ستساعدك المقالة التالية: 9 أفضل بدائل Rytr لعام 2023 (مقارنة)

Rytr هي أداة كتابة تعمل بالذكاء الاصطناعي وسهلة الاستخدام وتوفر مدققًا مدمجًا للسرقة الأدبية بالإضافة إلى قوالب الذكاء الاصطناعي لتناسب معظم سيناريوهات التسويق.

فلماذا ننظر في مكان آخر؟

لأن مقارنة برامج الكتابة بالذكاء الاصطناعي تعد خطوة ذكية، خاصة إذا كنت تبحث عن ميزات أو كانت ميزانيتك محدودة.

ومع ذلك، مع وجود العديد من بدائل Rytr الشائعة في السوق، فإن فصل المتنافسين الحقيقيين عن البدائل الأضعف قد يستغرق وقتًا وجهدًا.

لا تقلق؛ أنت في أيد أمينة. يغطي هذا الدليل أفضل بدائل Rytr في السوق ويغطي الميزات الرئيسية والإيجابيات والسلبيات وسعر كل منها.

هيا نبدأ.

أفضل بدائل Rytr – ملخص

ليرة تركية؛دكتور:

رايتسونيك هو أفضل بديل لـ Rytr لمعظم المستخدمين. Copy.ai هو بديل ميسور التكلفة يتفوق في كتابة المحتوى التسويقي. يتم تضمين خطة مجانية. عبارة يعد مثاليًا لأولئك الذين يريدون كاتبًا يعمل بالذكاء الاصطناعي مع إضافة وظيفة تحسين محركات البحث وتحسين المحتوى.

#1 – ريسونيك

رايتسونيك هي أداة الكتابة الرائدة بالذكاء الاصطناعي. إنه يقدم مجموعة كبيرة من الميزات ويمكنه التعامل مع معظم أنواع المحتوى القصير والطويل. يمكنك تبديل إخراج جودة الذكاء الاصطناعي من GPT-3.5 إلى GPT-4 (في أي وقت) والاختيار من بين أكثر من 100 أداة ونموذج للذكاء الاصطناعي.

يجعل برنامج Sonic Editor عملية كتابة المحتوى عالي الجودة سلسة نسبيًا، ويمكنك اختصاره وتوسيعه وإعادة صياغته ببضع نقرات.

يوفر Writesonic سير عمل كاتب مقالات يعمل بالذكاء الاصطناعي من خلال كلماتك الرئيسية وحدها – وهنا، يقوم بإنشاء منشورات مدونة في أقل من دقيقة (مع الصور ذات الصلة). مثل معظم مساعدي الكتابة بالذكاء الاصطناعي، ستكون هناك حاجة إلى قدر كبير من التحرير، ولكنها، بشكل عام، أداة مفيدة تستحق المشاهدة.

تتضمن عمليات التكامل Semrush، وSurfer SEO، وCopyscape، وWordPress، وZapier، وGoogle Chrome. الوصول إلى واجهة برمجة التطبيقات متاح أيضًا.

والتسعير مرن. يمكنك التنحي من GPT-4 إلى GPT3.5 وزيادة حدود عدد الكلمات بشكل كبير إذا كنت بحاجة إلى خفض التكاليف.

دلائل الميزات

أداة إعادة الصياغة – أداة متعددة الأغراض تعيد كتابة المحتوى الخاص بك. يمكنه إعادة هيكلة المستندات دون فقدان المعنى واللغة في هذه العملية.

– أداة متعددة الأغراض تعيد كتابة المحتوى الخاص بك. يمكنه إعادة هيكلة المستندات دون فقدان المعنى واللغة في هذه العملية. تشاتسونيك – روبوت محادثة يعمل بالذكاء الاصطناعي بديل لـ Chat GPT يتيح الأوامر الصوتية (مثل Alexa). فهو يناقش موضوعات في الوقت الفعلي وينشئ عملاً فنيًا أو كتابة رقمية – وهي مجموعة متعددة الاستخدامات.

– روبوت محادثة يعمل بالذكاء الاصطناعي بديل لـ Chat GPT يتيح الأوامر الصوتية (مثل Alexa). فهو يناقش موضوعات في الوقت الفعلي وينشئ عملاً فنيًا أو كتابة رقمية – وهي مجموعة متعددة الاستخدامات. بوتسوني – يتنبأ منشئ روبوتات الدردشة بسلوك المستخدم، ويجيب على الاستفسارات، ويحسن تفاعل المستخدم.

