ستساعدك المقالة التالية: 9 أفضل مواقع وتطبيقات إعادة بيع الأحذية الرياضية

عندما يتعلق الأمر بقلب الأشياء من أجل الربح ، فإن بيع الأحذية الرياضية هو فئة مربحة بشكل لا يصدق للبائعين.

بعد كل شيء ، تبلغ قيمة أعمال إعادة بيع الأحذية الرياضية مليارات الدولارات سنويًا ، وهناك الكثير من الأموال التي يجب جنيها إذا كنت تعيد بيع العلامات التجارية الشهيرة مثل Jordans و Nike و Adidas و Converse التي تكون بحالة جيدة.

سواء كنت قد حصلت على قدر كبير من الركلات ذات القيمة العالية أو كنت تحاول تقليص مجموعة الأحذية الرياضية الشخصية الخاصة بك ، فقد يكون من السهل إعادة بيع الأحذية الرياضية عبر الإنترنت إذا كنت تعرف مكان البحث.

لهذا السبب في هذا المنشور ، أشارك بعضًا من أفضل مواقع إعادة بيع الأحذية الرياضية التي يمكنك استخدامها للحصول على أموال سريعة لأحذيتك الرياضية.

دعنا نذهب اليها.

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أفضل مواقع بيع الأحذية الرياضية

لقد قمت ببيع الملابس والأحذية من قبل لتفريغ خزانة ملابسي أثناء جني القليل من المال الجانبي. يعتبر بيع الأحذية الرياضية مفهومًا مشابهًا ، وهو مفهوم مربح إذا كنت تعرف من أين تبدأ البيع.

الآن ، لدينا دليل حول كيفية بيع الأحذية الرياضية على This Online World. لكن هذا الدليل سيغطي بعضًا من أفضل مواقع إعادة بيع الأحذية الرياضية المتخصصة في الأحذية ، بينما يتضمن دليلنا الآخر الكثير من الأسواق العامة عبر الإنترنت.

لذا ، إذا كنت مستعدًا لقلب أموالك عن طريق شراء أحذية رياضية وإعادة بيعها أو ترغب فقط في تصفية مجموعتك الخاصة ، فإليك بعضًا من أفضل مواقع إعادة بيع الأحذية الرياضية لتجربتها.

1. سلع الملعب

واحدة من أكثر المواقع الموثوقة لإعادة بيع الأحذية الرياضية ، تبيع Stadium Goods الأحذية الرياضية عبر الإنترنت وكذلك من خلال متجرها الفعلي. وهي واحدة من أفضل مواقع إعادة بيع الأحذية الرياضية إذا كنت ترغب في بدء صخب جانبي لإعادة البيع مع الكثير من المخزون.

إليك كيفية البيع باستخدام سلع الملاعب:

اشتراك قائمة الأحذية الرياضية الخاصة بك للبيع اشحن حذائك الرياضي إلى بضائع الملاعب حقق مبيعات يتقاضون رواتبهم

تدفع بضائع الاستاد للبائعين أسبوعيًا ويمكنك الحصول على أموال عن طريق الشيك. ومع ذلك ، فإنك تدفع ما يصل إلى 20٪ من رسوم البيع قبل تحصيل حصتك من البيع ، مما يجعل هذا أحد أكبر الرسوم لمواقع إعادة بيع الأحذية الرياضية.

على الرغم من أن هذه الرسوم أعلى من العديد من المواقع الأخرى ، إلا أن Stadium Goods يقوم بكل إدارة التسويق والقوائم نيابةً عنك ، مما يجعل هذا أحد أكثر مواقع إعادة بيع الأحذية الرياضية عدم التدخل.

2. نادي الطيران

يُعد Flight Club أحد متاجر التجزئة الرائدة في مجال بيع الأحذية الرياضية ، موقعًا رائدًا آخر لإعادة بيع الأحذية الرياضية التي تتميز بالأحذية الجديدة والمستعملة للبيع.

أحد المجالات التي يختلف فيها بائع التجزئة عبر الإنترنت هو أنه يتطلب منك إرسال حذائك الرياضي قبل البيع للمصادقة. بمجرد التأكد من أن الأحذية أصلية ، يمكنك الإعلان عن الأحذية الرياضية وبيعها في هذا السوق عبر الإنترنت.

