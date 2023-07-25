ستساعدك المقالة التالية: 9 أفضل وظائف الكتابة للمراهقين (العربات عالية الأجر!)

إذا كنت مراهقًا ولديك موهبة أو اهتمام بالكتابة ، فلدي بعض الأخبار الرائعة.

يمكنك بالفعل تحويل موهبتك في الكتابة إلى طريقة لكسب المال عبر الإنترنت!

بفضل كتابة الوظائف للمراهقين ، يمكنك كسب المال عن طريق استخدام مواقع مختلفة للعمل المستقل أو حتى بدء موقع الويب الخاص بك.

أحقق معظم دخولي من الكتابة المستقلة ، لكنني كنت أكتب منذ أن كنت في المدرسة الثانوية ، لذلك أعتقد بالتأكيد أن هذا هو صخب جانبي واقعي للمراهقين.

لذا ، إذا كنت مستعدًا لكسب المال من الكتابة ، فهذه القائمة التي تضم أفضل وظائف الكتابة المستقلة للمراهقين تناسبك!

دعنا نذهب اليها.

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أفضل وظائف الكتابة للمراهقين

بشكل عام ، هناك عدة طرق لكسب المال من خلال الكتابة المستقلة ، وهذا يمتد إلى وظائف الكتابة المستقلة للمراهقين:

كتابة المقال : هذا ما أفعله من أجل لقمة العيش ، ويتضمن كتابة محتوى للعلامات التجارية والمدونات التي تستهدف عادةً أسئلة أو موضوعات معينة يسأل عنها القراء.

: هذا ما أفعله من أجل لقمة العيش ، ويتضمن كتابة محتوى للعلامات التجارية والمدونات التي تستهدف عادةً أسئلة أو موضوعات معينة يسأل عنها القراء. تأليف : مع كتابة الإعلانات ، أنت مسؤول عن تحرير نسخة موقع الويب ونسخ العلامة التجارية الأخرى للتواصل بشكل فعال مع العملاء ، والتمسك بصوت العلامة التجارية ، وتسويق المنتجات / الخدمات بشكل أفضل.

: مع كتابة الإعلانات ، أنت مسؤول عن تحرير نسخة موقع الويب ونسخ العلامة التجارية الأخرى للتواصل بشكل فعال مع العملاء ، والتمسك بصوت العلامة التجارية ، وتسويق المنتجات / الخدمات بشكل أفضل. كتابة إبداعية : هناك العديد من الطرق لكسب المال من خلال الكتابة الإبداعية ، بدءًا من كتابة المجلات إلى كتابة القصص القصيرة أو حتى القصائد لمنشورات مختلفة.

: هناك العديد من الطرق لكسب المال من خلال الكتابة الإبداعية ، بدءًا من كتابة المجلات إلى كتابة القصص القصيرة أو حتى القصائد لمنشورات مختلفة. الكتابة على وسائل التواصل الاجتماعي: مثل كتابة الإعلانات ، هناك نوع آخر من وظائف الكتابة عبر الإنترنت للمراهقين وهو كتابة تعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي ومحتوى للعلامات التجارية.

لذلك ، حدد نوع العمل الكتابي المستقل الذي تهتم به أكثر وما هو الأفضل لديك.

بعد ذلك ، تكون جاهزًا للبحث عن وظائف كتابة للمراهقين حتى تتمكن من جني أموال إضافية!

1. Freelancer.com

واحدة من أفضل الطرق للعثور على وظائف الكتابة عبر الإنترنت للمراهقين هي البحث عن عمل على موقع Freelancer.com.

يعد موقع Freelancer.com موقعًا شهيرًا للوظائف عن بُعد ولوحة عمل مستقلة تقدم أكثر بكثير من مجرد كتابة العربات.

ومع ذلك ، فإن العربات كتابة المقالات وعربات الكتابة الإبداعية تحظى بشعبية على Freelancer.com. وأفضل جزء هو أنه يمكنك الانضمام إذا كان عمرك 16 عامًا أو أكبر!

يتيح لك موقع Freelancer.com عرض مجموعة كتاباتك أيضًا ، لذا تأكد من تحميل أو ربط أي قطعة كتبتها حتى يعرف العملاء المحتملون أسلوبك.