– يتنبأ منشئ روبوتات الدردشة بسلوك المستخدم، ويجيب على الاستفسارات، ويحسن تفاعل المستخدم. العلامات التجارية المخصصة – يمكنك تخصيص منصة Writesonic بشعار وألوان علامتك التجارية.

المميزات والعيوب

مزايا سلبيات يقدم تطبيق Chatsonic للجوال علة عرضية جودة إخراج رائعة قد يكون التسعير مربكًا لبعض المستخدمين تسعير مرن دعم الأولوية على الخطط المدفوعة يتضمن منشئ نسخ إعلانات Google تكاملات ممتازة

التسعير

خطة مجانية متاحة. تبدأ الخطط المدفوعة بسعر 19 دولارًا شهريًا، ووفر 20% – 33% مع الفواتير السنوية. هناك ضمان استعادة الأموال لمدة 7 أيام.

اقرأ مراجعة Writesonic.

#2 – نسخ.ai

Copy.ai يمكّنك من إنشاء أطر كتابة (قوالب) مختلفة باستخدام منشئ Freestyle AI.

مثل أداة “Magic Command” الخاصة بـ Rytr، تتيح لك وظيفة “Freestyle” في Copy.ai إنتاج مجموعة مختارة من المحتوى (بضع نقرات)، ويمكنك ضبطه حسب الحاجة.

تستخدم الأداة التعلم الآلي باستخدام برنامج الدردشة الآلي الذي يعمل بمحرك GPT-4. صرح Copy.ai أنه سيتم استخدام GPT-4 عبر النظام الأساسي بأكمله في المستقبل أيضًا.

تتضمن عمليات التكامل هنا ملحقات RightBound وGoogle Chrome المفيدة.

دلائل الميزات

معالج المسودة الأولى – معالج المسودة الأولى – ينشئ منشورات مدونة طويلة باستخدام العنوان (ونقاط الكتابة) في خمس دقائق.

– معالج المسودة الأولى – ينشئ منشورات مدونة طويلة باستخدام العنوان (ونقاط الكتابة) في خمس دقائق. أدوات بدء التشغيل – يأتي مزودًا بالاستقالة والاسم التجاري ومولد اسم المنتج.

– يأتي مزودًا بالاستقالة والاسم التجاري ومولد اسم المنتج. وظيفة الشات بوت – تستخدم AI Chat بيانات صفحة نتائج محرك البحث (SERP) في الوقت الفعلي ومحررًا مخصصًا للمخططات وملخصات المحتوى.

– تستخدم AI Chat بيانات صفحة نتائج محرك البحث (SERP) في الوقت الفعلي ومحررًا مخصصًا للمخططات وملخصات المحتوى. نغمات مخصصة – يمكنك إنشاء نغمات الكتابة الخاصة بك للتفاعل بشكل أكثر فعالية مع الجماهير المستهدفة والحصول على مرتبة أعلى.

المميزات والعيوب

مزايا سلبيات عدد غير محدود من كلمات الذكاء الاصطناعي على جميع الخطط المدفوعة لا يوجد دعم الدردشة استخراج الاستشهادات والمصادر في قوائم مرقمة لا توجد علامة تبويب محفوظات لمخرجات الذكاء الاصطناعي التي تم إنشاؤها واجهة نظيفة. مفيد للمبتدئين مشاريع غير محدودة أكثر من 90 أداة ونموذجًا للذكاء الاصطناعي

التسعير

خطة مجانية متاحة. تبدأ الخطط المدفوعة بسعر 49 دولارًا شهريًا، ووفر 25% مع الفواتير السنوية. لا توجد نسخة تجريبية مجانية، ولكنها توفر سياسة استرداد الأموال لمدة 10 أيام.

#3 – كويلبوت

QuillBot هي أداة الكتابة المثالية للأكاديميين والطلاب والمهنيين الذين يرغبون في تحسين مهاراتهم في الكتابة والتواصل بميزانية صغيرة (أو مجانًا).

تستخدم الأداة معالجة اللغة الطبيعية (NLP) والتعلم الآلي (ML) لتحسين قواعدك النحوية، والتحقق من السرقة الأدبية، والمساعدة في ترجمة النصوص لأكثر من 30 لغة.