إذا كنت تبيع أحذية رياضية مثل Air Jordans أو Nike ذات الإصدار المحدود أو أحذية رياضية أخرى مطلوبة ، فإن هذا الموقع يحتوي بالتأكيد على مجموعة المشترين التي تبحث عنها.

يتقاضى Flight Club رسومًا قدرها 5 دولارات للبائع بالإضافة إلى عمولة 9.5٪. وهناك رسوم معالجة مدفوعة بنسبة 2.9٪ عند صرف رصيدك على الموقع الإلكتروني.

قد يبدو هذا حادًا ، لكن Flight Club تروج لأحذيتك الرياضية في مواقعها داخل المتاجر وعبر قنوات مختلفة عبر الإنترنت ، لذلك قد تحصل على عملية بيع أسرع.

3. StockX

StockX هو موقع شهير لأزياء الشارع متخصص في أحدث صيحات الأحذية الرياضية والأزياء.

لذلك ، ليس من المستغرب أن يكون موقعًا موثوقًا لإعادة بيع الأحذية الرياضية يمكنك اختباره.

يمكن للبائعين نشر أحذيةهم الرياضية للبيع أو عرضها في مزاد. بعد نشرها ، يرسل البائعون أحذيتهم الرياضية للمصادقة قبل إدراجها للبيع.

تتقاضى StockX حوالي 10٪ من رسوم المبيعات النهائية. بصفتك بائعًا ، فإنك تدفع أيضًا اشتراكًا بقيمة 9 دولارات. أخيرًا ، هناك رسوم معالجة مدفوعة بنسبة 3٪ يغطيها البائعون أيضًا.

ومع ذلك ، إذا كنت تقوم بإعادة البيع بانتظام على StockX ، فيمكنك رفع مستويات البائع وتكون قادرًا على الاحتفاظ بنسبة أكبر لكل عملية بيع. هذا يجعله موقعًا رائعًا لإعادة بيع الأحذية الرياضية إذا كان لديك الكثير من المخزون.

لاحظ أيضًا أنه يمكنك بيع أشياء أخرى على StockX ، مثل الإلكترونيات مثل PS5s وأجهزة الكمبيوتر المحمولة ، أو المقتنيات مثل Funko Pops و Lego.

4. الماعز

موقع آخر رائد لإعادة بيع الأحذية الرياضية يمكنك تجربته هو GOAT.

يركز هذا الموقع على أفضل العلامات التجارية للأحذية الرياضية بما في ذلك Jordans و Yeezy. للبدء ، ابحث عن SKU على حذائك الرياضي. يمكنك أن تجد هذا عادة داخل حذائك أو في علبته.

بعد ذلك ، أدخل السعر الذي تريد البيع به والمعلومات الإضافية ، مثل حالة الأحذية الرياضية. يمكنك بعد ذلك تحميل صور الأحذية الرياضية التي تبيعها.

بمجرد إجراء عملية بيع ، ستتلقى بطاقة شحن مدفوعة مسبقًا. بعد أن يؤكد المشتري أنه تلقى الأحذية الرياضية وأنها أصلية ، ستتلقى الدفع عن طريق PayPal نقدًا أو عن طريق التحويل المصرفي.

لاحظ فقط أن البائعين في الولايات المتحدة لديهم رسوم بائع ثابتة قدرها 5 دولارات ويدفعون أيضًا عمولة 9.5٪. تتقاضى GOAT أيضًا رسومًا إضافية بنسبة 2.9٪ لتحويل أرباحك إلى حسابك المصرفي.

يمكن للبائعين خارج الولايات المتحدة توقع رسوم بائع ثابتة أعلى تصل إلى 30 دولارًا اعتمادًا على موقعهم.

5. موقع ئي باي

يعد موقع eBay أحد الأسواق الأصلية لإعادة البيع عبر الإنترنت ، ويقدم سوقًا كبيرًا من المشترين لكل شيء تقريبًا ، بدءًا من الساعات الفاخرة إلى مجموعة متنوعة من العلامات التجارية للأحذية الرياضية.

الآن ، على عكس مواقع إعادة بيع الأحذية الرياضية الأخرى في هذه القائمة ، قد يتطلب بيع الأحذية الرياضية على موقع eBay مزيدًا من العمل. هذا لأنه يتعين عليك إدارة قوائمك الخاصة ، والتواصل مع المشترين ، والتعامل مع الشحن إذا أجريت عملية بيع.

