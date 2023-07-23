ستساعدك المقالة التالية: 9 من أفضل تطبيقات تحويل الأموال الدولية في يوليو 2023

يعمل تطبيق تحويل الأموال الدولي على تبسيط عملية إرسال الأموال إلى الأصدقاء والعائلة الذين يعيشون في الخارج.

إنها مريحة جدًا للاستخدام وقد توفر عليك الرسوم مقارنة بإرسال الأموال من خلال البنك الذي تتعامل معه.

نظرًا لأنه يمكن الوصول إليها بسهولة عبر الإنترنت وأسعار الصرف شفافة ، يمكنك مقارنة خيارات تحويل الأموال دون مغادرة منزلك والحصول على أفضل قيمة مقابل أموالك.

أفضل تطبيقات تحويل الأموال في كندا

في هذه المقالة ، أقارن أفضل تطبيقات تحويل الأموال الدولية لأجهزة iPhone و Android في عام 2023.

أفضل خدمات تحويل الأموال الدولية

تقدم تطبيقات وخدمات تحويل الأموال أدناه تحويلات مالية عالمية ميسورة التكلفة.

1. حكيم

المعروف سابقًا باسم TransferWise ، Wise هي إحدى أرخص الطرق لإرسال الأموال دوليًا.

وفقًا لموقعه على الويب ، يمكنك استخدام التطبيق لإرسال أموال تصل إلى 7 أضعاف أرخص من البنوك الكبيرة ، ويوفر عملاؤه 3 ملايين جنيه إسترليني يوميًا في الرسوم المصرفية.

تطبيق Wise متاح على Google Play Store ومتجر التطبيقات ، حيث حصل على تصنيف 4.4 / 5 و 4.7 / 5 على التوالي.

خيارات التمويل: الخصم المباشر وبطاقة الخصم وبطاقة الائتمان والتحويل البنكي المحلي ودفع الفواتير.

الدول المدعومة: 70+

الرسوم: تختلف

عند إرسال الأموال باستخدام Wise ، تحدث تحويلات العملة “بسعر صرف متوسط ​​السوق” ، مما يعني أنك لن تدفع في النهاية ربحًا مرتفعًا وسيحصل المستلم المقصود على المزيد من أموالك.

بالإضافة إلى مجرد إرسال الأموال إلى الخارج ، يمكنك أيضًا استخدام هذه المنصة كمستقل أو لعملك لقبول وإنفاق العملات الأجنبية دون الحاجة إلى تحويلها.

يمكن للحساب متعدد العملات أن يستوعب حتى 65 عملة.

إيجابيات الحكيم

يستخدم سعر السوق المتوسط ​​التنافسي (بدون هوامش الربح)

لها رسوم أساسية تنافسية

ينظمها مركز تحليل المعاملات المالية والتقارير الكندي (FINTRAC)

يتوفر حساب متعدد العملات

يقدم حسابات شخصية وتجارية

تطبيق جوال متعدد الاستخدامات

الوصول إلى بطاقة الخصم فيزا

سلبيات الحكيم

التمويل النقدي أو الشيك غير متوفر

لا يتم تقديم الاستلام النقدي

يمكنك إرسال ملف أول تحويل للأموال تصل إلى 800 دولار كندي مجانًا باستخدام هذا الرابط. العرض ينطبق فقط على التحويل الأول الخاص بك.

احصل على مزيد من التفاصيل حول هذا النظام الأساسي في مراجعتي الحكيمة.

2.

XE لتحويل الأموال

تأسست XE في عام 1993 ومنذ ذلك الحين أصبحت واحدة من أكثر المواقع شعبية للتحقق من أسعار صرف العملات وإرسال الأموال إلى جميع أنحاء العالم.

يدعم تطبيق XE Currency 65 عملة وتحويلات مالية دولية إلى أكثر من 170 دولة. كان متوفرا في متجر التطبيقات و Google Play Store.

