعض خدمات التسويق عبر البريد الإلكتروني الشائعة، مثل ConvertKit، غير مدعومة.

التسعير

يمكنك الاشتراك في Easypromos وتجربة التطبيق مجانًا، ثم شراء خطة عندما تكون مستعدًا للتشغيل.

بخلاف ذلك، يبدأ السعر من 29 دولارًا في الشهر أو 299 دولارًا في السنة.

يمكنك أيضًا الدفع مقابل أنواع معينة من الحملات على أساس كل حملة.

الشركة ليس لديها ضمان استعادة الاموال. يتم النظر في المبالغ المستردة على أساس كل حالة على حدة بدلاً من ذلك.

افكار اخيرة

الهبات، كما ذكرنا سابقًا، هي إحدى أكثر الطرق فعالية لزيادة متابعتك.

وهذا صحيح أكثر عند استخدام أداة الهبة.

إنها تسمح لك بربط إجراءات المشاركة الرئيسية، مثل الاشتراك في قائمة البريد الإلكتروني الخاصة بك أو الإعجاب بأحد Instagram انشر، إلى إجراءات للإدخالات، مما يمنح جمهورك حوافز للتفاعل مع منشوراتك.

باستخدام المكوّن الإضافي المخصص للهدايا، يمكنك الحصول على طريقة سهلة لإعداد هذا النوع من الحملات. حتى أن بعض المكونات الإضافية في هذه القائمة تأتي مع قوالب معدة مسبقًا.

تساعد النماذج التي تنشئها هذه المكونات الإضافية متابعيك في تحديد موعد انتهاء الهدايا المجانية وطرق الدخول التي أكملوها.

وأفضل ما في الأمر هو أن هذه المكونات الإضافية تساعدك على اختيار الفائزين وإخطارهم.

العديد من الخيارات في هذه القائمة متشابهة للوهلة الأولى، لذلك ستحتاج إلى النظر في بعض الميزات المحددة لاختيار واحد منها.

على وجه التحديد، ضع في اعتبارك ميزانيتك وطرق الدخول التي تحتاجها.

وفكر أيضًا في نوع عمليات التكامل التي تحتاجها، بما في ذلك التسويق عبر البريد الإلكتروني وخدمات إدارة علاقات العملاء (CRM) التي تستخدمها.

ومع ذلك، تأكد من قراءة المنشورات التي أدرجناها أدناه للحصول على مزيد من المساعدة فيما يتعلق بالهدايا والتسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

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