يجب عليك التقدم للوظائف مباشرة ، ولكن يمكنك العثور على الكثير من العربات الكتابية ، حيث تدفع بعض العربات مئات الدولارات!

لاحظ فقط: تستخدم العديد من العربات نظام العطاءات ، لذلك عليك تقديم سعر مشروعك والتنافس مع المستقلين الآخرين للحصول على عمل.

2. رديت للتأجير

على الرغم من أنك قد تفكر في Reddit على أنه مكان لمشاهدة الميمات وأخبار الإنترنت ، فهناك في الواقع الكثير من الطرق لكسب المال باستخدام Reddit.

وهذه أخبار رائعة إذا كنت ترغب في العثور على وظائف للكتابة للمراهقين لأن Reddit يتيح لك إنشاء حساب إذا كان عمرك 13 عامًا أو أكبر.

أما بالنسبة لإيجاد وظائف الكتابة للمراهقين ، فلديك عدة خيارات.

الأول هو نشر خدماتك أو التقدم بطلب للحصول على العربات على Reddit For Hire ، وهو الموقع الفرعي الأكثر شهرة في المنصة.

يقوم الأشخاص بنشر العربات هنا بشكل منتظم ، ويمكنك التعليق على المواضيع للتعبير عن اهتمامك ثم التفاوض من هناك مع العميل.

تعد أيضًا الغواصات الخاصة بالكتابة مثل Hire a Writer أماكن رائعة للبحث عن وظائف كتابة المقالات للمراهقين أو حتى مهمة الكتابة الإبداعية العرضية.

3. مدونتك الخاصة

على الرغم من أن هذه ليست طريقة لكسب المال بسرعة ، إلا أن التدوين يعد أحد أكثر الخيارات ربحًا لكسب المال من الكتابة على المدى الطويل.

أعتقد أيضًا أن التدوين هو أحد أفضل الطرق للمراهقين لكسب المال لأنه يعلمك العديد من المهارات ويمكن أن يتحول إلى عمل بدوام كامل.

على سبيل المثال ، كسب This Online World حوالي 1700 دولار في عامه الأول.

لكن في عامها الرابع ، حققت 92000 دولار من التدوين وأصبحت مدونًا بدوام كامل! وفي عام 2022 ، حقق هذا العالم عبر الإنترنت 272 ألف دولار.

فتح مدونتي أيضًا العديد من الأبواب وغير حياتي من خلال السماح لي بذلك:

كن كاتبًا أفضل

احصل على وظيفتي الأولى خارج الكلية

ابدأ حياتك المهنية ككاتب مستقل

ابدأ بالسفر حول العالم كبدو رقمي لكسب المال من جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص بي

باختصار ، لا يمكن لأي وظيفة أخرى للكتابة عبر الإنترنت للمراهقين أن تغير حياتك تمامًا مثل المدونة.

وهناك الكثير من الطرق لكسب المال من المدونة ، بدءًا من عرض الإعلانات مع شركات مثل Mediavine و Monumetric إلى التسويق بالعمولة.

أعني ، إعلانات Mediavine وحدها تساعدني في كسب 300 دولار في اليوم أو أكثر ، وهذا دخل سلبي إلى حد كبير في هذه المرحلة!

بالنسبة للمراهقين ، نصيحتي هي اختيار مجال التدوين الذي تهتم به كثيرًا ثم تعلم أساسيات تحسين محرك البحث (SEO).

من هناك ، إذا كنت تكتب باستمرار وتواصل التعلم ، فليس هناك من يخبرنا بالمكان الذي قد تنتهي فيه مدونتك بعد بضعة أشهر أو سنوات.

4. متوسطة

إذا كنت تحب فكرة التدوين ولكنك تريد وظيفة كتابة أسهل قليلاً للمراهقين ، فيمكنك دائمًا محاولة كسب المال على Medium.

Medium عبارة عن منصة تدوين مجانية حيث يمكنك الكتابة عمليا عن أي شيء.

وعندما يقرأ أعضاء Medium الذين يتقاضون رواتبهم قصصك أو مقالاتك ، فإنك تكسب القليل من المال.

عندما كنت أكتب على Medium ، ربحت 1000 دولار بسرعة كبيرة ، وتحولت إلى مصدر جيد للدخل السلبي لبضع سنوات قبل أن أتوقف عن استخدام المنصة وأركز على مدونتي.