خيارات التمويل: التحويل المصرفي وبطاقة الائتمان وبطاقة الخصم والتحويل البنكي والخصم المباشر

الدول المدعومة: 170+

الرسوم: لا توجد رسوم تحويل. هناك هوامش على سعر السوق المتوسط

بالإضافة إلى إرسال الأموال إلى الخارج ، يمكنك أيضًا استخدام تطبيق XE وموقع الويب لتتبع العملات المختلفة وأسعار صرفها ، بالإضافة إلى تعيين التنبيهات.

التطبيق حاصل على تصنيف 3.7 / 5 على كل من Google Play Store ومتجر التطبيقات.

من وجهة نظر المستخدم ، يكون استخدام موقع سطح المكتب (واجهة الويب) أسهل من استخدام التطبيق.

مميزات XE Money Transfer

منصة معترف بها عالميًا

لا توجد رسوم تحويل وأسعار صرف تنافسية

يقدم حساب تحويل الأموال الدولي للشركات

لديه العديد من أدوات الفوركس والرسوم البيانية والتنبيهات والتطبيقات المجانية

لا يوجد حد أقصى للتحويلات ؛ ومع ذلك ، مطلوب مندوب للمبالغ التي تزيد عن 500000 دولار

مسجل في FINTRAC

سلبيات XE لتحويل الأموال

تطبيق جوال ذو تصنيف ضعيف

لا يوجد خيار الاستلام النقدي

لا تحصل على متوسط ​​سعر السوق

خيارات تمويل محدودة

3.

Simplii Financial Global Money Transfer

إرسال الأموال دوليًا باستخدام Global Money Transfer من Simplii Financial مجاني تمامًا.

يجب أن يكون لديك حساب جاري Simplii Financial أو بطاقة ائتمان أو حد ائتمان لإرسال التحويل.

يمكنك إرسال ما يصل إلى 50000 دولار إلى أكثر من 130 دولة حول العالم. بالنسبة لمعظم البلدان ، يمكنك إرسال كل من الدولار الأمريكي والعملة المحلية.

يتم إكمال معظم عمليات النقل في يوم عمل واحد ، ولكن قد يستغرق بعضها ما يصل إلى 3 أيام عمل. تحويل الأموال مجاني ، ولكن يتم تطبيق أسعار صرف العملات الأجنبية.

يمكنك تحويل الأموال عبر حسابات بنكية دولية أو بطاقة خصم أو ائتمان Visa أو استلام نقدي أو بطاقة China UnionPay.

الايجابيات من Simplii GMT

احصل على مكافأة ترحيبية تصل إلى 300 دولار

مجاني تمامًا لإرسال الأموال إلى أي بلد

يتم إرسال الأموال بسرعة ، ما بين 1-3 أيام عمل

4 طرق مختلفة لإرسال الأموال

تتبع التحويل الخاص بك على تطبيق الهاتف المحمول Simplii Financial أو الخدمات المصرفية عبر الإنترنت

الحصول على حساب جاري مجاني ومكافأة 400 دولار

سلبيات Simplii GMT

يجب أن يكون لديك منتج Simplii Financial bank لاستخدام الخدمة

يمكنك فقط إرسال ما يصل إلى 50000 دولار في فترة 24 ساعة

تطبق أسعار صرف العملات الأجنبية

4.

WorldRemit

يسهل WorldRemit التحويل الدولي للأموال بأكثر من 70 عملة وأكثر من 130 دولة.

إنه سريع ، حيث تصل معظم التحويلات في غضون دقائق من إرسال الأموال.

والأفضل من ذلك ، إذا كنت تقوم بتحويل الأموال إلى شخص ليس لديه حساب مصرفي ، فإن WorldRemit تقدم مبالغ نقدية.

تشمل الطرق الأخرى التي يمكن للمستلم من خلالها تلقي الأموال من خلال عمليات إعادة شحن الرصيد ، وأموال الهاتف المحمول ، ومباشرة إلى حساب مصرفي.

يمكن تنزيل تطبيق WorldRemit من ملف Google Play Store ومتجر التطبيقات ، حيث حصل على تصنيف 4.2 / 5 و 4.7 / 5 على التوالي.