أفضل أصول QuillBot هي أداة إعادة الصياغة – فهي تتضمن سبعة أوضاع مختلفة لإعادة صياغة النص الخاص بك، وتأتي مع Synonym Slider بالإضافة إلى قاموس المرادفات لتحسين كتابتك.

تتضمن عمليات التكامل امتدادات Chrome وWord ووظائف محرّر مستندات Google.

دلائل الميزات

الملخص – يكثف مواد القراءة الثقيلة في فقرة ويساعد على اختصار الفصول عند تأليف الكتب.

– يكثف مواد القراءة الثقيلة في فقرة ويساعد على اختصار الفصول عند تأليف الكتب. كاتب مشارك – يقدم جميع الأدوات التي تحتاجها في محرر واحد – لا تحتاج إلى تبديل علامات التبويب – ويقوم بإنشاء اقتراحات الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بالجمل والفقرات والنبرة.

– يقدم جميع الأدوات التي تحتاجها في محرر واحد – لا تحتاج إلى تبديل علامات التبويب – ويقوم بإنشاء اقتراحات الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بالجمل والفقرات والنبرة. مولد الاقتباس – إضافة المصدر إلى النص واستخدام الاستشهادات الكاملة من أنماط APA وMLA وChicago (وغيرها الكثير). اكتب إحدى الجامعات لعرض (واستخدام) أسلوبها.

– إضافة المصدر إلى النص واستخدام الاستشهادات الكاملة من أنماط APA وMLA وChicago (وغيرها الكثير). اكتب إحدى الجامعات لعرض (واستخدام) أسلوبها. إعادة الكتابة الموصى بها – يقوم بتأكيد الجمل المعقدة في المدقق النحوي مع التحسينات المقترحة لتعزيز سهولة القراءة.

المميزات والعيوب

مزايا سلبيات يتكامل مباشرة مع Word، وGoogle Docs، وChrome يقتصر مدقق الانتحال على 5000 كلمة في الشهر؛ تتوفر عمليات فحص إضافية يمكنك إيقاف حسابك مؤقتًا (إذا ذهبت في فترة راحة) أكثر للأكاديميين من المسوقين الرقميين تقصير وتبسيط وتوسيع النص بكل سهولة الوضع المظلم متاح

التسعير

خطة مجانية متاحة. تبدأ الخطط المدفوعة بسعر 19.95 دولارًا شهريًا، وتوفر ما يصل إلى 58% مع الفواتير السنوية. لا يوجد إصدار تجريبي مجاني، لكنهم يقدمون ضمان استعادة الأموال لمدة 3 أيام.

#4 – العبارة

عبارة هي أداة قوية لإنشاء محتوى الذكاء الاصطناعي تقدم قوالب مخصصة ومئات من أدوات الذكاء الاصطناعي التي أنشأها مجتمع مخصص.

ستجد كل شيء هنا، بدءًا من البحث التفصيلي وحتى ملخصات المحتوى التي تم إنشاؤها والمخططات التفصيلية وقوالب الذكاء الاصطناعي وحتى برنامج الدردشة الآلي الذي يمكنه إنشاء الأسئلة الشائعة والمقدمات الخاصة بك.

تستخدم Frase نماذج GPT الخاصة بـ OpenAI وتخطط للتحديث إلى الإصدارات الأحدث عند توفرها.

تتضمن عمليات التكامل محرّر مستندات Google، وGoogle Search Console (GSC)، وإضافات Chrome، وWordPress.

دلائل الميزات

قوالب مخصصة – يتيح لك إنشاء قوالب الذكاء الاصطناعي الخاصة بك لتناسب احتياجاتك.

– يتيح لك إنشاء قوالب الذكاء الاصطناعي الخاصة بك لتناسب احتياجاتك. سير العمل الآلي – يُنشئ ملخصات المحتوى والخطوط العريضة ومسودة مقالة من أفضل 20 صفحة من نتائج SERP استنادًا إلى الكلمات الرئيسية الطويلة.

– يُنشئ ملخصات المحتوى والخطوط العريضة ومسودة مقالة من أفضل 20 صفحة من نتائج SERP استنادًا إلى الكلمات الرئيسية الطويلة. محرر المحتوى – كتابة وتحرير ومشاركة عملك بسهولة. عرض المستندات المحفوظة في ثوان.

