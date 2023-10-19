ستساعدك المقالة التالية: Adsense تطلق ميزة إدارة الإعلانات المبسطة

أخيرًا، لقد انتهت أيام إنشاء Adsense جديد ثم الدخول إلى رمز المدونة/الموقع عندما تريد تغيير شيء ما في وحدات Adsense الخاصة بك. يقدم Adsense طريقة مبسطة لإدارة وحدات Adsense عن طريق السماح للناشرين بإجراء تغييراتهم مباشرة في علامة التبويب إدارة Adsense، وسوف تنعكس تلقائيًا في وحدات Adsense التي يتم تشغيلها حاليًا في مدوناتهم.

والآن، خلال المرحلة الأخيرة من معالج إنشاء كود Adsense، يجب على المستخدمين إدخال اسم لرمز Adsense. سيتم منح هذا الاسم معرف فتحة فريدًا وسيتم استخدامه لإدارة كود Adsense لاحقًا. لن يضطر المستخدمون بعد الآن إلى القيام بنفس العملية الشاقة لإنشاء الرموز مرة أخرى.

فيما يلي بعض النقاط المهمة التي يجب تذكرها حول آلية وسبب استخدام ميزة إدارة Adsense الجديدة:

لن يتم تحديث كود Adsense القديم تلقائيًا ليشمل الميزة الجديدة، لكن الأكواد ستستمر في العمل بالرغم من ذلك.

ستظهر وحدة Adsense على مدوناتك/مواقعك بعد 10 دقائق كحد أقصى من وقت الانتظار، ولكن تتوفر إمكانية المعاينة داخل حساب إدارة Adsense.

لا يمكن تغيير حجم وحدة Adsense باستخدام الميزة الجديدة، ولكن يمكن للمستخدمين دائمًا إنشاء وحدة Adsense جديدة بحجم مختلف.