الشيء الرائع في Medium هو أن الكثير من الفئات شائعة ، لذا يمكنك كسب المال من خلال الكتابة عن:

فن

عمل

عملة مشفرة

موضة

تاريخ

سياسة

البيئة

القضايا الاجتماعية

ألعاب الفيديو

ومرة أخرى ، يمكنك البدء مجانًا تمامًا ، وتتمثل ميزة المواقع مثل Medium في أنها صديقة جدًا للمبتدئين ولا تتطلب أي معرفة فنية.

صحيح ، هذه ليست وظيفة كتابة مستقلة تقليدية للمراهقين.

ولكن إذا كنت تريد التحكم في المحتوى الخاص بك ، فأنا أعتقد بالتأكيد أن التدوين أو الوسيط يستحق المحاولة.

5. Fiverr

هناك طريقة أخرى للعثور على وظائف الكتابة عبر الإنترنت للمراهقين وهي بيع مهاراتك كمستقل على Fiverr.

Fiverr هو سوق مستقل شهير على نطاق واسع ، وقد وظفت بالفعل أكثر من 10 كتاب مستقلين من Fiverr في الماضي.

يعد Fiverr أيضًا رائعًا للمراهقين لأنه يمكنك إنشاء ملف تعريف إذا كان عمرك 13 عامًا أو أكبر.

بمجرد التسجيل ، تقوم بإدراج عروض Fiverr التي تقدمها وأسعارك. من هناك ، يمكن للأشخاص توظيفك للمساعدة في مشاريعهم.

الجانب السلبي لـ Fiverr هو أنها تنافسية للغاية ، وتستغرق وقتًا للعثور على العملاء والحصول على تقييمات من فئة الخمس نجوم تساعد ملفك الشخصي على التميز عن الآخرين.

ولكن إذا قمت بتسعير نفسك بشكل تنافسي وتمسكت به ، فلا يوجد سبب يمنعك من العثور على وظائف الكتابة للمراهقين عبر الإنترنت من خلال Fiverr وتنمو قائمة العملاء المستقلين ببطء.

6. Upwork

مثل Fiverr ، Upwork هي طريقة شائعة أخرى للعثور على وظائف الكتابة عبر الإنترنت للمراهقين.

الفرق الرئيسي بين Fiverr و Upwork هو أن Upwork يتيح لك التقدم للوظائف وعملاء العروض التقديمية ، بحيث يمكنك البحث عن كتابة العربات بنفسك.

لا يزال لديك ملف تعريف مستقل حيث تعرض عملك وشهاداتك ، لذلك من المهم بناء سمعتك بمرور الوقت.

ومع ذلك ، لدى Upwork العديد من وظائف الكتابة ، والعديد منها ودود للمبتدئين ومثالي للكتاب المستقلين الجدد. بعض الكتاب المستقلين الناجحين في Upwork.

نصيحتي هي أن تبدأ ببعض وظائف Upwork السهلة للمبتدئين. حتى لو لم يدفعوا الكثير ، يمكنك الحصول على تقييمات إيجابية من العملاء مما يساعدك على كسب عملاء أعلى رواتبًا في المستقبل.

Note: يجب أن يكون عمرك 18 عامًا أو أكثر لاستخدام Upwork ، لذا فهذه هي أفضل طريقة للعثور على وظائف للكتابة للمراهقين إذا كنت في عامك الأخير ثم استخدامها كصخب جامعي عندما تكبر!

7. وظائف الكتابة في الواقع في سن المراهقة

في رأيي ، تتمثل إحدى أسهل الطرق للعثور على وظائف الكتابة للمراهقين عبر الإنترنت في البحث في لوحات الوظائف مثل إنديد.

يؤدي البحث السريع عن “وظائف الكتابة للمراهقين” على موقع إنديد إلى ظهور مئات أو حتى آلاف النتائج.

فيما يلي بعض الوظائف الرائعة للكتابة في سن المراهقة التي وجدتها من خلال بحثي:

مراسل شباب الطلاب (16 دولارًا للساعة)

موقع التسويق الرقمي الأساسي لشركة صغيرة (13 دولارًا في الساعة)

مساعد وسائل التواصل الاجتماعي (10 دولارات للساعة)

الجانب السلبي هو أن العديد من الوظائف تستهدف البالغين وتتطلب المزيد من الخبرة.