– كتابة وتحرير ومشاركة عملك بسهولة. عرض المستندات المحفوظة في ثوان. الكتابة بالذكاء الاصطناعي – أدوات الذكاء الاصطناعي التي تعمل كمرافقة للكتاب، حيث يمكنها تقصير النص وتوسيعه وإعادة كتابته.

المميزات والعيوب

مزايا سلبيات يسحب الأسئلة من الأشخاص أيضًا يسألون، وReddit، وQuora يقدم الدعم لـ 8 لغات فقط قم بصياغة مسودة المنشورات باستخدام الذكاء الاصطناعي بخطوات إرشادية تعد الوظيفة الإضافية Pro ضرورية لعدد غير محدود من كلمات الذكاء الاصطناعي وسلطة المجال وبيانات الارتباط الخلفي قم بتحسين المحتوى القديم والجديد بسرعة باستخدام نتيجة الموضوع والخرائط الحرارية أداة انتقالية تعمل بالذكاء الاصطناعي تلخص الموضوع أو تعارضه أو تغيره

التسعير

تبدأ الخطط المدفوعة بسعر 14.99 دولارًا شهريًا، وتوفر ما يصل إلى 15% مع الفواتير السنوية. احصل على نسخة تجريبية لمدة 5 أيام مقابل 1 دولار.

#5 – جاسبر (المعروف سابقًا باسم جارفيس)

يشب هو كاتب مشهور آخر في مجال الذكاء الاصطناعي. تقوم الأداة بترجمة النص وإعادة استخدامه بأكثر من 30 لغة وتقدم قوالب الذكاء الاصطناعي بالإضافة إلى أدوات تسويقية مفيدة أخرى.

يستخدم محرك Jasper’s AI نماذج متعددة للغات الذكاء الاصطناعي ويستخدم تقنية GPT-4 (المحولات التوليدية المدربة مسبقًا). تحدد الأداة أفضل مجموعة من نماذج اللغة لكل مهمة.

مثل Rytr، يقدم Jasper نغمات كتابة مختلفة ويتعلم أسلوب المحتوى الخاص بك. أحدث ميزة للأداة، الذاكرة، تعمل على تدريب الذكاء الاصطناعي للتعرف على أعمالك ومنتجاتك وخدماتك (تظل بيانات عملك محمية أثناء هذه العملية).

تأتي جميع الخطط مع محرر مستندات رائع، وعمل فني تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي، ودعم العملاء، ووظيفة chatbot، وكلمات الذكاء الاصطناعي غير المحدودة.

دلائل الميزات

تشمل الميزات الرئيسية للأداة ما يلي:

قوالب الذكاء الاصطناعي – يسهل الكتابة الطويلة والقصيرة مثل الأطر ونسخ موقع الويب ومنشورات المدونة بأكثر من 50 قالبًا.

– يسهل الكتابة الطويلة والقصيرة مثل الأطر ونسخ موقع الويب ومنشورات المدونة بأكثر من 50 قالبًا. جاسبر الفن – مولد صور متقدم يستخدم DALL-E 2 من OpenAI (نموذج التعلم العميق) لإنشاء صور ورسوم توضيحية خالية من حقوق الطبع والنشر.

– مولد صور متقدم يستخدم DALL-E 2 من OpenAI (نموذج التعلم العميق) لإنشاء صور ورسوم توضيحية خالية من حقوق الطبع والنشر. سير العمل المبني مسبقًا (المعروف باسم الوصفات) – القدرة على إنشاء ومشاركة مهام سير العمل المعدة مسبقًا باستخدام مزيج من أوامر الذكاء الاصطناعي.

– القدرة على إنشاء ومشاركة مهام سير العمل المعدة مسبقًا باستخدام مزيج من أوامر الذكاء الاصطناعي. التكامل – يعمل مباشرة مع Copyscape و DeepL و Grammarly و Surfer SEO.