خيارات التمويل: تحويل الحساب المصرفي ، بطاقة الخصم ، بطاقة الائتمان ، SOFORT ، Interac ، Poli ، Apple Pay، بثقة ، مثالية.

الدول المدعومة: 130+

الرسوم: تختلف

يتضمن سعر الصرف في WordRemit ترميزًا على سعر السوق المتوسط.

إيجابيات WorldRemit

تحويلات فورية تقريبًا من خلال مواقع الاستلام النقدي

متوفر في أكثر من 130 دولة

رسوم معقولة

خيارات دفع متعددة

سلبيات WorldRemit

ليست أسعار السوق المتوسطة مع هوامش ورسوم مدمجة

الحد الأقصى للتحويل هو 4000 دولار لكل معاملة عند استخدام بطاقات الخصم أو الائتمان أو البطاقات المدفوعة مسبقًا و Apple Pay.

يمكنك الحصول على تحويل الأموال الأول مجانًا على WorldRemit.

5. بإصرار

يمكنك استخدام تطبيق Remitly لإرسال الأموال إلى الخارج وإيداعها في غضون دقائق أو إتاحتها للمتلقي من آلاف المواقع.

يمكن إرسال التحويلات من 17 دولة (بما في ذلك كندا والولايات المتحدة وألمانيا والمملكة المتحدة) إلى أكثر من 100 دولة مستقبلة.

تطبيق Remitly متاح على أجهزة iOS و Android وتم تقييمه 4.5 / 5 و 4.8 / 5 على كلا النظامين الأساسيين ، على التوالي.

خيارات التمويل: التحويل المصرفي وبطاقة الخصم وبطاقة الائتمان و Sofort و IDEAL و SEPA و Passbook.

البلدان المدعومة: 17 للإرسال و 100+ للاستلام.

الرسوم: تختلف

تحدد شركة Remitly سعر الصرف الخاص بها ، والذي له هامش ربح وليس منافسًا مثل سعر السوق المتوسط.

إيجابيات Remitly

طرق متعددة لتلقي الأموال ، بما في ذلك الإيداع المصرفي ، وأموال الهاتف المحمول ، واستلام النقود ، والتسليم إلى المنازل

رسوم تحويل أموال تنافسية

مسجلة لدى FINTRAC في كندا

ضمان استعادة الأموال إذا لم تكن راضيًا عن الخدمة (تم استرداد الرسوم)

تطبيق جوال متعدد الاستخدامات وسهل الاستخدام

سلبيات Remitly

لا يستخدم سعر السوق المتوسط ​​(بما في ذلك رسوم الهامش)

تعتمد حدود الإرسال على فئة حسابك

يمكنك إرسال الأموال فقط من 17 دولة

تكلفة النقل السريع أكثر

6.

OFX

تأسست OFX في عام 1998 ومنذ ذلك الحين قامت بتسهيل أكثر من 130 مليار دولار في التحويلات المالية العالمية.

يمكنك إرسال الأموال بأكثر من 55 عملة إلى مستلمين في 190 دولة.

يمكن تنزيل تطبيق OFX لتحويل الأموال من App Store و Google Play Store، حيث تم تصنيفها 4.8 / 5 و 4.4 / 5 على التوالي.

خيارات التمويل: دفع الفواتير ، والتحويلات المالية الإلكترونية ، والخصم المباشر.

عدد الدول المدعومة: 190

الرسوم: تختلف

تكتمل معظم التحويلات عبر OFX في غضون يوم عمل واحد ؛ ومع ذلك ، قد يستغرق الأمر ما يصل إلى 3-5 أيام عمل لبعض العملات / المواقع.

