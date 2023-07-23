ستساعدك المقالة التالية: AcceleRate للمراجعة المالية 2023

إذا كنت ترغب في الحصول على سعر فائدة تنافسي على مدخراتك أو GICs ، فيمكن لبنك عبر الإنترنت مثل AcceleRate Financial تلبية احتياجاتك.

ظلت أسعار الفائدة على حسابات التوفير منخفضة للغاية لمدة تزيد عن عقد من الزمان. ومع ذلك ، لا يزال بإمكانك العثور على حسابات توفير عالية الفائدة في كندا تمنحك قيمة مقابل نقودك.

تغطي مراجعة AcceleRate Financial هذه خدماتها وعروض المنتجات المالية والأسعار وكيفية مقارنتها بالمنافسين مثل Achieva و Oaken و Implicitly Financial.

حول AcceleRate المالية

AcceleRate Financial هي الذراع المصرفية الافتراضية لـ Access Credit Union ، وهو اتحاد ائتماني مقره في مانيتوبا. تم إطلاق AcceleRate في عام 2010 وهو متاح للمقيمين في كندا ، بما في ذلك كيبيك.

تم تأسيس Access Credit Union في عام 1940 وهو اندماج لعدة اتحادات ائتمانية في مانيتوبا على مر السنين ، بما في ذلك Crosstown Civic Credit Union.

المؤسسة المالية لديها أكثر من 89000 عضو و 6 مليارات دولار في الأصول الخاضعة للإدارة.

بصفتها شركة تابعة لـ Access Credit Union ، فإن الودائع في AcceleRate Financial محمية بنسبة 100٪ بواسطة مؤسسة ضمان الودائع في مانيتوبا.

AcceleRate الحسابات المالية

تقدم AcceleRate Financial مجموعة من منتجات الودائع والاستثمار ، بما في ذلك حساب توفير عالي الفائدة وشهادات استثمار مضمونة وحسابات توفير معفاة من الضرائب (TFSA) وحسابات مدخرات التقاعد المسجلة (RRSP) وصناديق دخل التقاعد (RIF).

حساب توفير عالي الفائدة AcceleRate

يقدم حساب التوفير AcceleRate هذا معدل فائدة متغير. يتم احتساب الفائدة بشكل يومي ودفعها في نهاية كل شهر.

إليك ما يمكنك توقعه اعتبارًا من هذا التحديث:

3.35٪ معدل الفائدة

تطبيق الهاتف المحمول مع إيداع الشيكات عبر الإيداع في أي مكان

شيكات شخصية مجانية

بطاقة الخصم AcceleRate مع إمكانية الوصول إلى الآلاف من أجهزة الصراف الآلي ACCULINK

لا توجد رسوم صيانة الحساب الشهرية ؛ تُطبق رسوم المعاملات على عمليات الخصم (تشمل خصمًا مجانيًا واحدًا) ؛ ودائع مجانية غير محدودة

خطط ادخار تلقائية تبدأ من 25 دولارًا

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AcceleRate حسابات التوفير المعفاة من الضرائب

يسمح حساب TFSA للفرد بتوفير المال وعدم دفع الضرائب على الفائدة المتولدة. حد مساهمة TFSA لعام 2023 هو 6500 دولار.

حساب TFSA الخاص بـ AcceleRate ليس له رسوم حساب شهرية ، ويمكنك إما إعداده كحساب توفير أو حساب GIC.

بالنسبة لحساب التوفير TFSA ، لا يوجد حد أدنى للرصيد ، ويمكنك سحب الأموال في أي وقت.

بالنسبة لحسابها الاستثماري TFSA GIC ، هناك حد أدنى للإيداع يبلغ 1000 دولار ، وتتضاعف الفائدة سنويًا ، ولا يمكن استرداد GIC قبل تاريخ الاستحقاق.

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AcceleRate المسجل خطة ادخار التقاعد

يوفر AcceleRate حسابات التوفير RRSP و GICs.

RRSP هو حساب مسجل لدى الحكومة يؤجل الضرائب على المرتجعات حتى تبدأ في إجراء عمليات السحب. الأموال التي تساهم في خطة RRSP الخاصة بك مؤهلة للخصم الضريبي مما يؤدي إلى انخفاض الدخل الخاضع للضريبة وتوفير الضرائب خلال سنوات مساهمتك.

حد مساهمة RRSP لعام 2023 هو 18٪ من دخلك المكتسب ، بحد أقصى 30،780 دولارًا.

لا يتطلب حساب التوفير AcceleRate RRSP حدًا أدنى للرصيد أو رسوم الحساب الشهرية.

يتطلب حساب AcceleRate GIC حدًا أدنى للإيداع يبلغ 500 دولار ، ويمكنك اختيار مدة تتراوح من 1 إلى 7 سنوات.

تخضع عمليات السحب النقدي من حساب إيداع RRSP الخاص بك لضريبة الاستقطاع. لإعداد الإيداعات التلقائية في RRSP الخاص بك ، تحتاج إلى حد أدنى للإيداع يبلغ 25 دولارًا لكل تحويل.