المميزات والعيوب

مزايا سلبيات محرر مستندات رائع وأداة لكتابة النصوص مدعومة بالذكاء الاصطناعي يقتصر عدد الأصوات غير المحدودة (نغمات الكتابة) وقوالب الذكاء الاصطناعي المخصصة والوصول إلى واجهة برمجة التطبيقات على جميع الخطط باستثناء الخطة الأعلى ملحقات متصفح Google Chrome وMicrosoft Edge ليس الأرخص إعادة صياغة (أو إعادة كتابة) الأقسام بنقرة واحدة الحفظ التلقائي ويقدم ميزة النسخ الاحتياطي للتاريخ

التسعير

تبدأ الخطط المدفوعة بسعر 49 دولارًا شهريًا، ووفر 20% عن طريق الدفع سنويًا. ابدأ باستخدام نسخة تجريبية مجانية مدتها 7 أيام.

اقرأ مراجعة جاسبر لدينا.

#6 – سودورايت

سودوريت هي منصة مصممة للمبدعين. سواء كنت ترغب في كتابة الشعر أو القصص القصيرة أو كلمات الأغاني، يعمل كاتب الذكاء الاصطناعي بأكثر من 30 لغة.

يقدم البرنامج كاتبًا مشاركًا يعمل بالذكاء الاصطناعي لتبادل الأفكار وإجراء تحسينات قابلة للتنفيذ. يعد Sudowrite مثاليًا عندما لا تكون مستعدًا لمشاركة عملك مع الآخرين ولكنك لا تزال بحاجة إلى تعليقات.

تأتي الأداة مليئة بأدوات الكتابة الإبداعية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، بما في ذلك القدرة على إنشاء أسماء الشخصيات، وإعادة كتابة الأقسام، وحتى تطوير القصائد. يستخدم Sudowrite تقنية GPT-3 جنبًا إلى جنب مع نماذج سردية متعددة.

باختصار: يساعد على تطوير مهاراتك في الكتابة ويبقيك منتجًا – وهما شيئان جيدان جدًا.

دلائل الميزات

المسودات الأولى – تمكين الذكاء الاصطناعي من كتابة 1000 كلمة بناءً على مدخلاتك. طريقة فعالة للتعامل مع كتلة الكاتب.

– تمكين الذكاء الاصطناعي من كتابة 1000 كلمة بناءً على مدخلاتك. طريقة فعالة للتعامل مع كتلة الكاتب. المعجم البصري – يعرض الذكاء الاصطناعي جملة بالكلمة الأصلية ثم يقدم بدائل متعددة.

– يعرض الذكاء الاصطناعي جملة بالكلمة الأصلية ثم يقدم بدائل متعددة. أداة تويست – يُنشئ تطورًا في الحبكة من وصف قصتك القصيرة والنوع المحدد.

– يُنشئ تطورًا في الحبكة من وصف قصتك القصيرة والنوع المحدد. اللوحة القماشية – لوحة مخصصة تحتوي على صور للشخصيات وأقواس القصة المحتملة ونقاط الحبكة. مفيد لكتاب السيناريو والمؤلفين وكتاب الأغاني.

المميزات والعيوب

مزايا سلبيات أداة الكتابة التي تعالج عملك وتساعدك على الاستمرار أكثر تلبية لأغراض الكتابة الإبداعية ملحقات جوجل كروم أداة فحص الانتحال ليست فعالة بنسبة 100%، ولكن لديهم سياسة جيدة إذا قام المستخدمون بالسرقة عمدًا أداة الوصف تولد الأوصاف الحسية مولد الفن بالذكاء الاصطناعي

التسعير

تبدأ الخطط المدفوعة بسعر 19 دولارًا شهريًا، وتوفر ما يصل إلى 50% مع الفواتير السنوية. ابدأ بالتجربة المجانية لمدة 3 أيام.

#7 – الحبر للجميع

الحبر للجميع (المعروفة ببساطة باسم INK) هي أداة مبتكرة للكتابة بالذكاء الاصطناعي وتحسين محركات البحث (SEO) تركز على إنشاء مقالات عالية الجودة مع ضمان الأصالة.

USP الخاص بالأداة هو “INK AI Shield”؛ فهو يكتشف ما إذا كان المحتوى الخاص بك قد كتبه إنسان (أم لا) وما إذا كان خاليًا من الانتحال بشكل فعال. يحدد INK الفقرات المخالفة التي تشكل الخطر الأكبر.

تتميز جميع الخطط بتسجيل محتوى تحسين محركات البحث (SEO) من خلال اقتراحات في الوقت الفعلي، ووظيفة chatbot، والقدرة على إعادة كتابة النص وإعادة صياغته وتبسيطه بألوان مختلفة.