إيجابيات OFX

لا يوجد حد أدنى للإرسال

يمكنك عرض أسعار الإنتربنك ومقارنتها بأسعار عملاء OFX

يمكن تعيين أوامر محددة لأسعار الصرف المستهدفة أو تثبيت السعر باستخدام العقود الآجلة

لا توجد رسوم إضافية على التحويلات الكبيرة وأنت تدفع فقط هامش الصرف الأجنبي

يدعم حسابات الأعمال

مسجل في FINTRAC

سلبيات OFX

لا يستخدم سعر السوق المتوسط

لا يوجد خيار استلام نقدي للمستلمين

لا يمكن الدفع نقدًا أو ببطاقات ائتمان أو شيكات أو حوالات بنكية

الحد الأدنى لمبلغ التحويل هو 150 دولارًا أمريكيًا

خيارات دفع محدودة

7. ويسترن يونيون

في حين أنه ليس قريبًا من أن يكون الخيار الأرخص لإرسال الأموال ، فإن Western Union هي واحدة من أكثر تطبيقات تحويل الأموال شيوعًا في العالم.

وهي متوفرة في أكثر من 200 دولة ، ويمكن للمستلمين تلقي الأموال في حساباتهم المصرفية ، ومحفظة الهاتف المحمول ، ومن خلال الاستلام النقدي.

يتوفر تطبيق Western Union لتحويل الأموال لنظام iOS (تصنيف 4.7 / 5) وأجهزة Android (تصنيف 4.4 / 5).

خيارات التمويل: بطاقة الائتمان وبطاقة الخصم والتحويل المصرفي. كما يتم عرض المدفوعات النقدية في مواقع الوكلاء

الدول المدعومة: 200+

الرسوم: تختلف

تتوفر تحويلات استلام النقود المرسلة باستخدام بطاقات الائتمان أو الخصم في غضون دقائق. تصل الأموال والتحويلات المصرفية عبر الهاتف المحمول إلى المستلمين في غضون 3 أيام عمل.

يمكنك إرسال ما يصل إلى 999 دولارًا كنديًا في اليوم.

إيجابيات ويسترن يونيون

خدمة تحويل الأموال الدولية المعترف بها عالميًا

أكثر من 500000 موقع وكيل وخيارات استلام ودفع نقدًا

مسجل في FINTRAC

معدلات معقولة إلى حد ما مقارنة بالبنوك

سلبيات ويسترن يونيون

باهظة الثمن مقارنةً بـ Wise و WorldRemit و Remitly و OFX

لا يستخدم سعر السوق المتوسط

خدمة العملاء بطيئة

حد إرسال منخفض

8. باي بال

PayPal هي طريقة شائعة لإرسال الأموال واستلامها للأغراض الشخصية والتجارية. إنه متوفر في أكثر من 200 دولة ، ويمكن للمستلمين تلقي الأموال بأكثر من 100 عملة.

تأسست الشركة في عام 1998 وتتداول في بورصة ناسداك تحت رمز المؤشر “PYPL”.

تطبيق PayPal متاح على Google Play Store ومتجر التطبيقات بتقييمات مراجعة 4.2 / 5 و 4.7 / 5 على التوالي.

خيارات التمويل: بطاقة الائتمان ، بطاقة الخصم ، رصيد PayPal ، الحساب المصرفي

البلدان المدعومة: أكثر من 200 سوق

الرسوم: تختلف بناءً على الموقع وطريقة التمويل (على سبيل المثال ، 2.99-4.99 دولار كندي + 2.90٪ + رسوم ثابتة للبطاقات)

يضيف PayPal حد أدنى من الترميز بنسبة 3-4٪ لتحويلات العملات.

تمتلك الشركة أيضًا XOOM ، وهي خدمة تحويل أموال عبر الإنترنت تقدم عمليات استلام نقدية وإيداعات في الحسابات المصرفية وتسليم الأموال إلى المنازل.

إيجابيات PayPal

خدمة دفع معروفة مع 325 مليون مستخدم نشط

سرعات سداد سريعة

يمكن استخدامها لأغراض تجارية أو شخصية

تحويلات محلية مجانية في حالة عدم وجود تحويل للعملة

مسجل في FINTRAC

سلبيات PayPal

لا يستخدم سعر السوق المتوسط

تشمل التحويلات عدة رسوم (باهظة الثمن!)