ومع ذلك ، فإن المفاضلة هي أنك تدفع رسومًا أقل نظرًا لأن eBay تتقاضى 8٪ مقابل قيمة البيع النهائية ، لذلك يكون لديك هامش أعلى.

قبل نشر أحذية رياضية للبيع على موقع eBay ، تأكد من إجراء البحث والسعر بشكل تنافسي. تريد أيضًا الحصول على الكثير من التفاصيل حول قائمتك والعديد من الصور المختلفة لزيادة إمكانات مبيعاتك.

6. محبب

Grailed هي منصة أخرى رائدة في إعادة بيع الأحذية الرياضية متخصصة في أزياء الشارع ، والتصميم ، والأزياء القديمة للرجال والنساء.

تعتبر الأحذية الرياضية فئة رئيسية في Grailed ، حيث يركز البائعون على العلامات التجارية الرائدة مثل Adidas و Dior و Jordans و Nike و Balenciaga.

قائمة أحذية رياضية للبيع على Grailed مجانية. إذا قمت بإجراء عملية بيع ، فإنك تدفع رسوم بائع 9٪ ، وهو أمر منافس لمنصات مثل eBay. ثم يتم الدفع لك عبر PayPal لمدة تصل إلى ثلاثة أيام بعد استلام المشتري لحذاءه الرياضي.

بشكل عام ، يشبه Grailed خيارات مثل Poshmark ، وهو خيار رائع لبيع الأحذية الرياضية وعناصر الموضة الأخرى.

7. السيادة الوحيدة

هل تفضل بيع الأحذية الرياضية نقدًا بسرعة ولا تضطر إلى انتظار البيع؟ في هذه الحالة ، يعد Sole Supremacy أحد أفضل مواقع إعادة بيع الأحذية الرياضية التي يمكنك استخدامها.

يشتري هذا الموقع أحذية رياضية وأحذية من البائعين مباشرة لإعادة بيعها. يمكنك الاتصال على (510) 792-4090 للحصول على عرض أسعار أو إرسال بريد إلكتروني إلى solesu[email protected] مع معلومات حول الأحذية الرياضية التي تبيعها.

من أجل الحصول على عرض أسعار لحذائك ، يتطلب موقع إعادة بيع الأحذية الرياضية هذا أن تكون الأحذية في الصندوق الأصلي وأن تتضمن أي ملحقات. لا يمكن أن تحتوي الأحذية الرياضية على أي مشاكل أو تلف أو عيوب. تحتاج أيضًا إلى شحن حذائك في غضون 48 ساعة حتى يتم تكريم عرض الأسعار المقدم.

تقول Sole Supremacy أيضًا إنها تحاول مطابقة أسعار المنافسين أو التغلب عليها إذا كان بإمكانك تقديم دليل صالح على أن لديك عرضًا أفضل.

وبما أن Sole Supremacy تشتري الأحذية مباشرة ، فلا داعي للقلق بشأن رسوم البائع. ومع ذلك ، من المحتمل أن تحصل على أقل من الأحذية الرياضية الخاصة بك لأن الشركة تحتاج إلى قلبها لتحقيق ربح.

8. الضرورات الحضرية

متجر لبيع الأحذية الرياضية وأزياء الشارع ومقره لاس فيغاس ، Urban Necessities متخصص في الأحذية الرياضية الراقية. وهي تشتري حاليًا أحذية رياضية من الموزعين من خلال قسم الشحن الخاص بها في الشركة.

يجب أن يكون لديك حذاء رياضي جديد تمامًا لبيعه لـ Urban Necessities. يمكنك أيضًا بيع عناصر مثل القمصان والسترات والسترات والسترات والسترات الواقية من الرصاص إلى جانب حذائك الرياضي.

نظرًا لأنك تبيع إلى Urban Necessities ، فلن تحصل على السعر الكامل لأحذيتك. ولكن إذا كان لديك أحذية رياضية شهيرة بحالة جيدة ، فيجب عليك بيعها بسرعة كبيرة وليس عليك القيام بأي عمل بنفسك.

9. المرحلة الوحيدة

أحد مواقع إعادة بيع الأحذية الرياضية النهائية التي يمكنك استخدامها هو Sole Stage.

مع مكاتب في كل من الولايات المتحدة والصين ، فإن Sole Stage لديها جمهور كبير من المشترين للأحذية الرياضية المتخصصة. وتمتلك الشركة تطبيقًا مجانيًا للهاتف المحمول يمكنك استخدامه لبيع أحذية رياضية للأشخاص مباشرة من هاتفك الذكي.