تتضمن عمليات التكامل WordPress وUnsplash وGoogle Chrome.

دلائل الميزات

دعم ممتاز – يوفر دعمًا عبر الدردشة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لجميع الخطط، ودورة تدريبية في المعسكر التدريبي، بالإضافة إلى Facebook قناة المجتمع والخلاف.

– يوفر دعمًا عبر الدردشة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لجميع الخطط، ودورة تدريبية في المعسكر التدريبي، بالإضافة إلى Facebook قناة المجتمع والخلاف. كاتب الذكاء الاصطناعي – محرر قائم على السحابة يستخدم أكثر من 150 نموذجًا لغويًا مدربًا مسبقًا لمساعدتك في كتابة محتوى طويل (ومحتوى قصير).

– محرر قائم على السحابة يستخدم أكثر من 150 نموذجًا لغويًا مدربًا مسبقًا لمساعدتك في كتابة محتوى طويل (ومحتوى قصير). نسخ القوالب – يقدم أكثر من 130 نموذجًا لكتابة النصوص التي تحافظ على المحتوى جديدًا عبر محركات البحث.

– يقدم أكثر من 130 نموذجًا لكتابة النصوص التي تحافظ على المحتوى جديدًا عبر محركات البحث. إمكانية الوصول – تمكين أوضاع محددة لأولئك الذين يعانون من عمى الألوان أو الذين يعانون من عسر القراءة.

المميزات والعيوب

مزايا سلبيات عدد غير محدود من الكلمات والصور والمقالات التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي يحد من مجموعات الكلمات الرئيسية (والبحث) كل شهر وضع أمر الذكاء الاصطناعي العرض التجريبي متاح فقط على أعلى خطة يضيف باستمرار ميزات مثل SEO.app يدعم أكثر من 20 لغة

التسعير

تبدأ الخطط المدفوعة بسعر 49 دولارًا شهريًا. احصل على شهرين مجانًا مع الفاتورة السنوية. تتوفر نسخة تجريبية مجانية لمدة 5 أيام.

#8 – الجوز

سكالينوت عبارة عن منصة لتسويق المحتوى مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومليئة بالأدوات. يوفر بحثًا متعمقًا لـ SERP لمساعدتك في الحصول على تصنيف أعلى.

تم تطوير منصة Scalenut داخليًا وتستخدم نماذج مخصصة للذكاء الاصطناعي ومعالجة اللغات الطبيعية استنادًا إلى تقنية GPT.

يتوفر أكثر من 40 نموذجًا للذكاء الاصطناعي، بما في ذلك تلك الخاصة بكتابة النصوص عبر البريد الإلكتروني، وأوصاف المنتج، ونسخ موقع الويب، ومنشورات الوسائط الاجتماعية – وكلها يمكن الوصول إليها من داخل المحرر نفسه.

أثناء استخدام محرر Scalenut (حتى قبل الكتابة)، يمكنك الاختيار بسرعة من العناوين التعريفية والأوصاف التعريفية والروابط الدائمة التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي لتعزيز تحسين محركات البحث (SEO) بشكل أكبر.

دلائل الميزات

وضع كروز – تقوم أداة كتابة النصوص المدعومة بالذكاء الاصطناعي بإنشاء مسودة منشور في خمس دقائق تحتوي على العناوين والمخطط التفصيلي والفقرات. من السهل إجراء التعديلات اللازمة في المحرر.

– تقوم أداة كتابة النصوص المدعومة بالذكاء الاصطناعي بإنشاء مسودة منشور في خمس دقائق تحتوي على العناوين والمخطط التفصيلي والفقرات. من السهل إجراء التعديلات اللازمة في المحرر. نقاط تحسين محركات البحث – يتيح لك رؤية توصيات البرمجة اللغوية العصبية في تسعة مجالات لتعزيز أدائك (وحركة المرور العضوية).

– يتيح لك رؤية توصيات البرمجة اللغوية العصبية في تسعة مجالات لتعزيز أدائك (وحركة المرور العضوية). مخطط الكلمات الرئيسية – قم بتعيين أفكار المحتوى الخاص بك باستخدام مجموعات المواضيع وعرض تكلفة النقرة والحجم والملاءمة.