خدمة العملاء بطيئة

يعتبر تجميد الحسابات أمرًا شائعًا ، مما قد يؤدي إلى زيادة وقت معالجة الدفع

9. موني جرام

تتوفر خدمة تحويل الأموال MoneyGram في أكثر من 200 دولة ومنطقة. التطبيق متاح على Google Play Store (4.6 / 5rating) ومتجر التطبيقات (4.8 / 5 تصنيف).

عند إرسال الأموال ، يمكن للمستلم تلقي الأموال في حسابه المصرفي أو استلام الأموال النقدية من موقع الوكيل.

خيارات التمويل: بطاقة الائتمان وبطاقة الخصم و Interac والنقد

الدول المدعومة: 200+

الرسوم: تبدأ من 4.99 دولار كندي بالإضافة إلى هوامش أسعار صرف العملات

تستغرق التحويلات المرسلة إلى حساب مصرفي 2-4 أيام عمل حتى تكتمل. عند استخدام التحويل عبر الإنترنت ، فإن الحد الأقصى الذي يمكنك إرساله هو 990 دولارًا كنديًا كل 30 يومًا.

إيجابيات MoneyGram

شركة تحويل الأموال العالمية مع مواقع وكلاء متاحة بسهولة (حوالي 350،000)

يمكن استخدام التطبيق لدفع آلاف الفواتير

يدعم تحصيل النقود والتمويل النقدي

سلبيات MoneyGram

الحد الأقصى للتحويلات عبر الإنترنت هو 990 دولارًا كنديًا لكل 30 يومًا

لا يستخدم سعر السوق المتوسط

يمكن أن تكون باهظة الثمن عند أخذ أسعار الصرف والرسوم في الاعتبار

يمكن للمرسلين في بعض البلدان الدفع نقدًا فقط

10. ريا لتحويل الأموال

Ria هي خدمة تحويل أموال تأسست في عام 1987. لديها 435000 موقع في 160 دولة ، ويمكن للمستلمين الحصول على الأموال باستخدام النقد أو الاستلام أو الإيداع البنكي أو عن طريق التوصيل بالبريد السريع إلى منازلهم أو مكاتبهم في بعض البلدان.

تطبيق Ria Money Transfer متاح في Google Play Store و App Store ، حيث حصل على تصنيف 3.5 / 5 و 4/5 على التوالي.

خيارات التمويل: بطاقة الخصم وبطاقة الائتمان والحساب المصرفي

عدد الدول المدعومة: 160

الرسوم: تختلف

تستغرق التحويلات المدفوعة مقابل استخدام بطاقة الخصم أو الائتمان حوالي 15 دقيقة لتتم معالجتها. يمكن أن تستغرق تحويلات الحساب المصرفي ما يصل إلى 4 أيام عمل.

هناك حد أقصى قدره 3000 دولار لكل عملية تحويل في اليوم ، ولا يمكنك إرسال أكثر من 8000 دولار في غضون 30 يومًا.

إيجابيات ريا لتحويل الأموال

يدعم تحصيل النقود في آلاف المواقع

لا يوجد حد أدنى لمبلغ التحويل

مسجل في FINTRAC

تحويلات سريعة عند الدفع ببطاقة الخصم أو الائتمان

سلبيات تحويل الأموال ريا

لا يستخدم سعر السوق المتوسط ​​(أنت تدفع رسومًا إضافية)

الحد الأقصى اليومي 3000 دولار و 8000 دولار شهريًا

تطبيق جوال ذو تصنيف ضعيف لأجهزة Android

متعلق ب: عرض Simplii Global Money Transfer.