ومع ذلك ، فإن البحث عن عمل كمراسل للطلاب أو للمساعدة في كتابة نصوص وسائل التواصل الاجتماعي هما استراتيجيتان للعثور على المزيد من أعمال الكتابة على مستوى المبتدئين.

8. Facebook مجموعات

إذا كنت لا تزال تتساءل عن كيفية العثور على وظائف الكتابة للمراهقين ، فإن أحد الخيارات التي يمكنك استكشافها هو الانضمام إلى العديد من الكتابة والتدوين Facebook مجموعات.

Facebook هي موطن لآلاف المجموعات مع الكتاب ومنشئي المحتوى في مختلف المجالات. والكثير من هؤلاء المنشئين والعلامات التجارية ينشرون فرص عمل لأنهم يحتاجون دائمًا إلى كتاب.

لقد وجدت شخصيًا وظائف عبر الإنترنت وعربات كتابة مدفوعة الأجر باستخدام Facebook قبل. في الواقع ، جاءت إحدى أكثر العربات التي أمتلك ربحًا من مجموعة كانت مليئة بكتاب التمويل الشخصي.

زائد، Facebook مجاني تمامًا ، لذا يمكنك البحث عن وظائف كتابة دون القلق بشأن رسوم العضوية. ولا تمثل متطلبات العمر مشكلة إذا كنت تعمل لحسابهم الخاص.

9. العمل بالقطعة بنفسك

تتمثل إحدى الطرق الأخيرة للعثور على وظائف الكتابة للمراهقين في الغوص في العمل الحر بنفسك.

هذا ما فعلته عندما تركت وظيفتي في مجال التسويق وانتقلت إلى كولومبيا ، وكان هذا أفضل قرار اتخذته على الإطلاق.

باختصار ، يعني العمل المستقل بمفردك أنك تقوم بالترويج لعملائك ، وإنشاء جدول زمني خاص بك ، وأن تكون مسؤولاً حقًا عن مصيرك.

أنا شخصياً أعتقد أن هذه هي الطريقة الأكثر ربحًا لكسب المال من الكتابة ، كما أنها تمنحك حرية العمل مع نوع العملاء الذي تريده.

نصيحتي للمراهقين هي إقناع العملاء مثل الشركات المحلية أو حتى المدونين في مكان يهتمون به للحصول على أول حفلة كتابية لك.

لقد كان الناس يروجون لي طوال الوقت ، وكان الترويج لمدونات ومنشورات أخرى هو في الواقع كيف بدأت بالكتابة المستقلة.

الجانب السلبي هو أن قائمة عملاء الكتابة المستقلين الخاصة بك تستغرق وقتًا ، وقد تفقد العملاء أيضًا ، مما يؤثر على دخلك.

ولكن بالنسبة إلى صخب المراهقين وربما بناء حياتك المهنية ، يعد هذا خيارًا ممتازًا. لقد صنعت أيضًا ملف YouTube فيديو يشرح كيف يمكنك البدء في الكتابة المستقلة.

يغطي الفيديو كل شيء من اختيار تخصصك إلى عرض العملاء ، وهي العملية التي استخدمتها لكسب 5000 دولار شهريًا أو أكثر من خلال الكتابة المستقلة!

قراءة إضافية – أفضل الطرق لكسب المال عبر الإنترنت للمبتدئين.

نصائح لكسب المال من خلال وظائف الكتابة للمراهقين عبر الإنترنت

الآن بعد أن عرفت مكان العثور على وظائف الكتابة عبر الإنترنت للمراهقين ، إليك بعض النصائح التي يمكنك وضعها في الاعتبار لزيادة فرصك في النجاح!

تحلى بالشفافية

نصيحة أخرى للحصول على وظائف الكتابة للمراهقين هي أن تكون دائمًا شفافًا مع عمرك ومستوى خبرتك.

كثير من الناس على استعداد لمنح الكتاب الشباب أول فرصة لهم ، ولكن عليك أن تكون صادقًا بشأن تجربتك وما تقدمه إلى الطاولة.