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شهادات الاستثمار المضمون AcceleRate

أنها توفر GICs بشروط تتراوح من 1-7 سنوات. مطلوب إيداع 100 دولار كحد أدنى لفتح حساب GIC غير مسجل.

لا يمكن استرداد مراكز GICs حتى تاريخ الاستحقاق ، مع عدم وجود رسوم خدمة شهرية.

كيفية فتح حساب AcceleRate المالي

لفتح حساب مع AcceleRate ، يجب أن تكون:

18 سنة على الأقل

أن يكون لديك رقم تأمين اجتماعي صالح

كن مقيمًا في كندا

لديك حساب جار في مؤسسة مالية أخرى في كندا

AcceleRate Financial هو بنك عبر الإنترنت ، لذلك لا يوجد فرع فعلي يمكنك الدخول إليه. يمكنك تنزيل واستكمال نموذج الطلب المناسب من موقع الويب الخاص بهم وإرساله بالبريد إلى AcceleRate Financial، PO Box 1860 Stn Main، Winnipeg، MB R3C 3R1.

يمكنك الوصول إلى دعم عملاء AcceleRate عن طريق الهاتف على 9543-954-888-1 (مجانًا) أو 204-954-9543 ، أو البريد الإلكتروني [email protected] ، أو الفاكس على 204-954-9805.

الرسوم المالية AcceleRate

في حين أن حسابات الإيداع الخاصة بك (الادخار و GIC) مع AcceleRate لا تفرض رسوم صيانة شهرية ، فقد يتم تطبيق رسوم على المعاملات ، بما في ذلك ما يلي:

الخصومات (شيك ، Interac ، EFT): 1.00 دولار لكل منها (خصم مجاني واحد شهريًا)

عمليات السحب والتحويل من أجهزة الصراف الآلي لاتحاد الائتمان: 2.00 دولار لكل منها

دفع الفواتير: 1.00 دولار

Interac e-Transfers (إرسال): 1.00 دولار

إغلاق الحساب في غضون ثلاثة أشهر من فتحه: 10 دولارات

سحوبات Interac وخارج المقاطعة من أجهزة الصراف الآلي (ليس على ACCULINK): 2.00 دولار لكل منها

للحصول على رسوم أخرى قابلة للتطبيق ، قم بزيارة موقع الويب الخاص بهم.

هل AcceleRate آمن ماليًا؟

شركة Access Credit Union ، الشركة الأم لشركة AcceleRate Financial ، هي عضو في مؤسسة ضمان الودائع في مانيتوبا ، مما يعني أن ودائعك مضمونة بلا حدود ، بما في ذلك الفائدة.

تعرف على المزيد حول الاتحادات الائتمانية الكندية.

الايجابيات من AcceleRate المالية

الوصول إلى حسابات التوفير عالية الفائدة

تقدم منتجات GIC تنافسية

حسابات الودائع مؤمنة ضد الإفلاس (تغطية 100٪)

بطاقة خصم مع وصول مجاني إلى الآلاف من أجهزة الصراف الآلي في كندا

مملوكة من قبل اتحاد ائتماني قائم

شيكات شخصية مجانية

سلبيات AcceleRate المالية

مؤسسة مالية عبر الإنترنت فقط

لا تقدم حسابات جارية منتظمة

منتجات استثمارية محدودة

الرسوم عند إرسال Interac e-Transfers

AcceleRate المالية مقابل المنافسين

يشمل منافسو AcceleRate Financial البنوك الأخرى عبر الإنترنت مثل Implicitly Financial و EQ Bank و Alterna Bank و Outlook Financial و Achieva Financial و Tangerine.

بشكل عام ، يقارن AcceleRate Financial بشكل جيد مع أقرانه.

إذا كنت تبحث عن حساب توفير / جاري هجين بدون رسوم يوفر تحويلات إلكترونية Interac مجانية وغير محدودة ، ودفع الفواتير ، وتحويلات الأموال الإلكترونية ، ووظيفة إيداع الشيكات عبر الهاتف المحمول ، فإن حساب EQ Bank Savings Plus هو أحد أفضل الحسابات.

أولئك الذين يفضلون الاحتفاظ بجميع حساباتهم المصرفية في مكان واحد ، مثل الاستثمارات والرهون العقارية والمدخرات والقروض وبطاقات الائتمان ، مع دفع رسوم منخفضة / بدون رسوم ، يمكنهم الاطلاع على Simplii Financial.

المراجعة المالية AcceleRate



ملخص

AcceleRate Financial هي مؤسسة مالية عبر الإنترنت في كندا تقدم معدلات فائدة عالية على حسابات التوفير و GICs. تغطي مراجعة AcceleRate Financial ما تحتاج إلى معرفته.

الايجابيات

لا توجد رسوم صيانة الحساب الشهرية

لا يوجد حد أدنى للرصيد المطلوب

شيكات شخصية مجانية

معدلات فائدة تنافسية على الودائع

100٪ تأمين على الودائع

سلبيات