أفضل تطبيقات تحويل الأموال الدولية في كندا

تطبيق تحويل الأموال مصاريف سرعة النقل البلدان / العملات المدعومة حد التحويل حكيم قاعدة تنافسية وسعر متوسط ​​السوق 1-2 يوم 70 دولة 25000 دولار كندي XE لتحويل الأموال لا توجد رسوم نقل 1-4 أيام أكثر من 170 دولة ، 65 عملة لا يوجد حد أقصى Simplii GMT لا توجد رسوم نقل 1-3 أيام عمل 130+ دولة 50000 دولار كندي WorldRemit تختلف الرسوم فوري – يومين أكثر من 130 دولة ، أكثر من 70 عملة 4000 دولار كندي باعتدال سعر الصرف الخاص مع الترميز سريع (خلال دقائق) أو اقتصادي (3-5 أيام عمل) 17 دولة مرسلة ، وأكثر من 100 دولة مستقبلة تختلف الحدود بناءً على الدول المرسلة والمستقبلة OFX 15 دولارًا كنديًا للتحويلات التي تقل عن 10000 دولار كندي يوم عمل واحد يصل إلى 5 أيام أكثر من 50 عملة ، أكثر من 190 دولة الحد الأدنى للتحويل 150 دولارًا أمريكيًا ويسترن يونيون تختلف الرسوم 1-5 أيام عمل أكثر من 200 دولة 999 دولار كندي في اليوم باي بال الرسوم على أساس الموقع وطريقة التمويل فورية أو 1-3 أيام أكثر من 200 دولة ، وأكثر من 100 عملة 10000 دولار لكل معاملة موني جرام يبدأ من 4.99 دولار كندي بالإضافة إلى هوامش أسعار صرف العملات 2-4 أيام عمل أكثر من 200 دولة 990 دولار كندي كل 30 يومًا ريا لتحويل الأموال رسوم التوصيف + من 15 دقيقة إلى 4 أيام عمل 160 دولة ذات مواقع فعلية 3،0000 دولار في اليوم ، لا يزيد عن 8000 دولار كل 30 يومًا

ما الذي تبحث عنه في تطبيق تحويل الأموال الدولي

عند إرسال الأموال إلى الخارج واختيار تطبيق تحويل الأموال ، يجب مراعاة العوامل التالية:

مصاريف: كم تدفع في رسوم التحويل؟ تتقاضى بعض شركات تحويل الأموال رسومًا ثابتة ، أو قد تدفع نسبة مئوية. بشكل عام ، ستختلف الرسوم حسب المبلغ الذي ترسله وموقع المستلم ومدى سرعة حصوله على الأموال.

احترس من الرسوم المخفية التي لم يتم الإعلان عنها بوضوح مقدمًا.

معدل التحويل: سعر الصرف الأكثر تنافسية الذي يمكن أن يقدمه لك مقدم الخدمة هو سعر السوق المتوسط ​​أو سعر الصرف بين البنوك. بصرف النظر عن Wise (TransferWise سابقًا) ، تضيف العديد من تطبيقات تحويل الأموال ترميزًا إلى سعر الصرف ، والذي يمكن أن يصل إلى 5٪.

يُترجم هذا الترميز إلى رسوم تدفعها حتى إذا كان مقدم الخدمة يسوق خدمته على أنها رسوم “صفر”.

سرعة النقل: هذا هو الوقت الذي يستغرقه وصول الأموال إلى المستلم. يقوم بعض مقدمي الخدمة فقط بالإيداع في الحسابات المصرفية التي تستغرق بعض الوقت للتصفية ، وقد يقدم البعض الآخر عمليات تحصيل نقدية فورية في موقع الوكيل.

المواقع: تأكد من أن شركة تحويل الأموال تعمل في بلدك وفي البلد الذي ترسل إليه الأموال.

خيارات التمويل: بعض مقدمي الخدمة مقيدون في طرق الدفع التي يقبلونها. تحقق أيضًا من تكاليف كل خيار دفع. على سبيل المثال ، قد تكلف مدفوعات بطاقات الائتمان الكثير من الرسوم.

دعم العملاء: انظر إلى المراجعات عبر الإنترنت لمعرفة ما يقوله الآخرون عن خدمة دعم العملاء التي يقدمها المزود. إذا تم تجميد دفعتك لأي سبب من الأسباب ولم تتمكن من الوصول إلى دعم العملاء لبضعة أيام ، فقد يتأخر التحويل لعدة أيام.