هذا لا يعني أنه يجب عليك بيع نفسك على المكشوف أو العمل مجانًا. ومع ذلك ، كن صريحًا وشفافًا مع العملاء للتأكد من أن الجميع على نفس الصفحة.

بناء محفظة

يعد بناء محفظة للكتابة المستقلة أمرًا بالغ الأهمية لترويج العملاء ووظائفهم. بعد كل شيء ، تحتاج إلى عرض مهاراتك في الكتابة قبل أن يثق شخص ما بالدفع لك مقابل عملك.

للمراهقين، يمكنك إنشاء موقع Wix مجاني أو مدونة WordPress بسيطة تعرض بعض كتاباتك. هذا هو موقع محفظة الكتابة المستقل القديم الخاص بي.

يمكن أن يشمل ذلك مقالات أو مهام مدرسية ، على الرغم من أن نصيحتي هي أيضًا كتابة بعض القطع بنفسك للمكان الذي تهتم به في الكتابة المستقلة حتى يكون لديك عمل ذي صلة لعرضه.

كتابي الإلكتروني الجديد ، الكتابة لحسابهم الخاص من أجل الحرية، يغطي بالضبط كيفية القيام بذلك وكيفية الحصول على أولى عربات الكتابة مدفوعة الأجر ، لذا تحقق من ذلك!

اطلب من والديك المساعدة

نصيحة أخيرة للحصول على وظائف الكتابة للمراهقين هي أن تطلب من والديك المساعدة.

عندما تربح الأموال عبر الإنترنت ، فأنت تحتاج عمومًا إلى نوع من حساب PayPal أو بنك عبر الإنترنت حيث يمكنك قبول المدفوعات. واعتمادًا على عمرك ، ستحتاج إلى أحد الوالدين أو الوصي لفتح هذا النوع من الحساب لك حتى تتمكن من الحصول على أموال مقابل عملك.

قراءة إضافية – كيفية جعل 100 دولار أمريكي في اليوم مضمونة عبر الإنترنت.

أسئلة مكررة

هل يستطيع البالغ من العمر 14 عامًا أن يقوم بالكتابة لحسابه الخاص؟

نعم ، يمكنك كسب المال من خلال الكتابة المستقلة في سن 14 عامًا أو حتى أقل. تتيح لك الأسواق مثل Fiverr ومواقع الويب مثل Reddit التسجيل إذا كان عمرك 13 عامًا أو أكثر ، وتجد عملاء كتابة مستقلين على كلا الموقعين.

هل يمكنك أن تكون كاتبًا مستقلًا في المدرسة الثانوية؟

نعم ، يمكنك كسب المال ككاتب مستقل حتى لو كنت في المدرسة الثانوية. تقبل العديد من مواقع الويب ووظائف الكتابة عبر الإنترنت الكتاب الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و 16 عامًا أو أكبر ، وهو أمر مثالي إذا كنت في المدرسة الثانوية. يمكنك أيضًا إقناع العملاء بنفسك لكسب المال ككاتب مستقل بينما كنت طالبًا.

قراءة إضافية – أفضل الوظائف المجانية عبر الإنترنت التي تدفع يوميًا.

افكار اخيرة

آمل أن تساعدك هذه القائمة التي تضم أفضل وظائف الكتابة للمراهقين في الحصول على أولى مهامك الكتابية وأن تصبح في النهاية كاتبًا أفضل!

فقط تذكر أن تتحلى بالصبر هنا.

قد يستغرق الأمر بعض الوقت للوصول إلى عميلك الأول والعثور على عمل ثابت. ولكن إذا كنت تعمل على تحسين كتابتك والتزمت بها ، يمكن أن تصبح الكتابة صخبًا جانبيًا رقميًا مربحًا بشكل لا يصدق أو حتى مهنة بدوام كامل!

إذا كنت ترغب في العثور على المزيد من الطرق لكسب المال عبر الإنترنت في سن المراهقة ، فيمكنك أيضًا مشاهدة YouTube فيديو حول الموضوع!

يغطي الفيديو أفكارًا مثل الكتابة المستقلة ، وطباعة Etsy عند البيع عند الطلب ، وبعض أفضل مواقع الاستطلاع للمراهقين ، والكثير من الأعمال الجانبية الرائعة الأخرى!

حظا سعيدا!

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