– قم بتعيين أفكار المحتوى الخاص بك باستخدام مجموعات المواضيع وعرض تكلفة النقرة والحجم والملاءمة. أبحاث SERP – يمكنك من تحليل أفضل 30 مقالة بناء على كلمتك الرئيسية بالإضافة إلى إحصائيات تفصيلية وتحليل المنافسين.

المميزات والعيوب

مزايا سلبيات دعم عبر الدردشة والبريد الإلكتروني من الدرجة الأولى مع أوقات استجابة سريعة يقتصر دعم اللغة على اللغة الإنجليزية سجل الذكاء الاصطناعي والحفظ التلقائي ومشاركة المستندات في جميع الخطط واجهة المستخدم تحتاج إلى تحسين يتكامل مع Copyscape وSemrush وWordPress ملحقات كروم مفيدة

التسعير

تبدأ الخطط المدفوعة بسعر 39 دولارًا شهريًا، وتوفر ما يصل إلى 40% مع الفواتير السنوية. ابدأ باستخدام نسخة تجريبية مجانية مدتها 7 أيام.

#9 – محتوى الفلفل (المعروف سابقًا باسم Peppertype)

محتوى الفلفل عبارة عن منصة وسوق لتسويق محتوى الذكاء الاصطناعي حيث يمكنك توظيف كتاب محتوى وإنتاج منشورات عالية الجودة وإجراء عمليات تكامل منزلية تحت سقف واحد.

يعمل المحرر Pepper Docs بطريقة مشابهة لمحرر مستندات Google ويقدم أدوات لكتابة المحتوى تسمح لك بتوسيع عناوينك وإعادة كتابتها وتحسينها للحفاظ على تفاعل المستخدمين.

يمكنك التبديل من برنامج chatbot الخاص بـ Pepper’s AI (إلى المحرر) ويكون لديك خيار نقل الدردشات ببساطة عن طريق استخدام زر النسخ.

يستخدم برنامج كتابة النصوص AI الخاص بشركة Pepper GPT-3 والتعلم الآلي المتقدم. بالنسبة للشركات ذات مستوى المؤسسات المتوسطة، فإن الأمر يستحق المشاهدة.

دلائل الميزات

دردشة الفلفل – مساحة للدردشة ورسائل الفيديو لفرقك الداخلية والخارجية للتحقق من المشاريع الجديدة.

– مساحة للدردشة ورسائل الفيديو لفرقك الداخلية والخارجية للتحقق من المشاريع الجديدة. الفلفل منظمة العفو الدولية – يمكّنك من إعداد مطالبات مخصصة، والتنبؤ بحركة المرور المتوقعة، وإنشاء محتوى بأكثر من 45 لغة.

– يمكّنك من إعداد مطالبات مخصصة، والتنبؤ بحركة المرور المتوقعة، وإنشاء محتوى بأكثر من 45 لغة. عرض المقاييس – يسمح لك بالاتصال بـ GSC وGoogle Analytics وتتبع موضع كلماتك الرئيسية في الوقت الفعلي.

– يسمح لك بالاتصال بـ GSC وGoogle Analytics وتتبع موضع كلماتك الرئيسية في الوقت الفعلي. ردود الفعل في المحرر – التعاون بسرعة مع الآخرين من خلال مشاركة الرابط المقدم. يسمح لفريقك بالبقاء على اتصال في كل مرحلة رئيسية.

المميزات والعيوب

مزايا سلبيات يمكن تصميم الكتب الإلكترونية بسرعة يفتقر إلى الميزات مقارنة بأدوات الكتابة الأخرى يقوم الذكاء الاصطناعي بتدقيق عملك والتحقق من المراجع مكلفة نسبيا التكامل مع Grammarly، وSemrush، وShopify، وWordPress، وZapier المدقق الانتحال

التسعير

تبدأ الخطط المدفوعة بسعر 399 دولارًا شهريًا، وتتوفر خصومات سنوية. ابدأ باستخدام نسخة تجريبية مجانية مدتها 7 أيام.

اكتشاف أفضل بدائل Rytr لعملك

جميع أدوات الكتابة بالذكاء الاصطناعي الموجودة في قائمتنا هي أكثر من مجرد أدوات منافسة جديرة بالاهتمام.

إذا كنت تواجه صعوبة في العثور على الكتاب المناسب لك، ففكر في احتياجاتك الكتابية المحددة وميزانيتك وحجم شركتك.

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