البيع هو أيضا مبسط للغاية. يجب عليك إرسال صور وتفاصيل عن حذائك الرياضي للمراجعة. بمجرد الموافقة عليها ، يسرد هذا البائع الأحذية الرياضية في السوق.

بعد إجراء عملية بيع ، يكون لدى البائعين داخل الدولة خيار ترك أحذيتهم في أحد مواقع Sole Stage. يمكن للبائعين خارج الدولة شحن الأحذية بدلاً من ذلك. يمكن إرسال الأسئلة المتعلقة ببيع الأحذية مع Sole Stage إلى [email protected].

تختلف رسوم البيع حسب أنواع الأحذية الرياضية التي تبيعها والمكان الذي تعيش فيه.

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نصائح لاستخدام مواقع إعادة بيع الأحذية الرياضية

الآن بعد أن عرفت بعضًا من أفضل مواقع وتطبيقات إعادة بيع الأحذية الرياضية ، إليك بعض النصائح التي يمكن أن تساعد في زيادة احتمالات إجراء عملية بيع:

التقط صورًا عالية الجودة: عند استخدام مواقع إعادة بيع الأحذية الرياضية ، تأكد من التقاط العديد من الصور لإطلاع المشترين على أكبر قدر ممكن من المعلومات حول حذائك الرياضي. هذا مهم بشكل خاص إذا كنت تبيع أحذية رياضية مستعملة أو أي شيء في حالة جيدة لأنك تحتاج حقًا إلى إبراز الجودة. قائمة في عدة مواقع: يعد الإدراج في عدد قليل من مواقع إعادة بيع الأحذية الرياضية هو أفضل طريقة للعثور على المشترين بسرعة. هذا يتطلب المزيد من العمل ، لكن الأمر يستحق ذلك إذا كنت تريد مبيعات سريعة. حافظ على المنافسة: ابحث دائمًا عما يدرجه البائعون الآخرون لأحذية رياضية مماثلة حتى تتمكن من السعر التنافسي وتجنب تخويف المشترين المحتملين.

هذا YouTube يشارك مقطع فيديو من Jeremy Jones أيضًا بعضًا من أفضل التطبيقات والمواقع الإلكترونية التي تعيد بيع الأحذية الرياضية التي استخدمها لتحقيق المبيعات.

بالطبع ، يمكنك أيضًا استخدام مواقع البيع المحلية مثل Facebook Marketplace ، أو التطبيقات عبر الإنترنت مثل Poshmark ، للعثور على مشترين. ولكن إذا كنت متخصصًا في إعادة بيع الأحذية الرياضية ، فغالبًا ما يكون التمسك بالمواقع الواردة في هذه المقالة أكثر منطقية.

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افكار اخيرة

آمل أن يساعدك هذا الدليل لأفضل مواقع إعادة بيع الأحذية الرياضية على تحويل أحذيتك إلى مبلغ كبير من المال.

العديد من ماركات الأحذية الرياضية هي أكثر من مجرد أحذية هذه الأيام. يمكن أن تكون بعض التصميمات والعلامات التجارية مقتنيات وغير شائعة أو مطلوبة بشدة بعد الأحذية يمكن أن تجلب للبائعين مئات أو حتى آلاف الدولارات.

غالبًا ما تجلب ماركات المصممين والأنماط النادرة علامات أسعار باهظة للغاية. سواء كانت الأحذية الرياضية الخاصة بك جديدة أو مستعملة ، هناك الكثير من الأماكن لبيع الأحذية الرياضية مقابل النقود لكسب المال من مجموعتك.

بينما تشتري بعض مواقع إعادة بيع الأحذية الرياضية حذائك مباشرة ويساعدك البعض الآخر في سردها للبيع ، هناك الكثير من الخيارات المختلفة لكسب المال من بيع الأحذية الرياضية. يعتمد الشريك الذي تختاره على مقدار الوقت الذي لديك للالتزام به وما أنت على استعداد لدفعه مقابل رسوم المبيعات.

ستحتاج أيضًا إلى تقييم حالة حذائك ، ومعرفة كل التفاصيل ذات الصلة والتقاط بعض الصور الرائعة لقائمة المبيعات إذا لزم الأمر.

حظا سعيدا!

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