حد التحويل: قد تحدد منصة تحويل الأموال مقدار الأموال التي يمكنك إرسالها لكل تحويل في اليوم والشهر. على سبيل المثال ، يمكنك فقط إرسال ما يصل إلى 990 دولارًا كنديًا لكل 30 يومًا عند استخدام MoneyGram عبر الإنترنت.

أمان: هل المزود منظم ومرخص له للعمل في بلدك؟ شركات خدمات الأموال في كندا مسجلة لدى FINTRAC و AMF.

كيفية إرسال الأموال دوليًا

عملية إرسال الأموال دوليًا باستخدام أي من هذه التطبيقات هي نفسها بشكل أساسي. فيما يلي بعض الخطوات التي يتعين عليك اتخاذها عند إرسال الأموال إلى بلد آخر.

سجل في تطبيق تحويل الأموال. ستحتاج إلى إنشاء حساب والتحقق من هويتك وربط بطاقتك أو حسابك المصرفي. أدخل تفاصيل المستلم. أدخل الاسم الكامل للمستلم ، والتفاصيل المصرفية ، وأي معلومات أخرى مطلوبة لإرسال الأموال. تأكد من تهجئة اسم المستلم تمامًا كما هو في بطاقة الهوية الصادرة عن جهة حكومية. أرسل المال. حدد المبلغ الذي سترسله ، مع الأخذ في الاعتبار رسوم تحويل العملات وأي رسوم أخرى قد يتحملها تطبيق تحويل الأموال. ادفع مقابل التحويل باستخدام بطاقة الخصم أو الائتمان الخاصة بك أو مباشرة من البنك الذي تتعامل معه. تتبع التحويل الخاص بك. تسمح لك معظم تطبيقات تحويل الأموال الدولية بتتبع حالة التحويل الخاص بك وستعلمك عندما يتلقى المستلم الأموال.

إيجابيات تطبيقات تحويل الأموال الدولية

راحة. يعد إرسال الأموال عبر الإنترنت أو من خلال أحد التطبيقات أمرًا مريحًا قدر الإمكان. ليس عليك الذهاب إلى فرع البنك أو التحدث إلى أي شخص لإرسال الأموال.

رسوم منخفضة. تختلف الرسوم بناءً على تطبيق تحويل الأموال ، ولكنها عمومًا ليست مرتفعة جدًا. باستخدام تطبيق تحويل الأموال ، يمكنك تجنب الفوائد ورسوم الصرف التي تفرضها العديد من البنوك الكبرى.

آمن ومضمون. تطبيقات تحويل الأموال هذه محمية بموجب اللوائح المالية ، مما يعني أن أموالك ستصل إلى المستلم دون أي مشاكل أمنية. على تطبيق الهاتف المحمول أو موقع الويب ، يمكنك أيضًا عرض سجل المعاملات.

سلبيات تطبيقات تحويل الأموال الدولية

حد التحويل. تفرض معظم تطبيقات تحويل الأموال ، إن لم يكن كلها ، حدودًا قصوى للتحويل في إطار زمني معين. لدى البعض أيضًا حد أدنى لمبلغ التحويل.

التوفر. تحتاج عمومًا إلى التسجيل وإنشاء حساب باستخدام تطبيقات التحويل هذه لإرسال الأموال. يتطلب بعضها ، بما في ذلك Simplii GMT ، أن يكون لديك حساب ومنتجات مصرفية معهم بالفعل.

خاتمة

تعمل تطبيقات تحويل الأموال على التخلص من معظم المتاعب عند إرسال الأموال إلى أصدقائك وعائلتك.

بالمقارنة مع زيارة أحد البنوك الفعلية ودفع رسوم تحويل بنكية باهظة ، غالبًا ما تكون هذه التطبيقات أرخص كثيرًا ، ويمكنك إرسال الأموال ببضع نقرات فقط.

متعلق ب: أفضل تطبيقات استرداد النقود في كندا.